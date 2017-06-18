15:17 18 июня

За сутки украинские силовики 61 раз открывали огонь по территории ДНР

Подразделения ВСУ за сутки более 60-ти раз нарушали режим прекращения огня, обстреляв на территории ДНР 21 населенный пункт, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования республики.

За сутки украинские силовики 61 раз открывали огонь по территории ДНР


Всего за минувшие сутки Вооруженные силы Украины 61 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта республики, по которым применялись танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие,
рассказал представитель ведомства.


По его словам, «в результате обстрела со стороны ВСУ по состоянию на 18 июня обесточен поселок Донецк-Северный (окраина города Ясиноватая)».

В Ясиноватой в школе-интернате для детей со сколиозом повреждены пять оконных блоков, добавил представитель командования.

Кроме того, в ходе обстрелов «повреждены административные здания на территории асфальтобетонного завода Киевского района города Донецка», сообщил он.

В общей сложности по территории ДНР было выпущено более 550 мин и снарядов. Один ополченец погиб.

«На донецком направлении противник выпустил 92 артиллерийских снаряда калибра 152 и 122 миллиметра, 53 танковых снаряда, 132 мины калибром 82 миллиметра и 160 мин калибром 120 миллиметра. На мариупольском направлении противником выпущено 5 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра, 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра. На горловском направлении противником было выпущено 61 артиллерийский снаряд калибром 152 и 122 миллиметра и 33 мины калибром 120 и 82 миллиметра», – рассказали в военном ведомстве.

Использованы фотографии: РИА Новости / Олеся Потапова
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Комментарии 11

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  1. рич Сегодня, 13:48
    Один ополченец погиб.

    Вечная Память погибшему за Родину. Мир его праху
    рич
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:08
      Кто то стреляет , а некоторые уже давно в безвиз ушли ! Граждане Украины , уходите не будьте наивными , граница открыта , бросайте оружие и бронетехнику ! Граница с ЕС открыта, это ваш шанс спастись ..Бурятская дивизия на подходе! Опомнитесь ...За Коломойского 1000 долларов !
      ОТДЕЛ
    2. svp67 Сегодня, 14:19
      Цитата: рич
      Вечная Память погибшему за Родину. Мир его праху

