15:10 18 июня

В здании будущего штаба ВМС Украины произошел взрыв

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Сегодня в 2 часа ночи в здании бывшего факультета тыла института сухопутных войск, расположенного в Одессе, произошел взрыв, после чего начался сильный пожар, сообщает украинский ресурс Думская .



Согласно информации, площадь возгорания составила 500 кв. метров. По словам сотрудника госслужбы по ЧС, в здании взорвался газовый баллон.


Пожар был локализован к половине четвертого.

В настоящее время в здании проходит реконструкция и капитальный ремонт. В нем планируется разместить штаб Военно-морских сил Украины и институт ВМС Одесской морской академии.



Ранее сообщалось, что на реконструкцию помещений выделено более 150 млн. грн.

Ресурс напоминает, что пожары на территории военного городка ранее случались регулярно. Самый серьезный произошел в мае 2014 года – тогда огонь полностью уничтожил крышу центрального корпуса факультета тыла.

В здании будущего штаба ВМС Украины произошел взрыв


Использованы фотографии: Думская.net, Пушкинская.net
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Berkut154 Сегодня, 11:17 Новый
    Шо, опять Путин?
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    Berkut154
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:21 Новый
      Цитата: Berkut154
      Шо, опять Путин?

      Думаю горилку гнали...И не уследили! Знатно обмыли новый штаб ВМС! (я даже завидую..)))
      Адмирал думаю в Канаде купит маленькую свиноферму..( спишут все..)))
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      ОТДЕЛ
      1. Zibelew Сегодня, 11:25 Новый
        Зрадо то какая. Но площадь пожара не большая. В Казани раз в квартал стабильно взрывается пороховой завод, выгорает по 400 кв.м. Износ отдельного основного технологического оборудования около 90 процентов.
        Фото 24.03.2017

        Фото 16.06.2017
        Ответить
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        Zibelew
        1. sabakina Сегодня, 11:58 Новый
          Тагирьян, может пора перенести от Казани подальше? Ну, не справляются татары, они ж могут весь мир подпалить, дай им волю...(Тагирьян, шутка.)
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          sabakina
          1. Тралл Сегодня, 12:12 Новый
            Теперь состояние штаба украинского ВМФ соответствует состоянию самого флота smile
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            Тралл
            1. 210окв Сегодня, 13:02 Новый
              По состоянию-согласен.А насчет пожара..Да у нас самих ТАКОЕ иной раз полыхает..
              Цитата: Тралл
              Теперь состояние штаба украинского ВМФ соответствует состоянию самого флота smile
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              210окв
          2. Zibelew Сегодня, 12:13 Новый
            Вячеслав hi У любого оборудования есть срок годности, по его окончании оборудование необходимо утилизировать. Построили пороховой завод давным давно, оборудование уже не один отмеренный ему срок отработало и себя окупило, появились новые технологии. А вот на тему выгодной земли стоит задуматься. Пара пожаров, вбросы публикаций в СМИ нужной направленности, и вот уже население в панике, само бежит просить перенести завод куда нибудь подальше. И пусть на это уйдут миллиарды рублей, зато город "в безопасности", а кто-то удачливый в это время будет попивать чаек в своем коттедже среди сосен бывшего казенного леса, смотреть с высокого балкончика на город и посмеиваться над наивностью людских масс.
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            Zibelew
      2. Хагалаз Сегодня, 11:26 Новый
        Подумаешь, стройка загорелась, у всех бывает. Забавно другое, флота нет, а штаб есть.
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        Хагалаз
        1. svp67 Сегодня, 11:32 Новый
          Цитата: Хагалаз
          Подумаешь, стройка загорелась, у всех бывает. Забавно другое, флота нет, а штаб есть.

          Вот Вы зря смеетесь. Украинцы знают как быстро флот заиметь, надо всего навсего попросить у Турции списываемые ей старые подводные лодки... Уж они на них всем "агрессорам" покажут... Ну что то они хотят показать.
          Ответить
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          svp67
          1. 210окв Сегодня, 13:04 Новый
            Ну а что..Щирых и "обиженных по жизни" вождей меджлиса снарядят в командировку..Турки им наверняка предоставят что нибудь кроме помидоров.
            Цитата: svp67
            Цитата: Хагалаз
            Подумаешь, стройка загорелась, у всех бывает. Забавно другое, флота нет, а штаб есть.

