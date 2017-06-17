Украина намерена модернизировать "Шилки"
Украина продолжает модернизацию вооружений советского производства. В период с 2017 по 2019 год украинские вооруженные силы намерены модернизировать свои зенитные самоходные установки ЗСУ-23–4 «Шилка», передает "Warspot" со ссылкой на портал ukrmilitary.com
По словам начальника вооружений ВСУ генерал-майора Николая Шевцова, украинские «Шилки» «возьмут пример» с польских, получив аналогичные улучшения. Планируется, что весь парк ЗСУ-23–4 «Шилка» украинской армии будет обновлен до уровня ZSU-23–4MP Biała (польский вариант модернизации советских ЗСУ).
В ходе модернизации машины получат цифровую оптико-электронную систему управления огнем с системой автоматизированного сопровождения целей как в дневных, так и в ночных условиях, а также зенитные ракеты Grom (польский аналог ПЗРК «Стрела-2»). Кроме того, с каждой из «Шилок» будет демонтирована устаревшая радиолокационная станция. На польских Biała установлены системы ночного видения для командира и механика-водителя, а экипаж сокращен до трех человек – аналогичные улучшения получат и украинские ЗСУ.
Новое оборудование и частичная замена боекомплекта (будут добавлены новые подкалиберные снаряды) позволят увеличить эффективную дальность поражения целей до 3,5 км. При этом ракеты Grom (по две спаренные пусковые установки на каждой машине) смогут уничтожать авиацию противника на расстоянии до 5,5 км. Также в планах на модернизацию боевые машины 9А33БМ3 ЗРК 9К33М3 «Оса-АКМ» и боевые машины 2С6 ЗПРК 2К22 «Тунгуска».
По словам начальника вооружений ВСУ генерал-майора Николая Шевцова, украинские «Шилки» «возьмут пример» с польских, получив аналогичные улучшения. Планируется, что весь парк ЗСУ-23–4 «Шилка» украинской армии будет обновлен до уровня ZSU-23–4MP Biała (польский вариант модернизации советских ЗСУ).
Зенитная самоходная установка ZSU-23–4MP Biała.
В ходе модернизации машины получат цифровую оптико-электронную систему управления огнем с системой автоматизированного сопровождения целей как в дневных, так и в ночных условиях, а также зенитные ракеты Grom (польский аналог ПЗРК «Стрела-2»). Кроме того, с каждой из «Шилок» будет демонтирована устаревшая радиолокационная станция. На польских Biała установлены системы ночного видения для командира и механика-водителя, а экипаж сокращен до трех человек – аналогичные улучшения получат и украинские ЗСУ.
Новое оборудование и частичная замена боекомплекта (будут добавлены новые подкалиберные снаряды) позволят увеличить эффективную дальность поражения целей до 3,5 км. При этом ракеты Grom (по две спаренные пусковые установки на каждой машине) смогут уничтожать авиацию противника на расстоянии до 5,5 км. Также в планах на модернизацию боевые машины 9А33БМ3 ЗРК 9К33М3 «Оса-АКМ» и боевые машины 2С6 ЗПРК 2К22 «Тунгуска».
Использованы фотографии: defence24.pl
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