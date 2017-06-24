27 июня 1651 г. выходцев из Малороссии и Польши, известных под названием Черкасс и живущих по южной границе Московской Украины, организовали в полки: Сумской, Изюмский, Ахтырский, Харьковский, Острогожский (территории современных Сумской, Харьковской, части Донецкой и Луганских областей Украины, Курской, Белгородской и Воронежской областей России). Поселения, которые при этом образовывались, назывались слободами. Заселенные выходцами с Украины, эти земли получили название Слободской Украины, а её жителей называли Слободскими казаками.Основной военной и территориально-административной единицей казаков был полк. Полки делились на сотни. Все города и слободы были первоначально построены и заселены самими казаками, иногородних в этой местности не было. Слободские казаки уклонялись от совместных действий с мятежниками и не участвовали в замыслах Малороссийских гетманов. Основная масса слободских казаков не поддержала изменника гетмана Выговского. Слободские казаки не поддержали восстание бахмутского сотника Булавинова в 1707-1709 гг., во времена войны со шведами, считая это изменой.Все мужское население в Слободской Украине подразделялось на две категории. Это «реестровые казаки», первостепенной задачей которых была военная служба, и их подпомощники. Так называли казаков, которые пожелали стать крестьянами или мещанами. Они были освобождены от военной службы, но обязаны были помогать казакам осуществлять эту службу, к тому же они облагались податью в войсковую казну. Разрешался переход из одной категории в другую.Первоначально казаки управлялись выборной старшиной и подчинялись первое время Разрядному приказу, а с 1688г. - Посольскому приказу, с 1708 г. Азовскому военному губернатору. Должности полковников и старшин первоначально были выборными. Выборы производились на полковых радах, при этом полковник за свою деятельность отчитывался перед выбравшими его на должность людьми. Впоследствии Царь Петр I, проводя реформы, не забыл и Слободское казачество. Слободская Украина, так же, как и Войско Донское, были отданы в подчинение Военной Коллегии. Выборы полковников и сотников были упразднены, и монарх сам назначал военачальников на правах атамана. Выбираемые Радой полковники с 1721 года вступали в должность только после утверждения их кандидатур Российским императором.Царствование Анны Иоанновны было тяжелой эпохой для Слободского казачества, которое за что-то невзлюбил немец Бирон. К 1735 году число Слободских казаков и их подпомощников возросло до 100000 душ, причем на военную службу они выставляли уже 4200 казаков. Для управления Слободской Украиной Анна Иоанновна назначила особую канцелярию из гвардейских офицеров, которая называлась „Канцелярия комиссии учреждения Слободских полков”. Правление это было тяжело и бестолково, так как гвардейским офицерам регулярных частей не было дела до Слободского казачества. Офицеры эти вдобавок по большей части были иностранцами, почти не говорившими по-русски и приехавшими в Россию по вызову соотечественника Бирона. Но с восхождением на трон Елизаветы все восстановилось.Заинтересованное в колонизации своих южных окраин и организации их обороны от набегов крымских татар, царское правительство поощряло переселенцев, представляя им земли и освобождало от налогов и повинностей. В 1652 г. сюда переселились Черниговский и Неженский полки вместе с семьями. Москва посылала эмиссаров в Малороссию для переманивания казаков к себе. Что успешно и происходило. В боевых походах слободские казаки проявили себя хорошо и неоднократно получали похвалы от царствующих особ.Участие слободских казачьих полков в боевых действиях и походах:Отражение набегов крымских и ногайских татар в 1646, 1661 и 1662 годах;Отражение осад верных Брюховецкому запорожских казаков и набегов призванных им же ногайских и крымских татар в 1667 году;1672 год — разгром крымских татар под Мерефой;1679 год — десятитысячная орда разбита под стенами Харькова, победа над татарами у Золочева;1687, 1689 годы — участие слободских полков в Крымских походах в составе русского войска;1695, 1696 годы — участие в Азовских походах Петра I. Казаки состояли в армии Б.П. Шереметева, которая должна была отвлечь внимание татар от Азова. В этом походе ахтырцы находились свыше года, принимая участие в штурме крепости Кизы-Кермен, а также в осаде и взятии целого ряда других крепостей;1698 год — участие слободских полков в неудачном походе князя Долгорукова через Перекоп;Октябрь 1700 года — конец 1702 года. Слободские полки выступили вИнгерманландию, где принимали участие в войне с Карлом XII под командой генерала Бориса Петровича Шереметьева;1709 год. Участие в Полтавской битве Харьковского и Изюмского слободских казачьих полков;25 апреля 1725 года — 1000 рядовых со старшинами из слободских полков под командованием харьковского полковника Григория Семёновича Квитки вступили в распоряжение русского корпуса, находившегося в Персии;Май 1733 года — выступление в Польшу для подавления волнений. Слободские полки действовали в составе 2-го Русского корпуса генерал-лейтенанта Измайлова;1736—1739 годы — русско-турецкая война. Слободские казаки с войсками фельдмаршала Миниха вступили на землю Крыма и 14 мая участвовали во взятии штурмом Перекопа (ахтырцы). В июне 1737 года рубились с турками под стенами Очакова, после покорения которого оставлены были в его гарнизоне и мужественно защищали крепость против 40-тысячной турецкой армии;1756 год — по указу военной коллегии слободские полки были направлены в Пруссию для участия в Русско-Прусской войне в составе российской армии под руководством генерал-фельдмаршала Степана Фёдоровича Апраксина. 19 августа 1757 года, при сражении при Гросс-Егерсдорфе слободские нерегулярные полки понесли тяжёлые потери, а их командир бригадир В.П. Капнист был убит. В 1758 году полки возвращаются из Пруссии.Непрерывное участие в войнах и частый отрыв казаков от своих хозяйств привели Слободских казаков в расстройство. Как пишет Ефграф Савельев в своих исторических записках: "В 1760 году Слободские казаки выставляли в поле 5000 всадников, разделенных по-старому на пять полков. В это время обстоятельства их существования изменились коренным образом, благодаря разрешению селиться на казачьих землях иногороднему и пришлому люду, а также образованию к югу от Слободской Украйны новых крестьянских поселений, казачья территория начинает заселяться всевозможными людьми, арендаторами казачьих земель, скупщиками всякого добра, приобретавшими в вечность землю. Все это привело казачество в большой упадок, так что казаки массами стали уходить в отхожий промысел и наниматься в батраки к помещикам." В 1764 году Екатерина Великая принимает решение о расформировании Слободского казачества в связи с его расстройством.Однако многие из Слободских казаков не захотели подчиниться новым порядкам и частью ушли на Дон, Урал и Кавказ, частью примкнули к жившим в Турции запорожцам. Так закончилась славная история Слободских казаков.Основная часть жителей Курской, Белгородской и Воронежской области даже не слышали о существовании на их территориях слободских казаков, а жаль. “Надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее” (В.Г. Белинский).