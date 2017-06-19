Постепенно Россия восстанавливает лучшее из советского наследия и продолжает создавать новые фабрики, заводы и технику. То, что деградировало и разваливалось десятилетиями, сегодня воссоздаётся на новой технологической основе. Но главное наше достояние - это люди. В этом выпуске, наверное, одна из самых поразительных историй рубрики «Время Человека» за всё время существования проекта.