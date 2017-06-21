Полигоны Калифорнии (Часть 5)
В 30 км к северо-западу от авиабазы Эдвардс находится уникальный даже по американским меркам объект - Гражданский Аэрокосмический центр Мохаве (англ. Mojave Air and Space Port). Здесь строятся и проходят испытания оригинальные летательные аппараты, создаваемые частными компаниями. Работы ведутся как по заказу федеральных властей, так и по собственной инициативе.
Первая грунтовая взлётно-посадочная полоса появилась в этом районе в 1935 году, небольшой аэродром обслуживал местные шахты, где велась добыча золота и серебра. Вскоре после начала Второй мировой аэродром национализировали, и он использовался для нужд Корпуса морской пехоты. В июле 1942 года здесь была построена капитальная ВПП. Удалённость от густонаселённых мест и наличие большого числа солнечных дней в году способствовали созданию учебного центра и полигона, где пилоты КМП США отрабатывали приемы штурмовки воздушных целей. К 1944 году к существующей добавились ещё две взлётных полосы. А жилые помещения базы могли вместить более 3000 человек. На строительство авиабазы площадью 2312 гектаров в начале 40-х годов было выделено около $ 8 млн. В период наиболее интенсивного использования в Мохаве размещалось 145 боевых и учебно-тренировочных самолётов.
Спутниковый снимок Google Earth: аэрокосмический центр Мохаве
Вскоре после окончания войны, в феврале 1946 года учебный центр авиации КМП ликвидировали и базу передали ВМС. Моряки вскоре законсервировали аэродром, сократив персонал до минимума. Так продолжалось до начала войны в Корее, и в 1950 году база была вновь активирована для размещения резервных эскадрилий. С 1953 года база использовалась совместно с Корпусом морской пехоты и флотской авиацией. В окрестностях аэродрома хранилась авиатехника, выведенная в резерв. В 1961 году командование флота решило отказаться от авиабазы Мохаве, и инфраструктура аэродрома начала приходить в упадок. Скорее всего, со временем покинутая авиабаза стала бы частью пустыни, но аэродромом заинтересовался местный энтузиаст авиации Дэн Сабович. Его ранчо с собственной грунтовой полосой находилось неподалёку в Бейкерсфилде, и Сабович, пролетая над Мохаве на своём Beechcraft Bonanza, мог оценить все достоинства заброшенной авиабазы. Под давлением общественности в 1972 году здесь был создан аэропорт, откуда региональный авиаперевозчик Golden West Airlines совершал регулярные рейсы в Лос-Анджелес на турбовинтовых Dе Havilland Canada DHC-6 Twin Otter. Директором аэропорта до 2002 года являлся Дэн Сабович.
В отличие от «кладбища костей» в Дэвис-Монтан, где хранится большая часть устаревшей или выведенной в резерв авиатехники военного назначения, аэродром Мохаве в этой роли известен гораздо меньше. В прошлом здесь также ставили на длительное хранение военные самолёты, чему способствовал сухой климат пустыни Мохаве. До сих пор среди гражданских самолётов, находящихся на хранении, можно встретить: Douglas A-3 Skywarrior и North American F-100 Super Sabre. Однако число этих раритетных машин в хранилище авиатехники постепенно сокращается. Самолёты, представляющие интерес для коллекционеров и музеев, реставрируются и выставляются на продажу. Своего часа в Мохаве ждут тяжелые военно-транспортные самолёты Douglas C-133 Cargomaster. Внешне этот почти забытый военно-транспортный самолёт напоминает удлинённый Lockheed C-130 Hercules. Тяжеловоз с четырьмя турбовинтовыми двигателями с максимальной взлётной массой 130 000 кг имел грузоподъёмность до 50 000 кг. Эти машины использовались главным образом для транспортировки баллистических ракет «Атлас», «Титан», «Минитмен», а незадолго до окончания своей карьеры привлекались к переброске военных грузов в Южный Вьетнам и транспортировке ракет носителей на стартовые площадки НАСА.
