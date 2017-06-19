Депопуляция Украины приобрела необратимые черты

На фоне радостных плясок по случаю открытия для граждан Украины безвизового режима со странами Евросоюза неприятным прогнозом поделился Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины. По оценкам киевских учёных, к 2050 году население Украины может сократиться более чем на 12 миллионов человек. В этой связи сайт организации «Украинский выбор — право народа» приводит мнение ведущего научного сотрудника института демографии Лидии Ткаченко: «Депопуляция стала характерной чертой для Украины, и тенденцию сокращения населения преодолеть уже практически невозможно».Печальный вывод института строится не на абстрактных химерах, а на реальной статистике. В прошлом году, например, по данным Госстата, на Украине умерли без малого 584 тысячи человек, а детей родилось только 369 тысяч. К сегодняшним очевидным проблемам украинские учёные умело пристёгивают «привет из прошлого».Вот как его оценивает директор Института демографии Элла Либанова: «У нас 75-летних женщин в структуре населения больше, чем пятилетних девочек. Потому что с 60-х годов украинская женщина не рожала столько, сколько нужно для простого воспроизводства поколений, и, соответственно, каждое следующее поколение меньше предыдущего».Исходя из этого, Либанова считает, что «население Украины будет сокращаться при любых условиях», так как «исчерпан потенциал демографического роста». Алармизм украинских демографов разделяют специалисты международных организаций. В частности, в ООН прогнозируют, что в середине века на Украине будут жить, в лучшем случае, 35 миллионов человек (оптимистичный сценарий) против нынешних 42-х миллионов. В худшем — (пессимистичный сценарий) 31 миллион.Эти цифры сопоставимы с выводами украинских учёных, что лишний раз подтверждает объективность оценок демографов. Их взгляд в будущее и кивок в далёкое прошлое меньше обращён в настоящее. Меж тем, откровение, случившееся в стенах украинского академического института, не стало открытием для многих экспертов. Им известно, что последняя перепись населения на Украине (она проводилась в 2001 году) насчитала в стране 48,4 миллиона человек. С тех пор население только убывало.Уже в 2013 году, ещё до кровавых событий Майдана, Государственная служба статистики Украины оценивала число жителей страны в 45,5 миллиона человек. Эксперты посчитали эту цифру завышенной. Объективную картину демографы ожидали увидеть во время очередной переписи населения. Однако она уже несколько раз переносилась. Ходят разговоры, что новую перепись проведут в нынешнем году. Правда, практической подготовки к этому мероприятию никто не заметил.Так что все пока «танцуют» на оценочных показателях демографии. Этим занимались и на первом международном форуме Лиги экспертов постсоветского пространства в Харькове. Здесь в рамках темы «Постсоветский мир 2020: риски, вызовы сценарии» руководитель донецкой компании Research & Branding Group, социолог Евгений Копатько, ссылаясь на динамику последних лет, прогнозировал снижение численности населения Украины до 30 миллионов человек не к 2050 году, а значительно раньше — лет через 20-25.Евгений Копатько пришёл к этому выводу, не только сопоставляя число малолетних девочек с их престарелыми бабушками. Гораздо большую угрозу демографии Украины социолог видит в трудовой миграции. В этом Копатько не одинок. В Киеве известны стенания министра социальной политики Андрея Ревы. Чиновник постоянно жалуется, что из 16 миллионов работающих украинцев так называемый единый социальный взнос платят только 10 миллионов человек. А где ещё 6 миллионов? Эксперты предлагают искать их за пределами Украины и приводят свои расчёты.В прошлом году только в соседнюю Польшу мигрировали свыше 1,3 миллиона украинцев. Большинство в этом потоке были нелегалы. Оценки специалистов Мирового банка в обзоре Migration and Development Brief показывают, что лишь 15 процентов украинских мигрантов получили в Польше постоянную работу или учёбу. Остальные перебивались сезонными заработками, которые нашли в сельском хозяйстве, на ремонтно-строительных объектах и в домашних хозяйствах поляков.В массе своей это был неквалифицированный труд. Замеры социологов выявили, что 70,7% украинцев использовались в Польше в качестве разнорабочих, ещё 24% мигрантов были заняты квалифицированным рабочим трудом. Иными словами, украинцы соглашались в Польше на низкооплачиваемую работу, и даже её считали для себя выгодной.Арифметика здесь простая. Средняя зарплата на Украине не дотягивает сегодня до 300 американских долларов. В Польше она уверенно превышает 1000 долларов США. Привлекательность таких доходов очевидна, и это один из стимулов трудовой миграции с Украины. Но не единственный, и, может быть, даже не главный.Как отмечает заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Поздняк, «регулярные международные опросы мигрантов подтверждают, что они готовы возвращаться на родину, если будут зарабатывать хотя бы 50% от той заработной платы, что получают за границей».Желание работать на родине перебивает политическая и экономическая нестабильность Украины. Недавно здесь провели очередной социологический опрос и увидели совсем безрадостную картину: 85% населения Украины уверены, что страна находится в состоянии хаоса, ещё 75% отмечают состояние упадка в стране.В таких условиях миграция из Украины будет только нарастать. Её масштабы и так огромны. Ещё до Майдана диаспора украинских трудовых мигрантов в Европе, по оценкам Мирового банка, составляла 6,5 миллиона человек. Новое время принесло и новые грустные результаты. Уже упоминаемая миграция в Польшу выросла за годы украинского кризиса в три с лишним раза.Это — не считая беженцев из зоны гражданского конфликта. В мае глава представительства Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца в России Даврон Мухамадиев сообщил, что зону конфликта на юго-востоке Украины покинули более 2,8 миллиона граждан.Безвизовый режим с Евросоюзом открыл для украинцев новые возможности. Разговоры о том, что «безвиз» не даёт права на работу, оставим лукавым пропагандистам. Технология преодоления этой проблемы трудовыми мигрантами уже отлажена. Достаточно раз в три месяца на пару дней съездить на родину и повидаться с семьёй, чтобы снова вернуться на работу к европейским соседям.Это отражается и в украинской статистике. Примерно треть мигрантов находится на работе за границей около полугода, ещё четверть — несколько месяцев. Эти люди не теряют постоянную связь со страной. Однако даже в таких условиях демографический и экономический баланс на Украине уже нарушен. Сейчас здесь на 12 пенсионеров приходится только 10 работающих.Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что «солидарная пенсионная система (как на Украине) дает сбой, когда на 10 работающих приходится 8 пенсионеров». То есть максимально допустимая отметка уже превышена в полтора раза. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение этого показателя, что делает социальную картину и демографическую перспективу совсем уже безнадёжной. Её не скроешь за бодрыми рапортами чиновников о том, что трудовые мигранты теперь пересылают на родину до 8 млрд. долларов США и прилично (почти на 9 процентов) пополняют ВВП страны.Киевские демографы показали реальную перспективу нынешнего кризиса на Украине. Последствия у него долгосрочные и катастрофические. Не случайно постмайданная власть никак не отреагировала на удручающий прогноз Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины. В Киеве сейчас заняты совсем другим делом — празднуют безвизовый режим с Европой...