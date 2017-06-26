Опасна ли пролетевшая рядом крупнокалиберная пуля? Сегодня, 14:00 Мэтт с "Разрушительного ранчо" проверяет один из мифов о крупнокалиберных пулях. Видео покажет, следует ли опасаться косоглазого снайпера, чья пуля пролетает неподалеку от вас. 0 "Прокаченный" соревновательный дробовик Насколько эффективна пуля против свинцового блока? Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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