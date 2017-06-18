Обнаружены тела семи погибших моряков эсминца ВМС США
Командование 7-го флота США подтверждает гибель американских моряков эсминца USS Fitzgerald. Напомним, что американский военный корабль у берегов Японии столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под филиппинским флагом. Тела погибших были обнаружены за подтопленной части корабля ВМС США.
Речь идёт о семи обнаруженных телах погибших моряков. Все они доставлены в японский город Йокосука. Телеканал CNN со ссылкой на военное командование сообщает, что все семеро пропавших без вести обнаружены водолазной группой.
В командовании ВМС США сообщают, что семьи всех семи погибших моряков получат «уведомления о случившимся». Добавляется, что членам семьей погибших будет выплачена материальная помощь.
Контейнеровоз, протаранивший военный корабль, находится у токийского причала Ои, где следственная группа ведёт допрос членов экипажа. В отличие от американского эсминца контейнеровоз в результате столкновения получил лёгкие повреждения. Никто из членов экипажа на его борту не пострадал.
Из сообщения представителя американского 7-го флота:
Отмечается, что столкновение двух кораблей «могло произойти по причине интенсивного движения в этом районе». По статистике, в районе столкновения кораблей ежесуточно проходят до 500 судов.
Речь идёт о семи обнаруженных телах погибших моряков. Все они доставлены в японский город Йокосука. Телеканал CNN со ссылкой на военное командование сообщает, что все семеро пропавших без вести обнаружены водолазной группой.
В командовании ВМС США сообщают, что семьи всех семи погибших моряков получат «уведомления о случившимся». Добавляется, что членам семьей погибших будет выплачена материальная помощь.
Контейнеровоз, протаранивший военный корабль, находится у токийского причала Ои, где следственная группа ведёт допрос членов экипажа. В отличие от американского эсминца контейнеровоз в результате столкновения получил лёгкие повреждения. Никто из членов экипажа на его борту не пострадал.
Из сообщения представителя американского 7-го флота:
Имена погибших моряков будут названы после того, как будут проведена экспертиза опознания.
Отмечается, что столкновение двух кораблей «могло произойти по причине интенсивного движения в этом районе». По статистике, в районе столкновения кораблей ежесуточно проходят до 500 судов.
Использованы фотографии: Твиттер
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