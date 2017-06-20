Битва при Газале и её влияние на англо-американскую стратегию в 1942 г.

В декабре 1941, вскоре после вступления США в войну, в Вашингтоне была проведена конференции "Аркадия" — первая конференция США и Британии в качестве официальных союзников. На ней обсуждалась совместная стратегия в войне. Черчилль выдвинул проект высадки в северо-западной Африки. Он сообщил американцам, что разработан (видимо, ещё со времён «Катапульты») план "Джимнест" — десант в Алжир, если британская 8-я армия добьется достаточного успеха в Ливии и продвинется по направлению к французским владениям.Далее Черчилль предложил, чтобы одновременно американские войска, получив, возможно, согласие французов, высадились на побережье Марокко. Президент Рузвельт увидел в проекте некие перспективы, однако его военные советники выдвигали другую стратегическую концепцию: скорейший и прямой (через Ла-Манш в северо-западную Францию) удар против Германии.Последующие несколько месяцев обсуждение сосредоточилось на американском проекте наступления через Ла-Манш. Английские представители говорили лишь о трудностях и рисках высадки, но никогда о том, что можно реально сделать для её подготовки. Итогом англо-американских согласований стала договорённость: в 1942 г., в августе или сентябре, провести ограниченными силами операцию "Следжхаммер" (высадка на французском полуострове Котантен). А, с накоплением достаточных сил, в 1943 провести операцию «Раундап» — уже широкомасштабное наступление из Франции против Германии. Был принят план «Болеро» по переброске войск США в Англию и их накоплению к предстоящим операциям.Однако реальные стратегические замыслы руководства Великобритании были иными. Черчилль и К не собирались поддерживать идею скорейшего открытия второго фронта в Западной Европе и участвовать в нем даже ограниченными силами. Лондон преследовал иные цели: через прибытие и накапливание в Англии американских сухопутных и авиационных соединений укрепить своё собственное стратегическое положение. Не велось подготовки даже к ограниченной высадке на Котантен.На таком фоне в июне 1942 произошли события, известные как Битва при Газале (или так: летнее наступление Роммеля).Британские войска на ливийском фронте были объединены в 8-ю армию, которой командовал генерал Н. Ричи. К лету 1942 армия состояла из двух южноафриканских пехотных дивизий и одной английской, двух английских бронедивизий и трех бронебригад, в резерве были две индийских пехотных дивизии и 3 бригады. Им противостояла итало-немецкая армия «Африка» под командованием генерала Э. Роммеля, в ней имелись две танковые и одна пехотная немецкие дивизии, пять пехотных, одна моторизованная и одна танковая итальянские дивизии. Обе стороны имели почти одинаковую численность войск — приблизительно по 100 с гаком тыс. человек.К 26 мая на аэродромах Северной Африки командование оси сосредоточило до 600 самолетов, из них 260 немецких и около 340 итальянских. Английские ВВС имели 604 самолета (незадолго до этого британцы были вынуждены перебросить значительное количество авиации со среднего востока на дальний — против наступавших японцев). Соотношение сил в авиации непосредственно в Северо-Восточной Африке было примерно равным. Зато в танках англичане имели большое превосходство. Против 600 танков противника британское командование располагало 1300 танками. Непосредственно в 8-й армии находились 850 танков.Несмотря на такое соотношение сил, германо-итальянское командование предприняло наступательную операцию.Британские позиции представляли собой цепь опорных пунктов. Сами пункты и промежутки между ними прикрывались минными полями. Всего было выставлено до миллиона мин — масштабы, сопоставимые с Курской дугой. Однако надежды британского командования на грандиозные минные заграждения оказались преувеличенными.В ночь на 27 мая итальянская танковая дивизия атаковала британские позиции в районе Бир-Хакейма, имея задачу отвлечь внимание англичан от направления главного удара. В то же время две танковые дивизии немецкого африканского корпуса, пользуясь отсутствием сплошного фронта, обошли с юга этот сильно укрепленный пункт, направляясь противнику в тыл. Британские развед.