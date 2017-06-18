Обнаружены тела семи погибших моряков эсминца ВМС США

Имена погибших моряков будут названы после того, как будут проведена экспертиза опознания.

Командование 7-го флота США подтверждает гибель американских моряков эсминца USS Fitzgerald. Напомним, что американский военный корабль у берегов Японии столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под филиппинским флагом. Тела погибших были обнаружены за подтопленной части корабля ВМС США.Речь идёт о семи обнаруженных телах погибших моряков. Все они доставлены в японский город Йокосука. Телеканал CNN со ссылкой на военное командование сообщает, что все семеро пропавших без вести обнаружены водолазной группой.В командовании ВМС США сообщают, что семьи всех семи погибших моряков получат «уведомления о случившимся». Добавляется, что членам семьей погибших будет выплачена материальная помощь.Контейнеровоз, протаранивший военный корабль, находится у токийского причала Ои, где следственная группа ведёт допрос членов экипажа. В отличие от американского эсминца контейнеровоз в результате столкновения получил лёгкие повреждения. Никто из членов экипажа на его борту не пострадал.Из сообщения представителя американского 7-го флота:Отмечается, что столкновение двух кораблей «могло произойти по причине интенсивного движения в этом районе». По статистике, в районе столкновения кораблей ежесуточно проходят до 500 судов.