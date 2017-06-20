16:52 20 июня

Какой пулей можно отстрелить замок?

Мэтт с "Разрушительного ранчо" тестирует на прочность навесные замки. Разные калибры, крутые стволы и позитив - что может быть лучше?




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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