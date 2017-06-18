В здании будущего штаба ВМС Украины произошел взрыв
Сегодня в 2 часа ночи в здании бывшего факультета тыла института сухопутных войск, расположенного в Одессе, произошел взрыв, после чего начался сильный пожар, сообщает украинский ресурс Думская .
Согласно информации, площадь возгорания составила 500 кв. метров. По словам сотрудника госслужбы по ЧС, в здании взорвался газовый баллон.
Пожар был локализован к половине четвертого.
В настоящее время в здании проходит реконструкция и капитальный ремонт. В нем планируется разместить штаб Военно-морских сил Украины и институт ВМС Одесской морской академии.
Ранее сообщалось, что на реконструкцию помещений выделено более 150 млн. грн.
Ресурс напоминает, что пожары на территории военного городка ранее случались регулярно. Самый серьезный произошел в мае 2014 года – тогда огонь полностью уничтожил крышу центрального корпуса факультета тыла.
Согласно информации, площадь возгорания составила 500 кв. метров. По словам сотрудника госслужбы по ЧС, в здании взорвался газовый баллон.
Пожар был локализован к половине четвертого.
В настоящее время в здании проходит реконструкция и капитальный ремонт. В нем планируется разместить штаб Военно-морских сил Украины и институт ВМС Одесской морской академии.
Ранее сообщалось, что на реконструкцию помещений выделено более 150 млн. грн.
Ресурс напоминает, что пожары на территории военного городка ранее случались регулярно. Самый серьезный произошел в мае 2014 года – тогда огонь полностью уничтожил крышу центрального корпуса факультета тыла.
Использованы фотографии: Думская.net, Пушкинская.net