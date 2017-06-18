Британское посольство: визит главы Приднестровья в Лондон носил частный характер
Визит президента Приднестровья (ПМР) Вадима Красносельского в Лондон не был официальным мероприятием, передает ТАСС заявление посольства Великобритании в Кишиневе.
В документе сообщается, что приднестровские руководители встречались с заместителем главы департамента по делам Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Николой Поллитт.
«Мы по-прежнему поддерживаем всеобъемлющее мирное урегулирование приднестровского конфликта, основанное на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова со специальным статусом для Приднестровья. Госпожа Поллитт еще раз подтвердила эту позицию», – подчеркнули в посольстве.
Накануне председатель молдавского парламента Андриан Канду выразил недоумение поездкой главы ПМР в Лондон.
По его словам, проверка этого вопроса поручена МИДу Молдавии.
Ранее в Приднестровье было опубликовано выступление Красносельского в дискуссионном клубе «Оксфордский союз» в Великобритании. В нем он обвинил Молдавию «в реализации стратегии полномасштабного давления на Приднестровье» и «игнорировании переговорного процесса в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)». Президент ПМР считает, что Кишинев не выполняет соглашения, подписанные за 25 лет переговоров с участием международных гарантов и посредников, включая ОБСЕ.
По его мнению, это давление осуществляется «с молчаливого согласия ряда участников переговорного процесса, включая австрийское председательство в ОБСЕ, которое на протяжении полугода отказывает в созыве переговоров в формате "пять плюс два"».
Визит нескольких политических представителей из Приднестровья в Лондон был не официальным, как ошибочно сообщалось, а частным,говорится в заявлении дипведомства, последовавшем после запроса молдавских властей.
В документе сообщается, что приднестровские руководители встречались с заместителем главы департамента по делам Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Николой Поллитт.
«Мы по-прежнему поддерживаем всеобъемлющее мирное урегулирование приднестровского конфликта, основанное на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова со специальным статусом для Приднестровья. Госпожа Поллитт еще раз подтвердила эту позицию», – подчеркнули в посольстве.
Накануне председатель молдавского парламента Андриан Канду выразил недоумение поездкой главы ПМР в Лондон.
Мы должны знать, была ли это официальная встреча в МИД Великобритании, или это был частный визит и встречи с гражданским обществом,сказал Канду.
По его словам, проверка этого вопроса поручена МИДу Молдавии.
Если подтвердится, нужно принять все меры и узнать, почему происходит такое грубое нарушение международного права в условиях, когда Великобритания признает территориальную целостность Молдавии. Тогда будет соответствующая реакция,добавил Канду.
Ранее в Приднестровье было опубликовано выступление Красносельского в дискуссионном клубе «Оксфордский союз» в Великобритании. В нем он обвинил Молдавию «в реализации стратегии полномасштабного давления на Приднестровье» и «игнорировании переговорного процесса в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)». Президент ПМР считает, что Кишинев не выполняет соглашения, подписанные за 25 лет переговоров с участием международных гарантов и посредников, включая ОБСЕ.
По его мнению, это давление осуществляется «с молчаливого согласия ряда участников переговорного процесса, включая австрийское председательство в ОБСЕ, которое на протяжении полугода отказывает в созыве переговоров в формате "пять плюс два"».
Использованы фотографии: https://novostipmr.com
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