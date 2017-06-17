15:48 17 июня

Командование ДНР: Украинские командиры продают передовые позиции силам ЛДНР

Накануне официальный представитель командования НМ ДНР полковник Эдуард Басурин представил донецкую версию того, по каким причинам украинские войска без боя оставляют ранее захваченные позиции на линии соприкосновения. Напомним, что за последнее время число сданных таким образом позиций украинскими войсками существенно выросло как на направлении ДНР, так у границ ЛНР.

Командование ДНР: Украинские командиры продают передовые позиции силам ЛДНР


По словам полковника НМ ДНР, украинские командиры сами «продают» представителям ДНР свои передовые позиции.


Версия, а точнее утверждение Эдуарда Басурина, представляется в ходе брифинга и выглядит следующим образом (цитата ДАН ):
По данным нашей разведки, обстрелы населённых пунктов и объектов жизнеобеспечения ведут, преимущественно, националистические батальоны и «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещённая в РФ, - прим. «ВО»). Обстрелы имеют цель спровоцировать наши подразделения на ответные действия и подставить под огонь подразделения, не желающие воевать. В некоторых случаях командиры подразделений ВСУ передают нам свои позиции за денежное вознаграждение. При этом суммы не превышают 10-20 окладов командира взвода ВСУ, что для нас является приемлемым.


В качестве примера приводится несколько фактов переговоров с командирами подразделений ВСУ в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также 72-й и 92-й бригад ВСУ. По словам Басурина, командиры за «определённое денежное вознаграждение отдали приказ об отходе с позиций».

Басурин:
Удержание этих позиций ВСУ было не оправдано из-за большого числа жертв и прихоти высшего командования Украины.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/WMS.1.OBMP
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Комментарии 53

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:32
    Бизнесмены блин...! laughing Их уже давно десять раз перепродали и заложили..))))
    ОТДЕЛ
    1. Николай С. Сегодня, 13:47
      Шо хлопцам робыть, если у батьки нема золотого запасу.
      Надо позиции оптимизировать, отступить так, чтобы стать на проходной дороге и наживаться на контрабасе или, хотя бы, на грабеже старушек. Какой скакун будет просто так умирать за Вальцманов. И они же понимают, что не своё защищают, а что они - оккупанты. Что пока они на Донбассе, их семьи на батькивщине загоняют в нищету.
      Николай С.
      1. Татьяна Сегодня, 13:56
        Не фига себе, как война-то в "рыночную" эпоху на фронтах "снизу" ведётся и вообще может вестись! belay Нас такому в школе не учили! request Вот, что значит "рыночная экономика"!
        Вот уж воистину: "Век живи - век учись! " hi
        Татьяна
        1. sabakina Сегодня, 14:15
          Татьяна, у меня закрадывается сомнение....А они точно не евреи?
          sabakina
          1. Татьяна Сегодня, 14:40
            sabakina
            Татьяна, у меня закрадывается сомнение....А они точно не евреи?

            Чёрт их знает! Вообще-то командирами у них, наверное, всё-таки евреи типа украинского националиста - еврея Яроша.
            А вообще, в народе, недаром, есть поговорка про прижимистость западных украинцев, что "Там, где "хохол" пройдёт, еврею делать нечего!"
            Татьяна
        2. Partyzan Сегодня, 14:17
          В качестве примера приводится несколько фактов переговоров с командирами подразделений ВСУ в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также 72-й и 92-й бригад ВСУ. По словам Басурина, командиры за «определённое денежное вознаграждение отдали приказ об отходе с позиций».
          Ну ё маё взял и сдал хлопцев, а теперь придется силовыми методами брать новые позиции recourse
          Partyzan
    2. Комментарий был удален.
  2. МПК105 Сегодня, 13:32
    "что для нас является приемлемым." Басурин надеется так области выкупить до адмистративнх границ?Денег хватит?Или у России просить будут?
    МПК105
    1. Семен Семеныч Сегодня, 13:37
      Цитата: МПК105
      . Басурин надеется так области выкупить до адмистративнх границ?

      Вам, конечно, проще положить пару-тройку десятков тысяч бойцов?
      Цитата: МПК105
      Денег хватит?

      Деньги-бумага...Жизнь дороже.
      Семен Семеныч
      1. МПК105 Сегодня, 13:40
        Да я не против,конечно...Только пусть на свои выкупают,а не на наши.
        МПК105
        1. polev66 Сегодня, 13:45
          наши ? свои считай, а не чужие
          polev66
      2. Mik13 Сегодня, 14:15
        Цитата: Семен Семеныч
        Вам, конечно, проще положить пару-тройку десятков тысяч бойцов?

        Ему скучно и хочется зрелищ, которые позволят повысить самомнение без отрыва от удобного дивана.
        На футбол, судя по всему, надежды уже нет.
        Mik13
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:40
      Лёха hi Это нормальная практика , позволяющая сохранить бесценные человеческие жизни и избежать ненужных жертв . Не всё деньгами меряется .
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 13:42
        Привет!!! hi Смотри коммент мой чуть выше твоего wink
        МПК105
      2. Partyzan Сегодня, 14:19
        позволяющая сохранить бесценные человеческие жизни и избежать ненужных жертв
        так он же их уже заложил, кто ж теперь продавать то будет? так что жертвы будут request
        Partyzan
      3. Masya Masya Сегодня, 15:24
        Цитата: bouncyhunter
        Это нормальная практика , позволяющая сохранить бесценные человеческие жизни и избежать ненужных жертв . Не всё деньгами меряется .

        да, никто ни хотел умирать... а что, нормально так... заработали и по безвизу в ЕС.... wink народ в европу ломится, а они что пальцем деланные? воюй тут...
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:31
          Мариша love Пусть лучше в свою вожделенную Гейропу валят , чем будут обдолбанные наших валить в ЛДНР . am
          bouncyhunter
          1. Masya Masya Сегодня, 15:38
            приветик, Вячеслав! love
            так и я о чем...
            [quote]Пусть лучше в свою вожделенную Гейропу валят , чем будут обдолбанные наших валить в ЛДНР[/quote
            ]и нашим легче и европа пусть отморзков получит, может мозг проснется? хотя в этом есть большие сомнения...
            Masya Masya
    3. Герман 4223 Сегодня, 13:49
      Лутше деньгами чем кровью.
      Герман 4223
    4. просто экспл Сегодня, 14:45
      а вы думаете у комвзвода (не полка , не дивизии , и даже не батальона) сильно большой оклад что не соберут 10 окладов ?
      да на отвоевание той позиции боеприпасов уйдет на сумму в десятки раз большей чем просто купить ту позицию .
      просто экспл
  3. Семен Семеныч Сегодня, 13:32
    Киев по прайсу сколько?
    Семен Семеныч
    1. Чёрный Сегодня, 13:36
      Ну допустим продают....а заявлять то об этом нафига?.....
      Чёрный
      1. sabakina Сегодня, 14:25
        Цитата: Чёрный
        Ну допустим продают....а заявлять то об этом нафига?.....

        Время такое. Если раньше в деревне на одной стороне чихнут, на другой "будь здоров" скажут, то теперь по имэйл здоровья пожелают быстрее, чем голосом....
        sabakina
        1. Чёрный Сегодня, 14:38
          Цитата: sabakina
          Цитата: Чёрный
          Ну допустим продают....а заявлять то об этом нафига?.....

          Время такое. Если раньше в деревне на одной стороне чихнут, на другой "будь здоров" скажут, то теперь по имэйл здоровья пожелают быстрее, чем голосом....

          Да причём тут время такое.....по большому счёту Басурин разболтал то, о чём не следовало говорить. По крайней мере пока этот процесс идёт.....а теперь то что?
          Чёрный
          1. sabakina Сегодня, 15:15
            Дорогой мой тёзка, Вы считаете, что укропы не написали бы, как они продавали позиции?
            sabakina
            1. Чёрный Сегодня, 15:21
              Ну разве что прокуроу...или следователю на допросе smile
              Чёрный
              1. sabakina Сегодня, 15:29
                Тёзка, у меня ещё осталось в памяти, как на уроках программирования, мы разбирали алгоритм пользования калькулятором, за неимением ПК...С современным мобильником можно вести прямую трансляцию в ютубе...
                sabakina
    2. Чёрный Сегодня, 13:36
      Цитата: Семен Семеныч
      Киев по прайсу сколько?

      Он уже продан.....американцам. Причём за кулёк печенья, дешевле чем Манхеттен. Там бусами пришлось платить laughing
      Чёрный
    3. Incvizitor Сегодня, 13:41
      Вся Украина ушла за 5 млрд$ безяна сказала правда хо.лы из этого всего только пакет печенья получили.
      Incvizitor
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:49
        Цитата: Incvizitor
        Вся Украина ушла за 5 млрд$

        Украина ушла даром... За 5 млрд. обама купил для России Крым. yes
        Paranoid50
        1. КОТ БАЮН Сегодня, 15:20
          За 5 млрд. обама купил для России Крым.

