Командование ДНР: Украинские командиры продают передовые позиции силам ЛДНР

По данным нашей разведки, обстрелы населённых пунктов и объектов жизнеобеспечения ведут, преимущественно, националистические батальоны и «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещённая в РФ, - прим. «ВО»). Обстрелы имеют цель спровоцировать наши подразделения на ответные действия и подставить под огонь подразделения, не желающие воевать. В некоторых случаях командиры подразделений ВСУ передают нам свои позиции за денежное вознаграждение. При этом суммы не превышают 10-20 окладов командира взвода ВСУ, что для нас является приемлемым.

Удержание этих позиций ВСУ было не оправдано из-за большого числа жертв и прихоти высшего командования Украины.