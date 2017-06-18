В этом году в состав ВМФ войдут около 40 кораблей и судов

В 2017 году в состав ВМФ России войдут около 40 новых кораблей и судов обеспечения, которые строятся в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения. Уже в ближайшее время на предприятии "Адмиралтейские верфи" начнется строительство серии из 6 единиц подводных лодок проекта 636.3. В июле месяце будут заложены первые две подводные лодки этого проекта,

Около 40 кораблей и судов обеспечения войдут в состав ВМФ России в текущем году, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны.сказал главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев в Кронштадте на церемонии выпуска офицеров.По его словам, также продолжается строительство и принципиально новых дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада». Вторая ПЛ этого проекта «Кронштадт» будет спущена на воду в 2018 году.Кроме того, отметил главком, «проводится активная работа по развитию и пополнению группировок стратегических и многоцелевых атомных подводных крейсеров».По данным пресс-службы, «в июле запланирована закладка очередной атомной многоцелевой подводной лодки проекта "Ясень", она будет носить имя "Ульяновск"; в августе планируется спустить на воду очередной атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей" "Князь Владимир"».По словам Королева, российский флот будет оставаться всеширотным, «способным действовать в любых климатических поясах». Первостепенной задачей здесь остается «обеспечение морской деятельности государства в Арктической зоне», и одним из направлений в этой сфере является строительство кораблей ледового класса.«Так, спущен на воду и войдет в состав флота до конца года ледокол "Илья Муромец". Начато строительство новых патрульных кораблей арктической зоны. Строится корабль арктической зоны "Иван Папанин", на котором завершается формирование корпуса. Второй корабль этого проекта "Николай Зубов" будет заложен для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в 2018 году», – говорится в сообщении ведомства.