10:11 18 июня

Обнаружены тела семи погибших моряков эсминца ВМС США

Командование 7-го флота США подтверждает гибель американских моряков эсминца USS Fitzgerald. Напомним, что американский военный корабль у берегов Японии столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под филиппинским флагом. Тела погибших были обнаружены за подтопленной части корабля ВМС США.



Речь идёт о семи обнаруженных телах погибших моряков. Все они доставлены в японский город Йокосука. Телеканал CNN со ссылкой на военное командование сообщает, что все семеро пропавших без вести обнаружены водолазной группой.


В командовании ВМС США сообщают, что семьи всех семи погибших моряков получат «уведомления о случившимся». Добавляется, что членам семьей погибших будет выплачена материальная помощь.

Контейнеровоз, протаранивший военный корабль, находится у токийского причала Ои, где следственная группа ведёт допрос членов экипажа. В отличие от американского эсминца контейнеровоз в результате столкновения получил лёгкие повреждения. Никто из членов экипажа на его борту не пострадал.

Из сообщения представителя американского 7-го флота:
Имена погибших моряков будут названы после того, как будут проведена экспертиза опознания.


Отмечается, что столкновение двух кораблей «могло произойти по причине интенсивного движения в этом районе». По статистике, в районе столкновения кораблей ежесуточно проходят до 500 судов.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 47

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  1. jetfors_84 Сегодня, 08:16
    Каждому американскому эсминцу по контейнеровозу!
    jetfors_84
    1. сибиралт Сегодня, 09:05
      А нехрен контейнеровозы подрезать на дороге! laughing
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 09:10
        Скотовоз круче разведывательного судна,
        контейнеровоз - эсминца.
        Плавучий асенизатор просто обязан топить авианосцы smile
        Тралл
  2. bouncyhunter Сегодня, 08:18
    Ну вот и нашлись "потеряшки" . Это хорошо , а то ведь могли в дезертирстве обвинить ...
    bouncyhunter
    1. Чёрный Сегодня, 08:31
      То что погибли, было понятно. Даже тот факт, что как предполагали, они замурованны в разбитых отсеках надежды давал мало. Были бы живы, как то себя бы обозначили....бедолаги.ну хоть похоронят по-человечески' а не рыбы сожрут.
      Чёрный
    2. Комментарий был удален.
  3. Svarog51 Сегодня, 08:22
    Хвалёный "Иджес" не заметил контейнеровоз под боком? belay
    Svarog51
    1. Teberii Сегодня, 08:28
      Да нет всё как у Задорнова, им и Маяк не помеха.
      Teberii
      1. Svarog51 Сегодня, 08:46
        Это где:"Мы с помощником и канарейка находимся на острове и являемся смотрителями маяка." good Наш Лиман хоть стоял и скотовоз его протаранил из-за разгильдяйства. А тут исключительные не успели проскочить? Я человек очень далёкий от судовождения, но похоже, что американцы надеялись на мгновенную остановку контейнеровоза по первому их требованию. Верх самонадеянности и законный финал. negative
        Svarog51
        1. Teberii Сегодня, 09:07
          Скользко на воде вот и не остановился.Моряков не вернешь.
          Teberii
          1. Svarog51 Сегодня, 09:17
            Кеп контейнеровоза наверно подумал:" 30 лет за штурвалом и ни одна шушера проскочить не успела!"
            Svarog51
    2. Тралл Сегодня, 09:15
      Цитата: Svarog51
      Хвалёный "Иджес" не заметил контейнеровоз под боком? belay