C-133 на площадке хранения авиатехники в Мохаве
Однако «Каргомастер» во многом оказался проблемным самолётом и не оправдал возлагаемых на него надежд. Вскоре после начала эксплуатации выяснилось, что прочность вместительного транспортника оставляет желать много лучшего. Из 50 построенных экземпляров 10 потеряно в авариях и катастрофах. После появления Lockheed C-5 Galaxy, прослужив всего 14 лет, Douglas C-133 Cargomaster был выведен из эксплуатации.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты, находящиеся на хранении в Мохаве
После того как аэродром передали гражданским, его площади стали использовать для хранения авиалайнеров. Многие транспортные и пассажирские самолёты производства Boeing, McDonnell Douglas, Lockheed и Airbus, принадлежащие крупным авиакомпаниям, хранятся здесь. Иногда пассажирские самолёты проводят на консервации в Мохаве достаточно долгий период времени. После того как на них появляются заказчики, авиалайнеры проходят восстановительный ремонт и покраску. После чего внешне они выглядят вполне презентабельно. Основными заказчиками бывших в употреблении авиалайнеров являются авиакомпании стран «третьего мира». Немало самолётов из Мохаве летает и над просторами бывших советских республик. Также авиалайнеры, находящиеся на консервации, во многом служат источником запчастей для небогатых авиаперевозчиков в странах, где не слишком жесткие требования по безопасности полётов. Если судить по спутниковым снимкам, то количество самолётов, находящихся на хранении в Мохаве, за последние 10 лет сократилось примерно в два раза. Здесь также осуществляется разделка на металл самолётов, которые, не найдя новых покупателей, откровенно устарели или пришли в неудовлетворительном техническом состоянии.
Одновременно с пассажирскими перевозками, хранением, восстановлением и утилизацией авиатехники аэродром Мохаве стал домом для энтузиастов, влюблённых в небо. 25 сентября 1981 года открылась Национальная школа летчиков-испытателей, где проходят подготовку пилоты частных авиакомпаний, занимающихся созданием новых образцов авиатехники. В многочисленных ангарах, оставшихся от военных, ведётся строительство новых и реставрация старых самолётов. На аэродроме регулярно проводятся авиационные праздники и гонки. Первые авиагонки поршневых самолётов по 1000-мильному маршруту состоялись в 1970 году, ещё до того, как было принято решение о создании «Специального района аэропорта Мохаве». В ней участвовало два десятка машин, в основном это были отреставрированные и специально подготовленные истребители времён Второй мировой. Победителем стал Шерм Купер на сильно модифицированном Hawker Sea Fury.
Hawker Sea Fury
В 1971 году дистанция была сокращена до 1000 км, и снова на Hawker Sea Fury гонку выиграл Франк Сандерс. С 1973 по 1979 год в этом районе проходили гонки бипланов. В 1973-1974 годах в Мохаве стартовали гонки реактивных самолётов. Стоит сказать, что эти соревнования являются делом достаточно рискованным. Неоднократно имели место аварии и катастрофы. Но это не останавливает тех, кто по-настоящему влюблён в небо. На территории Мохаве сейчас базируется несколько команд, занимающихся проектированием и постройкой гоночных и рекордных машин. В 1983 году Фрэнк Тейлор, взлетев на специально модернизированном P-51Mustang Dago red, развил на 15 км участке скорость 837 км / ч. Всего же за время с 1972 года самолётами и космическими аппаратами, взлетевшими с аэродрома Мохаве, было установлено более 20 рекордов скорости, дальности, высоты и продолжительности полёта.
Рекордный P-51Mustang Dago red
В 1990 году компания Scaled Composites при участии известного авиаконструктора Бёрта Рутана создала гоночный поршневой самолёт Pond Racer. Конструкция очень многообещающей машины была оптимизирована для достижения максимальной скорости при использовании двух поршневых двигателей мощностью 1000 л.с. Самолёт построен по двухбалочной схеме с компактным центральным фюзеляжем, в котором располагалась кабина пилота. Создателям самолёта удалось получить высокое значение удельной мощности, равное 1,07 л.с./кг, в то время как у других поршневых гоночных самолётов оно в лучшем случае достигало 1 л.с./кг. Согласно предварительным расчетам, Pond Racer мог разогнаться до 900 км/ч. Но этому мешала не доведенность силовой установки, во время гонок 1990 года самолёт с двигателями, выдававшими не более 600 л.с., смог развить только 644 км/ч.
Pond Racer
Судьба крылатой машины, как и управлявшего им пилота, оказалась трагичной. В 1993 году на самолёте с новой силовой установкой была предпринята попытка установить новый мировой рекорд скорости, но во время полёта заклинило правый двигатель. При этом отказала система флюгирования винта и начал барахлить второй мотор. Пилот Рик Брикерт, не выпуская шасси, попытался посадить самолёт на грунт, но скорость была слишком велика, чиркнув по земле, он пролетел ещё несколько сотен метров, после чего врезался в каменистую осыпь. Сильным ударом фонарь кабины сорвало с замков, и он ударил летчика по голове. Пилот, находящийся без сознания, так и не смог выбраться из горящей машины.
В прошлом аэродром Мохаве служил испытательной базой для самолётов: Bombardier Challenger 600, Boeing 747 с двигателями GE90-115B, удлиненного McDonnell Douglas MD-80, лёгкого реактивного пассажирского Eclipse 500, опытного Lockheed Martin Thrush (сильно модифицированный Boeing 737-330). В Мохаве проходили сертификацию многие гражданские самолёты с новыми авиадвигателями. Вертикально стартующий и приземляющийся многоразовый аппарат Rotary Rocket Roton, предназначенный для доставки и возвращения с орбиты небольших грузов, испытывался в 1999 году.
Подготовка к испытаниям Rotary Rocket Roton
Здесь проходили лётные испытания вертолёта Lockheed Martin VH-71 Kestrel американская версия (AgustaWestland AW101), прототип вертикально стартующего и садящегося космического аппарата XA0.1E компании Masten Space Systems с двигателем, работающим на изопропиловом спирте и жидком кислороде.
Аппарат XA0.1E компании Masten Space Systems во время испытаний в октябре 2009 года
Среди летательных аппаратов военного назначения в Мохаве были замечены БПЛА Х-37 и истребитель F-22А. Хотя аэродром не находится в прямом подчинении у ВВС, сказывается близость авиабазы Эдвардс. В этом районе регулярно ведутся испытательные полёты, а три капитальных ВПП длиной 3800, 2149 и 1447 метров рассматриваются военными в качестве запасных.
Кроме того, многие частные компании, имеющие производственные мощности в «Специальном районе аэропорта Мохаве», напрямую сотрудничают с военными. Так, американское подразделение британской авиационно-космической корпорации BAE Systems получило контракт на переоборудование в дистанционно управляемые мишени самолётов F-4 Phantom II.
Спутниковый снимок Google Earth: беспилотные самолёты-мишени QF-4 рядом с ангаром BAE Systems North America
С «кладбища костей» в Дэвис-Монтан «Фантомы» доставляются в Мохаве, где на них монтируется комплект цифрового оборудования для дистанционного управления, а также аппаратура автоматического распознавания угроз, разработанная специалистами BAE Systems. Это позволяет максимально приблизить контрольно-учебные стрельбы к боевой обстановке. Аппаратура в подвесном контейнере с оптоэлектронными и радиолокационными датчиками, обнаружив приближающуюся ракету или излучение радиолокатора, сама автоматически выбирает оптимальные средства противодействия из тех, что имеются на борту, и вырабатывает манёвр уклонения. Использование данной системы позволяет не только повысить реализм учений, но и в несколько раз увеличивает выживаемость радиоуправляемых мишеней.
Радиоуправляемая мишень QF-4, взлетающая с аэродрома Мохаве
В 2011 году стоимость переоборудования одного «Фантома» в мишень обходилась американскому бюджету более чем $ 800 000. Назначенный лётный ресурс прошедших переоборудование и восстановительный ремонт QF-4 составляет 300 часов. После переделки в беспилотный вариант хвостовое оперение и консоли крыла самолётов-мишеней окрашивается в красный цвет для облегчения визуальной идентификации. В настоящий момент запас пригодных для доводки до лётного состояния «Фантомов» практически исчерпан и для переоборудования в мишени начали поступать F-16A ранних серий (подробней здесь: Эксплуатация "Фантомов" в ВВС США продолжается ).
