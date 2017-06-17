21:55 17 июня

Финляндия успешно протестировала новый бронетранспортер Patria AMV28A

Новый финский бронетранспортер Patria AMV28A оказался хорошим «пловцом». Компания Patria успешно протестировала свою последнюю модель боевой машины, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com

Финляндия успешно протестировала новый бронетранспортер Patria AMV28A

Patria AMV28A во время испытания амфибийных возможностей



В ходе тестирования Patria AMV28A испытывалась в двух модификациях – базовой модели (без вооружения), а также варианте с необитаемой башенкой, вооруженной 30-мм пушкой. Представители компании Patria заявляют, что обе модели успешно сдали «экзамен» и, несмотря на сильный ветер (до 17 м/с) и волнение на воде, без проблем прошли заданную дистанцию.

Официальная презентация Patria AMV28A состоялась в феврале этого года на международной оружейной выставке IDEX 2017. Новый бронетранспортер является увеличенной и «утяжеленной» версией боевой машины Patria AMV, впервые представленной в 2001 году.


Бронетранспортер Patria AMV 28A


Patria AMV28A имеет мощное для своего класса вооружение. В базовой модификации на бронетранспортере установлена необитаемая башенка Kongsberg MCT-30 со скорострельным 30-мм орудием Bushmaster Mk44. Кроме того, на крыше башенки имеется дистанционно управляемый боевой модуль Protector M153 OWS, вооруженный пулеметом Browning M2 и противотанковым ракетным комплексом Javelin. Таким образом, новый БТР Patria AMV 28A сможет не только прикрывать пехоту, но и эффективно бороться с тяжелой бронетехникой противника.

Использованы фотографии: defence-blog.com/armyrecognition.com
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Комментарии 34

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  1. Арон Заави Сегодня, 19:05
    Красавец!
    Арон Заави
    1. Чёрный Сегодня, 19:10
      Цитата: Арон Заави
      Красавец!

      Аарон , ты де красавца увидел?....в зеркало смотришь что ли? smile
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 19:25
        Ну как то по виду - г...... не тонет, и все управление на виду, или у них новейшая супер сталь? recourse
        pjastolov
        1. рич Сегодня, 20:14
          pjastolov: Ну как то по виду - г...... не тонет, и все управление на виду, или у них новейшая супер сталь?

          Максимальный уровень защиты лобовой проекции, обеспечиваемый при установке дополнительных бронемодулей пассивной защиты - от 30-мм БОПТС, соответствует Уровню 6 STANAG 4569.
          рич
          1. pjastolov Сегодня, 20:16
            я не про броню, рулевые тяги все открытые, а по воздуху она не летает, если не сможет маневрировать, то и смысл? hi
            pjastolov
      2. DMB_95 Сегодня, 19:33
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Арон Заави
        Красавец!

        Аарон , ты де красавца увидел?....в зеркало смотришь что ли? smile

        Да уж , красавЭлло ... Может быть , по всем характеристикам машина действительно хорошая , но что же она такая НЕкрасивая - то.. Колёса - узкие совсем . По твёрдому грунту ездить собираются ?
        DMB_95
        1. voyaka uh Сегодня, 19:38
          Мне тоже колеса показались узковатые, да и диаметра маловатого.
          Как-то проходимость вызывает сомнение.
          voyaka uh
          1. Großer Feldherr Сегодня, 19:47
            Колеса стандартные,просто БМП огромна . Patria сама по себе огромна, а тут её еще разнесо раза в полтора .
            Großer Feldherr
            1. voyaka uh Сегодня, 20:06
              Что значит - стандартные? Есть какой-то общепринятый диаметр?
              Вот наш новый Эйтан. Колеса такие же или больше?
              voyaka uh
            2. активатор Сегодня, 20:20
              Цитата: Großer Feldherr
              Колеса стандартные,просто БМП огромна . Patria сама по себе огромна, а тут её еще разнесо раза в полтора .

              Не колеса реально маловаты,посмотрите на бумеранг вот у него будет проходимость
              активатор
          2. Pirogov Сегодня, 19:55
            Цитата: voyaka uh
            Мне тоже колеса показались узковатые, да и диаметра маловатого.
            Как-то проходимость вызывает сомнение.

            И узковатые и диаметр мал и вообще ,что то не похоже на финнов у них всегда была хорошая техника ,а это видимо дань европейской моде ,короче моделька для БАМОВ.
            Pirogov
          3. Капитан Пушкин Сегодня, 20:22
            При таких свесах этому чуду техники только по ровной лужайке передвигаться.
            Какая там проходимость? Непроходимость там, в тяжелой форме.
            Капитан Пушкин
        2. Чёрный Сегодня, 19:43
          Цитата: DMB_95
          Цитата: Чёрный
          Цитата: Арон Заави
          Красавец!

          Аарон , ты де красавца увидел?....в зеркало смотришь что ли? smile

          Да уж , красавЭлло ... Может быть , по всем характеристикам машина действительно хорошая , но что же она такая НЕкрасивая - то.. Колёса - узкие совсем . По твёрдому грунту ездить собираются ?

          Ну к нам точно на такой соваться не надо. У нас мало асфальта laughing
          Чёрный
      3. Арон Заави Сегодня, 19:43
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Арон Заави
        Красавец!

