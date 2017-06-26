14:39 26 июня

Опасна ли пролетевшая рядом крупнокалиберная пуля?

Мэтт с "Разрушительного ранчо" проверяет один из мифов о крупнокалиберных пулях. Видео покажет, следует ли опасаться косоглазого снайпера, чья пуля пролетает неподалеку от вас.




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