В тех же ангарах, параллельно с конверсией F-4, производился восстановительный ремонт и переоборудование в соответствии с американскими стандартами лётной годности истребителей МиГ-29 и Су-27. В прошлом истребители советского производства тестировались ВВС и ВМС США и на них летали военные пилоты. В данный момент основная масса боевых самолётов иностранного производства, находящихся в лётном состоянии на территории США, принадлежит частным владельцам. Согласно информации, содержащейся в реестре Федеральной авиационной службы, в частных руках в США находится около 600 единиц авиатехники, произведённой в СССР и странах Восточной Европы. Этот список входит только техника с действующими сертификатами лётной годности, и в него не попали сотни музейных экспонатов, боевые самолёты и вертолеты советского производства, принадлежащие военному ведомству, а также ржавеющие по различным аэродромам нелётные экземпляры. В реестр не входят пассажирские и транспортные самолёты, на которых осуществляются регулярные рейсы. Как это ни странно, но такие в США тоже имеются. Так, несколько американских авиакомпаний используют самолёты Ан-2, Ан-12 и Ан-26 для осуществления перевозок в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Безусловным лидером среди самолётов советского производства является поршневой Як-52, которых насчитывается более 170 экземпляров. Впрочем, в собственности различных компаний и отдельных физических лиц не только машины, полученные из стран коммунистического блока, значительная часть парка авиатехники - это самолёты выпуска 60-80-х годов, снятые с вооружения ВВС стран НАТО, Австрии и Швейцарии. Американское законодательство при соблюдении ряда процедур позволяет регистрировать их как гражданские воздушные суда.
Спутниковый снимок Google Earth: истребитель Saab 35 Draken на аэродроме Мохаве
При детальном изучении спутниковых снимков «Специального района аэропорта Мохаве» можно обнаружить различные самолёты иностранного производства. Это МиГ-15УТИ, МиГ-17, МиГ-21, Аэро L-159E и L-39, Alpha Jet, Aermacchi MB-339CB, Saab 35 Draken, Hawker Hunter и F-21 KFIR. Скорее всего, все эти раритетные машины проходят в Мохаве восстановительный ремонт. В дальнейшем иностранные самолёты применяются по-разному: кто-то за плату катает любителей острых ощущений, а большинство собственников использует иностранную авиатехнику для организации учебных воздушных боёв с истребителями ВВС и ВМС США. В настоящее время в США наблюдается настоящий бум частных компаний, оказывающих услуги по организации боевой подготовки. Крупнейшими из них являются: Air USA, Draken International, Airborne Tactical Advantage Company. Все они работают в тесном сотрудничестве с аэрокосмическими корпорациями: NAVAIR, BAE Systems, Northrop Grumman и Boeing. Благодаря своему уникальному географическому положению аэродром Мохаве стал испытательным полигоном и производственной базой для многих частных компаний, ищущих место для развития космических технологий. На территории «Специального района аэропорта Мохаве» зарегистрированы компании: Scaled Composites XCOR Aerospace, Orbital Sciences, Masten Space Systems, Virgin Galactic, Spacecraft Company, Stratolaunch Systems и Firestar Technologies.
С взлётной полосы аэродрома Мохаве впервые поднялась в воздух большая часть самолётов, созданных выдающимся американским авиаконструктором Бёртом Рутаном. В мае 1975 года состоялся дебютный полёт Rutan VariEze.
Rutan VariEze
Очень компактный футуристично выглядящий самолет, построенный в количестве более 400 экземпляров, во многом определил будущее направление работ. Благодаря широкому использованию композитных материалов, взлётный вес не превышал 500 кг. В дальнейшем авиаконструктор спроектировал ещё несколько успешных в коммерческом отношении машин, построенных по аналогичной схеме.
