ЛНР: украинские силовики обстреливают свои территории
ВСУ открывают огонь по своим территориям, чтобы затем обвинить ополченцев в срыве минских соглашений, передает РИА Новости заявление представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Он напомнил, что украинские СМИ распространили информацию об обстреле Народной милицией населенного пункта Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. По словам Марочко, эти сообщения не соответствует действительности.
Представитель военного ведомства ЛНР добавил, что «15 июня ВСУ обстреляли подконтрольную им часть Золотого, в результате чего, по его словам, разрушения получили пять жилых домов и хозяйственные постройки».
Марочко уверен, что указанные факты еще раз подтверждают нежелание Киева «вести мирный диалог для урегулирования ситуации в Донбассе».
Подразделения ВСУ продолжают проводить обстрелы населенных пунктов, расположенных на своей стороне, с целью обвинения в этом Народных республик,сказал Марочко журналистам.
Он напомнил, что украинские СМИ распространили информацию об обстреле Народной милицией населенного пункта Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. По словам Марочко, эти сообщения не соответствует действительности.
Представитель военного ведомства ЛНР добавил, что «15 июня ВСУ обстреляли подконтрольную им часть Золотого, в результате чего, по его словам, разрушения получили пять жилых домов и хозяйственные постройки».
Еще одной причиной обстрелов украинскими силовиками подконтрольных им населенных пунктов являются внутренние разборки и переделы сфер влияния, которые зачастую заканчиваются трагически, прежде всего, для жителей тех населенных пунктов, где располагаются враждующие подразделения,уточнил он.
Марочко уверен, что указанные факты еще раз подтверждают нежелание Киева «вести мирный диалог для урегулирования ситуации в Донбассе».
Использованы фотографии: http://dnr-lnr.info
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