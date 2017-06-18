В Балаклаву прибыл третий сторожевой корабль
Сегодня утром в бухте Балаклавы пришвартовался пограничный сторожевой корабль 2 ранга (ПСКР) "Проворный". Он стал третьим сторожевиком, вошедшим в состав сил береговой охраны погрануправления ФСБ РФ по республике Крым, передает Крымское информационное агентство .
В торжественной встрече корабля приняли участие руководители силовых ведомств, личный состав береговой охраны, члены семей экипажа.
В составе береговой охраны Пограничного управления ФСБ по Крыму уже имеется два сторожевика данного класса «Аметист» и «Изумруд».
«Сторожевые корабли проекта 22460 "Охотник» произведены судостроительной фирмой »Алмаз» (Санкт-Петербург). Водоизмещение корабля 700 тонн, его длина 62,4 метра, ширина 11 метров, максимальная скорость хода 25 узлов. Экипаж сторожевика способен автономно находиться в море 30 суток и совершить переход в 3500 миль. Корабль оборудован вертолетной площадкой, артиллерийскими комплексами и пулеметными установками», – говорится в сообщении.
По данным производителя, ПСКР «предназначен для защиты и охраны государственной границы, экономических и иных законных интересов во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации».
Наряду с этим в задачи корабля входит участие в поисково-спасательном обеспечении и в операциях по борьбе с терроризмом и морским пиратством.
В торжественной встрече корабля приняли участие руководители силовых ведомств, личный состав береговой охраны, члены семей экипажа.
В составе береговой охраны Пограничного управления ФСБ по Крыму уже имеется два сторожевика данного класса «Аметист» и «Изумруд».
«Сторожевые корабли проекта 22460 "Охотник» произведены судостроительной фирмой »Алмаз» (Санкт-Петербург). Водоизмещение корабля 700 тонн, его длина 62,4 метра, ширина 11 метров, максимальная скорость хода 25 узлов. Экипаж сторожевика способен автономно находиться в море 30 суток и совершить переход в 3500 миль. Корабль оборудован вертолетной площадкой, артиллерийскими комплексами и пулеметными установками», – говорится в сообщении.
По данным производителя, ПСКР «предназначен для защиты и охраны государственной границы, экономических и иных законных интересов во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации».
Наряду с этим в задачи корабля входит участие в поисково-спасательном обеспечении и в операциях по борьбе с терроризмом и морским пиратством.
Использованы фотографии: https://kianews24.ru
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