17:36 24 июня

Помповый монстр: шестиствольный дробовик

Мэтт с "Разрушительного ранчо" и его шестиствольный (да, шестиствольный!) дробовик.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. APASUS Сегодня, 15:44
    Серьезный чувак. Может предложить ему руками НУРС подержать ?
    APASUS
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:29
    Кто его из дурки выпустил.
    ВЕРЕСК
Картина дня