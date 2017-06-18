19:25 18 июня

Русские в Сирии. Часть 3

Программа «Военная приёмка» продолжает работать в самой горячей точке планеты – в Сирии. В этот раз съёмочная группа отправляется на передовую, в Алеппо. Журналисты проедут по «дороге жизни» в бронекапсуле, где только на одном километре пути - десятки сожжённых и взорванных машин.



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Комментарии 1

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  1. sabakina Сегодня, 18:57
    Вот который раз смотрю на разрушения в Сирии и думаю, что легче будет, восстановить или построить заново?
    sabakina
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