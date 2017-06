США планируют создать Центр реагирования на "угрозу" от России

Атака России на наши выборы не продиктована ее стремлением помочь какой-либо партии, за ней кроется сильное желание ослабить доверие к нашим институтам и подорвать основы нашей демократии

Конгрессмен от штата Массачусетс Джозеф Кеннеди выступил с инициативой создать Национальный центр реагирования на угрозы со стороны России (The National Russian Threat Response Center).Согласно законопроекту, новая структура должна заняться "синхронизацией и анализом информации" о России — сбором разведданых, сведений, поступающих по дипломатическим каналам и от источников правоохранительных органов.— передает РИА Новости слова конгрессмена со ссылкой на The Washington Times.Авторы документа рассчитывают, что организация получит широкий доступ к правительственной информации. Если центр будет создан, в его руководство войдут сотрудники ФБР, ЦРУ, Госдепартамента, Минюста, Минобороны и других ведомств.По сведениям газеты Boston Herald, Кеннеди запросил 20 миллионов долларов финансирования по программам Нацразведки США. Взамен структура будет консультировать американское правительство и "выявлять пробелы" в существующей системе сбора данных разведки о России. Инициаторы проекта рассчитывают, что центр проработает восемь лет.Как отмечает The Washington Times, конгрессмен Кеннеди на презентации законопроекта сослался на доклад агентства Bloomberg. В нем со ссылкой на неназванных исследователей сообщалось, что количество "хакерских атак со стороны России" во время американских выборов оказалось выше, чем сообщалось ранее. Издание утверждает, что взломаны были системы как минимум 39 из 50 штатов.Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы", расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке обеих палат конгресса.Москва неоднократно опровергала эти утверждения. По словам президента Владимира Путина, аргументы, приводимые для обвинения России, специалисты в сфере высоких технологий смогут присвоить даже трехлетнему ребенку. Это не доказательства, а "попытка переложить с больной головы на здоровую", заявил российский лидер.