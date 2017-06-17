15:41 17 июня

Генерал Горбатов. Один из наиболее талантливых полководцев Великой Отечественной

О судьбе командарма Александра Горбатова, одного из наиболее талантливых полководцев Великой Отечественной.




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