      В Бург то же привезли добровольца погибшего на стороне ЛНР...
      Алексей Зонов
      svp67
    3. Банный Сегодня, 14:24
      Ну а че если ополченцы отвечать не будут снарядов у рагуль полно так и передавят всех тапкой потиху хиба молчать если отметки нема))))
      Банный
    4. Владыка Ситх Сегодня, 14:32
      Добавлю в сводку
      За прошедшие сутки ВС Украины ШЕСТЬДЕСЯТ ОДИН раз нарушили режим прекращения огня.
      На Донецком направлении по районам ТРИНАДЦАТИ населенных пунктов противник выпустил ДЕВЯНОСТО ОДИН артиллерийский снаряд калибром 152 и 122 мм, ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ танковых снаряда, СТО ТРИДЦАТЬ ДВЕ мины калибром 82 мм и СТО ШЕСТЬДЕСЯТ мин калибром 120 мм.
      На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы ТРЕХ населенных пунктов. Противником выпущено ПЯТЬ артиллерийских снарядов калибром 152 мм, ДВАДЦАТЬ мин калибром 120 и 82 мм.
      На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы ЧЕТЫРЕХ населенных пунктов. Противник выпустил ШЕСТЬДЕСЯТ ОДНИН артиллерийский снаряд калибром 152 и 122 мм ТРИДЦАТЬ ТРИ мины калибром 120 и 82 мм .
      В результате обстрелов со стороны противника погиб ОДИН военнослужащий ВС ДНР.
      Повреждения получили ДВА домостроения в населенных пунктах ЯСИНОВАТАЯ и КИЕВСКОМ районе г. Донецк.
      Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта:
      ПОКРОВСКОЕ (21 км до линии соприкосновения) установлено местоположение ДВЕ единицы «Мста-Б» калибром 152 -мм.
      ***
      Накануне запланированной на 19 июня встречи Порошенко с Президентом США Дональдом Трампом и предстоящей 21 июня встречи контактных групп в Минске военно-политическим руководством поставлена задача украинским силовикам и своим СМИ продемонстрировать любыми способами обострение ситуации в зоне «АТО». С этой целью командование «АТО» направило в бригады указания о подготовке и проведении в период с 17 по 21 июня провокаций на линии соприкосновения, в том числе с обстрелами подконтрольных ВСУ территорий.
      Напомню, что для этой же цели с начала текущей недели на основе указаний главы ВГА Донецкой области Жебривского представителями районных администраций были проведены совещания в прифронтовых населенных пунктах, на подконтрольных ВСУ территориях, с инструктажем местных жителей по действиям в условиях обстрелов с позиций ВСУ, которые будут имитировать огонь якобы с территории ДНР.
      Руководствуясь указаниями командования, а также фактором присутствия в Мариуполе заместителя главы ОБСЕ в Украине Александра Хуга, представители украинских силовиков организовали собственные разборки на Мариупольском направлении для решения давно назревших противоречий. Так, имеются данные о перестрелке в районе н.п. Широкино между подразделениями 36 обрМП и неподконтрольными украинскому командованию боевиками ДУК «Правый сектор». Причиной перестрелки стало самостоятельное оставление подразделениями ВСУ своих позиций на данном направлении. Разборки между украинскими силовиками закончились взаимным применением минометов различных калибров, в том числе, по местам дислокации подразделений в населенных пунктах. По этой причине украинскими СМИ отмечаются повреждения в н.п. Бердянское, территория которого оказалась под огнем минометов киевских силовиков.
      Важно отметить, что ближайшие позиции подразделений ВС ДНР находятся на удалении 5-6 километров от района обстрела, соответственно мины калибром 82 - мм, якобы, выпущенные нашими подразделениями, не смотря на огромное желание украинских СМИ, не могли применяться теоретически. При этом на фотографиях, опубликованных в СМИ Украины воронки соответствуют разрывам мин калибром 82 - мм.
      Таким образом, по нашим данным в указанный период следует ожидать новые «фейки» украинских СМИ и провокации с позиций силовиков Украины.
      Владыка Ситх
  2. Баракуда Сегодня, 13:50
    Кто-то с секудномером стоит ? request
    Баракуда
    1. Чёрный Сегодня, 14:01
      По всей видисости укровермахт готовит крупную авантюру.....а зря...она будет для хунты последней....
      Чёрный
      1. svp67 Сегодня, 14:18
        Цитата: Чёрный
        По всей видисости укровермахт готовит крупную авантюру.....

        В этом году вряд ли. Они готовятся на 2018... Вот когда стоит ожидать ОЧЕНЬ серьезных событий
        Цитата: Чёрный
        .а зря...она будет для хунты последней....

        Честно, был бы уже этому ЛИЧНО рад.
        svp67
  3. iliitchitch Сегодня, 14:29
    "украинские силовики" ... да . Да шакалы они просто . Непотребство самоходное . "Силовиками" это называть - себя не уважать . Курятник фермерши тёти нуланд.
    iliitchitch
  4. LÄRZ Сегодня, 14:34
    Ведь допросятся же! Как в этот раз
    Для первого батальона 28-й мехбригады ВСУ наступили непростые времена. По всей видимости, обстрелы мирных кварталов городов и сел республик не прошли для оккупантов бесследно

    О точном количестве невозвратных потерь среди личного состава батальона не известно, но раненые есть.Пока украинские военные безнаказанно обстреливают города ДНР и ЛНР, планомерно целясь в объекты вроде фильтровальных и насосных станций, пособники карателей спокойны, но как только следует хоть сколько-нибудь жесткий ответ, начинаются истеричные призывы «помочь хлопцам» и украинская классика «А нас-то за что?».

    Источник: http://rusvesna.su/news/1497773078
    LÄRZ
  5. Чаронда Сегодня, 14:53
    Это закончится только тогда,когда на обстрелы городов Донбасса начнут отвечать обстрелом бандеровских городов. Клин клином вышибают.
    Чаронда
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