"Полицейскую" погоню смертника за иракской бронемашиной сняли с беспилотника
Появившееся в Сети видео демонстрирует, как шахид-мобиль террористов нападает на движущуюся по окраине города танковую колонну. Начиненный взрывчаткой автомобиль на большой скорости вылетает из параллельного проезда и идет прямо на колонну, но тут водители боевых машин демонстрируют, что с такими атаками они уже сталкивались.
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