Какой пулей можно отстрелить замок? Сегодня, 14:30 Мэтт с "Разрушительного ранчо" тестирует на прочность навесные замки. Разные калибры, крутые стволы и позитив - что может быть лучше? 1 Пробиваем бронежилет огромным патроном .458 SOCOM Техасская "наземная мина" своими руками Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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