Бёрт Рутан
Бёрт Рутан, которому уже исполнилось 74 года, создал более 20 оригинальных конструкций гражданского и военного назначения. Среди которых легкомоторные и рекордные самолёты, беспилотники и аппараты, предназначенные для выхода в ближний космос. Рутаном в 1982 году зарегистрирована компания Scaled Composites с местом регистрации: «Специальный район аэропорта Мохаве». Компания Рутана помимо прочего участвовала в создании первой частной ракеты-носителя Pegasus, её разработка велась компанией Orbital.
Virgin Atlantic GlobalFlyer
Среди наиболее известных летательных аппаратов, созданных Рутаном, рекордные Voyager и Virgin Atlantic GlobalFlyer, а также суборбитальный космоплан SpaceShipOne, выигравший приз Ansari X-Prize в 2004 году, став первым из частных космических аппаратов, стартовавших в космос дважды за две недели.
Еще до обретения аэродромом Мохаве статуса Аэрокосмического центра, 20 мая 2003 года состоялся первый полёт суборбитального ракетоплана SpaceShipOne (англ. Первый космический корабль). Аппарат, созданный компанией Scaled Composites, победил в конкурсе Ansari X Prize, где основным условием являлось создание летательного аппарата, способного дважды в течение двух недель выйти в космос с тремя членами экипажа на борту. Результатом победы стал приз $ 10 млн. SpaceShipOne это второй в истории cуборбитальный пилотируемый гиперзвуковой летательный аппарат после North American X-15.
Для запуска ракетоплана SpaceShipOne используется хорошо отработанная в США схема воздушного старта. Многоразовый пилотируемый аппарат поднимается на высоту 14 км, специально сконструированным самолётом-носителем White Knight (англ. Белый рыцарь).
Самолёт-носитель White Knight
После отстыковки от «Белого рыцаря» в течение примерно 10 секунд происходит стабилизация SpaceShipOne, после чего осуществляется запуск ГРД, работающего на полибутадиене и оксиде азота. После запуска двигателя корабль переходит в положение, близкое к вертикальному. Работа двигателя длится немногим больше одной минуты, при этом экипаж испытывает перегрузку до 3g. На этом этапе корабль достигает высоты примерно 50 км. Дальнейшее движение к границе ближнего космоса происходит по инерции по параболической траектории. В космосе SpaceShipOne на высоте немногим более 100 км находится около трёх минут. Не доходя до апогея, корабль поднимает вверх крылья, чтобы при обратном входе в плотные слои атмосферы одновременно произвести стабилизацию, снизить скорость и перейти в управляемый планирующий полёт. Перегрузки при этом могут достигать 6g, но длятся они недолго. После спуска на высоту 17 км крылья переводятся в первоначальное положение, и аппарат планирует на свой аэродром. Кабина экипажа представляет собой герметичную камеру с системами жизнеобеспечения и кондиционирования. Состав атмосферы внутри кабины регулируется системой с тройным резервированием. Иллюминаторы выполнены из высокопрочного двухслойного стекла, каждый слой способен выдержать возможные перепады давления. Благодаря этому во время полётов можно обходиться без космических скафандров.
Посадка SpaceShipOne
Всего SpaceShipOne поднимался в воздух 17 раз. Первый полёт был беспилотным, а последние три – суборбитальные. Суборбитальный полёт выше линии Кармана состоялся 29 сентября 2004 года, когда Майк Мелвилл поднялся на высоту 102,93 км. Наибольшая высота полёта над уровнем моря, достигнутая в последнем полёте, составила более 112 км. При этом был побит рекорд высоты полёта для пилотируемых самолётов, державшийся 41 год (в августе 1963 года Джо Уокер достиг на Х-15 потолка 107,9 км). По правилам ФАИ, экипаж SpaceShipOne не является космонавтами, так как для этого аппарат должен был совершить хотя бы один виток вокруг планеты на высоте более 100 км. Однако по американским правилам астронавтом считается каждый, кто совершил полёт хотя бы по параболической траектории с максимальным подъёмом на высоту не меньше 50 миль. В настоящее время SpaceShipOne больше не используется. На смену ему должны прийти аппараты SpaceShipTwo, которые планируется использовать в сфере космического туризма и исследовательских программ НАСА. Всего заложена серия из четырёх ракетопланов.
