18:56 17 июня

ВКС РФ ликвидировали в Сирии двух полевых командиров ИГ и 180 боевиков

Минобороны России сообщило о предотвращении прорыва боевиками террористической группировки "Исламское государство"* рубежей обороны осажденного гарнизона в городе Дейр-эз-Зор.

Как пояснили в военном ведомстве, в начале июня российские военные при помощи беспилотников установили, что боевики ведут подготовку к прорыву оборонительных рубежей сирийского гарнизона.

ВКС РФ ликвидировали в Сирии двух полевых командиров ИГ и 180 боевиков



ВКС 6 и 8 июня нанесли упреждающие авиационные удары по позициям террористов. В результате были ликвидированы полевые командиры группировки Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри, передает РИА Новости

Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов, добавили в оборонном ведомстве.

Террористы ИГ* держат Дейр-эз-Зор в осаде более трех лет. Помимо гарнизона правительственных сил, в городе остаются и мирные жители. Единственный путь снабжения — по воздуху. Российские ВКС оказывают поддержку сирийским войскам, которые пытаются снять блокаду, а также оказывают населению гуманитарную помощь.

ИГ* - Террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://m.rosbalt.ru/
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Комментарии 9

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  1. Mavrikiy Сегодня, 18:37
    "Не ,не , не. Лучше семь тортов и одна свечка! А?"
    Mavrikiy
    1. Partyzan Сегодня, 18:38
      таки сколько их там? recourse
      Partyzan
      1. maxim947 Сегодня, 18:56
        Кино давайте)))
        maxim947
    2. pjastolov Сегодня, 18:43
      А тортики вкусные - игиловские?
      pjastolov
  2. Ванёк Сегодня, 18:41
    Работайте братья*
    Ванёк
    1. pjastolov Сегодня, 18:47
      Тут ничего не скажешь, молодцы, убрать бы перестраховщиков, давно бы война в Сирии закончилась, респект soldier
      pjastolov
  3. Монос Сегодня, 18:42
    "Махмуд, следующим полевым командиром будешь ты." - " За что? Чем я вам не угодил, уважаемый! У меня жена, дети, родители-старики. Не губите!" laughing
    Монос
  4. Владимирец Сегодня, 18:42
    Такие точные цифры: 180. request Они там вместе с Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри отзвонились что ли, что их уничтожили? request
    Владимирец
  5. Горный стрелок Сегодня, 18:55
    Ну полбатальона перебили с воздуха - это радует. Сомневающимся - в статье же сказано "около 180-ти". Самое удивительное, КАК работает наша разведка. И воздушная, с беспилотников, и, полагаю, наземная, от ССО. Все видят, все знают, и работают "на упреждение". good
    Горный стрелок
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