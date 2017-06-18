За сутки украинские силовики 61 раз открывали огонь по территории ДНР

Всего за минувшие сутки Вооруженные силы Украины 61 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта республики, по которым применялись танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие,

Подразделения ВСУ за сутки более 60-ти раз нарушали режим прекращения огня, обстреляв на территории ДНР 21 населенный пункт, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования республики.рассказал представитель ведомства.По его словам, «в результате обстрела со стороны ВСУ по состоянию на 18 июня обесточен поселок Донецк-Северный (окраина города Ясиноватая)».В Ясиноватой в школе-интернате для детей со сколиозом повреждены пять оконных блоков, добавил представитель командования.Кроме того, в ходе обстрелов «повреждены административные здания на территории асфальтобетонного завода Киевского района города Донецка», сообщил он.В общей сложности по территории ДНР было выпущено более 550 мин и снарядов. Один ополченец погиб.«На донецком направлении противник выпустил 92 артиллерийских снаряда калибра 152 и 122 миллиметра, 53 танковых снаряда, 132 мины калибром 82 миллиметра и 160 мин калибром 120 миллиметра. На мариупольском направлении противником выпущено 5 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра, 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра. На горловском направлении противником было выпущено 61 артиллерийский снаряд калибром 152 и 122 миллиметра и 33 мины калибром 120 и 82 миллиметра», – рассказали в военном ведомстве.