патрули заметили движение немецких колонн — но от их докладов генералы отмахнулись. Немцы появились за передовой британской линией совершенно внезапно. Несколько британских частей были застигнуты врасплох и разгромлены; один из гарнизонов был атакован немцами во время завтрака — почти все разом попали в плен.Однако, затем положение дивизий Роммеля осложнилось. 29 мая у них кончилось горючее и боеприпасы и они были отрезаны от своих баз снабжения. Немецкие дивизии оказались практически в котле. При более решительных действиях англичан прорыв немцев мог бы обернуться для них быстрым и полным разгромом. Танки Роммеля, стоявшие без горючего и снарядов, были просто удобной мишенью. Однако положение спасли энергичная поддержка авиации и медлительность британского командования. Британские историки употребляют и другие слова для характеристики британского командования во время битвы: бездарность, глупость, растерянность, паралич.Как давно замечено: для блестящей победы типа Канн необходимы две составляющие: Ганнибал — способный военачальник победителей и Варрон — тупоголовый предводитель побеждённых. Английский командующий Н. Ричи* оказался таким полным Варроном.Командование 8-й армии организовало контрудар только 5-го июня. Однако итало-немцы уже пробили коридоры для транспортных колонн, восстановив снабжение. Больше того — они успели разгромить ещё несколько британских частей, упрочив своё положение.В силу больших расстояний 8-я армия состояла из разбросанных по пустыне отдельных групп. Роммель, в общем имел меньше войск, но быстро маневрируя, сосредотачивал против каждой отдельной группы противника превосходящие силы. Британское командование не могло ни предугадать — какой пункт подвергнется немецкой атаке, ни своевременно отреагировать, подкрепив атакованных. Имея всякий раз значительное огневое превосходство, немцы громили изолированные группы британцев, неся потери гораздо меньше обороняющихся. Роммель позже вопрошал: в чем смысл превосходства в силах, если противник может громить твои соединения по частям, одно за другим? Если противнику дают возможность раз за разом сосредоточить превосходящие силы в решающем пункте?По маневренности и степени концентрации войск на направлениях ударов немецко-итальянские войска превосходили британцев. К тому же полевая артиллерия в 8-й армии была рассредоточена по различным частям, танковые войска действовали без взаимодействия с пехотой и другими родами войск. Авиация вела свою отдельную войну. 1942 г. был всё ещё учебным для британских командиров.5-го июня британцы начали, наконец, генеральную атаку против африканского корпуса. Командующий Ричи остался при штабе вдалеке от места сражения. А британские командиры на месте показали полную неспособность наладить взаимодействие. Даже собранные вместе, британские части оставались изолированными друг от друга — и также поодиночке сражались. Наступление вылилось в разновременную серию нескоординированных атак разрозненных подразделений. Выглядело это примерно так: на каком-то участке в атаку переходил пехотный батальон — но сосредоточенный огонь немцев рассеивал и ложил его раньше, чем пехотинцы доходили до немецких позиций. Стоявший невдалеке танковый батальон наблюдал, не делая и попытки поддержать пехоту. Затем в атаку шёл сам этот танковый батальон — без поддержки пехоты и артиллерии, а также других танковых батальонов**. Пользуясь этим, немцы расстреливали атакующих в околополигонных условиях. Затем в другом месте начинал атаку ещё один батальон — и немцы сосредотачивали огонь на нём.Во всей битве обращает на себя внимание очень высокая боеспособность немецких противотанкистов. Именно они выбили основной британский козырь — превосходство в количестве и качестве танков. Обратной стороной тут была неспособность британцев к борьбе с ПТО. Они даже не осознавали её необходимости.