      Военные корабли со стелс-технологией корпуса, в итоге, будут постепенно топиться гражданскими судами.
      Тралл
      1. Svarog51 Сегодня, 09:35
        Этому ещё повезло, контейнеровоз успел затормозить, а то бы поделил его пополам.
        Svarog51
      2. voyaka uh Сегодня, 10:09
        Это верно. На Зумвольт поставили линзы со всех сторон. А то радары гражданских
        кораблей его секут только в"в упор" . И пугаются визуально огромных размеров корабля,
        вдруг возникшего из "неоткуда". Были жалобы в организации гражданскго судоходства..
        voyaka uh
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:22
    Я вот чего заметил.Многие катастрофы что у нас ,что в сша связаны.То у нас столкновение ,теперь у них.То у них ракета не взлетит через небольшой срок у нас и тд..Совпадение? Не думаю.Какая-то кармическая связь прорисовывается .Прямо предупреждение свыше.Не стоит нам воевать.Хана буквально всем. feel
    Во в башку с утра воскресенья мысли попёрли laughing
    Наблюдатель2014
    1. фигвам Сегодня, 08:34
      На каждую подлость с их стороны, получат тем же самым, по тому же месту. По другому они не понимают.
      фигвам
    2. МВГ Сегодня, 08:41
      Правильные мысли Вас посещают в воскресенье утром ))) Карма есть и у людей и у государств....
      МВГ
    3. pjastolov Сегодня, 08:44
      Можно и тут что нибудь усмотреть
      12 декабря 1952 — Авария в Чок-Риверской лаборатории — Канада — INES 5
      29 сентября 1957 — Кыштымская авария — СССР — INES 6
      10 октября 1957 — Авария в Уиндскейле — Великобритания — INES 5
      5 февраля 1958 — столкновение бомбардировщика B-47 и истребителя F-86 над островом Тайби — США
      1960, 1961 — К-8 (подводная лодка) — СССР
      4 июля 1961 — К-19 — СССР
      1965 — К-11 — СССР
      17 января 1966 — Авиакатастрофа над Паломаресом 17 января 1966 года — Испания
      21 января 1968 — Авиакатастрофа над базой Туле — Гренландия
      24 мая 1968 — К-27 — СССР
      18 января 1970 — Радиационная авария на заводе «Красное Сормово» — СССР
      2 октября 1974, 24 августа 1978 — Ядерные взрывы в Якутии — СССР
      30 ноября 1975 года — авария на Ленинградской АЭС — СССР
      24 января 1978 года — Космос-954 — СССР
      28 марта 1979 — Авария на АЭС Три-Майл-Айленд — США — INES 5
      1980 — Сен-Лоран-дез-О — Франция— INES 4
      1982 — Радиационная авария в губе Андреева — СССР
      1983 — Космос-1402 — СССР
      10 августа 1985 — Радиационная авария в бухте Чажма — СССР
      26 апреля 1986 — Авария на Чернобыльской АЭС — СССР, — INES 7
      4 мая 1986 — Поломка механизма доставки топливных стержней. Попытки оператора исправить положение привели к разрушению корпуса реактора и крупному выбросу радиации — Хамм-Уентроп, Германия
      19 апреля 1988 — эксперимент по имитации столкновения самолёта-истребителя F-4 Phantom II на скорости 888 км/ч в стену энергоблока атомной электростанции толщиной 365 см, проведенный Сандийскими национальными лабораториями показал, что АЭС надёжно защищены на случай такого рода инцидентов и продолжат нормальную работу после столкновения[2]