            Вот Вы зря смеетесь. Украинцы знают как быстро флот заиметь, надо всего навсего попросить у Турции списываемые ей старые подводные лодки... Уж они на них всем "агрессорам" покажут... Ну что то они хотят показать.
            Ответить
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            210окв
        2. Александр романов Сегодня, 11:34 Новый
          Цитата: Хагалаз
          Забавно другое, флота нет, а штаб есть.

          И штаба тоже теперь нет
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          Александр романов
          1. svp67 Сегодня, 11:46 Новый
            Цитата: Александр романов
            И штаба тоже теперь нет

            Ну, что ж они любят всякие медальки выпускать, можно видимо и сейчас выпустить, а за основу взять русскую медаль по поводу победы в Чесменской бухте, где было всего одно слово: БЫЛ
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            svp67
          2. Злодей Сегодня, 12:36 Новый
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Хагалаз
            Забавно другое, флота нет, а штаб есть.

            И штаба тоже теперь нет

            Гармония good
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            Злодей
          3. Хагалаз Сегодня, 13:13 Новый
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Хагалаз
            Забавно другое, флота нет, а штаб есть.

            И штаба тоже теперь нет

            А адмиралов куда?
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            Хагалаз
            1. Svarog51 Сегодня, 13:20 Новый
              К американцам - палубы драить. feel
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              Svarog51
        3. Воля Сегодня, 13:37 Новый
          Вернее хотят, чтобы был. А кораблей сша пригонит.
          Ответить
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          Воля
      3. Соломон Кейн Сегодня, 12:47 Новый
        Да нет! Чисто "укропский" подход - ещё не заехали, а уже "хвосты" зачищаем....
        В данном случае строители - устранение косяков по-хохляцки.
        Ответить
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        Соломон Кейн
      4. venik Сегодня, 13:12 Новый
        Цитата: ОТДЕЛ
        Думаю горилку гнали...И не уследили!

        =======
        Не-е-е!!! Все гораздо ПРОЩЕ!!! "Тыловики" - просто готовятся к будущей службе..... Важнейший элемент подготовки - дисциплина "заметание следов" (хищений). Вот и тренируются!!
        Ответить
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        venik
    2. svp67 Сегодня, 11:28 Новый
      Цитата: Berkut154
      Шо, опять Путин?

      Ну выбор то небольшой. Шойгу, Лавров, Путин, ах да еще Сурков с "Шатуном", вот кто такой честно не знаю...
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      svp67
    3. МПК105 Сегодня, 11:38 Новый
      Да не...Эт как у нас в Самаре,в 99,в ГУВД-следы заметают...Кто вспомнит,тот поймёт..........Они нас 90-ых всё более и более лично мне напоминают...Это значит,лет 20-30 надо им,чтоб более-менее туда-сюда...А нефти с газом нет у них,в отличии от нас,так что не знаю,когда они там в берега войдут.......
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      МПК105
      1. svp67 Сегодня, 11:43 Новый
        Цитата: МПК105
        А нефти с газом нет у них,в отличии от нас,так что не знаю,когда они там в берега войдут....

        Вот эти разговоры о том, что они выживают без нефти и газа, от "большого ума". Они ТАК ЖЕ великолепно пользовались своим положением ТРАНЗИТЕРА и НЕФТИ и ГАЗА. И ВСЕ их олигархи заработали свои первые миллиарды именно на этом бизнесе. Но сейчас да...они гордо и глупо "пилят сук, на котором сидят" и там совсем немного осталось.
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        svp67
      2. sabakina Сегодня, 11:52 Новый
        Леш, ну ты как маленький...Они ждут, когда NATO превратит Днепр в молочную реку с колбасными....не, с сальными берегами....или засальными... what
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        sabakina
        1. Злодей Сегодня, 12:42 Новый
          Цитата: sabakina
          Они ждут, когда NATO превратит Днепр в молочную реку с колбасными....не, с сальными берегами....или засальными...

