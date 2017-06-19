"Договорняк с московским царём"
На минувшей неделе председатель правительства Украины Владимир Гройсман заявил о том, что для реинтеграции Донбасса необходимо использовать «опыт Хорватии в борьбе за независимость». Из заявления Гройсмана:
Оставляя без комментариев очередной майданный бред о «российских войсках», можно констатировать: заявление Гройсмана привлекает особое внимание. Причём интересная деталь заключается даже не в том, как на заявление о «хорватском опыте» отреагировали в министерстве иностранных дел РФ, а в том, как слова Гройсмана воспринимают на самой Украине.
Это комментарий МИД России:
Здесь всё достаточно эмоционально. Однако именно на Украине заявление Гройсмана вызвало перехлёстывающие через край эмоции. Причём нынешняя майданная логика заводит Украину в такие дебри, что даже так называемая реинтеграция Донбасса определёнными силами выставляется едва ли не как правительственная «зрада» и сговор с Кремлём. Такое мнение высказывают представители национал-радикалов, обосновавшихся в Верховной раде и поющих свою песнь о том, что «предатели повсюду». Гройсмана, который явно рассчитывал на пропагандистский эффект со своим заявление о «хорватском опыте», тоже записали в предатели.
Одним из тех, кто обвинил главу украинского кабинета министров в «тайном сговоре с Кремлём», стал небезызвестный депутат ВРУ и «блокиратор Донбасса» Семён Семенченко, который и сам ранее был записан в «агенты Кремля» и «зрадники». На своей странице в Фейсбуке Семенченко обвиняет действующего главу кабинета министров Украины в попытке «освободить Россию от необходимости восстановления разрушенного Донбасса».
Прямая речь от г-на Семенченко (стилистика и терминология сохранены):
Ну, и дальше – все майданные эпитеты в адрес российского президента...
Итак, что можно из этого «плача Ярославны» вынести? Главный вывод заключается в том, что перед нами снова непреодолимое желание украинской стороны к безграничной халяве. Начать гражданскую войну – это «мы моГём», - говорит нам нардеп ВРУ, - а вот восстанавливать свою собственную страну – ни-ни, - продолжает он же. Чтобы хоть как-то оправдаться перед соотечественниками, снова «возносится» (в украинском смысле этого слова) «образ» Владимира Путина, которого в очередной раз объявляют главным виновником всех украинских бед, включая и то, что ВСУ ежедневно лупят по Донбассу из всех калибров, «по-жабьи» прыгают в серой зоне, а потом продают занятые позиции народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.
Оно, конечно, понятно... Тратить «грОши» на восстановления своими же руками разрушенных территорий (а это многие сотни миллиардов рублей/гривен) желания у этих клопов нет. А вот в очередной раз хоть что-то «поиметь» с кого-либо за украинскими рубежами – то да. Смысл прост: эти клопы ничего сами, кроме разрушения, делать не привыкли – не могут и не умеют. Похерить - могут. Созидать - нет. Любое, даже вполне позитивное дело, превращается в очередной пук майдана – с вышиваночной удалью и итоговым жжением покрышек.
И ещё о «хорватском сценарии» от украинских партнёров. В интервью РИА Новости Украина своими мыслями о воплощаемости хорватского опыта высказался украинский политолог Павел Рудяков. По словам Рудякова, у хорватов имела место тщательно спланирована американскими инструкторами военная операция, которая была реализована на основании чёткого следования планам и не менее чёткой дисциплины. Применялась авиация, которой, как говорит Рудяков, у Украины нет.
Мало того, украинский эксперт не упоминает о том, что у сербов в 90-х фактически не было никакой внешней поддержки. А у Донбасса она есть. О поддержке ополчения без лишних витиеватостей в ходе Прямой линии высказался и президент Владимир Путин. Именно поэтому с мнением Павла Руденко сложно не соглашаться. Его итоговое заявление:
Такие абсолютно не стыкующиеся друг с другом точки зрения (Гройсмана, нардепа ВРУ и политолога) на то, что «делать с Донбассом», высказываемые на Украине, говорят о том, что по этому вопросу на «незалежной» полнейший разброд и шатание. А это приводит к вопросу: так нужен ли Киеву Донбасс, или ему тоже «надо выйти»?
После отвода российских войск и установления контроля над границей, правительство восстанавливать утраченные объекты инфраструктуры, а также проводить активную работу по привлечению людей к жизни в мирной Украине.
Оставляя без комментариев очередной майданный бред о «российских войсках», можно констатировать: заявление Гройсмана привлекает особое внимание. Причём интересная деталь заключается даже не в том, как на заявление о «хорватском опыте» отреагировали в министерстве иностранных дел РФ, а в том, как слова Гройсмана воспринимают на самой Украине.
Это комментарий МИД России:
Обратили внимание на прозвучавшие по итогам хорватско-украинских переговоров на уровне председателей правительств в Загребе заявления о планах активизации деятельности созданной в октябре 2016 года при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, нацеленной на передачу Киеву хорватского опыта «мирной реинтеграции оккупированных территорий», якобы применимого к Донецку и Луганску. Вынуждены вновь подчеркнуть непродуктивность и неуместность подобных шагов, отнюдь не способствующих урегулированию «внутриукраинского» конфликта. (...) Однобоко подают тяжёлые страницы балканского кризиса первой половины 1990-х годов, тем самым подыгрывая киевской «партии войны», вместо недвусмысленного выражения своей приверженности поиску путей примирения и сосуществования. Не отказываются от намерений нарастить военно-техническое сотрудничество с Украиной вместо того, чтобы потребовать от Киева раз и навсегда прекратить обстрелы Донбасса, снять транспортную и социально-экономическую блокаду региона, отказаться от ограничений на свободный доступ населения к информации.
