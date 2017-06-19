ВС ДНР «у ворот» Мариуполя. Детали важных тактических перемен на восточных подступах к городу
В то время как в переднеазиатском регионе под интересы США, Турции и Пакистана полностью перекраивается вся ранее привычная оперативно-стратегическая картина, а в непосредственной близости от воздушных границ европейской части России почти на регулярной основе барражируют стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52H «Stratofortress» и B-1B «Lancer», не менее значительные и показательные перемены оперативно-тактического характера происходят вблизи линии соприкосновения на донбасском театре военных действий. Как известно, результатом последних двух встреч трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в рамках «минских соглашений», состоявшихся 24 мая и 7 июня, стала лишь широкомасштабная эскалация конфликта, выраженная попытке украинских войсковых формирований взять штурмом небольшие населённые пункты в ЛНР Желобок и Донецкое. В результате предшествующей пехотно-бронетанковому прорыву артиллерийской подготовки со стороны украинских карателей, в этих прифронтовых городках Луганской Народной Республики были разрушены и повреждены сотни жилых домов, а также нарушена далеко не одна ветка ЛЭП, питающих город.
Агрессия Киева в очередной раз продемонстрировала полную контрпродуктивность «Минска» как для мирного населения ЛДНР, так и для армий республик Новороссии, а также необходимость освобождения от киевского режима гораздо больших территорий, чем те, которые имеются на сегодняшний день. «Кричит» о данной необходимости и ситуация, сложившаяся вокруг насосной станции первого подъёма Южнодонбасского водовода в окрестностях прифронтовой Ясиноватой. Начиная с вечера 7 июня 2017-го года, этот стратегически важный для населения Донбасса объект «волшебным» образом подвергается обстрелам со стороны украинской батареи 120-мм миномётов. Спустя всего двое суток после первого вечернего обстрела, насосная станция была оперативно отремонтирована и введена в эксплуатацию работниками коммунального предприятия «Вода Донбасса», о чём, 10 июня 2017 года, было заявлено Совместным центром по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Второй обстрел данного участка Южнодонбасского водовода украинскими формированиями, произошедший утром 11 июня, привёл к более серьёзным последствиям. Помимо того, что под огнём артиллерии оказались российский офицерский состав СЦКК и руководитель «Воды Донбасса», был повреждён значительный участок линий электропередач, питающихстанцию. В итоге, без стабильного водоснабжения осталось около 400 тыс. жителей, проживающих в 5 районах, временно подконтрольных ВСУ, а также входящих в состав ДНР.
Население получает воду из резервных Красноармейского, Селидовского, Волновахского, Добропольского и Марьинского многорезервуарных хранилищ общей ёмкостью в 61 тыс. м3, но хватит её не более чем на 2 — 3 суток, после чего Волноваха, 500-тысячный Мариуполь и ряд других населённых пунктов испытают острую нехватку пресной воды. В то же время, вечерним обстрелам, 12 июня, «благополучно» был дан старт, в том числе и близ станции. Ситуация остаётся сложной, особенно в Докучаевске, где объявлен режим ЧС. Не сложно догадаться, что дальнейшие сохранение оперативно-тактической обстановки в прежнем русле оставит в радиусе огневого воздействия ВСУ как все сектора Южнодонбасского водовода, так и другие важные для ЛДНР объекты. Вечно так продолжаться не могло, и, на фоне эскалационной вспышки близ Желобка и Донецкого, подразделения 1-го АК Народной милиции МО ДНР предприняли очень успешную попытку по оттеснению позиций ВСУ из окрестностей н.п. Коминтерново в сторону Мариуполя. Данное событие было кратко освещено новостным телеканалом «Россия 24», корреспонденты которого взяли интервью у заместителя командующего корпусом МО ДНР Эдуарда Басурина, прибывшего на осмотр новых позиций. Тем не менее, это доволи знаковый тактический этап в освобождении оккупированных ВСУ территорий Донецкой Народной Республики.
Давайте рассмотрим актуальную действующую тактическую карту Донбасского ТВД на восточных подступах к Мариуполю, предоставленную ресурсом «MilitaryMaps». Здесь отчётливо видно, что линия соприкосновения между Коминтерновским и Саханским укрепрайонами заметно вытянута в сторону Водяного, которое временно подконтрольно украинским войсковым формированиям. На конце «тактической выпуклости» также можно увидеть развитую систему окопных сооружений, описывающих высоту «Дерзкая» (73 м), расположенную примерно в 1,5 км восточней Водяного. В ходе последней эскалации на данном участке Южного фронта, 1-му АК НМ ДНР было дано разрешение на должный артиллерийский ответ: против хунты применили ствольную артиллерию и РСЗО БМ-21 «Град».