Зенитка 8-8 на позицииВ плохо организованных атаках британцы понесли огромные потери, не нанеся немцам практически никакого урона. Боевые порядки британцев расстроились. Роммель, находившийся на передовой, заметил это и понял, что наступил лучший момент для немецкого контрудара. Немцы сразу стали брать противника в клещи. Чтобы не попасть в них, британцы начали отступать. Однако процесс быстро превратился в бегство — но убежать получилось далеко не у всех.Ликвидировав угрозу контрудара со стороны главных сил британцев, итало-немецкие войска методично добили южные опорные пункты противника, самым известным из которых был Бир-Хакейм. К 11 июня весь юг британской оборонительной линии был уже в руках наступавших. Возникла угроза обхода и окружения войск на севере линии. Путь на север преграждал центральный опорный пункт Найтсбридж. В его районе британцы сосредоточили свои оставшиеся танковые силы — с отремонтированными и полученными из резерва танками они всё ещё превосходили силы Роммеля. Роммель привычно сосредоточил против отдельной британской войсковой группы всю мощь африканского корпуса. 11 — 12 июня произошло очередное избиение. Немцы связали британцев с фронта и обошли их с фланга. Британцы оказались в окружении и в попытке прорыва из него были разгромлены. В короткое время были сожжены десятки английских танков. Часть танков получила не слишком тяжелые повреждения, однако и они были потеряны, так как 8-я Армия снова оставила поле боя противнику.К утру 13-го 8-я армия осталась без боеспособных танковых соединений. Всего за несколько дней боев британская армия потеряла 10 тыс. человек, до 500 танков и 200 орудий.Войска севера британской линии получили приказ на отход. Колонны отступающих покатились на восток. После каждого воздушного налёта вдоль дорог оставались вереницы пылающей техники. Организованное поначалу отступление быстро приобрело признаки панического бегства. Каждый пытался действовать сам за себя, войска бросали тяжёлое оружие и массу разного имущества. Всё же немцам не удалось перерезать этот поток и большая часть северной группы британцев избежала наклёвывающегося окружения.По мнению С. Митчема это произошло не по причине противодействия британцев, а из-за накопившейся усталости солдат Роммеля. Они уже третью неделю практически беспрерывно участвовали в боях. Солдаты африканского корпуса буквально валились с ног и сразу отрубались в на смерть похожем сне (говоря словами какого-то английского классика).Взяв Найтсбридж, немцы вышли в британский тыл. Вскоре были захвачены главная британская авиабаза и главная армейская складская база.Разбитые части 8-й армии отходили в Египет. Навстречу британское командование выдвигало подкрепления. Из Египта шла резервная 10 танковая дивизия, из Сирии переводилась 2-я новозеландская пехотная дивизия. Из Англии плыли конвои с 8-й танковой и 44-й пехотной дивизией, перебрасывались новые авиаподразделения. Танковые соединения армии получали новую технику из резерва.В Ливии у британцев оставался Тобрук , благодаря старым укреплениям номинально считавшийся крепостью. В Тобруке имелись большие запасы продовольствия, вооружения и боеприпасов. Но поспешно назначенный штаб обороны не сумел надлежаще её организовать. Одной из множества проблем была скверная связь и длинные цепочки командования, из-за чего концентрировать огонь артиллерии на угрожаемых направлениях было в принципе невозможно.19 июня Тобрук был блокирован. Уже на следующий день немецкие танковые части, сосредоточив на участке прорыва подавляющее огневое и количественное превосходство, начали атаку. Штаб обороны, сидя в своём бункере, не разобрался в происходящем и не подкрепил атакованный участок. Немцы быстро прорвались через оборонительный периметр внутрь крепости, затем британская оборона развалилась. 21 июня командование гарнизона решило капитулировать. В плен попало 35 тыс. британских солдат и офицеров.Захватив в Тобруке 30 танков, 2 тыс. автомашин и 1400 тонн горючего, немецко-итальянские войска возобновили, пользуясь английским транспортом и бензином, преследование отступающей 8-й британской армии. Овладев 28 июня городом Мерса-Матрух, они через два дня подошли к английским позициям у Эль-Аламейна. Положение 8-й армии было настолько тяжелым, что командование допускало возможность дальнейшего ее отступления.