23:08 18 июня

Инвестор «Северного потока» отказался учитывать украинские проблемы

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен отказался принимать во внимание аргументы противников проекта «Северный поток-2», заявляющих, что он может оставить Украину без доходов от транзита российского газа, передает РИА Новости .

Инвестор «Северного потока» отказался учитывать украинские проблемы


Это не наша задача как компании консолидировать бюджет Украины,
сказал Мерен журналу Der Spiegel.


Он указал также на плохое состояние газотранспортной системы на Украине. По словам главы компании, «на протяжении десятилетий европейские потребители платили миллиарды за транзит газа через Украину, но эти деньги Киев тратил на что угодно, только не на обслуживание трубопроводов».

Компания Wintershall рассчитывает реализовать проект «Северный поток-2», невзирая на критику и противодействие отдельных стран.

Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, – Россия,
констатировал Мерен.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 млрд. кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта. В июне партнеры перечислили на счета компании более миллиарда евро.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комментарии 65

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  1. Артур Бондар Сегодня, 19:39
    Тогда переводим все двигатели внутреннего сгорания на сжатый воздух!
    Артур Бондар
    1. рич Сегодня, 19:44
      Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен отказался принимать во внимание аргументы противников проекта «Северный поток-2», заявляющих, что он может оставить Украину без доходов от транзита российского газа. Это не наша задача как компании консолидировать бюджет Украины, сказал Мерен журналу Der Spiegel.

      Очень хочется, чтобы наше руководство в подобном тоне разговаривало на международных встречах. Очень
      рич
      1. sgazeev Сегодня, 20:10
        Цитата: рич
        Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен отказался принимать во внимание аргументы противников проекта «Северный поток-2», заявляющих, что он может оставить Украину без доходов от транзита российского газа. Это не наша задача как компании консолидировать бюджет Украины, сказал Мерен журналу Der Spiegel.

        Очень хочется, чтобы наше руководство в подобном тоне разговаривало на международных встречах. Очень

        Уже стала раздражать чрезмерная вежливость ВВП.Пора говорить вежливо,но со сталью в голосе.Ну не хотят они вежливое обращение понимать.
        sgazeev
        1. Комментарий был удален.
          1. Монос Сегодня, 20:36
            Это не наша задача как компании консолидировать бюджет Украины,

            Старое, но актуальное вплоть до 2019 года. smile
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:52
              Витя , добрый вечерок ! hi drinks Это чего вырисовывается ? Прокиндос скакуасов авек ностре плезир ? wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 20:58
                Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, – Россия,


                Вот ключевой момент , все остальное от лукавого . Приветствую Паша hi
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:16
                  Добрый вечер , друг мой hi А у матрасов разве от кого-то другого бывает ? В кого верят - от того имени и действуют , отродья Рода Человеческого ...
                  bouncyhunter
                  1. Подрезчик Сегодня, 22:16
                    Разрешите вклиниться? В разговор! Здравствуйте, уважаемые! Хорошая статья, и интересная тема. ИМ В ЭВРОПАХ до лампочки весь украинский...
                    Подрезчик
                    1. bouncyhunter Сегодня, 22:37
                      Саня , и тебе не хворать ! hi drinks А что тут сказать - доскакались некоторые ...
                      bouncyhunter
                      1. Подрезчик Сегодня, 23:07
                        Паша, доскакались не то слово! Правильно немец сказал, тратили на что угодно, только не на обслуживание...
                        Подрезчик
              2. Монос Сегодня, 22:12
                Цитата: bouncyhunter
                Витя , добрый вечерок ! hi drinks Это чего вырисовывается ? Прокиндос скакуасов авек ностре плезир ? wink

                Бонжур, мон шер ами laughing А на шалавах никогда не женятся. Судьба у них такая. Но они её сами выбирают.
                Монос
                1. bouncyhunter Сегодня, 22:35
                  Как пела когда-то группа "Снайперы" , не .... , не они , а , вспомнил - "Стрелки" : "Лестницу к небесам ты выбираешь сам" . Вот только профурсетка выбрала лестницу вниз ...
                  bouncyhunter
        2. ShadowCat Сегодня, 21:33
          Цитата: sgazeev
          Уже стала раздражать чрезмерная вежливость ВВП.Пора говорить вежливо,но со сталью в голосе.Ну не хотят они вежливое обращение понимать.

          Пределал бы его, но лень.
          Просто наши партнеры двухфазные. Не понимают когда с ними вежливы, принимая это за слабость (культур-мультур? что вы такое говорите!), или ноя когда им ломают челюсть от удара (Думаю догадываетесь что это СССР плохой, не дал миролюбивым наци развальцевать). Третьего не получается.
          ShadowCat
      2. seal78 Сегодня, 21:43
        Бизнесмен - не политик, поэтому может позволить себе высказывания, которые не могут президент или МИД. Однако, этого бизнесмена могут убрать, если того требуют политические интересы США.
        seal78
    2. Баракуда Сегодня, 20:00
      Школьный курс химии. О каком зжатом воздухе речь ? Разве что гопкомпанию Кучма,Кравчук, Ющенко,Янукович, Парош надуть.
      Баракуда
      1. ShadowCat Сегодня, 21:35
        Не знаю что там за газ при пердеже выделяется. Сероводород возможно?
        Иным боюсь политики Украины снабдить население не могут... Зато какие дотации Россия может делать. Вот провела маневры у границы, и сразу на два года вперед резервуары аж переполнены. Главное чтобы не разорвало.
        ShadowCat
      2. skrabplus.ru Сегодня, 21:51
        вроде пердят метаном...
        skrabplus.ru
    3. изя топ Сегодня, 20:15
      Цитата: Артур Бондар
      Тогда переводим все двигатели внутреннего сгорания на сжатый воздух!

