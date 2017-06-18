В столице Колумбии прогремел взрыв, есть жертвы
По меньшей мере 3 женщины погибли и еще 9 ранены в результате взрыва, прогремевшего в одном из торговых центров в столице Колумбии, передает РИА Новости .
В числе погибших – 23-летняя волонтер из Франции.
Мэр Боготы взрыв в торговом центре Andino квалифицировал как террористический акт. «Испытываю боль от подлого террористического нападения в Centro Andino», – написал он в «Твиттере».
По данным местных СМИ, взрывное устройство было заложено в женском туалете. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за террористическую атаку.
В первую очередь подозрения пали на повстанческую группировку «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК), однако ее руководитель заявил о непричастности организации к взрыву.
«Солидарность с сегодняшними жертвами в Боготе. Этот акт могли осуществить только те, кто хочет закрыть пути мира и примирения», написал глава РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри в соцсетях.
Также свою причастность к теракту отрицает и вторая по численности повстанческая группировка Армия национального освобождения (АНО).
Пресс-атташе посольства России в Боготе Денис Хромов сообщил агентству, что пока информации о пострадавших при взрыве в торговом центре россиянах нет, но посольство продолжает выяснять ситуацию.
Согласно заявлению президента Колумбии Хуана Мануэль Сантоса, преступники при исполнении теракта могли использовать взрывчатое вещество аммонал.
В числе погибших – 23-летняя волонтер из Франции.
Мэр Боготы взрыв в торговом центре Andino квалифицировал как террористический акт. «Испытываю боль от подлого террористического нападения в Centro Andino», – написал он в «Твиттере».
По данным местных СМИ, взрывное устройство было заложено в женском туалете. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за террористическую атаку.
В первую очередь подозрения пали на повстанческую группировку «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК), однако ее руководитель заявил о непричастности организации к взрыву.
«Солидарность с сегодняшними жертвами в Боготе. Этот акт могли осуществить только те, кто хочет закрыть пути мира и примирения», написал глава РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри в соцсетях.
Также свою причастность к теракту отрицает и вторая по численности повстанческая группировка Армия национального освобождения (АНО).
Пресс-атташе посольства России в Боготе Денис Хромов сообщил агентству, что пока информации о пострадавших при взрыве в торговом центре россиянах нет, но посольство продолжает выяснять ситуацию.
Согласно заявлению президента Колумбии Хуана Мануэль Сантоса, преступники при исполнении теракта могли использовать взрывчатое вещество аммонал.
У нас есть информация о типе взрывчатки. Это взрывное устройство высокой мощности, возможно был использован аммонал,сказал он журналистам.
Пусть колумбийцы будут уверены, что виновных мы поймаем и они предстанут перед правосудием. Завтра (в воскресенье) мы проведем Совет безопасности. Я не хочу сейчас спекулировать на тему, кто мог быть организатором этого террористического нападения. С моей стороны было бы безответственно озвучивать или отвергать какую-либо версию. Идет расследование и как только будут результаты – мы сообщим,сказал глава республики.
Использованы фотографии: Reuters, twitter.com/teleSURtv
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