          От NATO оне только ссалом по сусалам получат, вспомните визит натовских морячков к эстоонцам, там не засально всё было, а, простите, зассано hi
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          Злодей
        2. Соломон Кейн Сегодня, 12:51 Новый
          А ху-ху им не хо-хо..
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          Соломон Кейн
      3. Sergej1972 Сегодня, 12:06 Новый
        Есть у них нефть и особенно газ. Но маловато, не то что для экспорта, для своих собственных нужд недостаточно.
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        Sergej1972
        1. Victor Jnnjdfy Сегодня, 12:24 Новый
          У них есть, даже, собственный университет нефти и газа в славном граде Ивано-Франковск.
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          Victor Jnnjdfy
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:10 Новый
        МПК105
        Это значит,лет 20-30 надо им,чтоб более-менее туда-сюда...А нефти с газом нет у них,в отличии от нас,так что не знаю,когда они там в берега войдут.......
        Алексей.Российский газ и нефть кормит почти весь бывший СССР! Все они миллионами у нас себе деньги зарабатывают! Ты представь если визжать у нас перестанут про нужность гасторбайтеров! Да работа будет .И стоить эта работа будет дороже! Но эти деньги в стране тратить будут!!! А это налоги и зарплата бюджетникам.Нашим бюджетникам Эта тупость власти кормящих кого угодно кроме своего народа в России просто поражает! Такое впечатление зайдя на любую стройку страны что россияне кормят всех кому не лень.А сами? Сколько миллионов за чертой бедности? Это вообще непонятно напрочь.И как не посмотришь тв гы-гы ,га-га.пусть работают. fool Или ПМЖ или посмотрел,сфоткался , родственников проведал и чао бамбино.Сейчас скажут их труд дешевле! Ха ха ха ха и ещё ха ха ха .Я сам видел сотни раз ведомости (настоящии) сколько они получают.Больше наших!!! На руки конечно меньше.Вопрос так какой нужно эти рожи нам кормить и тех кто их сюда прёт и тех пользуется алчностью наших властей?
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        Наблюдатель2014
        1. sabakina Сегодня, 12:27 Новый
          Сергей, тебе в Думу надо, причём срочно...Жаль, наш сайт не тот орган, который может делегировать....
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          sabakina
        2. МПК105 Сегодня, 12:31 Новый
          А это спроси Серёг у своих местных властей...Я понимал ещё,когда они у нас за тарелку супа и пачку сигарет строили,ладно...Потом наглеть начали-чабан,который как мастер,всю жизнь в СМУ отработавший,стал за работу брать-просто перестали в частный сектор нанимать их ВСЕ...Пропали.Остались в фирмах,которые пятиэтажки строят,и то немного...Ну и на рынке пластсмассовыми тапками торгуют...И ВСЁ...
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          МПК105
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:01 Новый
            МПК105 Алексей да местные власти это лакмусавая бумажка вышестоящих .Я если честно, закрыл бы все квоты на иностранцев включая таможенный союз на любые строительные специальности Как в своё время закрыли доступ в торговлю.Ценами на строительство пугать начнут и по тв фильмы разные проплаченные крутить будут.Визжать начнут что работать некому.Ломки года два будут.Зато зарплаты вырастут.И налоги в бюджет увеличатся.И красть будут меньше.Ибо цена объекта как была так и останется.А людей (граждан России) придётся либо зарплатой привлекать либо жильём.Так что любой скулёж по поводу нужности нам гасторбайтеров туфта коррумпированная и ничего более.
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            Наблюдатель2014
            1. Moskovit Сегодня, 13:20 Новый
              Удивительно, как раньше без гастарбайтеров строили. Меры правильные.
              Ответить
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              Moskovit
    4. Seaman77 Сегодня, 12:01 Новый
      Цитата: Berkut154
      Шо, опять Путин?

      Нет это была "Аврора"
      Ответить
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      Seaman77
    5. Чёрный Сегодня, 12:38 Новый
      Цитата: Berkut154
      Шо, опять Путин?

      Ну а кто же ещё? Газ то российский поди. laughing
      Ответить
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      Чёрный
    6. gurzuf Сегодня, 12:49 Новый
      Не! Манна небесная! Это сколько бабла можно списать на якобы произведенную работу в этом здании!!! laughing Путин будет после!
      Ответить
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      gurzuf
    7. рич Сегодня, 14:35 Новый
      Berkut154: Шо, опять Путин?

      да нет, просто смету ремонта немного подкорректировали)))
      Ответить
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      рич
  2. APASUS Сегодня, 11:18 Новый
    500 кв метров пожара ,это практически капитальный ремонт всего здания.
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    APASUS
    1. Logall Сегодня, 11:25 Новый
      Всё правильно:
      ВМС Украины в плачевном состоянии, институт теперь в таком же. Пусть в нём и учат без реконструкции. Всё должно соответствовать.
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      Logall
    2. svp67 Сегодня, 11:29 Новый
      Цитата: APASUS
      500 кв метров пожара ,это практически капитальный ремонт всего здания.

