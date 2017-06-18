10:12 18 июня

В этом году в состав ВМФ войдут около 40 кораблей и судов

Около 40 кораблей и судов обеспечения войдут в состав ВМФ России в текущем году, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны.

В этом году в состав ВМФ войдут около 40 кораблей и судов


В 2017 году в состав ВМФ России войдут около 40 новых кораблей и судов обеспечения, которые строятся в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения. Уже в ближайшее время на предприятии "Адмиралтейские верфи" начнется строительство серии из 6 единиц подводных лодок проекта 636.3. В июле месяце будут заложены первые две подводные лодки этого проекта,
сказал главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев в Кронштадте на церемонии выпуска офицеров.


По его словам, также продолжается строительство и принципиально новых дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада». Вторая ПЛ этого проекта «Кронштадт» будет спущена на воду в 2018 году.

Кроме того, отметил главком, «проводится активная работа по развитию и пополнению группировок стратегических и многоцелевых атомных подводных крейсеров».

По данным пресс-службы, «в июле запланирована закладка очередной атомной многоцелевой подводной лодки проекта "Ясень", она будет носить имя "Ульяновск"; в августе планируется спустить на воду очередной атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей" "Князь Владимир"».

По словам Королева, российский флот будет оставаться всеширотным, «способным действовать в любых климатических поясах». Первостепенной задачей здесь остается «обеспечение морской деятельности государства в Арктической зоне», и одним из направлений в этой сфере является строительство кораблей ледового класса.

«Так, спущен на воду и войдет в состав флота до конца года ледокол "Илья Муромец". Начато строительство новых патрульных кораблей арктической зоны. Строится корабль арктической зоны "Иван Папанин", на котором завершается формирование корпуса. Второй корабль этого проекта "Николай Зубов" будет заложен для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в 2018 году», – говорится в сообщении ведомства.

Использованы фотографии: пресс-служба ВМФ
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Комментарии 11

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  1. Мар.Тира Сегодня, 09:54
    Не плохо,что проснулись от спячки.Как вспомню,затоны забитые кораблями,и сооружениями,которые вдруг н...,ни кому не стали нужны.Мы же с цветочками встречали Западную демократию.
    Мар.Тира
    1. pjastolov Сегодня, 10:02
      Навстречались, надеюсь и похмелье от этой встречи уже прошло hi
      pjastolov
      1. Татьяна Сегодня, 10:08
        Мар.Тира
        Не плохо,что проснулись от спячки.
        Ну так это нас жизнь проснуться заставила!
        А то ведь перед обнаглевшим врагом в расслабленном состоянии просто не выживем.
        Татьяна
    2. Комментарий был удален.
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 10:07
      "Мисрали" я так понял это был ход , типо русские ничего сами строить не смогут..! А самое главное АПЛ строят и строят (втихаря)..Дежурят родные в мировом океане и супостаты знают об этом и боятся нас!
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 10:11
        Не только знают - но иногда и видят
        pjastolov
  2. LÄRZ Сегодня, 10:03
    Sehr gut!!! "Лучше 40 раз по разу, чем один раз 40 раз"
    LÄRZ
    1. Pirogov Сегодня, 10:07
      Цитата: LÄRZ
      Sehr gut!!! "Лучше 40 раз по разу, чем один раз 40 раз"

      Это как в год по одному кораблю ? Что то Вы коллега запутались.
      Pirogov
  3. Алексей 2016 Сегодня, 10:05
    Ага, как же. Около 40 кораблей и судов обеспечения войдут в состав ВМФ России в текущем году: 39 шлюпок и 1 вельбот.Если денег хватит)
    Алексей 2016
    1. Logall Сегодня, 10:11
      Цитата: Алексей 2016
      Ага, как же. Около 40 кораблей и судов обеспечения войдут в состав ВМФ России в текущем году: 39 шлюпок и 1 вельбот.Если денег хватит)

      Откуда такой писсимизм​? Обладаете какой-то информацией? Подилитесь, обсудим... Не всё конечно гладко у нас с ВМФ, но не настолько...
      Logall
  4. Мар.Тира Сегодня, 10:05
    Цитата: pjastolov
    Навстречались, надеюсь и похмелье от этой встречи уже прошло hi

    Приветствую!Ну судя по высказываниям деятелей типа Кудрина,Грефа,они ещё всё не оставляют попыток поставить нас на колени перед Ротшильдами!
    Мар.Тира
  5. МПК105 Сегодня, 10:05
    Что же Адмиралы все такие старые у нас-молодого наго,энергичного и пробивного,чтоб не в обмен на достойную старость свою с воротилами ВПК вот на это соглашался-,а вот это выбивал бы с них там всех-Старые Адмиралы о пенсии только и думают,им яхту прогулочную введут в состав Флота,они и рады-будет на пенсии на чём девушек в Море катать... am
    МПК105
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