Русские в Сирии. Часть 3
Программа «Военная приёмка» продолжает работать в самой горячей точке планеты – в Сирии. В этот раз съёмочная группа отправляется на передовую, в Алеппо. Журналисты проедут по «дороге жизни» в бронекапсуле, где только на одном километре пути - десятки сожжённых и взорванных машин.
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