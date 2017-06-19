"Договорняк с московским царём"

После отвода российских войск и установления контроля над границей, правительство восстанавливать утраченные объекты инфраструктуры, а также проводить активную работу по привлечению людей к жизни в мирной Украине.

Обратили внимание на прозвучавшие по итогам хорватско-украинских переговоров на уровне председателей правительств в Загребе заявления о планах активизации деятельности созданной в октябре 2016 года при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, нацеленной на передачу Киеву хорватского опыта «мирной реинтеграции оккупированных территорий», якобы применимого к Донецку и Луганску. Вынуждены вновь подчеркнуть непродуктивность и неуместность подобных шагов, отнюдь не способствующих урегулированию «внутриукраинского» конфликта. (...) Однобоко подают тяжёлые страницы балканского кризиса первой половины 1990-х годов, тем самым подыгрывая киевской «партии войны», вместо недвусмысленного выражения своей приверженности поиску путей примирения и сосуществования. Не отказываются от намерений нарастить военно-техническое сотрудничество с Украиной вместо того, чтобы потребовать от Киева раз и навсегда прекратить обстрелы Донбасса, снять транспортную и социально-экономическую блокаду региона, отказаться от ограничений на свободный доступ населения к информации.

Как я понял, наш премьер-министр собрался восстанавливать разрушенный российскими войсками Донбасс ЗА СЧЕТ УКРАИНСКИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ? По всем международным нормам ответственность за все разрушения несет Государство-оккупант. Если ответственность уже несут украинцы, значит, Гройсман планирует продолжить политику трёхлетней преступной бездеятельности президента Порошенко и окончательно вывести РФ из-под ответственности за оккупацию? Тогда понятно, куда в этом сценарии денутся российские войска. Выйдут сами. Не потому что испугаются Гройсмана. А так как экономически, политически и информационно Путин будет контролировать ситуацию в Украине. Никто не понесёт никакой ответственности за убийства десятков тысяч украинцев и миллиардные убытки.



Крым спокойно вынесут за скобки. А войска всегда можно ввести назад ... Интересно, хорваты знают, что они именно так освобождали свою страну, как нам представляет Гройсман?)))

Никакой это не хорватский сценарий. Это договорняк с московским царём. Переяславская Рада Винницкого разлива.

Все это лишь слова, за которые, к сожалению, никто не отвечает. А нужно было бы наказывать тех, кто их произносит.