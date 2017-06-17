18:56 17 июня

США планируют создать Центр реагирования на "угрозу" от России

Конгрессмен от штата Массачусетс Джозеф Кеннеди выступил с инициативой создать Национальный центр реагирования на угрозы со стороны России (The National Russian Threat Response Center).

Согласно законопроекту, новая структура должна заняться "синхронизацией и анализом информации" о России — сбором разведданых, сведений, поступающих по дипломатическим каналам и от источников правоохранительных органов.

США планируют создать Центр реагирования на "угрозу" от России




Атака России на наши выборы не продиктована ее стремлением помочь какой-либо партии, за ней кроется сильное желание ослабить доверие к нашим институтам и подорвать основы нашей демократии
— передает РИА Новости слова конгрессмена со ссылкой на The Washington Times.

Авторы документа рассчитывают, что организация получит широкий доступ к правительственной информации. Если центр будет создан, в его руководство войдут сотрудники ФБР, ЦРУ, Госдепартамента, Минюста, Минобороны и других ведомств.

По сведениям газеты Boston Herald, Кеннеди запросил 20 миллионов долларов финансирования по программам Нацразведки США. Взамен структура будет консультировать американское правительство и "выявлять пробелы" в существующей системе сбора данных разведки о России. Инициаторы проекта рассчитывают, что центр проработает восемь лет.

Как отмечает The Washington Times, конгрессмен Кеннеди на презентации законопроекта сослался на доклад агентства Bloomberg. В нем со ссылкой на неназванных исследователей сообщалось, что количество "хакерских атак со стороны России" во время американских выборов оказалось выше, чем сообщалось ранее. Издание утверждает, что взломаны были системы как минимум 39 из 50 штатов.
Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы", расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке обеих палат конгресса.

Москва неоднократно опровергала эти утверждения. По словам президента Владимира Путина, аргументы, приводимые для обвинения России, специалисты в сфере высоких технологий смогут присвоить даже трехлетнему ребенку. Это не доказательства, а "попытка переложить с больной головы на здоровую", заявил российский лидер.

Использованы фотографии: http://www.epochtimes.ru/
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Комментарии 47

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  1. Чёрный Сегодня, 16:47
    Когда собаке делать нефиг, она яйца лижет... wassat ...так и эти
    Чёрный
    1. Teberii Сегодня, 16:55
      WC-специального назначения бумага там пригодится.
      Teberii
      1. рич Сегодня, 17:38
        Конгрессмен от штата Массачусетс Джозеф Кеннеди выступил с инициативой создать Национальный центр реагирования на угрозы со стороны России (The National Russian Threat Response Center). По сведениям газеты Boston Herald, Кеннеди запросил 20 миллионов долларов финансирования

        Проси больше Джозеф -чем больше просишь тем больше получаешь laughing
        рич
        1. pjastolov Сегодня, 18:49
          Атака России на наши выборы не продиктована ее стремлением помочь какой-либо партии, за ней кроется сильное желание ослабить доверие к нашим институтам и подорвать основы нашей демократии
          так вкраина - была, надеюсь, hi нашей последней ошибкой, когда дали вам разгуляться
          pjastolov
      2. Монос Сегодня, 17:38
        По сведениям газеты Boston Herald, Кеннеди запросил 20 миллионов долларов финансирования по программам Нацразведки США. Взамен структура будет консультировать американское правительство

        Ай, ма-лад-ца! Пришло время начинать стричь купоны с русофобской истерии. smile Старый, надёжный, проверенный бизнес!
        Монос
  2. Владимирец Сегодня, 16:48
    "новая структура должна заняться "синхронизацией и анализом информации" о России — сбором разведданых, сведений, поступающих по дипломатическим каналам и от источников правоохранительных органов."

    18-я спецслужба. laughing И кто то ещё будет говорить о российской бюрократии? no
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:55
      Жень , наши "чернильные крысы" нервно локти кусают от зависти . Мне вот другое интересно : когда матрасы забабахают "Центр реагирования на инопланетное вторжение" ? Это же такие бабки !!! wassat
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 16:57
        Цитата: bouncyhunter
        Мне вот другое интересно : когда матрасы забабахают "Центр реагирования на инопланетное вторжение" ? Это же такие бабки !!!

