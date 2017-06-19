

































Звезда пробега- БА-20, живой !!! Какой же он маленький ...































Конечно, была торжественная часть, выступления, речи. И батюшка благословил.







Обратите внимание - в каком превосходном состоянии машины не только снаружи, но и внутри.















Мощный эвакуатор в такой дальней дороге не помешает.















































Минут за 15 до отправления БАшка вдруг завелась, и тихонько тарахтя, куда-то поехала ...

Оказалось, ветерана решено поберечь и прокатить на эвакуаторе. Ну и правильно, возраст, всё-таки !











И вот они поехали. ГАИ, как положено - впереди !



























Звезда пробега- БА-20, живой !!! Какой же он маленький ...Конечно, была торжественная часть, выступления, речи. И батюшка благословил.Обратите внимание - в каком превосходном состоянии машины не только снаружи, но и внутри.Мощный эвакуатор в такой дальней дороге не помешает.Минут за 15 до отправления БАшка вдруг завелась, и тихонько тарахтя, куда-то поехала ...Оказалось, ветерана решено поберечь и прокатить на эвакуаторе. Ну и правильно, возраст, всё-таки !И вот они поехали. ГАИ, как положено - впереди !

17 июня 2017 г. в Москве, с Поклонной Горы стартовал первый бронепробег Союзного государства России и Белоруссии «Дорога Мужества». Колонна джипов, БТР, БРДМ и грузовиков будет передвигаться по Минскому шоссе, по маршруту: Москва—Брест—Москва. Планируются остановки в Голицыно, Можайске, Вязьме, Смоленске, Орше, Минске. В рамках бронепробега будет пройдено свыше 2 300 километров пути.Кульминацией станет участие членов бронепробега в траурных мероприятиях в городе Брест 22 июня.Предлагаю вам небольшой фоторепортаж о том, как они уезжали.Жаль, конечно, что не было таких знаковых машин, как "Эмка", "полуторка", "Захар", "Виллис", "Студебеккер", "Скаут".Но, видимо, организаторы располагали тем, что есть ...