15:09 18 июня

В Балаклаву прибыл третий сторожевой корабль

Сегодня утром в бухте Балаклавы пришвартовался пограничный сторожевой корабль 2 ранга (ПСКР) "Проворный". Он стал третьим сторожевиком, вошедшим в состав сил береговой охраны погрануправления ФСБ РФ по республике Крым, передает Крымское информационное агентство .



В торжественной встрече корабля приняли участие руководители силовых ведомств, личный состав береговой охраны, члены семей экипажа.


В составе береговой охраны Пограничного управления ФСБ по Крыму уже имеется два сторожевика данного класса «Аметист» и «Изумруд».



«Сторожевые корабли проекта 22460 "Охотник» произведены судостроительной фирмой »Алмаз» (Санкт-Петербург). Водоизмещение корабля 700 тонн, его длина 62,4 метра, ширина 11 метров, максимальная скорость хода 25 узлов. Экипаж сторожевика способен автономно находиться в море 30 суток и совершить переход в 3500 миль. Корабль оборудован вертолетной площадкой, артиллерийскими комплексами и пулеметными установками», – говорится в сообщении.



По данным производителя, ПСКР «предназначен для защиты и охраны государственной границы, экономических и иных законных интересов во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации».

Наряду с этим в задачи корабля входит участие в поисково-спасательном обеспечении и в операциях по борьбе с терроризмом и морским пиратством.


Использованы фотографии: https://kianews24.ru
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Комментарии 16

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  1. katalonec2014 Сегодня, 13:23
    Где то всплакнула "Гюрза".
    katalonec2014
    1. Проксима Сегодня, 13:36
      Впечатляет конечно, это уже 9-й корабль из этой серии. А всего запланировано 30 таких кораблей. Очень красивое судно.
      Проксима
    2. Владыка Ситх Сегодня, 13:45
      Тактико-технические характеристики

      Основные характеристики
      Водоизмещение 630 т (стандартное)
      Длина 62,5 м (наибольшая)
      Ширина 12 м (наибольшая)
      Двигатели Дизельные двигатели MTU 16V4000M73L
      Скорость хода до 30 узлов (максимальная)
      21 узел (крейсерская)
      12 узлов (экономическая)
      Дальность плавания 3 500 миль
      Автономность плавания 60 суток
      Экипаж 24 человека
      Вооружение
      Навигационное вооружение «Тримс»
      Артиллерия 2 × 1 × 12,7-мм пулемёт Корд
      Зенитная артиллерия 1 × 6 × 30-мм АУ АК-630
      Авиационная группа 1 вертолёт, 1 БПЛА
      Владыка Ситх
    3. рич Сегодня, 13:46
      вот такие новости мне по нраву. не будет заложен, не проходит испытания - а именно прибыл к месту роохождения службы good
      рич
  2. МПК105 Сегодня, 13:23
    Лучше на Север или на Балтику....Скорее,оттуда угроза будет с Англо-Саксии...
    МПК105
    1. LÄRZ Сегодня, 13:30
      Цитата: МПК105
      Лучше на Север или на Балтику....Скорее,оттуда угроза будет с Англо-Саксии...
      Нахально-наглым соседям на Чёрном море тоже не лишним будет знать о его присутствии.
      LÄRZ
    2. svp67 Сегодня, 13:32
      Цитата: МПК105
      Лучше на Север или на Балтику....Скорее,оттуда угроза будет с Англо-Саксии...

      Это "погранец", ему и его "систершип" работы будет "за гланды". Нефтегазодобывающие платформы на шельфе, керченский мост, охрана побережья... точек приложения ПРЕДОСТАТОЧНО. Надо бы и ЧФ чуть разгружать, у того и в Средиземном море задач хватает.
      svp67
      1. Проксима Сегодня, 13:41
        Цитата: svp67
        ... работы будет "за гланды". Нефтегазодобывающие платформы на шельфе, керченский мост, охрана побережья... точек приложения ПРЕДОСТАТОЧНО.

        По поводу платформ, то да, этот сторожевик практически не заменим.
        Проксима
        1. svp67 Сегодня, 14:10
          Цитата: Проксима
          По поводу платформ, то да, этот сторожевик практически не заменим.

          Ну вот и смотрите. 3 корабля в Крыму - для охраны платформ и моста, а 2 - в Краснодарском крае - это Сочи и мост
          svp67
  3. Баракуда Сегодня, 13:27
    Наряду с этим в задачи корабля входит участие в поисково-спасательном обеспечении и в операциях по борьбе с терроризмом и морским пиратством.

    Ладно на Дальнем Востоке. А В Черном море действуют Сомалийские пираты, или обкуренные афганцы ? Это же как Ярославский вокзал, все друг дружку знают. Кроме полиции, как не странно.
    Но в любом случае я рад - прибыло !
    Баракуда
    1. Alekseits Сегодня, 13:45
      Там действуют обкуренные украинцы. lol
      Alekseits
    2. Svarog51 Сегодня, 13:59
      А В Черном море действуют Сомалийские пираты, или обкуренные афганцы ?

      Туда "Куки" и прочее норовят забраться. Туда и РК не лишним будет.
      Svarog51
      1. iliitchitch Сегодня, 14:14
        Цитата: Svarog51
        Туда "Куки" и прочее норовят забраться.


        А аборигены для чего ? Не спать , чорт побери . С одним куком нежданчик уж случился .
        iliitchitch
        1. Svarog51 Сегодня, 15:02
          А аборигены для чего ?
          good
          Аборигенам - пирОги, Черноморским пограничникам - ПСКР. Куки у всех разные. feel
          Svarog51
    3. svp67 Сегодня, 14:01
      Цитата: Баракуда
      А В Черном море действуют Сомалийские пираты, или обкуренные афганцы ?

      Судя по тому, что большее количество этих кораблей - 5 корпусов на Черном море, то главная база "сомалийских пиратов" где то то в том районе
      svp67
  4. Чаронда Сегодня, 14:48
    Не дурно,но на кораблях данного класса слишком слабое вооружение,что делает их малополезными и уязвимыми. Считаю,что вооружение нужно усилить,хотя бы заменив 30 мм артустановку АК-630 на более универсальную и мощную ЗРАК Каштан,с ракетным комплексом.
    Чаронда
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