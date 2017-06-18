Басурин: село Бердянское повреждено в результате перестрелки украинских силовиков с боевиками ПС
Пресс-центр командования АТО обвинил ополченцев ДНР в обстреле подконтрольного Киеву населенного пункта Бердянское на юге Донецкой области, передает РИА Новости .
«Сегодня (17 июня), в 17.40 ч. боевики из минометов, запрещенных минскими договоренностями, в очередной раз обстреляли жилые дома мирных жителей населенного пункта Бердянское неподалеку Мариуполя. Одна из мин привела к возгоранию в жилом доме. Также значительные повреждения получили дома, находящиеся рядом с эпицентром попаданий. К счастью, обошлось без жертв среди местного населения. Таким образом, боевики еще раз продемонстрировали свое отношение к нормам международного права и общечеловеческим моральным ценностям», – говорится в релизе штаба АТО.
В свою очередь представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что дома в селе повреждены в результате минометной перестрелки между ВС Украины и военизированным крылом «Правого сектора» (ПС, движение запрещено в России).
Полковник отметил, что в СМИ указывалось на минометы калибром 82 мм. По его словам, такой вид вооружения не мог быть использован ополченцами, поскольку их позиции находятся слишком далеко для данного вида оружия.
«Сегодня (17 июня), в 17.40 ч. боевики из минометов, запрещенных минскими договоренностями, в очередной раз обстреляли жилые дома мирных жителей населенного пункта Бердянское неподалеку Мариуполя. Одна из мин привела к возгоранию в жилом доме. Также значительные повреждения получили дома, находящиеся рядом с эпицентром попаданий. К счастью, обошлось без жертв среди местного населения. Таким образом, боевики еще раз продемонстрировали свое отношение к нормам международного права и общечеловеческим моральным ценностям», – говорится в релизе штаба АТО.
В свою очередь представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что дома в селе повреждены в результате минометной перестрелки между ВС Украины и военизированным крылом «Правого сектора» (ПС, движение запрещено в России).
В районе населенного пункта Широкино (юг Донецкой области в нескольких километрах от Мариуполя) между подразделениями 36-й отдельной бригады морской пехоты и неподконтрольными украинскому командованию боевиками "Правого сектора" завязалась перестрелка… Разборки закончились взаимным применением минометов различных калибров, в том числе по местам дислокации подразделений в населенных пунктах. По этой причине украинские СМИ отмечают повреждения в Бердянском, территория которого оказалась под огнем минометов украинских силовиков,сказал Басурин на брифинге.
Полковник отметил, что в СМИ указывалось на минометы калибром 82 мм. По его словам, такой вид вооружения не мог быть использован ополченцами, поскольку их позиции находятся слишком далеко для данного вида оружия.
Важно отметить, что ближайшие позиции подразделений вооруженных сил ДНР находятся на удалении пяти-шести километров от района обстрела. Соответственно, мины калибра 82 мм …нашими подразделениями не могли применяться. При этом на фотографиях, опубликованных в СМИ Украины, воронки соответствуют разрывам мин калибром 82 мм,сказал Басурин.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ato.news
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