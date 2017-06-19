ВС ДНР «у ворот» Мариуполя. Детали важных тактических перемен на восточных подступах к городу

Дальнейшее продвижение подразделений Народной милиции ДНР на мариупольском ОН из Коминтерново должно привести к созданию «Широкинского котла», который лишит ВСУ и полк «Азов» первой линии обороны Мариупольского укрепрайона на восточных окраинах города. Согласно заявлению Э. Басурина, в некоторых случаях украинские формирования просто оставляют передовые позиции и фортификационные сооружения для армии ДНР за денежное вознаграждение всего в 10 — 20 окладов комвзвода, что свидетельствует о постепенном появлении хоть и небольшого, но всё же здравого смысла у некоторых украинских боевиков, ведь будущего у борьбы за нацистскую власть в Киеве нет никакого

На видео зафиксирован полёт украинского Су-27 над Краматорском. В последние недели местное население городов Донбасса, оккупированных ВСУ, продолжает информировать МО ДНР о повышенной активности авиации ВВС Украины. Очевидно, что лётный состав хунты отрабатывает выполнение ударных воздушных операций по городам ЛДНР в ходе грядущей попытки генерального наступления, на что Киеву уже дал отмашку госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Источники информации:

http://rusvesna.su/news/1497607399

https://www.donetsk.kp.ru/online/news/2771630/