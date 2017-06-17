Командование ДНР: Украинские командиры продают передовые позиции силам ЛДНР
Накануне официальный представитель командования НМ ДНР полковник Эдуард Басурин представил донецкую версию того, по каким причинам украинские войска без боя оставляют ранее захваченные позиции на линии соприкосновения. Напомним, что за последнее время число сданных таким образом позиций украинскими войсками существенно выросло как на направлении ДНР, так у границ ЛНР.
По словам полковника НМ ДНР, украинские командиры сами «продают» представителям ДНР свои передовые позиции.
Версия, а точнее утверждение Эдуарда Басурина, представляется в ходе брифинга и выглядит следующим образом (цитата ДАН ):
В качестве примера приводится несколько фактов переговоров с командирами подразделений ВСУ в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также 72-й и 92-й бригад ВСУ. По словам Басурина, командиры за «определённое денежное вознаграждение отдали приказ об отходе с позиций».
Басурин:
По словам полковника НМ ДНР, украинские командиры сами «продают» представителям ДНР свои передовые позиции.
Версия, а точнее утверждение Эдуарда Басурина, представляется в ходе брифинга и выглядит следующим образом (цитата ДАН ):
По данным нашей разведки, обстрелы населённых пунктов и объектов жизнеобеспечения ведут, преимущественно, националистические батальоны и «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещённая в РФ, - прим. «ВО»). Обстрелы имеют цель спровоцировать наши подразделения на ответные действия и подставить под огонь подразделения, не желающие воевать. В некоторых случаях командиры подразделений ВСУ передают нам свои позиции за денежное вознаграждение. При этом суммы не превышают 10-20 окладов командира взвода ВСУ, что для нас является приемлемым.
В качестве примера приводится несколько фактов переговоров с командирами подразделений ВСУ в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также 72-й и 92-й бригад ВСУ. По словам Басурина, командиры за «определённое денежное вознаграждение отдали приказ об отходе с позиций».
Басурин:
Удержание этих позиций ВСУ было не оправдано из-за большого числа жертв и прихоти высшего командования Украины.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/WMS.1.OBMP
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