Разгромное поражение британцев в северной Африке отозвалось и в стратегическом планировании союзников. Практически всю первую половину 1942-го шли обсуждения выдвинутого США проекта высадки в Европе — американцы настаивали , англичане противились. И в пик дебатов происходит разгром британской армии — она потеряла 80 000 человек и 1200 танков (немцы отчитались о потере 3500 человек (итальянцев никто не считал, даже в итавики об их потерях написано «неизвестно»)). Создалась реальная угроза прорыва сил оси на ближний восток. Разумеется , на этот ближний восток отправился грандиозный военный поток — надо было возместить британские потери. И возместить с лихвой, чтобы добиться решительного превосходства над итало-немецкими силами. Неожиданный крах британцев в северо-восточной Африке вынудил перенести главное внимание англо-американцев на Африку.Британское руководство и без Газалы засаботировало бы высадку во Франции. События в Африке позволили придать отказу от высадки формы приличия. 17 июня, когда уже стало ясно: сражение в Африке приняло плохой оборот, Черчилль вылетел в Вашингтон со своими начальниками штабов для новой конференции. Черчилль вновь указал на риски высадки во Франции и снова предложил операцию "Джимнест". Английские и американские начальники штабов на июньской встрече в Вашингтоне всё же не пришли к единому мнению относительно проекта высадки на полуострове Котантен и проекта высадки в Северной Африке. Руководство США подозревало, что операция в Африке поставит крест на европейской высадке не только в 1942, но и поставит под угрозу высадку в 1943 г.В течение последующих недель положение британцев в Африке продолжало ухудшаться. Соответственно , усиливались доводы в пользу вмешательства американцев в Африке. 21 июня поступило сообщение, что крепость Тобрук пала под ударами Роммеля и что остатки английской 8-й армии отступают в Египет. 8 июля Черчилль телеграфировал Рузвельту, что от высадки во Франции в этом году надо отказаться, и продолжал настаивать на осуществлении операции "Джимнест".Под влиянием событий отрицательное отношение руководства США к смене Франции на Африку изменилось. В середине июля Маршалл, Кинг и Гопкинс побывали в Лондоне и убедились, что английские начальники штабов решительно возражают против плана скорейшей высадки около Шербура. Без британской поддержки эта операция была невозможна. В итоге американское руководство приняло альтернативу в виде операции "Джимнест". Главной причиной заявлялось стремление сделать хоть что-то в 1942 году, показать СССР, что США как-то участвуют в войне.План высадки в Африке был сформулирован на заседаниях англо-американского штаба в Лондоне 24-25 июля и незамедлительно одобрен Рузвельтом. Английские начальники штабов, побуждаемые Черчиллем, предложили начать операцию 7 октября. Американские начальники штабов называли дату 7 ноября как "самую раннюю разумную дату для высадки войск, учитывая наличие десантных транспортов".* Английский главком на среднем востоке К. Окинлек имел понимание, что его подчинённый — командующий 8-й армией Н. Ричи — не соответствует должности. Незадолго до битвы Окинлек послал инспекцию в штаб 8-й армии. В докладе инспектора содержалось такое выражение относительно Ричи: «недостаточно быстро соображает и вообще не слишком умен». Хотя, для полноты картины надо добавить, что инспектор испытывал к Ричи ещё и личную неприязнь. Окинлека посетила мысль заменить Ричи, но он так на это и не решился. После битвы были сняты оба — и командарм, и главком.Впрочем, все битые английские генералы, снятые по итогам битвы со своих постов, потом получили новые назначения — в которых проявили себя нормально. Только подобных испытаний их профпригодности им больше не выпадало.** Английский историк С. Митчем полагает, что корни подобной тактики в том, что английские танковые соединения создавались на базе кавалерийских — и даже сохраняли старые кавалерийские названия, а также ностальгию по старым добрым временам лихих кавалеристов. Английские танкисты считали себя наследниками рыцарей. А рыцарям полагается биться с себе подобными, не обращая внимания на каких-то там вооружённых смердов. По этой же причине боекомплект английских танков состоял только из бронебойных снарядов.