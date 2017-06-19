08:02 19 июня
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Как русский «Северный поток» встал Вашингтону горла поперек



Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России.

Ограничительные меры предполагают запрет американским компаниям и физическим лицам совершать сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время ограничение составляет 90 дней.


Более того, законопроект, в случае одобрения конгрессом, даст право президенту США вводить санкции в отношении лиц, которые разово инвестировали от 1 млн. долл. США в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставили для этих целей оборудование, технологии и услуги. Предельная сумма для таких транзакций в течение года составляет 5 млн. долл.

В законопроекте есть отдельный пункт про «Северный поток - 2». В нем, недвусмысленно говорится, что США и впредь будут препятствовать реализации газопровода «из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине».

В апреле Nord Stream 2 AG, занимающаяся реализацией проекта, подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о долгосрочном финансировании «Северного потока - 2» в объеме 50% от общей стоимости газопровода. Учитывая тот факт, что ввести в эксплуатацию проект планируется уже к концу 2019 года, а общая смета составляет около 10 млрд. евро, становится, очевидно, что законопроект был составлен, как следствие после подписания соглашения.

«Политические санкции не должны затрагивать экономические интересы. И угроза наказанием компаниям из Германии, Австрии и других европейских стран из-за того, что они участвуют в газовых проектах с Россией, таких как «Северный поток-2», или финансируют их, вносит совершенно новое и очень отрицательное качество в европейско-американские отношения», - говорится в заявлении европейских политиков.
Таким образом, Соединенные Штаты навязывают Евросоюзу свою волю относительно энергетического сотрудничества с Россией, ведь дело вовсе не в энергетической безопасности Европы, о чем высокопарно твердят американцы, а, банально, в деньгах. Очевидно, что «Северный поток - 2» сводит на нет иллюзии о поставках СПГ из США в Европу. И хотя американские сателлиты вроде Польши, Украины, Швеции постоянно выступают против строительства российского газопровода себе в убыток, многие другие европейские страны давно оценили перспективы сотрудничества с Россией в области энергетики.

«Энергообеспечение Европы - это вопрос Европы, а не Соединенных Штатов Америки», - подчеркнули Габриэль и Керн. Пока делать какие-либо выводы рано, это всего лишь законопроект утвержденный сенатом, дальше документ должны рассмотреть в палате представителей конгресса США, а в случае его поддержки и там, он отправиться на подпись Дональду Трампу.

Очевидно, «Северный поток - 2» нужен Европе и очень невыгоден Вашингтону, который пытается если не сорвать, то хотя бы замедлить строительство газопровода. Как отреагируют на подобную критику штаты, покажет время, но отчего-то вспомнились события конца прошлого года. А именно, 6 декабря президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение с Россией по строительству «Турецкого потока», через три дня 9 декабря Nord Stream 2 AG и компания Allseas подписали документ о прокладке труб «Северного потока - 2», и вот, 19 декабря происходят два громких события.

В Анкаре террорист показательно убивает посла России в Турции Андрея Карлова, убийцу ликвидируют, в этот же день в Берлине грузовик давит людей на площади Брайтшайдплац, под колесами машины гибнут 11 человек, более 50 ранены, спустя 5 дней террориста убивают в перестрелке. Не слишком ли много совпадений?
Автор: Петр Романов


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Комментарии 7

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  1. ИмПерц Сегодня, 05:43
    В законопроекте есть отдельный пункт про «Северный поток - 2». В нем, недвусмысленно говорится, что США и впредь будут препятствовать реализации газопровода «из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине».

    It's not personal. It's strictly business...
    ИмПерц
    1. Зяблицев Сегодня, 05:47
      Вот вот! Ничего личного - это всего лишь бизнес! США нужно срочно кому то втюхивать свой газ...Если немцы с австрийцами будут упираться - случится ли у них "революция уточек" и массовые протесты озабоченной школоты против всяких Меркель ... laughing Посмотрим на предстоящие выборы в Германии!
      А возможно, спецслужбы США с момента создания контролируемые олигархами и мафией применят свой излюбленный прием - "терраризмус", дабы посеять страх и хаос в Европах для решения своих экономических задач?
      Зяблицев
      1. Reptiloid Сегодня, 06:01
        Уж как переживают , как заботятся о том ,что ""губительные последствия "" для европейской экономики могут быть!Такая трогательная забота!
        Reptiloid
    2. сибиралт Сегодня, 06:08
      Не увидел совпадения в убийстве российского дипломата и подписью Турции под договором.
      сибиралт
  2. samarin1969 Сегодня, 06:49
    Трамп быстрыми темпами доводит Европу до положения Японии. ЕС долгие годы отдавал вопросы безопасности и внешней политики на откуп американцам. "Экономили"....Теперь Трамп хочет переложить финансирование ОЧЕНЬ затратного проекта "Сланцевый газ - СПГ" на европейских потребитель: "Будете покупать американский газ по указанный цене". Катар, "РФ", Иран политически выводятся американцами из газового рынка....
    п.с. унизительные попытки российских корпораций (Греф&Миллер) избежать санкций через игнорирование Крыма также могут потерпеть неудачу...
    samarin1969
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 06:55
    Вот уж не думал,что когда-нибудь штаты начнут тихим сапом нагибать своего главного союзника в европе.
    ВЕРЕСК
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:36
    «из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине».

    Сша в очередной раз все решили за Европу, которой по субординации останется только взять под козырек. Но возникают сомнения пойдут ли немцы на это понимая, что их энергобезопасность зависит как раз от "Северного потока-2".
    rotmistr60
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