Семеро американских солдат пострадали в результате нападения в Афганистане
Как сегодня сообщило агенство "Рейтер" , по меньшей мере четыре американских военнослужащих погибли в результате нападения афганского солдата на базе в Афганистане. Согласно сообщения афганский солдат застрелил четверых американских солдат на территории базы.
Представитель 209-го корпуса афганской армии Абдул Кахар Араам сообщил, что по данному факту проводится расследование.
В тоже время Пентагон подтвердил, что нескольких американских военнослужащих получили ранения в Афганистане, но о погибших сообщений не поступало.
Он отметил, что "в результате инцидента погиб один афганский военнослужащий, еще один был ранен".
Миссия НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" заявила, что семь американских солдат пострадали в результате нападения на военной базе в Афганистане.
На данный момент в Афганистане находится почти восемь с половиной тысяч военнослужащих США.
Представитель 209-го корпуса афганской армии Абдул Кахар Араам сообщил, что по данному факту проводится расследование.
Афганский солдат застрелил четверых американских солдат на территории базы. Мы проводим расследование— приводит агентство его слова
В тоже время Пентагон подтвердил, что нескольких американских военнослужащих получили ранения в Афганистане, но о погибших сообщений не поступало.
Нам известно об инциденте, который произошел на базе Кэмп-Шахин в Мазари-Шарифе примерно в 14.00 по местному времени. На данный момент мы можем подтвердить, что никто из военнослужащих США или НАТО не погиб. Были ранены американские военнослужащие— сказал представитель Пентагона.
Он отметил, что "в результате инцидента погиб один афганский военнослужащий, еще один был ранен".
Миссия НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" заявила, что семь американских солдат пострадали в результате нападения на военной базе в Афганистане.
Семеро военнослужащих США ранены и доставлены в госпиталь. Проводится расследование внутренней атаки в лагере Шахин, в Мазари-Шариф— говорится в заявлении НАТО в социальной сети Twitter.
На данный момент в Афганистане находится почти восемь с половиной тысяч военнослужащих США.
Использованы фотографии: http://nevsedoma.com.ua/
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