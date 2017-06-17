Генерал Горбатов. Один из наиболее талантливых полководцев Великой Отечественной Сегодня, 14:35 О судьбе командарма Александра Горбатова, одного из наиболее талантливых полководцев Великой Отечественной. 0 Цена победы. Генерал Горбатов Один из талантливейших полководцев Великой Отечественной войны — Иван Данилович Черняховский Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти