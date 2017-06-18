Русские в Сирии. Часть 3

Программа «Военная приёмка» продолжает работать в самой горячей точке планеты – в Сирии. В этот раз съёмочная группа отправляется на передовую, в Алеппо. Журналисты проедут по «дороге жизни» в бронекапсуле, где только на одном километре пути - десятки сожжённых и взорванных машин.Смотрите также: