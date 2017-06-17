21:56 17 июня

Украина намерена модернизировать "Шилки"

Украина продолжает модернизацию вооружений советского производства. В период с 2017 по 2019 год украинские вооруженные силы намерены модернизировать свои зенитные самоходные установки ЗСУ-23–4 «Шилка», передает "Warspot" со ссылкой на портал ukrmilitary.com

По словам начальника вооружений ВСУ генерал-майора Николая Шевцова, украинские «Шилки» «возьмут пример» с польских, получив аналогичные улучшения. Планируется, что весь парк ЗСУ-23–4 «Шилка» украинской армии будет обновлен до уровня ZSU-23–4MP Biała (польский вариант модернизации советских ЗСУ).

Украина намерена модернизировать "Шилки"

Зенитная самоходная установка ZSU-23–4MP Biała.



В ходе модернизации машины получат цифровую оптико-электронную систему управления огнем с системой автоматизированного сопровождения целей как в дневных, так и в ночных условиях, а также зенитные ракеты Grom (польский аналог ПЗРК «Стрела-2»). Кроме того, с каждой из «Шилок» будет демонтирована устаревшая радиолокационная станция. На польских Biała установлены системы ночного видения для командира и механика-водителя, а экипаж сокращен до трех человек – аналогичные улучшения получат и украинские ЗСУ.



Новое оборудование и частичная замена боекомплекта (будут добавлены новые подкалиберные снаряды) позволят увеличить эффективную дальность поражения целей до 3,5 км. При этом ракеты Grom (по две спаренные пусковые установки на каждой машине) смогут уничтожать авиацию противника на расстоянии до 5,5 км. Также в планах на модернизацию боевые машины 9А33БМ3 ЗРК 9К33М3 «Оса-АКМ» и боевые машины 2С6 ЗПРК 2К22 «Тунгуска».

Использованы фотографии: defence24.pl
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Комментарии 37

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  1. pjastolov Сегодня, 19:26
    По словам начальника вооружений ВСУ генерал-майора Николая Шевцова, украинские «Шилки» «возьмут пример» с польских, получив аналогичные улучшения
    я рад - войско польско на роверах, нехай берут пример good
    pjastolov
    1. Монос Сегодня, 19:58
      Хохлы, вам ещё не надоело быть клоунами?
      Монос
    2. Владимирец Сегодня, 20:06
      Цитата: pjastolov
      войско польско на роверах, нехай берут пример

      Судя по сочувственным комментариям в ЮА, Тойота это самое то. yes
      Владимирец
  2. Авиатор_ Сегодня, 19:31
    А чем расплачиваться будут, городом Лемберг?
    Авиатор_
    1. Чёрный Сегодня, 19:38
      Цитата: Авиатор_
      А чем расплачиваться будут, городом Лемберг?

      Зачем городом? Они вполне европейская нация, без комплексов. Ляшка отправят расплачиваться , аввкова...да у них там пруд пруди заднеприводных пвтриотов... laughing
      Чёрный
      1. активатор Сегодня, 19:59
        Цитата: Чёрный
        Зачем городом? Они вполне европейская нация, без комплексов. Ляшка

        Не лучше лембергом ,от него дерьма слишком много пусть поляки разгребают, я бы даже просто подарил yes ,а ляшка жалко он смешной laughing
        активатор
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:16
          активатор
          а ляшка жалко он смешной
          laughing wassat laughing Не выдюжит.В каждом царстве и государстве должен быть свой клоун.
          Наблюдатель2014
        2. vorobey Сегодня, 20:34
          Цитата: активатор
          а ляшка жалко он смешной


          жалко у пчелки в попке... tongue
          vorobey
  3. APASUS Сегодня, 19:31
    От куда деньги Зин?
    Польша протянет руку помощи ,а вообще для каких целей такая модернизация собирается производиться.Интересно Украина имеет план модернизации военной техники или это из разряда "гуманитарной помощи "стран НАТО
    APASUS
    1. sabakina Сегодня, 21:25
      Ну, если верить Полтораку, они в день ремонтируют 60 единиц техники и 30 единиц новой и модернизированной на гора выдают...
      sabakina
    2. Pirogov Сегодня, 21:36
      Цитата: APASUS
      От куда деньги Зин?
      Польша протянет руку помощи ,а вообще для каких целей такая модернизация собирается производиться.Интересно Украина имеет план модернизации военной техники или это из разряда "гуманитарной помощи "стран НАТО

      Всё просто из разряда распила .
      Pirogov
  4. Incvizitor Сегодня, 19:34
    Также в планах на модернизацию боевые машины 9А33БМ3 ЗРК 9К33М3 «Оса-АКМ» и боевые машины 2С6 ЗПРК 2К22 «Тунгуска».

