Басурин: село Бердянское повреждено в результате перестрелки украинских силовиков с боевиками ПС

В районе населенного пункта Широкино (юг Донецкой области в нескольких километрах от Мариуполя) между подразделениями 36-й отдельной бригады морской пехоты и неподконтрольными украинскому командованию боевиками "Правого сектора" завязалась перестрелка… Разборки закончились взаимным применением минометов различных калибров, в том числе по местам дислокации подразделений в населенных пунктах. По этой причине украинские СМИ отмечают повреждения в Бердянском, территория которого оказалась под огнем минометов украинских силовиков,

Важно отметить, что ближайшие позиции подразделений вооруженных сил ДНР находятся на удалении пяти-шести километров от района обстрела. Соответственно, мины калибра 82 мм …нашими подразделениями не могли применяться. При этом на фотографиях, опубликованных в СМИ Украины, воронки соответствуют разрывам мин калибром 82 мм,