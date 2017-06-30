Крупнокалиберной пулей в упор: что из этого выйдет? Сегодня, 15:00 Мэтт с"Разрушительного ранчо" стреляет крупнокалиберными патронами по арбузам в упор. Арбузы в шоке. 1 Гигантский патрон .458 SOCOM в винтовке AR-15 "Прокаченный" соревновательный дробовик Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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