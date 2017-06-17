ВКС РФ ликвидировали в Сирии двух полевых командиров ИГ и 180 боевиков
Минобороны России сообщило о предотвращении прорыва боевиками террористической группировки "Исламское государство"* рубежей обороны осажденного гарнизона в городе Дейр-эз-Зор.
Как пояснили в военном ведомстве, в начале июня российские военные при помощи беспилотников установили, что боевики ведут подготовку к прорыву оборонительных рубежей сирийского гарнизона.
ВКС 6 и 8 июня нанесли упреждающие авиационные удары по позициям террористов. В результате были ликвидированы полевые командиры группировки Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри, передает РИА Новости
Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов, добавили в оборонном ведомстве.
Террористы ИГ* держат Дейр-эз-Зор в осаде более трех лет. Помимо гарнизона правительственных сил, в городе остаются и мирные жители. Единственный путь снабжения — по воздуху. Российские ВКС оказывают поддержку сирийским войскам, которые пытаются снять блокаду, а также оказывают населению гуманитарную помощь.
ИГ* - Террористическая организация, запрещенная в России.
Как пояснили в военном ведомстве, в начале июня российские военные при помощи беспилотников установили, что боевики ведут подготовку к прорыву оборонительных рубежей сирийского гарнизона.
ВКС 6 и 8 июня нанесли упреждающие авиационные удары по позициям террористов. В результате были ликвидированы полевые командиры группировки Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри, передает РИА Новости
Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов, добавили в оборонном ведомстве.
Террористы ИГ* держат Дейр-эз-Зор в осаде более трех лет. Помимо гарнизона правительственных сил, в городе остаются и мирные жители. Единственный путь снабжения — по воздуху. Российские ВКС оказывают поддержку сирийским войскам, которые пытаются снять блокаду, а также оказывают населению гуманитарную помощь.
ИГ* - Террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: http://m.rosbalt.ru/
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