Бронестекло против крупного калибра Сегодня, 15:14 Мэтт с "Разрушительного ранчо" проверяет на прочность пуленепробиваемое стекло разными калибрами. 1 Кевларовый бронежилет против пуль разных калибров Насколько эффективна пуля против свинцового блока? Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти