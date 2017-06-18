19:27 18 июня

Басурин: село Бердянское повреждено в результате перестрелки украинских силовиков с боевиками ПС

Пресс-центр командования АТО обвинил ополченцев ДНР в обстреле подконтрольного Киеву населенного пункта Бердянское на юге Донецкой области, передает РИА Новости .



«Сегодня (17 июня), в 17.40 ч. боевики из минометов, запрещенных минскими договоренностями, в очередной раз обстреляли жилые дома мирных жителей населенного пункта Бердянское неподалеку Мариуполя. Одна из мин привела к возгоранию в жилом доме. Также значительные повреждения получили дома, находящиеся рядом с эпицентром попаданий. К счастью, обошлось без жертв среди местного населения. Таким образом, боевики еще раз продемонстрировали свое отношение к нормам международного права и общечеловеческим моральным ценностям», – говорится в релизе штаба АТО.


В свою очередь представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что дома в селе повреждены в результате минометной перестрелки между ВС Украины и военизированным крылом «Правого сектора» (ПС, движение запрещено в России).

В районе населенного пункта Широкино (юг Донецкой области в нескольких километрах от Мариуполя) между подразделениями 36-й отдельной бригады морской пехоты и неподконтрольными украинскому командованию боевиками "Правого сектора" завязалась перестрелка… Разборки закончились взаимным применением минометов различных калибров, в том числе по местам дислокации подразделений в населенных пунктах. По этой причине украинские СМИ отмечают повреждения в Бердянском, территория которого оказалась под огнем минометов украинских силовиков,
сказал Басурин на брифинге.

Полковник отметил, что в СМИ указывалось на минометы калибром 82 мм. По его словам, такой вид вооружения не мог быть использован ополченцами, поскольку их позиции находятся слишком далеко для данного вида оружия.



Важно отметить, что ближайшие позиции подразделений вооруженных сил ДНР находятся на удалении пяти-шести километров от района обстрела. Соответственно, мины калибра 82 мм …нашими подразделениями не могли применяться. При этом на фотографиях, опубликованных в СМИ Украины, воронки соответствуют разрывам мин калибром 82 мм,
сказал Басурин.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ato.news
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Комментарии 19

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  1. Zibelew Сегодня, 15:57
    И что там правосята с ВСУ не поделили.
    Zibelew
    1. svp67 Сегодня, 16:07
      Цитата: Zibelew
      И что там правосята с ВСУ не поделили.

      Вам списком или одним словом?
      svp67
      1. Zibelew Сегодня, 16:09
        Да я так то догадываюсь...
        Zibelew
  2. pjastolov Сегодня, 15:57
    В свою очередь представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что дома в селе повреждены в результате минометной перестрелки между ВС Украины и военизированным крылом «Правого сектора»
    правосеки навешали гомосекам, респект good
    pjastolov
    1. 210окв Сегодня, 16:00
      Или наоборот?Что в принципе одно и то же..
      Цитата: pjastolov
      В свою очередь представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что дома в селе повреждены в результате минометной перестрелки между ВС Украины и военизированным крылом «Правого сектора»
      правосеки навешали гомосекам, респект good
      210окв
      1. German Titov Сегодня, 16:30
        Для нас они всё равно передасты (в худшем смысле "етого слова")
        German Titov
    2. bouncyhunter Сегодня, 16:15
      А фигли толку ? И Машу (правосеков) , и Дашу (ВСУ) пора на парашу ! am
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 16:18
        у них том общак, они его просто поделить не могут
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:37
          Так пусть и ковыряются в своём дерьме , а ЛЮДЕЙ не трогают .
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 16:44
            А люди то где? я своей жене уже сказал про её родственников - там одабрямсы
            подвить легче всего в зародыше, если про........бал, уже надо много сил приложить, большая часть населения - это стадо баранов - она пойдет за сильным, если дал подняться возвращать гораздо труднее hi
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:52
              Цитата: pjastolov
              большая часть населения - это стадо баранов

              Даже если так - ведь не все поголовно ? Людей там гораздо больше , чем быдла тупого и кастрюлеголового , сам знаю не понаслышке .
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 16:56
                Людей там гораздо больше , чем быдла тупого и кастрюлеголового , сам знаю не понаслышке .
                и что ты пойдешь за это саблей махать?, а когда отмахаешь - тебе еще скажут - а ты цветочек сломал, посади новый negative
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:04
                  Да не о Кобудо речь , Володя . Идёт планомерное переделывание и уничтожение славянской национальности как таковой .
                  bouncyhunter
                  1. pjastolov Сегодня, 17:10
                    ну кто за передел - пусть толерастится, майдаунов поддерживали - как говорится - за что боролись-на то и напоролись
                    "Каждый народ заслуживает своего правителя" Сократ
                    pjastolov
  3. Градиент 3 Сегодня, 15:57
    Уверен, что обстрелы мирных жителей Донбасса..
    Не инициатива пьяных бойцов "нац.батальонов"...
    Это военная политика Украины.
    Градиент 3
  4. 210окв Сегодня, 15:58
    Сейчас одного только Басурина и слышно..Захарченко после его заявлений микрофона наверное лишили..Как же достала эта канитель..
    210окв
  5. Paranoid50 Сегодня, 16:01
    Да, если так дальше пойдёт, то ВС ЛДНР придётся входить в 404 в качестве миротворческих сил. yes Однако, раздухарились... Тамошние вермахт и сс друг друга всегда не жаловали. Как вариант,в свете последних событий, фашисты пытаются мешать "передислокации" всу.
    Paranoid50
  6. roskot Сегодня, 16:43
    И что там правосята с ВСУ не поделили.
    Чего, чего. Власть делят. Бабки считают.
    roskot
    1. рич Сегодня, 17:32
      Сельмаг не поделили
      рич
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