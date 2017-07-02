16:13 02 июля

Бронестекло против крупного калибра

Мэтт с "Разрушительного ранчо" проверяет на прочность пуленепробиваемое стекло разными калибрами.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. Deadушка Сегодня, 16:06
    Из РПГ нужно было шмалять winked
    Deadушка
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