17:38 30 июня

Крупнокалиберной пулей в упор: что из этого выйдет?

Мэтт с"Разрушительного ранчо" стреляет крупнокалиберными патронами по арбузам в упор. Арбузы в шоке.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. Trevis Сегодня, 16:43
    Вот потеха у чувачков. wink Дурня валяют как хотят wassat
    Trevis
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