        После первого инопланетянина, "Люди в черном" может выступить документальным фильмом для обоснования. winked
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:00
          Давай эту идейку поменяем у матрасов на определённую сумму денег ? wink
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 17:02
            Цитата: bouncyhunter
            Давай эту идейку поменяем у матрасов на определённую сумму денег ?

            Я анобтаниумом возьму. smile
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:07
              Эвон куда тебя понесло ... Вынашиваешь коварные планы ? wink
              bouncyhunter
              1. Владимирец Сегодня, 17:33
                Цитата: bouncyhunter
                Вынашиваешь коварные планы ?

                Не, ведущие брокерские конторы советуют вкладываться в анобтаниум. yes
                Владимирец
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:36
                  Хм ... Даже так ... Тогда и я , пожалуй , половину своих активов в анобтаниум переведу . Спасибо за подсказку , друже ! drinks
                  bouncyhunter
            2. pjastolov Сегодня, 18:51
              Я анобтаниумом возьму.
              можно просветить - а что это? hi
              pjastolov
          2. Подрезчик Сегодня, 17:11
            Не поменяем!!! Паша, здравствуй! Я же тебя просил, выгоняй "Полонез", а ты резину тянишь...Внуча вот спрашивает, когда бабахнем?
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:16
              Так уже в лесочке стоит , навострив ракеты . А внучке передай : когда нехорошие дяди полезут - вот тогда и бахнем ! soldier
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 17:31
                Не полезут они Паша , потому как их сущность толпой и против слабых , на нас они будут натравливать других.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:52
                  Витя , а "Полонезу" пофиг кого крошить в мелкую капусту - матрасов или их "пушечное мясо" в лице поляков и прибалтов . lol
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 17:55
                    Ну пока список продолжать не будем , хотя он очевиден .
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 18:07
                      Более чем , Витя .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 18:09
                        Много желающих , да нет могущих , но задираться будут и пакостить ...
                        cniza
                  2. bouncyhunter Сегодня, 18:22
                    Цитата: cniza
                    Много желающих , да нет могущих , но задираться будут и пакостить ...

                    Так ведь мы об этом знаем и готовы . yes
                    bouncyhunter
          3. Соломон Кейн Сегодня, 17:50
            Нае....т. Они нашим ребятам из ВКС за аль-Багдади 25 лямов торчат. Однозначно нае...т!
            Соломон Кейн
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:23
              Тогда капюшончик им от васаби , а не живую идею грандиозного распила ! lol
              bouncyhunter
      2. Pirogov Сегодня, 17:02
        Цитата: bouncyhunter
        Жень , наши "чернильные крысы" нервно локти кусают от зависти . Мне вот другое интересно : когда матрасы забабахают "Центр реагирования на инопланетное вторжение" ? Это же такие бабки !!!

        Пожалейте американских налогоплательщиков ,вдруг Ваш комментарий кто то из американских чинуш прочитает,могут взять идею на вооружение !))))
        Pirogov
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:04
          hi
          Цитата: Pirogov
          вдруг Ваш комментарий кто то из американских чинуш прочитает,могут взять идею на вооружение !))))

          Пусть только попробуют ! Я уже денщика за стряпчим послал , чтобы выправить патент чин по чину ! lol
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 17:11
            Цитата: bouncyhunter
            Я уже денщика за стряпчим послал , чтобы выправить патент чин по чину !

            Пардоньте, милейший, имею желание свои проценты получить. winked
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:19
              Женя , патент на нас двоих выправлен будет , не извольте сумлеваться . hi
              bouncyhunter
      3. Чёрный Сегодня, 17:04
        Цитата: bouncyhunter
        Жень , наши "чернильные крысы" нервно локти кусают от зависти . Мне вот другое интересно : когда матрасы забабахают "Центр реагирования на инопланетное вторжение" ? Это же такие бабки !!! wassat

        Прекрати снабжать их идеями. Ты пустишь по миру американский народ laughing
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:09
          Слава ! hi
          Цитата: Чёрный
          Прекрати снабжать их идеями. Ты пустишь по миру американский народ

          Почитай мой комент чуть выше . Я их по миру пущу : либо выкупят патент за сто пиццот мильярдов денег , либо по судам затаскаю с иском на такую же сумму . laughing laughing laughing
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:32
            Паша , готов помочь за малую толику. lol
            cniza
            1. Владимирец Сегодня, 17:41
              Цитата: cniza
              готов помочь за малую толику.

