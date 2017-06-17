Финляндия успешно протестировала новый бронетранспортер Patria AMV28A
Новый финский бронетранспортер Patria AMV28A оказался хорошим «пловцом». Компания Patria успешно протестировала свою последнюю модель боевой машины, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com
В ходе тестирования Patria AMV28A испытывалась в двух модификациях – базовой модели (без вооружения), а также варианте с необитаемой башенкой, вооруженной 30-мм пушкой. Представители компании Patria заявляют, что обе модели успешно сдали «экзамен» и, несмотря на сильный ветер (до 17 м/с) и волнение на воде, без проблем прошли заданную дистанцию.
Официальная презентация Patria AMV28A состоялась в феврале этого года на международной оружейной выставке IDEX 2017. Новый бронетранспортер является увеличенной и «утяжеленной» версией боевой машины Patria AMV, впервые представленной в 2001 году.
Patria AMV28A имеет мощное для своего класса вооружение. В базовой модификации на бронетранспортере установлена необитаемая башенка Kongsberg MCT-30 со скорострельным 30-мм орудием Bushmaster Mk44. Кроме того, на крыше башенки имеется дистанционно управляемый боевой модуль Protector M153 OWS, вооруженный пулеметом Browning M2 и противотанковым ракетным комплексом Javelin. Таким образом, новый БТР Patria AMV 28A сможет не только прикрывать пехоту, но и эффективно бороться с тяжелой бронетехникой противника.
Patria AMV28A во время испытания амфибийных возможностей
В ходе тестирования Patria AMV28A испытывалась в двух модификациях – базовой модели (без вооружения), а также варианте с необитаемой башенкой, вооруженной 30-мм пушкой. Представители компании Patria заявляют, что обе модели успешно сдали «экзамен» и, несмотря на сильный ветер (до 17 м/с) и волнение на воде, без проблем прошли заданную дистанцию.
Официальная презентация Patria AMV28A состоялась в феврале этого года на международной оружейной выставке IDEX 2017. Новый бронетранспортер является увеличенной и «утяжеленной» версией боевой машины Patria AMV, впервые представленной в 2001 году.
Бронетранспортер Patria AMV 28A
Patria AMV28A имеет мощное для своего класса вооружение. В базовой модификации на бронетранспортере установлена необитаемая башенка Kongsberg MCT-30 со скорострельным 30-мм орудием Bushmaster Mk44. Кроме того, на крыше башенки имеется дистанционно управляемый боевой модуль Protector M153 OWS, вооруженный пулеметом Browning M2 и противотанковым ракетным комплексом Javelin. Таким образом, новый БТР Patria AMV 28A сможет не только прикрывать пехоту, но и эффективно бороться с тяжелой бронетехникой противника.
Использованы фотографии: defence-blog.com/armyrecognition.com
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