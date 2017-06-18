10:13 18 июня

ЛНР: украинские силовики обстреливают свои территории

ВСУ открывают огонь по своим территориям, чтобы затем обвинить ополченцев в срыве минских соглашений, передает РИА Новости заявление представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.



Подразделения ВСУ продолжают проводить обстрелы населенных пунктов, расположенных на своей стороне, с целью обвинения в этом Народных республик,
сказал Марочко журналистам.


Он напомнил, что украинские СМИ распространили информацию об обстреле Народной милицией населенного пункта Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. По словам Марочко, эти сообщения не соответствует действительности.

Представитель военного ведомства ЛНР добавил, что «15 июня ВСУ обстреляли подконтрольную им часть Золотого, в результате чего, по его словам, разрушения получили пять жилых домов и хозяйственные постройки».

Еще одной причиной обстрелов украинскими силовиками подконтрольных им населенных пунктов являются внутренние разборки и переделы сфер влияния, которые зачастую заканчиваются трагически, прежде всего, для жителей тех населенных пунктов, где располагаются враждующие подразделения,
уточнил он.

Марочко уверен, что указанные факты еще раз подтверждают нежелание Киева «вести мирный диалог для урегулирования ситуации в Донбассе».

Использованы фотографии: http://dnr-lnr.info
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Комментарии 13

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  1. bouncyhunter Сегодня, 08:47
    Марочко уверен, что указанные факты еще раз подтверждают нежелание Киева «вести мирный диалог для урегулирования ситуации в Донбассе».

    Да и ежу понятно , что мир в Донбассе нужен хунтятам не больше , чем упомянутому ежу футболка . am
    bouncyhunter
    1. pjastolov Сегодня, 08:51
      Умные блин ёжики
      pjastolov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:53
      Да напились просто, там моральный дух ниже плинтуса...Их очередной раз обманули! Страх у них в душе за свое будущее .Вот и ВСЕ! (валить собираются по безвизу..)
      ОТДЕЛ
      1. Logall Сегодня, 09:02
        Цитата: ОТДЕЛ
        Да напились просто, там моральный дух ниже плинтуса...Их очередной раз обманули! Страх у них в душе за свое будущее .Вот и ВСЕ! (валить собираются по безвизу..)

        Раньше было только два пути, а теперь третий нарисовался:
        Безвиз
        Logall
  2. pjastolov Сегодня, 08:48
    Еще одной причиной обстрелов украинскими силовиками подконтрольных им населенных пунктов являются внутренние разборки и переделы сфер влияния, которые зачастую заканчиваются трагически, прежде всего, для жителей тех населенных пунктов, где располагаются враждующие подразделения,
    а мне кажется - белочка пришла, и не одна, а с подружками feel
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:56
      Цитата: pjastolov
      а мне кажется - белочка пришла

      Володя , а она вообще уходила ? Сомневаюсь ... wink
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 09:29
        а может она там и живет
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:34
          У меня лозунг родился : "Украина - заповедник белок !" wassat
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 09:41
            Новые укропланетяне
            pjastolov
  3. МПК105 Сегодня, 08:49
    Они их и продают,и обстреливают-научились воевать,наконец!!!Всё лучше,чем в котлах смерть принимать,а так-привычный бизнес...Деловой подход,не удивлюсь,что и с ЛДНР всё схвачено...
    МПК105
    1. pjastolov Сегодня, 08:54
      Таки есть там люди
      pjastolov
  4. Лопатов Сегодня, 08:51
    Картинка неправильная, на ней или французы, или американские морпехи.

    По теме- это не обязательно провокация. Возможно, это непреднамеренные действия. Их артиллеристы ребята весьма не дисциплинированные, одно только пьянство на огневой во время ведения огня чего стоит...
    Лопатов
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:29
    Как бывший артиллерист - скажу. При том уровне выучки, что демонстрирует укропская артиллерия, плюс дисциплина ( никакая), плюс пьянка на позициях, плюс боеприпасы очень -очень старые ( а откуда там свежие?), плюс расшлепанные стволы ( износ стволов никто не отменял). Так что, если минометный и гаубичный огонь, и несчастный посёлок - на директрисе, стрельба БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАРЯДОВ из миномета или неполными - из гаубицы будет приводить именно к таким обстрелам - часть выстрелов прилетает БЛИЖЕ, иногда - на километр. При тех же установках прицела.. Это не оправдание ни в коем случае бандеровской сволочи.
    Горный стрелок
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