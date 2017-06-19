Конгресс США как ЦК КПСС

Новые санкции против России Конгресс США объявляет наказанием «за попытки уничтожить демократию». Это, без всяких шуток, то самое «пустое место», по словам президента Владимира Путина на «прямой линии», на котором сумасшедшие в Конгрессе хотят вводить новые санкции против России. А также потому, что старые санкции оказались неэффективными. Новые санкции будут якобы эффективными.Официально Москва сообщила, что они не останутся без последствий; неофициально, по дипломатическим каналам, обещает дать жёсткий ответ. Сергей Лавров, как известно, никогда не спешит, а ещё многое с этими санкциями не ясно. Палата представителей ещё должна их подтвердить, а президент Трамп подписать. Трамп может растянуть свою подпись до 7 июля, саммита G-20 в Гамбурге, и чем это, вообще, всё закончится — неизвестно. Так что Путину поперёд Трампа лезть в этот омут нет смысла.Новые антироссийские санкции действительно обещают большой эффект. Даже проект их возымел потрясающее действие: если Москва дипломатически поморщилась, то Европа возбудилась. Канцлер Австрии Кристиан Керн и глава МИД Германии Зигмар Габриэль назвали их «неприемлемыми», то есть возмутительными, на дипломатическом языке. Сразу выяснилось, что канцлер Германии Меркель полностью разделяет это мнение главы своей дипломатии. Европейская комиссия попросила согласовывать новые санкции: коллективная Европа тоже подняла голос на США!Секрет возбуждения Европы прост. Новые американские санкции направлены не столько против России, она с санкциями уже сжилась, сколько против европейских нефтегазовых концернов, ведущих дела с Россией. Под новые антироссийские санкции могут попасть и все европейские компании, строящие совместно с Россией «Северный поток — 2». Немецкие эксперты назвали это «угрозой всей европейской и немецкой экономике».Смешно наблюдать на таком фоне дебаты наших экспертов в программе «Право голоса» Р. Бабаяна, их глубокомысленные выводы о том, что Европа не очень заинтересована в России, товарооборот, видите ли, слишком мал в сравнении с США. И только Конгресс США раскрыл нам, как важна для Европы Россия, в частности, поставки российского газа: вся промышленность Европы сидит на этом газе. И Европа не хочет остаться без газа, и повторить путь бандеровской Украины: остаться без промышленности.Страшная правда о российском трубном газе заключается в том, что его нельзя без проблем заменить на СПГ из Америки, который лоббирует этими санкциями Конгресс США. СПГ примерно в два раза дороже трубного газа, поэтому немецкая промышленность на СПГ станет не конкурентноспособной. И немцы подозревают, что в этом и состоит главная цель якобы антироссийских санкций Конгресса. И ответили на эти санкции в тон с Россией.Неоконы в США меряют всех по себе, поэтому они везде видят вмешательство России. Когда в США случился Трамп, а не запланированная ими Клинтон, они приписали свои действия в подобных случаях России. Это же так логично: Россия устроила нам Трампа, так как и мы вмешивались в её дела, в отместку за всё наболевшее. То, что нет доказательств, что возможности «разорванной Обамой в клочья» России оказываются просто суперменскими, уже не останавливает: русофобия в либеральных медиа США развилась в истерику, и перекинулась на Конгресс.Антироссийская истерика в Конгрессе США — это худо не только для России и мира, но и для самой Америки. Дурдом — плохой советчик, и США делают ошибку за ошибкой. На наше счастье, истерики сосредоточились в Конгрессе и либеральных СМИ, администрация президента Трампа волею судеб оказались по другую сторону этой «внутренней революции».Принимаемые новые антироссийские санкции отличаются потрясающей глупостью. Конгресс США вбивает клин между Америкой и Европой, и уверен, что это ему сойдёт с рук. Это кажется и нашим экспертам из «Права голоса». Фактически, это санкции против Европы, Конгресс раскалывает Запад, и скоро он сам окажется очередной рукой Путина. Ведь кому выгоден раскол Запала? Конечно, Путину! Так подтверждается старинная мудрость: не боритесь с дурдомом — он всё сделает сам! Зигмар Габриэль констатирует промежуточные успехи, «несостоятельность США как важнейшей державы в западном сообществе. Запад стал немного меньше».Антироссийская «демократическая» истерия в США очень напоминает борьбу СССР «за утверждение в мире светлого коммунистического будущего», настоящей демократии — власти народа! И ЦК КПСС. Санкции «за демократию» — это просто калька с «борьбы за коммунизм», одна и та же громкая фразеология, с заменой идеологического термина на близко родственный. «Демократия» в лице Конгресса США в истерике: их не уважают! И не подчиняются!В противостоянии с «демократическим» Конгрессом президент Дональд Трамп оказывается в ситуации раннего президента Бориса Ельцина, противостоявшего ЦК КПСС: кто-то на небесах просто смеётся над нами!