Здесь всё достаточно эмоционально. Однако именно на Украине заявление Гройсмана вызвало перехлёстывающие через край эмоции. Причём нынешняя майданная логика заводит Украину в такие дебри, что даже так называемая реинтеграция Донбасса определёнными силами выставляется едва ли не как правительственная «зрада» и сговор с Кремлём. Такое мнение высказывают представители национал-радикалов, обосновавшихся в Верховной раде и поющих свою песнь о том, что «предатели повсюду». Гройсмана, который явно рассчитывал на пропагандистский эффект со своим заявление о «хорватском опыте», тоже записали в предатели.
Одним из тех, кто обвинил главу украинского кабинета министров в «тайном сговоре с Кремлём», стал небезызвестный депутат ВРУ и «блокиратор Донбасса» Семён Семенченко, который и сам ранее был записан в «агенты Кремля» и «зрадники». На своей странице в Фейсбуке Семенченко обвиняет действующего главу кабинета министров Украины в попытке «освободить Россию от необходимости восстановления разрушенного Донбасса».
Прямая речь от г-на Семенченко (стилистика и терминология сохранены):
Как я понял, наш премьер-министр собрался восстанавливать разрушенный российскими войсками Донбасс ЗА СЧЕТ УКРАИНСКИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ? По всем международным нормам ответственность за все разрушения несет Государство-оккупант. Если ответственность уже несут украинцы, значит, Гройсман планирует продолжить политику трёхлетней преступной бездеятельности президента Порошенко и окончательно вывести РФ из-под ответственности за оккупацию? Тогда понятно, куда в этом сценарии денутся российские войска. Выйдут сами. Не потому что испугаются Гройсмана. А так как экономически, политически и информационно Путин будет контролировать ситуацию в Украине. Никто не понесёт никакой ответственности за убийства десятков тысяч украинцев и миллиардные убытки.
Крым спокойно вынесут за скобки. А войска всегда можно ввести назад ... Интересно, хорваты знают, что они именно так освобождали свою страну, как нам представляет Гройсман?)))
Никакой это не хорватский сценарий. Это договорняк с московским царём. Переяславская Рада Винницкого разлива.
Крым спокойно вынесут за скобки. А войска всегда можно ввести назад ... Интересно, хорваты знают, что они именно так освобождали свою страну, как нам представляет Гройсман?)))
Никакой это не хорватский сценарий. Это договорняк с московским царём. Переяславская Рада Винницкого разлива.
Ну, и дальше – все майданные эпитеты в адрес российского президента...
Итак, что можно из этого «плача Ярославны» вынести? Главный вывод заключается в том, что перед нами снова непреодолимое желание украинской стороны к безграничной халяве. Начать гражданскую войну – это «мы моГём», - говорит нам нардеп ВРУ, - а вот восстанавливать свою собственную страну – ни-ни, - продолжает он же. Чтобы хоть как-то оправдаться перед соотечественниками, снова «возносится» (в украинском смысле этого слова) «образ» Владимира Путина, которого в очередной раз объявляют главным виновником всех украинских бед, включая и то, что ВСУ ежедневно лупят по Донбассу из всех калибров, «по-жабьи» прыгают в серой зоне, а потом продают занятые позиции народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.
Оно, конечно, понятно... Тратить «грОши» на восстановления своими же руками разрушенных территорий (а это многие сотни миллиардов рублей/гривен) желания у этих клопов нет. А вот в очередной раз хоть что-то «поиметь» с кого-либо за украинскими рубежами – то да. Смысл прост: эти клопы ничего сами, кроме разрушения, делать не привыкли – не могут и не умеют. Похерить - могут. Созидать - нет. Любое, даже вполне позитивное дело, превращается в очередной пук майдана – с вышиваночной удалью и итоговым жжением покрышек.
И ещё о «хорватском сценарии» от украинских партнёров. В интервью РИА Новости Украина своими мыслями о воплощаемости хорватского опыта высказался украинский политолог Павел Рудяков. По словам Рудякова, у хорватов имела место тщательно спланирована американскими инструкторами военная операция, которая была реализована на основании чёткого следования планам и не менее чёткой дисциплины. Применялась авиация, которой, как говорит Рудяков, у Украины нет.
Мало того, украинский эксперт не упоминает о том, что у сербов в 90-х фактически не было никакой внешней поддержки. А у Донбасса она есть. О поддержке ополчения без лишних витиеватостей в ходе Прямой линии высказался и президент Владимир Путин. Именно поэтому с мнением Павла Руденко сложно не соглашаться. Его итоговое заявление:
Все это лишь слова, за которые, к сожалению, никто не отвечает. А нужно было бы наказывать тех, кто их произносит.
Такие абсолютно не стыкующиеся друг с другом точки зрения (Гройсмана, нардепа ВРУ и политолога) на то, что «делать с Донбассом», высказываемые на Украине, говорят о том, что по этому вопросу на «незалежной» полнейший разброд и шатание. А это приводит к вопросу: так нужен ли Киеву Донбасс, или ему тоже «надо выйти»?
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ato.news
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