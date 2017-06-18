ЛНР: украинские силовики обстреливают свои территории

Подразделения ВСУ продолжают проводить обстрелы населенных пунктов, расположенных на своей стороне, с целью обвинения в этом Народных республик,

Еще одной причиной обстрелов украинскими силовиками подконтрольных им населенных пунктов являются внутренние разборки и переделы сфер влияния, которые зачастую заканчиваются трагически, прежде всего, для жителей тех населенных пунктов, где располагаются враждующие подразделения,