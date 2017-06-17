Семеро американских солдат пострадали в результате нападения в Афганистане

Афганский солдат застрелил четверых американских солдат на территории базы. Мы проводим расследование

Нам известно об инциденте, который произошел на базе Кэмп-Шахин в Мазари-Шарифе примерно в 14.00 по местному времени. На данный момент мы можем подтвердить, что никто из военнослужащих США или НАТО не погиб. Были ранены американские военнослужащие

Семеро военнослужащих США ранены и доставлены в госпиталь. Проводится расследование внутренней атаки в лагере Шахин, в Мазари-Шариф