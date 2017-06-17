"Полицейскую" погоню смертника за иракской бронемашиной сняли с беспилотника

Появившееся в Сети видео демонстрирует, как шахид-мобиль террористов нападает на движущуюся по окраине города танковую колонну. Начиненный взрывчаткой автомобиль на большой скорости вылетает из параллельного проезда и идет прямо на колонну, но тут водители боевых машин демонстрируют, что с такими атаками они уже сталкивались.