      Зато теперь никто не спросить, а НА ЧТО раньше деньги потрачены были.... Отличная схема.
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      svp67
      1. APASUS Сегодня, 11:38 Новый
        Цитата: svp67
        Зато теперь никто не спросить, а НА ЧТО раньше деньги потрачены были.... Отличная схема.

        Зато какую новую смету можно за бабахать на этом пожарище,раза в два три больше предыдущей.Пока только экспертизы пройдут ,а потом окажется что износ и повреждения составляют процентов 70 ,Клондайк
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        APASUS
  3. Перейра Сегодня, 11:26 Новый
    Чей был газ в баллоне? Тоталитарный русский или демократический Словацкий? Чей газ, тот и виноват.
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    Перейра
    1. svp67 Сегодня, 11:30 Новый
      Цитата: Перейра
      Чей был газ в баллоне? Тоталитарный русский или демократический Словацкий? Чей газ, тот и виноват.

      Вот даже не сомневаюсь чей.... Ну как страна ЕС может быть в чем то виновата...
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      svp67
      1. sabakina Сегодня, 11:42 Новый
        Серёга, а если по запаху? recourse
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        sabakina
  4. sabakina Сегодня, 11:41 Новый
    В здании будущего штаба ВМС Украины произошел взрыв

    Во истину говорю, налетит Украина на небесную ось!
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    sabakina
  5. Пленник Сегодня, 11:45 Новый
    Забавно и даже символично. Штаб ВМС Украины в здании факультета тыла Сухопутных войск. laughing Начинается со взрыва газа. И тут не обошлось без "Газпрома".
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    Пленник
  6. изя топ Сегодня, 11:50 Новый
    надеюсь,адмиралы не пострадали?а то их у скакунов всего 13 штук recourse
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    изя топ
  7. Злой 55 Сегодня, 11:52 Новый
    Тоже способ отмывания гривен..весьма успешно применяемый на УКРАЛине.
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    Злой 55
  8. Горный стрелок Сегодня, 12:06 Новый
    Ну, пожар на стройке - это отличный способ "сактировать" потраченные на ремонт и реконструкцию средства, и организовать новую смету wassat Тоже мне, изобрели велосипед. Строителям в нынешней Внакраине - не сладко. Гражданского строительства считай, что нет, деньги только на войну выделяются. А кушать ой как хочется...
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    Горный стрелок
  9. pafegosoff Сегодня, 12:11 Новый
    Хакеры вели ремонт и взорвали балон с пропаном
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    pafegosoff
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 12:45 Новый
    произошел взрыв, после чего начался сильный пожар,

    ... вот так, этому будущему штабику и предначертано - будет взрываться и гореть bully , и к бабке не ходи! laughing
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    a.s.zzz888
  11. Васян1971 Сегодня, 13:11 Новый
    " В 2017 году в состав ВМФ России войдут около 40 новых кораблей и судов обеспечения, которые строятся в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения. Уже в ближайшее время на предприятии "Адмиралтейские верфи" начнется строительство серии из 6 единиц подводных лодок проекта 636.3. В июле месяце будут заложены первые две подводные лодки этого проекта,"
    Видимо от таких новостей у какого-то хохломоремана пукан подорвало конкретно...
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    Васян1971
  12. alavrin Сегодня, 13:16 Новый
    Кондиционер взорвался...)
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    alavrin
  13. faterdom Сегодня, 13:19 Новый
    Тоже вот думаю - зачем штабу ВМС Украины 500 кв.м площадей - не жирно ли? Думаю, все командиры кораблей на какое-либо совещание и на 40 кв.м. с комфортом могут расположиться. А боеготовых - на 10м.
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    faterdom
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:56 Новый
      Цитата: faterdom
      Тоже вот думаю - зачем штабу ВМС Украины 500 кв.м площадей - не жирно ли? Думаю, все командиры кораблей на какое-либо совещание и на 40 кв.м. с комфортом могут расположиться. А боеготовых - на 10м.

      Ну сауна, бассейн, горилка , бильярд..Гостиница и т.д. Стандарты НАТО! и потом еще фейрверк над Крымом! Тут бухать можно месяц от злобы..)))
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      ОТДЕЛ
  14. Lester7777 Сегодня, 14:11 Новый
    Прекрасное завершение прекрасного дня.
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    Lester7777
  15. Чаронда Сегодня, 14:50 Новый
    Под ногами бандеровских оккупантов должна гореть земля...
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    Чаронда
Картина дня