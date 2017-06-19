Как русский «Северный поток» встал Вашингтону горла поперек

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России.Ограничительные меры предполагают запрет американским компаниям и физическим лицам совершать сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время ограничение составляет 90 дней.Более того, законопроект, в случае одобрения конгрессом, даст право президенту США вводить санкции в отношении лиц, которые разово инвестировали от 1 млн. долл. США в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставили для этих целей оборудование, технологии и услуги. Предельная сумма для таких транзакций в течение года составляет 5 млн. долл.В законопроекте есть отдельный пункт про «Северный поток - 2». В нем, недвусмысленно говорится, что США и впредь будут препятствовать реализации газопровода «из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине».В апреле Nord Stream 2 AG, занимающаяся реализацией проекта, подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о долгосрочном финансировании «Северного потока - 2» в объеме 50% от общей стоимости газопровода. Учитывая тот факт, что ввести в эксплуатацию проект планируется уже к концу 2019 года, а общая смета составляет около 10 млрд. евро, становится, очевидно, что законопроект был составлен, как следствие после подписания соглашения.«Политические санкции не должны затрагивать экономические интересы. И угроза наказанием компаниям из Германии, Австрии и других европейских стран из-за того, что они участвуют в газовых проектах с Россией, таких как «Северный поток-2», или финансируют их, вносит совершенно новое и очень отрицательное качество в европейско-американские отношения», - говорится в заявлении европейских политиков.Таким образом, Соединенные Штаты навязывают Евросоюзу свою волю относительно энергетического сотрудничества с Россией, ведь дело вовсе не в энергетической безопасности Европы, о чем высокопарно твердят американцы, а, банально, в деньгах. Очевидно, что «Северный поток - 2» сводит на нет иллюзии о поставках СПГ из США в Европу. И хотя американские сателлиты вроде Польши, Украины, Швеции постоянно выступают против строительства российского газопровода себе в убыток, многие другие европейские страны давно оценили перспективы сотрудничества с Россией в области энергетики.«Энергообеспечение Европы - это вопрос Европы, а не Соединенных Штатов Америки», - подчеркнули Габриэль и Керн. Пока делать какие-либо выводы рано, это всего лишь законопроект утвержденный сенатом, дальше документ должны рассмотреть в палате представителей конгресса США, а в случае его поддержки и там, он отправиться на подпись Дональду Трампу.Очевидно, «Северный поток - 2» нужен Европе и очень невыгоден Вашингтону, который пытается если не сорвать, то хотя бы замедлить строительство газопровода. Как отреагируют на подобную критику штаты, покажет время, но отчего-то вспомнились события конца прошлого года. А именно, 6 декабря президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение с Россией по строительству «Турецкого потока», через три дня 9 декабря Nord Stream 2 AG и компания Allseas подписали документ о прокладке труб «Северного потока - 2», и вот, 19 декабря происходят два громких события.В Анкаре террорист показательно убивает посла России в Турции Андрея Карлова, убийцу ликвидируют, в этот же день в Берлине грузовик давит людей на площади Брайтшайдплац, под колесами машины гибнут 11 человек, более 50 ранены, спустя 5 дней террориста убивают в перестрелке. Не слишком ли много совпадений?