          хоть за что-то этой макаке можно спасибо сказать.....
          КОТ БАЮН
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:34
    Однако, это дешевле, чем жизни бойцов ополчения. Может, сделать такую практику МАСШТАБНОЙ. Только давать в основном, не деньгами, а водкой. wassat
    Горный стрелок
    1. рич Сегодня, 13:47
      Здравая мысль, но для этого надо иметь как минимум свой вино-водочный заводик
      рич
  5. mikh-korsakov Сегодня, 13:35
    Так может предоставить им кредит? К примеру сколько стоит Харьков?
    mikh-korsakov
  6. Метроном Сегодня, 13:41
    Странно, всё так радужно, а бомжи из украинской армии, сдавая свои позиции, умудряются захватывать всё больше территорий у бомжей из ДНР. Топорная пропаганда.
    Метроном
    1. Ken71 Сегодня, 14:15
      Это бизнес детка. (С)
      Ken71
  7. SCHMEL Сегодня, 13:41
    Продажи должны расти!
    SCHMEL
  8. Moskovit Сегодня, 13:44
    У ВСУ недержание позиций.
    Moskovit
    1. Чёрный Сегодня, 14:23
      Цитата: Moskovit
      У ВСУ недержание позиций.

      Энурез, однако...позиционный laughing
      Чёрный
      1. Соломон Кейн Сегодня, 15:33
        Нет, там все гораздо хуже и сложнее: Расстройство мыслительного процесса, развившиеся на фоне сенсопатии – нарушения чувственного познания (восприятия, ощущения, представления).(Справочник по клинической психиатрии)
        Соломон Кейн
  9. Torkvat Torkvat Сегодня, 14:09
    Старая история про 5 колонну))
    Torkvat Torkvat
  10. Ken71 Сегодня, 14:14
    А может оптом будет дешевле. Допустим до Днепра. Пускай Басурин договорится. Это у него лучше получается чем воевать
    Ken71
  11. мичман Сегодня, 14:23
    Приятная новость. Желательно бы, чтобы по этому пути пошли Харьков и Одесса. Успехов Вам Эдуард в этом деле. Сколько жизней сохраните. Честь имею.
    мичман
  12. Anton Schneider Сегодня, 14:46
    Неужели в это кто-то верит ?
    Anton Schneider
    1. sabakina Сегодня, 15:20
      Цитата: Anton Schneider
      Неужели в это кто-то верит ?

      Одни говорят, Земля круглая, другие говорят-плоская....А Вы как считаете?
      sabakina
  13. Cветлейший Сегодня, 14:50
    В качестве примера приводится несколько фактов переговоров с командирами подразделений ВСУ в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также 72-й и 92-й бригад ВСУ.
    Сомнительное утверждение. С точки зрения пользы - это выгодней было держать в тайне для дальнейшего сотрудничества.
    Cветлейший
  14. Cap.Nemo58rus Сегодня, 14:58
    Цитата: Anton Schneider
    Неужели в это кто-то верит ?

    Учитывая ваши национальные особенности, в это верят,наверное,почти все.
    Cap.Nemo58rus
  15. толя ежик Сегодня, 15:08
    а если предложить Е-бойцам за мешок бабосов притащить петошенко? типа мешок на мешок?
    толя ежик
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 15:19
      Я думаю,здесь вопрос цены все решит.
      КОТ БАЮН
    2. Million Сегодня, 15:22
      Притащат и за полмешка. Просто порошенго нафиг никому не нужен, он ничего не решает
      Million
  16. Million Сегодня, 15:12
    Капитализм и рыночная кономика в действии. У всего еть своя цена
    Million
  17. КОТ БАЮН Сегодня, 15:18
    Нда... Эдакий маленький, но свой бизнес у ВСУшников.
    С другой то стороны, их понять можно - на кой упираться и бодаться в общем то со своими, если еще и денежку дадут и с миром отпустят...
    Мотивация понятна, но, все равно, такие поступки уважения не вызывают.
    А если так себя ведет противник - продает позиции - так надо пользоваться. Цены, я думаю, будут падать.. Особенно ближе к зиме.... laughing
    КОТ БАЮН
  18. леонидыч Сегодня, 15:21
    Хороший бизнес. Пусть и дальше продолжают торговаться, чем больше выкупят территории тем, тем больше жизней сохранят с обеих сторон. Я думаю ради такого дела деньги найдут Ой как хотелось бы чтобы этот конфликт закончился быстрее. Политики своё грязное дело сделали, может военные станут бизнесменами и решат все дела через деньги. Людей жалко.
    леонидыч
  19. 01-02-2000 Сегодня, 15:35
    Цитата: Чёрный
    Цитата: sabakina
    Цитата: Чёрный
    Ну допустим продают....а заявлять то об этом нафига?.....

    Время такое. Если раньше в деревне на одной стороне чихнут, на другой "будь здоров" скажут, то теперь по имэйл здоровья пожелают быстрее, чем голосом....

    Да причём тут время такое.....по большому счёту Басурин разболтал то, о чём не следовало говорить. По крайней мере пока этот процесс идёт.....а теперь то что?

    он не разболтал а прорекламировал.
    сейчас укропы в очередь встанут, а какой демпинг начнётся smile
    01-02-2000
Картина дня