Были подавлены позиции под Водяным и Сартаной. Но если из Сартаны укров выбить пока нет возможности (даёт о себе знать близость Мариупольского укрепрайона и отсутствие приказа о широкомасштабном наступлении со стороны МО ДНР), то окопные сооружения на восточных подступах к Водяному они всё же покинули. В итоге, удалось продвинуться более чем на 500 м в мариупольском направлении. Рубеж, на который вышли ополченцы, имеет огромную тактическую важность, поскольку его высота над уровнем моря составляет около 90 — 95 м. Украинские боевики из полка «Азов» и 36-й отдельной бригады морской пехоты (36-й ОБрМП) утеряли все высотные преимущества, наблюдавшиеся зимой 2016-го — весной 2017-го годов. Следовательно, зачистка Водяного перед наступательной операцией на мариупольском направлении будет на порядок облегчена, ведь с этого момента позиции украинских формирований находятся в радиусе прицельного огневого воздействия стрелкового вооружения и автоматических пушек БМП подразделений 1-го АК НМ ДНР.
Дальнейшее продвижение подразделений Народной милиции ДНР на мариупольском ОН из Коминтерново должно привести к созданию «Широкинского котла», который лишит ВСУ и полк «Азов» первой линии обороны Мариупольского укрепрайона на восточных окраинах города. Согласно заявлению Э. Басурина, в некоторых случаях украинские формирования просто оставляют передовые позиции и фортификационные сооружения для армии ДНР за денежное вознаграждение всего в 10 — 20 окладов комвзвода, что свидетельствует о постепенном появлении хоть и небольшого, но всё же здравого смысла у некоторых украинских боевиков, ведь будущего у борьбы за нацистскую власть в Киеве нет никакого
Значительно облагораживает тактическое положение ВС ДНР и тот факт, что после взятия новых рубежей, включая Водяное, ополченцы получат значительное преимущество над украинскими опорными пунктами в н.п. Лебединское, который находится почти «у восточных ворот» Мариуполя (в 3,85 км от Восточного микрорайона). Дело в том, что Водяное расположено на 31 м выше над уровнем моря, нежили Лебединское (95 против 64 м), и является важной тактической высотой, которая позволит артиллеристам ДНР работать на подавление большинства опорных пунктов ВСУ в пригородах Мариуполя — Талаковке, Сартане, Ломакино прямой наводкой, которая обеспечит в десятки раз более высокую точность для сохранения целостности жилых массивов. Стандартные снаряды 120-мм миномётов 2Б11(кроме корректируемых КМ-8 «Грань», оснащённых полуактивной лазерной ГСН) не смогут обеспечить столь высокой точности при навесной стрельбе даже со всеми поправками, не способны на это и «Грады». Для этого потребуется использование танковых 125-мм осколочно-фугасных снарядов, бронебойных снарядов и танковых управляемых реактивных снарядов для пушек 2А46-2/М, 100-мм БПС и ОФС буксируемой противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», а также 152-мм ОФС САУ 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация». Данные артиллерийские средства имеют возможность ведения огня прямой наводкой, что как раз соответствует сложнейшим условиям «Мариупольского укрепрайона» ВСУ, который и предстоит «взломать» армии ДНР, рельеф же этому только поспособствует.
Именно благодаря применению основных боевых танков Т-64БВ и Т-72А, а также САУ «Гвоздика» и пушек «Рапира» в режиме стрельбы прямой наводкой, 5 сентября 2014 года, формирующимся ВС ДНР удалось уничтожить достаточно большое количество украинской бронетехники и опорных пунктов непосредственно в жилой застройке микрорайона «Восточный» в Мариуполе без нанесения ущерба жилым массивам. Естественно, без использования дивизионов РСЗО БМ-21 «Град» также обойтись нельзя, поскольку они просто незаменимы в задачах высокоэффективной кратковременной артиллерийской подготовки перед началом выдвижения бронетанковых подразделений; но применять их ВС ДНР будут лишь против полевых опорных пунктов ВСУ, а также против артиллерийских батарей Д-30, 2С3 «Акация», 2А36 «Гиацинт-Б», которые за последний год (в количестве 35 — 40 орудий) были развёрнуты на Белосарайской косе для ведения огня по инфраструктуре Мариуполя в момент освобождения города армией ДНР.
Выход на восточные рубежи н.п. Водяное не является единственным тактическим успехом НМ ДНР за последний месяц. Аналогичные новости приходят и из ближайшего пригорода Горловки — Широкой Балки, которая находится всего в 2 км от города. Видеорепортажи по данному населённому пункту отсутствуют, но из различных источников известно, что регулярные подразделения корпуса НМ ДНР оттеснили позиции хунты на несколько сотен метров в направлении Новгородского. К большому сожалению, онлайн ресурс театров военных действий «MilitaryMaps» не показывает эту локальную победу, но факт остаётся фактом: украинские военные формирования медленно, но уверенно покидают земли Новороссии. В данный момент зачистка официально утверждённой референдумом 2014-го года территории ДНР переходит от «серых зон» на оккупированные киевским режимом земли. Осталось лишь дождаться внезапной и необходимой «искры», которая наконец поставит точку на губительном «минском формате». Ведь именно он удерживает измотанный Мариуполь в лапах националистического киевского режима, а также на протяжении почти трёх лет благополучно обеспечивает укровским артиллеристам приемлемые рубежи для нанесения артиллерийских ударов по жилым районам Горловки, Донецко-Макеевской агломерации и Новоазовского района. С каждым днём, предпосылки к подобной «искре» выражаются во всё более изощрённой и законодательно утверждённой форме.
