Помповый монстр: шестиствольный дробовик Сегодня, 15:05 Мэтт с "Разрушительного ранчо" и его шестиствольный (да, шестиствольный!) дробовик. 0 Спаренный 4-ствольный дробовик Прострелит ли дробовик автомобильную покрышку? Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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