              Вашему Толику можете и большую, а я как соуча... совладелец патента, против. Стопицот мильонов и самим мало. no
              Владимирец
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:54
                Цитата: Владимирец
                Стопицот мильонов и самим мало.

                Экий ты , Женя , алчный ! wink
                Цитата: cniza
                Паша , готов помочь за малую толику.

                Всенепременно , милейший , только расходы на адвоката - за ваш счёт .
                bouncyhunter
              2. cniza Сегодня, 17:57
                Да пририсуем ещё , а то и правда получится не совсем совладелец... laughing
                cniza
            2. pjastolov Сегодня, 18:53
              Паша , готов помочь за малую толику
              жидяра, а за идею? laughing
              pjastolov
  3. мичман Сегодня, 16:52
    Забыли в тексте добавить возможность кибератак со стороны прогрессивных стран, включая Россию, по всем направлениям жизни США. Это будет страшная картина, готовиться бесполезно. Лучше сразу ползти на кладбище и покучнее. Вот и когда Россия и СССР угрожали США. Был в этой стране в командировках, встречался с военными, кажется нормальные люди. А нет, выродились или перевоспитали их. Честь имею
    мичман
  4. Путинец Сегодня, 16:53
    Классная отмазка на попил бабла
    Путинец
  5. Masya Masya Сегодня, 17:00
    хорошую работенку он себе придумал! спи круглыми сутками, потому как " угрозы Российской" не существует...
    но помните...

    зарубите себе на носу... wink
    Masya Masya
  6. Горный стрелок Сегодня, 17:06
    Если хочешь сделать проблему ВЕЧНОЙ, создай комитет по борьбе с этим...
    Первое правило бюрократии!
    Горный стрелок
  7. gcn Сегодня, 17:09
    Мода у них на рыжих и богатых чоль?
    gcn
  8. Градиент 3 Сегодня, 17:09
    Опаздывают ...Наши американские "коллеги"...
    Русские хакеры (так говорят за океаном...)...
    "Прокатили" Хилари Клинтон...
    А в США...Только проснулись...
    Градиент 3
  9. Mavrikiy Сегодня, 17:43
    Нет, это серьезно. Если этот дрыщь обещал спасти США и слить нас, то сопротивление бесполезно. "Сдаемуся!"
    И все пошли в сад.
    "Цирк шапито". Есть Цру, ФБР, какие-то еще безопасники-разведчики (мне следить за ними не надо, это они за всеми следят), и оказалось этого мало...Как говорится вывода то два: Или кто-то мух не ловит, или будем бабло пилить по чесноку.
    Конгрессмен... Все ясно. Кислород перекрывать будут Трампу. По закону ЦРУ и ФБР под Трампом... Тогда торпеду получи: Госструктура, спецструктура (под конкретные вопросы). Утром проснулся - вопрос, а с какой целью?
    Демократия. Ответь на детекторе лжи, не согласен, мы пошли думать и писать. Трампу трындец, если не спросит Вольдемара, какой антисептик от почесухи.
    И не нужно торопиться сдавать рецепт. Мол там много тонкостей структура, фактура, ветер, венера-марс, ......и они поверят.
    А потом ему на ушко: " А мне Клинтон Аляску обещала. Да я не повелся, мы же мужики". И получим Руину, Сирию, Израиль, Китай, Наты и прочих папуасов.... Вопрос: Кому и что втыкать? Мы же, уже увы, не СССР.
    Сирию отстоим. Но Руину нужно 40 лет водить по пустыне. В Сирии приличные пустыни е?
    Mavrikiy
  10. roskot Сегодня, 17:52
    Можно подумать, что у них не было центра по России и они не занимались сбором информации и шпионажем. А деньжат, их всегда не хватает.
    roskot
    1. Соломон Кейн Сегодня, 17:57
      Людей у них не хватает. Все за Сноуденом "лыжи смазали".
      Так что мы говорим : Wellcome to Russia!
      Соломон Кейн
  11. behemot Сегодня, 18:15
    Рыжий. Понятно что за структура будет. Джозеф, бабло, пилить.
    behemot
  12. Ванёк Сегодня, 18:44
    выступил с инициативой создать Национальный центр реагирования на угрозы со стороны России

    "Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафт..........". ДМБ.

    Здравствуйте Вам каждому hi
    Ванёк
  13. anjey Сегодня, 18:47
    заодним и план "барбаросса 2"!
    anjey
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