    Ну всё, берегитесь, боинги laughing
    Incvizitor
  5. изя топ Сегодня, 19:37
    а потом продадут yes ну или поломают what
    изя топ
    1. moskowit Сегодня, 20:09
      Вполне могут и новороссийским ополченцам достаться...
      moskowit
  6. кг пв Сегодня, 19:42
    Цитата: Incvizitor
    Также в планах на модернизацию боевые машины 9А33БМ3 ЗРК 9К33М3 «Оса-АКМ» и боевые машины 2С6 ЗПРК 2К22 «Тунгуска».

    Ну всё, берегитесь, боинги laughing

    Не достанут они до Боингов.
    кг пв
    1. sabakina Сегодня, 21:26
      А если подбросить? wink
      sabakina
  7. Васян1971 Сегодня, 19:46
    Да когда же у небратьев наследие клятого СССР закончится-то?!
    И как тогда после этого они жить будут?
    Васян1971
  8. ротмистр Сегодня, 19:47
    Перца в ....у.
    ротмистр
  9. polev66 Сегодня, 19:53
    заявить одно... а вот качественно сделать другое... а делать качественное у селюков на окраине как то не получается да и некому уже почти... разбежались спецы
    polev66
  10. Горный стрелок Сегодня, 19:55
    Готовят войсковую ПВО? Против ополченцев? Или, боюсь даже подумать, к боям с противником, имеющим авиацию, готовятся? Тогда пусть себе. Не страшно. Правда, не слышно было об использовании этих довольно опасных машин в АТО.
    Горный стрелок
    1. кг пв Сегодня, 19:58
      "По земле" используют так ,что не дай Боже под неё попасть.
      кг пв
      1. рич Сегодня, 20:07
        Для городских боев страшный агрегат
        рич
        1. sabakina Сегодня, 21:50
          Дмитрий, у ВСН закончились ПТРК? Да там из Мосина завалить, как два пальца об асфальт...
          sabakina
    2. pjastolov Сегодня, 20:11
      Правда, не слышно было об использовании этих довольно опасных машин в АТО.
      таки дорого стрелять, вальцман денюшку зажал laughing
      pjastolov
    3. Капитан Пушкин Сегодня, 20:34
      Эта ЗСУ на Донбассе полезна против дешевых беспилотников.
      Капитан Пушкин
  11. Бензорез Сегодня, 19:56
    Ох Шилку бы я себе прикупил. Тяжело в деревне без машины знаете-ли. А с таким агрегатом-первый парень на поселке.
    Бензорез
    1. pjastolov Сегодня, 20:14
      свяжись с украинским МО продадут, и еще и поторговаться сможешь, только не бери модернизированную, лучше советских годов выпуска good
      pjastolov
      1. Бензорез Сегодня, 20:41
        Нельзя мне с Украинским МО связываться. У нас с ним разногласия по политическим мотивам имеют место быть. crying
        Бензорез
        1. pjastolov Сегодня, 20:47
          а ты Рабиновича попроси, за малую толику, со своими договорится laughing
          pjastolov
  12. olgen58 Сегодня, 19:57
    Я скоро попкорном подавлюсь.
    olgen58
    1. soroKING Сегодня, 20:34
      переходите на семки hi
      soroKING
  13. katalonec2014 Сегодня, 20:05
    В современном бою против авиации у неё нет и шанса,их сейчас только в Сирии на прямую наводку использовать,и то...так зачем такие траты?
    katalonec2014
  14. ronnon Сегодня, 20:06
    Всё будет до банально предсказуемо, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну, как они изнахратили советский БТР)))
    ronnon
  15. Laksamana Besar Сегодня, 20:17
    А где декомуннизация? Будут укуренные шилки с тунгускими метеоритами, видимо. К сожалению, любое оружие опасно для жизни.
    Laksamana Besar
    1. pjastolov Сегодня, 20:26
      ну - шилка - не попадает под закон о декоммунизации, так же как и московский мост в киеве, порадокс скакляндии request
      pjastolov
  16. viktor kurganov Сегодня, 20:23


    Фотография модернизированного железа.
    viktor kurganov
    1. vorobey Сегодня, 21:19
      Цитата: viktor kurganov
      Фотография модернизированного железа.


      люки тоже проварены четенько так.. laughing зачет
      vorobey
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