        Аарон , ты де красавца увидел?....в зеркало смотришь что ли? smile

        Модуль какой! Хочу на "Эйтан" такой же.
        Арон Заави
        1. Чёрный Сегодня, 20:05
          [/quote]
          Модуль какой! Хочу на "Эйтан" такой же.[/quote] Вау! У тебя собственный бтр? smile ...ну когда будешь этот бтр брать , попроси что бы белазовскте колёса поставили laughing ...высоковат немножко будет, но зато ещё краше wassat
          Чёрный
      4. xetai9977 Сегодня, 20:30
        Боевая машина не для конкурсов красоты создается. Лишь бы выполняла боевые задачи и сохраняла жизни солдат
        xetai9977
    2. Incvizitor Сегодня, 19:37
      Ему эти колёса не идут и башня страшна.
      Incvizitor
    3. Гронский Сегодня, 20:46
      Уродство.
      Только посмотрите на закрытые арки колес, куда они при полном ходе сжатия будут погружаться.
      А на бездорожье глина, песок, чернозем - там его и похоронят, даже вытаскивать не будут.
      Гронский
  2. болот Сегодня, 19:05
    Жаль,давно уже не вижу юзера ,ник забыл,который здорово разбирался в колесной бронетехнике.
    болот
  3. андрей юрьевич Сегодня, 19:05
    ну не знаю... выглядит смешно. как "девятка" на колёсах от "оки". плыть конечно легче,и "джавелин" не подарок...но как то не внушает. what
    андрей юрьевич
    1. Владимирец Сегодня, 19:15
      Цитата: андрей юрьевич
      ну не знаю... выглядит смешно. как "девятка" на колёсах от "оки". плыть конечно легче,и "джавелин" не подарок...но как то не внушает.

      Да ладно, аналог "Бумеранга", симпатичная машина.
      Владимирец
  4. Баракуда Сегодня, 19:23
    А кто последний раз в бронетехнике сидел-водил ? Чтоб комменты строчить. Я застал БТР-80.
    Баракуда
    1. pjastolov Сегодня, 19:29
      И что? у вас все рулевые тяги так просматривались? или вы могли их руками потом поворачивать? request
      pjastolov
      1. Баракуда Сегодня, 19:39
        Это к механику. вопрос. Я типа командиром был, возможно не самым хорошим.Задача - наблюдать, делать выводы и вовремя полный назад. Или вперед.
        Баракуда
        1. pjastolov Сегодня, 20:18
          я служил не механиком, работаю теперь механиком. и вижу - правильно учили как бить, где слабые точки hi
          pjastolov
  5. кг пв Сегодня, 19:37
    А чего тут такого, он размером с крейсер, от того и плавает. wink
    кг пв
  6. активатор Сегодня, 19:41
    Эмоции прям странные от тележки. Ну может как для водоплавающего то пойдет , я так понимаю,что именно в угоду водоплаванию сделали огромные поплавки и маленькие колеса, а вот для суши это уже не ахти поплавки останутся на деревьях и заборах ,уж очень широкий получился, а маленькие колеса проходимости не добавляют. Конечно если его использовать по трассам то и так сойдет , но ведь в финляндии и бездорожья хватает как я понимаю и тут хз . Бумеранг в плане проходимости должен быть гораздо лучше.
    активатор
  7. k_ply Сегодня, 20:14
    Колеса те же - штатные. Навесили бортовые понтоны-поплавки (аналогично бортовым Курганец-25), повышающие защищенность, включая от кумулятивных боеприпасов, но, кроме габаритов, незначительно увеличивающие боевой вес машины (опять же, аналогично Курганцу).
    Главная цель создания модификации - повышение мореходности и остойчивости при волнении моря для несколько утяжеленной и соответственно более высокой версии БМП с ДУБМ (30х173-мм пушка Mk44 Бушмастер, 150 снарядов) известной норвежской фирмы Конгсберг (этот же ДУБМ выбран для уст-ки на БМ Страйкер армии США, сохраняющий прежнию вместимость машин).
    k_ply
    1. k_ply Сегодня, 20:53
      Цитата: k_ply
      Колеса те же - штатные.

      Бортовые поплавки достаточно низкие и закрывают своды колесных арок (нишей), поэтому вкупе с возросшей шириной машины и встречно повернутыми передними колесами они и кажутся непропорционально маленькими.
      k_ply
  8. Гронский Сегодня, 20:39
    Цитата: voyaka uh
    Есть какой-то общепринятый диаметр?

    Есть, в основном это 18"-20" посадочного размера.
    Распостраненные размеры на такого рода технике, позволяющие устанавливать шины, обеспечивающие требуемую грузоподьемность и проходимость и под которые разными фирмами выпускается достаточный ассортимент покрышек.
    Или вы думаете, что под каждую модель техники разрабатывается свой размер колес?
    Гронский
  9. Karelof Сегодня, 20:44
    Там возможно изменяемый клиренс и она сейчас опущена в самый низ. Поднимется и будет норм.
    Karelof
  10. afrikanez Сегодня, 20:52
    "Шляпа" полная. только по асфальту и без уклонов. lol
    afrikanez
  11. k_ply Сегодня, 21:00
    Цитата: Karelof
    Там возможно изменяемый клиренс...

    Ничего подобного.
    k_ply
  12. Куница Сегодня, 21:47
    В жёлтый выкрасили, чтобы на дне скорее разглядеть.
    Куница
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