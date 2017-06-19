07:55 19 июня

Россия восстанавливает лучшее из советского наследия

Постепенно Россия восстанавливает лучшее из советского наследия и продолжает создавать новые фабрики, заводы и технику. То, что деградировало и разваливалось десятилетиями, сегодня воссоздаётся на новой технологической основе. Но главное наше достояние - это люди. В этом выпуске, наверное, одна из самых поразительных историй рубрики «Время Человека» за всё время существования проекта.




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Комментарии 4

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:03
    Россия восстанавливает лучшее из советского наследия
    ну по образованию,медицине и коммуналке .этого не скажешь...так...вымысел аффтора... "новые заводы" численностью "личного состава" 300 человек-это конечно глобально для такой страны,с такой территорией.остальным что делать ?ну тем... миллионам, которые не у "сиськи" газпрома, а у сохи? у которых "конверсия" горбатого,уничтожила градообразующее предприятие, где работали не только горожане, а и близлежащие деревни? скажите.
    андрей юрьевич
    1. Flinky Сегодня, 07:31
      Через несколько дней газету напечатали. Назвали ее " Ведомости". Газета получилась маленькая, шрифт мелкий, читать трудно, полей нет, бумага серая. Газета так себе. Но Петр доволен: первая! Схватил «Ведомости», побежал во дворец. Кого ни встретит, газету показывает.

      — Смотри, — говорит, — газета, своя, poccийская, первая!

      Встретил Петр и князя Головина. А Головин слыл знающим человеком, бывал за границей знал языки чужие.
      Посмотрел Головин на газету, скривил рот, и говорит:

      — Ну и газета, государь! Вот я был в немецком городе Гамбурге, вот там газета так газета!
      Радость с лица Петра как рукой сняло. Помрачнел, нахмурился.

      — Эх, ты! — проговорил. — Не тем местом князь, мыслишь. А еще Головин! Нашел чем удивить — «в немецком городе Гамбурге»! Сам знаю. Лучше, да чужое. Чай, и у них не сразу все хорошо было. Дай срок. Радуйся малому, тогда и большое придет.
      Flinky
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:42
        Цитата: Flinky
        «в немецком городе Гамбурге»! Сам знаю.

        бывал...красивые места,народ не наш только, не гадят где посидели... скучно...
        андрей юрьевич
      2. ИмПерц Сегодня, 07:44
        Заводы на 300 чел...
        А почему бы и нет?
        Автоматизация производства.
        Тойота выпускает примерно 8,700.000 автомобилей в год, количество сотрудников - 349.000.
        Автоваз - 575.000 авто и сотрудников - 37.000. Грубо, у первых 25 автомобилей на одного сотрудника, у вторых - 16.
        И это грубо, ведь сотрудники дилерских центров автомобили не выпускают.
        ИмПерц
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