      1989 — Пожар на АЭС Вандельос — Испания — INES 3
      1993 — Авария на Сибирском химическом комбинате — Россия — INES 3[источник не указан 1945 дней] либо INES 4[3][4]
      30 сентября 1999 — Авария на ядерном объекте Токаймура — Япония — INES 4
      2005 — Селлафилд — Англия — INES 3
      2006 — Флёрюс (Fleurus, Бельгия)
      11 марта 2011 — Авария на АЭС Фукусима-1 — Япония — INES 7
      pjastolov
      1. Deadушка Сегодня, 09:10
        Забыли добавить.
        28 Января 1986 года авария челнока "Челленджер".
        "Знаковый" год был.
        Deadушка
      2. Greenwood Сегодня, 10:05
        Добавьте:
        10 апреля 1963 - гибель атомной подводной лодки "Трешер" - США
        28 мая 1968 - гибель атомной подводной лодки "Скорпион" - США
        Greenwood
  5. vch Сегодня, 08:22
    Получается, что моряки утонули в заблокированном помещении внутри корабля?! И их больше суток не могли не просто достать, а считали, что они "пропали без вести"! Ну это полный.......п-ц....Вот вам и подготовка экипажей ВМС США!!
    vch
    1. sir_obs Сегодня, 08:37
      При чем тут подготовка. У нас на СФ упал за борт вертолет при посадке на корабль, на глазах у ьольшого количества свидетелей катастрофы. При этом одного пилота из вертолета выкинуло, а второй утонул с вертолетом. И пока вертолет не достали, пилот считался пропавшим. Ез вести, несмотря на то, что все это произощло на глазах у стольких моряков. Нет тела, значит без вести пропавший.
      sir_obs
    2. jonhr Сегодня, 09:28
      а как вы считаете их должны были достать? открыть отсеки и подтопить другие отсеки? к сожалению , но это такая участь моряков которые остаются в заблокированных отсеках. и судя по тому-что они не обозначили себя то и погибли быстро. не было воздушных карманов там где они находились
      jonhr
  6. bubalik Сегодня, 08:32
    ,,,флот стране нужен?,авианосцы?,,контейнеровозы стране нужны laughing
    bubalik
    1. pjastolov Сегодня, 08:45
      И скотовозы laughing и побольше
      pjastolov
  7. venik Сегодня, 08:40
    Это что же, "ответка" за "Лиман" "прилетела"????
    venik
  8. МВГ Сегодня, 08:43
    Упокой, господь, их души...
    Погибли из-за гордыни своих начальников
    МВГ
  9. ufpb Сегодня, 08:43
    По ходу капитан контейнеровоза вспомнил дедушку, а может бабушку с Хиросимы или Нагасаки, и с криками "Банзай" крутанул штурвал.
    ufpb
    1. Сергей956 Сегодня, 09:41
      Американцев подвела привычка везде совать свой нос. Вот и сунулись под форштевень контейнеровоза.
      Сергей956
  10. sgazeev Сегодня, 08:44
    Матрасня путается под ногами.Идёт бурно торговля,а они в войнушку играют,как пить дать,погибшие все отпрыски дяди Тома.
    sgazeev
  11. МПК105 Сегодня, 08:45
    Вот же вы ........Там Моряки погибли,а радости здесь...Покойтесь с миром во Царствии Морском.......
    МПК105
    1. 97110 Сегодня, 10:07
      Цитата: МПК105
      Там Моряки погибли

