В столице Колумбии прогремел взрыв, есть жертвы

У нас есть информация о типе взрывчатки. Это взрывное устройство высокой мощности, возможно был использован аммонал,

Пусть колумбийцы будут уверены, что виновных мы поймаем и они предстанут перед правосудием. Завтра (в воскресенье) мы проведем Совет безопасности. Я не хочу сейчас спекулировать на тему, кто мог быть организатором этого террористического нападения. С моей стороны было бы безответственно озвучивать или отвергать какую-либо версию. Идет расследование и как только будут результаты – мы сообщим,