Бронепробег
17 июня 2017 г. в Москве, с Поклонной Горы стартовал первый бронепробег Союзного государства России и Белоруссии «Дорога Мужества». Колонна джипов, БТР, БРДМ и грузовиков будет передвигаться по Минскому шоссе, по маршруту: Москва—Брест—Москва. Планируются остановки в Голицыно, Можайске, Вязьме, Смоленске, Орше, Минске. В рамках бронепробега будет пройдено свыше 2 300 километров пути.
Кульминацией станет участие членов бронепробега в траурных мероприятиях в городе Брест 22 июня.
Предлагаю вам небольшой фоторепортаж о том, как они уезжали.
Звезда пробега- БА-20, живой !!! Какой же он маленький ...
Конечно, была торжественная часть, выступления, речи. И батюшка благословил.
Обратите внимание - в каком превосходном состоянии машины не только снаружи, но и внутри.
Мощный эвакуатор в такой дальней дороге не помешает.
Минут за 15 до отправления БАшка вдруг завелась, и тихонько тарахтя, куда-то поехала ...
Оказалось, ветерана решено поберечь и прокатить на эвакуаторе. Ну и правильно, возраст, всё-таки !
И вот они поехали. ГАИ, как положено - впереди !
Жаль, конечно, что не было таких знаковых машин, как "Эмка", "полуторка", "Захар", "Виллис", "Студебеккер", "Скаут".
Но, видимо, организаторы располагали тем, что есть ...
Кульминацией станет участие членов бронепробега в траурных мероприятиях в городе Брест 22 июня.
Предлагаю вам небольшой фоторепортаж о том, как они уезжали.
Звезда пробега- БА-20, живой !!! Какой же он маленький ...
Конечно, была торжественная часть, выступления, речи. И батюшка благословил.
Обратите внимание - в каком превосходном состоянии машины не только снаружи, но и внутри.
Мощный эвакуатор в такой дальней дороге не помешает.
Минут за 15 до отправления БАшка вдруг завелась, и тихонько тарахтя, куда-то поехала ...
Оказалось, ветерана решено поберечь и прокатить на эвакуаторе. Ну и правильно, возраст, всё-таки !
И вот они поехали. ГАИ, как положено - впереди !
Жаль, конечно, что не было таких знаковых машин, как "Эмка", "полуторка", "Захар", "Виллис", "Студебеккер", "Скаут".
Но, видимо, организаторы располагали тем, что есть ...
Автор: Вербин Евгений
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