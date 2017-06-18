Британское посольство: визит главы Приднестровья в Лондон носил частный характер

Визит нескольких политических представителей из Приднестровья в Лондон был не официальным, как ошибочно сообщалось, а частным,

Мы должны знать, была ли это официальная встреча в МИД Великобритании, или это был частный визит и встречи с гражданским обществом,

Если подтвердится, нужно принять все меры и узнать, почему происходит такое грубое нарушение международного права в условиях, когда Великобритания признает территориальную целостность Молдавии. Тогда будет соответствующая реакция,