Так ли уж прав был Троцкий…

Л. Барту

П. Лаваль (слева) и Б. Муссолини (справа)

П. Лаваль (слева) и М.М. Литвинов (справа)

А.-Н. Чемберлен

В.Г. Кривицкий

М.Н. Тухачевский

А.И. Егоров

Примечания автора:

[1] Речь идет о подписанном 23 августа 1939 г. «Договоре о ненападении между Германией и Советским Союзом», известном как «Пакт Молотова – Риббентропа». Примечательно, что рассматриваемая работа Троцкого датирована менее чем через месяц после заключения названного «Пакта».

[2] Чемберлен, Артур Невилл – премьер-министр Великобритании в 1937–1940 гг. Иногда его путают с его братом Джозефом Остином Чемберленом, министром иностранных дел Великобритании в 1924–1929 гг., которому в 1927 г. был адресован «наш ответ Чемберлену».

[3] Кривицкий, Вальтер Германович (настоящее имя – Самуил Гершевич Гинзберг) – советский разведчик, невозвращенец, автор книги «Я был агентом Сталина: Записки советского разведчика» (М., 1996).

[4] Речь идет о германском императоре Вильгельме II, происходившем из династии Гогенцоллернов.

[5] Лемберг – австрийское название Львова.

[6] Койоакан – городок в Мексике, в настоящее время – часть столичной территории Мехико.

Предлагаем рассмотреть работу Л.Д. Троцкого «Иосиф Сталин. Опыт характеристики», опубликованную в книге «Троцкий Л. Портреты революционеров» (М., 1991, с. 46–60), в части, касающейся Второй мировой войны. Для удобства проведения анализа текст Троцкого выделен жирным шрифтом.(с. 58).Здесь речь идет, разумеется, о зарубежных дипломатах, поскольку советские дипломаты сами были частью советской бюрократии. Дело все-таки не в «очках», а, во-первых, в органическом неприятии Западом большевистского режима, и во-вторых, в исторически сложившимся геополитическом соперничестве между Россией и Великобританией. То есть в перспективе нацистский режим представлялся Великобритании, США и Франции врагом № 2.Когда Троцкий говорит о страхе «[советской] бюрократии перед войной», то он, таким образом, опровергает гипотезу о готовящемся Сталиным нападении на Гитлера, столь развитую, в частности, В. Резуном (В. Суворовым).Здесь нам видится и упрек советской номенклатуре за отказ от идеи Троцкого о перманентной революции.(с. 58).В мирное время действенный союз СССР с названными державами не был возможен из-за политической близорукости, а точнее – идеологической непримиримости Великобритании, которая и стала причиной ее политической близорукости. Достаточно вспомнить убийство в 1934 г. министра иностранных дел Франции Луи Барту, выступавшего за создание системы коллективной безопасности с Советским Союзом.Новый министр иностранных дел Франции Пьер Лаваль, сменивший убитого Барту, пошел по пути умиротворения Германии, а позже – и Италии, в поддержке которой французское правительство нуждалась, остро ощущая германскую угрозу. Так, в январе 1935 г. в Риме Лаваль и Муссолини подписали так называемый «Римский пакт», известного так же как «Соглашение Лаваля – Муссолини», – пакет соглашений, которыми Франция пыталась сорвать германо-итальянское сближение, а Италия – получить дипломатическую поддержку своих действий в Африке.Однако рост общественного недовольства и активность советской дипломатии заставили Лаваля предпринять конкретные шаги по созданию системы коллективной безопасности. 5 декабря 1934 г. в Женеве наркоминдел М.М. Литвинов и Лаваль подписали соглашение о взаимной заинтересованности СССР и Франции в заключении «Восточного регионального пакта», то есть договора о взаимопомощи, идею которого, но в масштабах всей Восточной Европы, выдвигал в свое время Барту. 7 декабря к этому соглашению присоединилась Чехословакия. Несмотря на то, что из-за германского противодействия проект «Восточного пакта» осуществлен не был, Женевским протоколом были созданы условия для заключения полноценных договоров о взаимной помощи между СССР и Францией в Париже и СССР и Чехословакией в Праге в мае 1935 г. Сближение между Москвой и Парижем было продемонстрировано во время визита Лаваля в Москву также в мае 1935 г. Однако переговоры о конкретных шагах по оказанию взаимопомощи в случае войны французское правительство согласилось начать только весной 1938 г., то есть после оккупации Чехословакии.(с. 58).Здесь Троцкий, как показала история, неправ. Во-первых, Сталин, разумеется, понимал, что война неизбежна. Во-вторых, как известно, «по дороге к победе» СССР вовсе не «сбросил нынешнюю олигархию», и даже не «ослабил». Сталин в результате Второй мировой войны стал победоносным вождем, а СССР – сверхдержавой с амбициями на мировое лидерство.(с. 58–59).Здесь очевидно родство тоталитарных душ Гитлера и Сталина.(с. 59).Здесь Троцкий явно сгущает краски.(с. 59).Вряд ли это стало причиной сталинских репрессий.(с. 59).Троцкий умалчивает, что он лично отказался подписать с немцами мирный договор в Брест-Литовске в феврале 1918 г.Все же «непосредственная задача его», то есть «Пакта о ненападении» – это не «облегчить Гитлеру разгром Польши», а отодвинуть границы СССР на запад в преддверии войны с Германией, войны, в скором начале которой Сталин не сомневался.(с. 59–60).Известно, что Сталин был человеком злопамятным и мстительным. А иначе он не был бы Сталиным! Тем не менее, Сталин был, прежде всего, прагматиком, иначе бы он не приехал на Ярославский вокзал лично провожать японскую делегацию, которую возглавлял министр иностранных дел Ёсукэ Мацуока, после подписания «Пакта о нейтралитете между СССР и Японией» 13 апреля 1941 г.(с. 60).Да, мира Сталин не купил. Но он продолжил свободно маневрировать, как это видно и на примере упомянутого выше «Пакта о нейтралитете между СССР и Японией», и на примере Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Коминтерн же был упразднен 15 мая 1943 г. необходимостью открытия 2-го фронта союзниками по антигитлеровской коалиции.(с. 60).Здесь, как показала история, Троцкий был прав.(с. 60).Справедливо только по отношению к Гитлеру.(с. 60).Верно!(с. 60).