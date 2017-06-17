21:55 17 июня

Семеро американских солдат пострадали в результате нападения в Афганистане

Как сегодня сообщило агенство "Рейтер" , по меньшей мере четыре американских военнослужащих погибли в результате нападения афганского солдата на базе в Афганистане. Согласно сообщения афганский солдат застрелил четверых американских солдат на территории базы.

Представитель 209-го корпуса афганской армии Абдул Кахар Араам сообщил, что по данному факту проводится расследование.

Афганский солдат застрелил четверых американских солдат на территории базы. Мы проводим расследование
— приводит агентство его слова




В тоже время Пентагон подтвердил, что нескольких американских военнослужащих получили ранения в Афганистане, но о погибших сообщений не поступало.

Нам известно об инциденте, который произошел на базе Кэмп-Шахин в Мазари-Шарифе примерно в 14.00 по местному времени. На данный момент мы можем подтвердить, что никто из военнослужащих США или НАТО не погиб. Были ранены американские военнослужащие
— сказал представитель Пентагона.

Он отметил, что "в результате инцидента погиб один афганский военнослужащий, еще один был ранен".

Миссия НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" заявила, что семь американских солдат пострадали в результате нападения на военной базе в Афганистане.

Семеро военнослужащих США ранены и доставлены в госпиталь. Проводится расследование внутренней атаки в лагере Шахин, в Мазари-Шариф
— говорится в заявлении НАТО в социальной сети Twitter.

На данный момент в Афганистане находится почти восемь с половиной тысяч военнослужащих США.

Использованы фотографии: http://nevsedoma.com.ua/
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. poquello Сегодня, 21:08
    там по симпатиям сейчас расклад какой интересно?, что солдаты уже не первый раз нападают
    poquello
    1. болот Сегодня, 21:16
      Цитата: poquello
      ам по симпатиям сейчас расклад какой интересно?, что солдаты уже не первый раз нападаю

      Месяц такой,Рамадан.Ворота в рай для правоверных открыты.
      болот
      1. poquello Сегодня, 21:19
        Цитата: болот
        Месяц такой,Рамадан.

        так не первый раз то
        poquello
        1. болот Сегодня, 21:21
          Цитата: poquello
          так не первый раз то

          Ну до 25 июня еще много таких будет.
          болот
          1. Shurik70 Сегодня, 21:54
            Уже семеро пострадавших?
            Час назад же только четверо было.
            request
            Shurik70
      2. hohol95 Сегодня, 21:23
        Может ПРАВОВЕРНЫХ? Исправьте ошибку.
        hohol95
        1. болот Сегодня, 21:24
          Цитата: hohol95
          Может ПРАВОВЕРНЫХ? Исправьте ошибку.

          Уже исправил.
          болот
          1. Чёрный Сегодня, 21:35
            Может просто косяк не поделили.... smile
            Чёрный
            1. болот Сегодня, 21:41
              Цитата: Чёрный
              Может просто косяк не поделили....

              Те отмороженные или перегретые,к "забавным травам" равнодушны.
              достаточно ежедневно опускать или подымать голову и эйфория обеспечена.
              Почему малых детей убаюкивают,просто перегружают мозг,что тот отключается.
              Что бы знать надо мелких иметь. laughing
              болот
  2. cniza Сегодня, 21:09
    На данный момент в Афганистане находится почти восемь с половиной тысяч военнослужащих США.


    Сколько можно дурью маяться ? 16 лет и где результат , кроме ваших кошельков...
    cniza
    1. pjastolov Сегодня, 21:29
      а теперь я понял для чего М-16, длинные - чтобы груз 200 носить, продумано laughing
      pjastolov
  3. Logall Сегодня, 21:11
    Ну сегодня америкосикам прям нефартит! То контейнеровоз врезался, то нападение, праздник какой-то. Ехал на работу с улыбкой, еду с работы тоже улыбаюсь.
    Logall
    1. Кот Всапогах Сегодня, 21:22
      В результате опроса, проведённого Национальным исследовательским центром США, выяснилось, что 7% американцев (16,5 млн человек) уверены, что fool шоколадное молоко дают коричневые коровы
      улыбнитесь шире laughing
      Кот Всапогах
    2. vorobey Сегодня, 21:36
      Цитата: Logall
      Ну сегодня америкосикам прям нефартит! То контейнеровоз врезался, то нападение, праздник какой-то. Ехал на работу с улыбкой, еду с работы тоже улыбаюсь.


      а хотите сказку на ночь? laughing

      “Йеллоустоун: сильнейшее землетрясение — 4.5. Странное совпадение… Самолет НАСА начал барражировать над этим районом с 12 июня.”

      http://infomaxx.ru/perevodika/yelloustoun-krupney
      shee-zemletryasenie-4-5-strannoe-sovpadenie-samol
      et-nasa-nachal-barrazhirovat-nad-etim-rayonom-s-1
      2-iyunya.html

      https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage
      /uu60203137#pager
      vorobey
      1. pjastolov Сегодня, 21:43
        ну это вы не правы
        С тех пор как была принята к рассмотрению шкала Камори, и это позволило оценивать стихийные бедствия, которые еще не скрылись в пыли веков, случилось, по крайней мере, 3 землетрясения силой в 12 баллов.

        Трагедия в Чили, 1960 год.
        Разрушения в Монголии, 1957 год.
        Толчки в Гималаях, 1950 год.
        Источник: http://samiye.ru/priroda/silnye-zemletryaseniya.h
        tml
        pjastolov
        1. vorobey Сегодня, 21:46
          Цитата: pjastolov
          Трагедия в Чили, 1960 год.
          Разрушения в Монголии, 1957 год.
          Толчки в Гималаях, 1950 год.


          это не Йеллоустоун... Если русские хакеры его раскочегарят ... laughing
          vorobey
          1. pjastolov Сегодня, 21:50
            ну русские хакеры на 4,5 не парятся, если уж работать так на 12, однако самолеты долго летать не будут, Трамп с русскими не встретится, засада однако request
            pjastolov
            1. vorobey Сегодня, 21:55
              Цитата: pjastolov
              Трамп с русскими не встретится,


              Леди з возу - кобыле ол райт.. ол райт wink
              vorobey
      2. Logall Сегодня, 21:45
        Спасибо. Буду и спать теперь улыбаясь.
        Лишь бы благоверная психиотричку не вызвала. Ещё раз спасибо!
        Logall
      3. Masya Masya Сегодня, 21:55
        Цитата: vorobey
        а хотите сказку на ночь?

        почаще бы таких сказок на ночь и спать буду, как младенец... love
        Masya Masya
  4. SCHMEL Сегодня, 21:29
    Настойчиво дают понять, что таким здесь не рады
    SCHMEL
  5. Masya Masya Сегодня, 21:50
    четыре в минус, за то четыре тыс. в плюс... взаимозаменяемость однако... wink
    Masya Masya
Картина дня