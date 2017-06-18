10:16 18 июня

В столице Колумбии прогремел взрыв, есть жертвы

По меньшей мере 3 женщины погибли и еще 9 ранены в результате взрыва, прогремевшего в одном из торговых центров в столице Колумбии, передает РИА Новости .

В столице Колумбии прогремел взрыв, есть жертвы


В числе погибших – 23-летняя волонтер из Франции.


Мэр Боготы взрыв в торговом центре Andino квалифицировал как террористический акт. «Испытываю боль от подлого террористического нападения в Centro Andino», – написал он в «Твиттере».

По данным местных СМИ, взрывное устройство было заложено в женском туалете. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за террористическую атаку.

В первую очередь подозрения пали на повстанческую группировку «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК), однако ее руководитель заявил о непричастности организации к взрыву.

«Солидарность с сегодняшними жертвами в Боготе. Этот акт могли осуществить только те, кто хочет закрыть пути мира и примирения», написал глава РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри в соцсетях.

Также свою причастность к теракту отрицает и вторая по численности повстанческая группировка Армия национального освобождения (АНО).

Пресс-атташе посольства России в Боготе Денис Хромов сообщил агентству, что пока информации о пострадавших при взрыве в торговом центре россиянах нет, но посольство продолжает выяснять ситуацию.

Согласно заявлению президента Колумбии Хуана Мануэль Сантоса, преступники при исполнении теракта могли использовать взрывчатое вещество аммонал.

У нас есть информация о типе взрывчатки. Это взрывное устройство высокой мощности, возможно был использован аммонал,
сказал он журналистам.

Пусть колумбийцы будут уверены, что виновных мы поймаем и они предстанут перед правосудием. Завтра (в воскресенье) мы проведем Совет безопасности. Я не хочу сейчас спекулировать на тему, кто мог быть организатором этого террористического нападения. С моей стороны было бы безответственно озвучивать или отвергать какую-либо версию. Идет расследование и как только будут результаты – мы сообщим,
сказал глава республики.



Использованы фотографии: Reuters, twitter.com/teleSURtv
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bouncyhunter Сегодня, 09:21
    Кому не нужен мир в Колумбии ? Вот это и есть заказчик теракта . А исполнителя за зелёные тугрики найти не проблема .
    bouncyhunter
    1. pjastolov Сегодня, 09:23
      правильно. наркоту как потом спокойно переправлять то, полосатые уши издалека видны
      pjastolov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:24
      Ну Колумбия страна известная в определенных кругах...Так что ничего удивительного, просто замочили конкурента..!
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 09:25
        По меньшей мере 3 женщины погибли
        и это конкуренты? request
        pjastolov
        1. сибиралт Сегодня, 09:48
          Заложили бы взрывчатку в мужском туалете, женщины остались бы живы. А в чем логика?
          сибиралт
    3. МПК105 Сегодня, 09:27
      Да вот амерам(я правильно угадал,Паш твою мысль wink )как раз и нужен там мир,ибо задолбали колумбы их своей наркотой,мало им Мексики под боком...Я бы на их месте в каменный век вбомбил бы все эти страны,из которых экспорт-бананы и наркотити в мою страну.И будет мир моей стране...Но они меня не слушают... feel
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:31
        Лёша hi Наркотики это очень выгодный и прибыльный бизнес для самих же матрасов . И этот бизнес очень хорошо делать при бардаке . А на то , что молодёжь от этой дряни дохнет в самой же Матрасии бизнесменам "плювать слюнями" .
        bouncyhunter
        1. МПК105 Сегодня, 09:40
          Так-то да,так-то да...Дети белых и властьимущих не дохнут-цветные и работяги,на которых ЭЛИТЕ-плевать...Грустно-ВЕЗДЕ ОДИНАКОВО отношение к народу со-стороны властей-наплевательское,что у них,что у нас...У них от наркоты,а у нас чаще- От того ещё тоскливее...
          МПК105
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
            Опять пессимизм и бурчание ... wink
            bouncyhunter
      2. Logall Сегодня, 09:35
        Цитата: МПК105
        Да вот амерам(я правильно угадал,Паш твою мысль wink )как раз и нужен там мир,ибо задолбали колумбы их своей наркотой,мало им Мексики под боком...Я бы на их месте в каменный век вбомбил бы все эти страны,из которых экспорт-бананы и наркотити в мою страну.И будет мир моей стране...Но они меня не слушают... feel

        Америкосы тоже так считают, и бомбят. Чем вы от них отличаетесь?
        Logall
Картина дня