Ракетоплан SpaceShipTwo под самолётом носителем White Knight Two
17 июня 2004 года авиационный центр Мохаве обрёл статус сертифицированного Гражданского Аэрокосмического центра. Это первый частный объект на территории США, имеющий статус космопорта, предназначенный для горизонтального запуска многоразовых космических аппаратов. Впрочем, в истории авиакосмического центра были не только успехи, но и трагические происшествия. Так, на территории центра, которая известна как Scaled Composites и сейчас принадлежит компании Northrop Grumman, во время заправки окислителем суборбитального космического самолёта SpaceShipTwo 26 июля 2007 года произошел мощный взрыв. В результате инцидента трое специалистов погибли и ещё трое получили ранения.
Запуск двигателя SpaceShipTwo
31 октября 2014 года первый экземпляр SpaceShipTwo VSS Enterprise разрушился в воздухе во время активной фазы полёта. При этом один пилот погиб, а другой, выбросившийся на парашюте, получил серьёзные травмы.
Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте, расследовавшие катастрофу, в своём докладе основной причиной произошедшего назвали неправильные действия экипажа и отсутствие защиты «от дурака». На слишком высокой скорости второй пилот начал преждевременное развёртывание крыла. Но, несмотря на катастрофу и значительное превышение первоначального бюджета, работы по проекту были продолжены. Второй экземпляр космоплана SpaceShipTwo - VSS Unity передан на испытания в сентябре 2016 года.
31 мая 2017 года в Мохаве из ангара компании Stratolaunch Systems состоялась торжественная выкатка самолёта Stratolaunch Model 351. Эта гигантская машина, размерами превосходящая советский Ан-225 "Мрия", создана под руководством Бёрта Рутана.
Stratolaunch Model 351
По своей аэродинамической схеме самолёт аналогичен White Knight Two, но его габариты значительно больше. Самолёт с размахом крыла 117 м и длиной 73 м, с максимальной нагрузкой на внешней подвеске 230 тонн оснащенный шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056 тягой по 25 тонн, будет иметь максимальный взлётный вес 590 тонн. Согласно заявлениям представителей компании-производителя, Stratolaunch Model 351 предназначен для транспортировки и воздушного старта лёгких ракет носителей Pegasus XL в составе авиационно-космической системы Stratolaunch.
Ракета-носитель лёгкого класса Orbital Sciences Pegasus XL имеет стартовую массу 23,2 тонны и полезную нагрузку 443 кг. По большому счёту, для запуска этих ракет не нужен такой гигантский самолёт. Возможность подвески и запуска в одном вылете трёх ракет-носителей должно существенно снизить стоимость доставки на орбиту малогабаритных спутников.
По мнению ряда экспертов, эта система может быть использована в военных целях, в том числе для вывода в космос противоспутниковых перехватчиков и запуска гиперзвуковых крылатых ракет. Компания Sierra Nevada Corporation объявила о разработке применительно к использованию в паре с Stratolaunch Model 351 легкого пилотируемого челнока Dream Chaser. В случае создания достаточно мощного и недорогого носителя с массой до 230 тонн, американцы смогут получить серьёзное конкурентное преимущество при выводе полезной нагрузки в космос. Самолёт-носитель должен подняться в воздух в конце 2017 года, а первый запуск с него намечен на 2019 год. Таким образом, первого коммерческого вывода нагрузки на околоземную орбиту можно ожидать не ранее 2020 года.
Продолжение следует…
По материалам:
http://www.air-and-space.com/place%20Mojave.htm
http://www.stratolaunch.com/
http://www.mojaveairport.com/directory.html
http://www.nycaviation.com/2017/06/stratolaunch/42673
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Reno%20Air%20Races
http://www.waymarking.com/waymarks/WMEWX7_Mojave_Air_and_Spaceport_Mojave_California
Автор: Линник Сергей
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