В частности, незаконно поставленный на пост секретаря СНБО Украины А. Турчинов, не раз оправдавший своё прозвище «Кровавый пастор», заранее предупредил украинскую и международную общественность о грядущих переменах военно-политической концепции «незалежной» на уровне командно-штабного звена, которые полностью изменят и стратегию по Донбассу. Как мы уже убедились, «минскую страницу» Киев для себя давно перевернул. Новая стратегия предусматривает силовой сценарий возвращения ЛДНР, где ключевую роль военного диктатора предстоит сыграть президенту-преступнику П. Порошенко (Вальцману). Так, в соответствии с озвученными Турчиновым планами, Порошенко должен узурпировать все рычаги управления не только Генштабом ВСУ, но и всеми террористическими войсковыми формированиями («Азов», «Донбасс», «Киев» и т.д.), а также ЧВК.
Также говорится о разработке стратегии генерального наступления вышеуказанных формирований на республики, которое должно курироваться исключительно Вальцманом. Другими словами, из «незалежной» хотят на скорую руку создать ещё более радикальное антироссийское «государство-чудовище» с военным диктатором у власти, которое, несмотря на все лицемерные заявления Госдепа США и сателлитов Дональда Трампа об уменьшении финансирования Киева, получит свой куш для войны с ЛДНР как в виде разведывательной информации от «Глобал Хоуков» и иных средств воздушной и космической разведки, так и в виде вооружения и радиоэлектронного оборудования для сетецентрической войны. Как известно, в процесс «накачки» украинской хунты вооружением вовлечена и Канада, что многократно расширит лазейки поставки Киеву летального вооружения американского производства.
Более того, в списке перечисленных Турчиновым задач создание оперативного штаба с расширенными полномочиями, в число которых включено не только управление ВСУ, добробатами и наёмниками, но и руководство военно-гражданскими администрациями. Как известно, на оккупированной украинскими боевиками части Донбасса данные органы играют далеко не последнюю роль в дезинформировании и зомбировании местного населения, а также в поиске и ликвидации любых пророссийски настроенных лиц. В действительности, ситуация крайне «взрывоопасная». Корпусам Народной милиции ЛДНР остаётся лишь пожелать выдержки, успехов в обороне и дальнейшем контрнаступлении с освобождением городов республик, а также хорошего «Северного ветра».
На видео зафиксирован полёт украинского Су-27 над Краматорском. В последние недели местное население городов Донбасса, оккупированных ВСУ, продолжает информировать МО ДНР о повышенной активности авиации ВВС Украины. Очевидно, что лётный состав хунты отрабатывает выполнение ударных воздушных операций по городам ЛДНР в ходе грядущей попытки генерального наступления, на что Киеву уже дал отмашку госсекретарь США Рекс Тиллерсон
Очень точно пути развития ситуации в «незалежной» были описаны программным директором «Валдайского клуба» Андреем Сушенцовым и старшим научным сотрудником Центра проблем Кавказа МИД РФ Николаем Силаевым в докладе аналитического агентства «Внешняя политика». Самым объективным из них можно считать путь «Киев на прицепе».
Помимо эскалации конфликта на Донбасском ТВД, он предусматривает ещё и большую вероятность государственного переворота и столкновений между радикально настроенными националистические течениями («Азов», «ПС» и другими), а также Внутренними войсками, и различными спецподразделениями координируемыми Порошенко. Произойти это может уже в ходе досрочных парламентских выборов. Такой разброд между украинской диктатурой и радикалами может сыграть исключительно на руку корпусам НМ ЛДНР в ходе контрнаступательной операции. Что ещё интересней, стоит ожидать огромного количества ЛС ВСУ, перешедшего на сторону армий республик. Это мы ещё успеем увидеть, а пока продолжим наблюдать за активностью ВВС Украины над северной частью Донбасса, где сегодня были замечены Су-27, с полными подвесками «блуждающие» от авиабазы в Краматорске до Константиновки. Случайными такие полёты быть не могут. К окончанию работы над публикацией Южнодонбасский водовод был полностью восстановлен...Ожидаем очередных сводок с новыми успехами армий ЛДНР.
Источники информации:
http://rusvesna.su/news/1497607399
https://www.donetsk.kp.ru/online/news/2771630/
Автор: Евгений Даманцев
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