      Ну кому как. Может для Вас и моряки... Для меня это военнослужащие вероятного противника, у которого объявленная стратегия - "сдерживание" России. Гандисты, блин. Они попу рвут на тему моих детей и внуков поубивать, мою Родину разграбить, а я тут ДОЛЖЕН непротивление злу насилием изображать? Когда Вам канадский фрегат в Адриатике не позволяет идти в Порто-Нагаро вдоль югославского берега, Вы, конечно, с радостью опоздаете под выгрузку? Потому что они - моряки? Или потому что морячок с вертолёта, что висит над Вашим баком, пулемёт на Ваш мостик навёл? Как это у моряков в обычае? В лучших традициях Дрейка и Моргана?
      97110
    2. Seaman77 Сегодня, 10:11
      Цитата: МПК105
      Вот же вы ........Там Моряки погибли,а радости здесь..


      Присоединяюсь. Погибли на боевом посту, что достойно уважения. Тот кто по морям ходил, никогда не будет "стебаться" в таких случаях. Взаимоуважение и помощь, в том числе и к противнику, это основа выживания на море. Вспомните, сколько русских моряков спасли японцы во время Цусимского сражения.
      Seaman77
  12. нивасандер Сегодня, 08:47
    когда американские корабли видят впереди маяк они приказывают ему отвернуть
    нивасандер
  13. Logall Сегодня, 08:48
    Собалезную конечно.
    Но час назад, такая история произошла​:
    Моя супруга знает, что я читаю военно-политические новости, и очень радуюсь когда у США, что-то не ладится. А вчера от новости с эсминцем вообще в восторге был.
    Значит просыпаюсь и вижу: перед моими глазами лист А4, а на нём изображён подбитый контейнеровозом эсминец, и надпись: Трипещи Америка! За тобой следит мой муж.
    – Это я, для тебя зделала.
    – Столкнула корабли?
    – Нет. Пока только ПОСТЕР.
    И ЭТО "ПОКА" пугающе завораживает...
    Logall
  14. Monster_Fat Сегодня, 08:54
    Странно то, что "до сих пор" не нашли очередной "русский след" в этой истории, типа вездесущие "русские хакеры" вмешались в систему управления филиппинского контейнеровоза и направили его в борт американского эсминца... или типа "здесь прослеживается явный русский след" так, как событие произошло после встречи президента Филиппин Дутерте с Путиным... Ну, а с другой стороны- нет радостных воплей "противной" стороны- апологетов известной на ВО секты- типа, происшествие явно произошло после воздействия "могучих" "Хибин" и теперь пол-экипажа эсминца в ужасе спишутся с корабля в ближайшем же порту..... wink
    Monster_Fat
    1. Logall Сегодня, 08:56
      А он есть. Прочти выше.
      Logall
    2. МПК105 Сегодня, 09:10
      Не спишутся Моряки.Видел видео(сразу после столкновения в инете)-никакой паники на борту,всё спокойно,с чувством,толком,с расстановкой...Хватит из них трусов неумелых и никчёмных делать-нормальные Моряки...Достойнейший противник...
      МПК105
  15. егерь650 Сегодня, 09:12
    Удар пришелся в правый борт. Согласно правил мппсс судно, которое видит другое судно справа при пересечении курсов должно уступить дорогу. Если конечно оно не парусное не занято ловом рыбы или не ограничено в возможности маневрировать. Капитан контейнеровоза теперь народдый герой.
    егерь650
  16. Deadушка Сегодня, 09:14
    Интересно было бы посмотреть, что бы из него сделали АК-130 или АК-630.
    Учитывая, что там брони нет.
    Странно, что любители "броненосцев" на сайте не оживились?! laughing
    Deadушка
    1. PN Сегодня, 09:39
      Да, если бы там была не посудина, а старый добрый линкор времен Второй мировой... Отделался бы поцарапанной полировкой.
      PN
      1. Deadушка Сегодня, 09:51
        На "Петре" и однотипниках рубка и "много что еще" бронированны.
        Deadушка
      2. Монархист Сегодня, 10:06
        Вы ещё вспомните линкоры:"Цесаревич" и "Микаса", а вообще-то было бы интересно увидеть "вживую" такой броненосец
        Монархист
    2. san4es Сегодня, 09:51
      am ...Интересно было-бы посмотреть: когда сидишь на унитазе в гальюне, и вдруг пространство вогруг тебя начинает резко сокращаться, как и очко belay
      san4es
  17. Ныробский Сегодня, 09:18
    Погибли не в бою с нами, ну и Бог с ними - Земля им пухом. Отслужили...
    Ныробский
  18. Сергей956 Сегодня, 09:31
    Этот принцип жил во все времена: - "Бойся рыбака и военного моряка". Вахта на контейнеровозе забыла об этом на мгновение. Эсминец должен был уступить, по правилам.Наверное спали, после демонстрации силы против России.
    Сергей956
  19. Горный стрелок Сегодня, 09:42
    В общем, лузеры - эти хваленые амеровские военморы. wassat контейнеровоз - это же поезд на рельсах. И нечего с ним бодаться. Парней жалко - угробила их ходовая вахта не за понюх табаку...
    Горный стрелок
  20. Монархист Сегодня, 10:00
    Срочно капитанам всех военных кораблей:как увидел контейнеровоз или скотоводство или спасайся или готовая к бою.
    Монархист
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