      Россия бурит нефтяные скважины,а поскакунчики бурят других поскакунчиков feel
      изя топ
      1. рич Сегодня, 20:20
        Для них и Ляшко -знатный бурильщик yes
        рич
        1. изя топ Сегодня, 20:21
          Цитата: рич
          Для них и Ляшко -знатный бурильщик yes

          передовик?
          изя топ
          1. рич Сегодня, 20:24
            Ну что Вы, Андрей. Ляшко с Аваковым не передовики. А скорее наоборот laughing
            рич
            1. Pirogov Сегодня, 20:48
              Цитата: рич
              Ну что Вы, Андрей. Ляшко с Аваковым не передовики. А скорее наоборот

              Всё правильно не они бурят ,а их заднепроходные однако.)))
              Pirogov
              1. 30 вис Сегодня, 22:11
                Что Ляшко бурят ? Аваков тоже бурят ? Не обижайте бурят , пожалуйста ! Бурят не бурят !Буряты не любят тех кого бурят .
                30 вис
            2. Соломон Кейн Сегодня, 21:48
              Передовые задовики...
              Соломон Кейн
        2. Соломон Кейн Сегодня, 21:59
          не от глагола "бурить" , а от "бурЕть"
          Соломон Кейн
  2. moskowit Сегодня, 19:41
    Правильно. В таком тоне только с халявщиками и разговаривать...
    moskowit
  3. Горный стрелок Сегодня, 19:43
    Когда бюргерам пытаются залезть в самое святое - в кошелёк, они теряют толерантность, а часто и звереют.
    это не наша задача, консолидировать бюджет Украины...
    жестко, но по делу wassat
    Горный стрелок
  4. Masya Masya Сегодня, 19:45
    Это не наша задача как компании консолидировать бюджет Украины

    вот прав на всё 100%
    Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, – Россия,

    не то,что третьего, второго не дано!!! wink альтернативы нет!!!
    Masya Masya
    1. sgazeev Сегодня, 20:12
      Цитата: Masya Masya
      Это не наша задача как компании консолидировать бюджет Украины

      вот прав на всё 100%
      Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, – Россия,

      не то,что третьего, второго не дано!!! wink альтернативы нет!!!

      Кто же готов платить за матрасный газ в три дорого. hi
      sgazeev
      1. Masya Masya Сегодня, 20:16
        Цитата: sgazeev
        Кто же готов платить за матрасный газ в три дорого.

        ну так, денежка счет любит... love
        Masya Masya
    2. Mavrikiy Сегодня, 20:29
      Цитата: Masya Masya
      Это не наша задача как компании консолидировать бюджет Украины

      вот прав на всё 100%
      Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, – Россия,

      не то,что третьего, второго не дано!!! wink альтернативы нет!!!

      Шапки, это хорошо. Сегодня. В Фашингтоне не д-....аки сидят.
      Выстраивают связку: Катар - Иран - Турция - Европа.
      Mavrikiy
      1. SteelRatTV Сегодня, 20:37
        Кстати сказать, вполне в американском стиле. С каких пор шерифа стали беспокоить проблемы туземцев?
        SteelRatTV
      2. Masya Masya Сегодня, 20:43
        Цитата: Mavrikiy
        В Фашингтоне не д-....аки сидят

        по вашему получается, что в Компании Wintershall д-....аки сидят... и считать не умеют, такой выгодный вариант проморгали... wink
        Masya Masya
  5. Чаронда Сегодня, 19:48
    Предсказуемо,но приятно...
    Чаронда
  6. Рабинович_007 Сегодня, 19:49
    России нужно отказаться от продажи газа и нефти. Чтобы стимулировать экономику.
    Рабинович_007
    1. alean245 Сегодня, 19:56
      России нужно отказаться от продажи газа и нефти. Чтобы стимулировать экономику.

      Вам, Рабинович, надо отказаться от еды, чтобы стимулировать развитие способности к фотосинтезу)).
      alean245
      1. Рабинович_007 Сегодня, 20:03
        Не полностью, но потихоньку уменьшать.
        Рабинович_007
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:13
          Рабинович_007
          Не полностью, но потихоньку уменьшать.
          laughing Ха-ха!
          Наблюдатель2014
        2. alean245 Сегодня, 20:15
          Ну да, уменьшать нужно... Зависимость экономики от экспорта природных ресурсов. Но отказываться от экспорта газа или уменьшать его объем думаю не стоит.
          alean245
        3. bulvas Сегодня, 20:15
          Цитата: Рабинович_007
          России нужно отказаться от продажи газа и нефти. Чтобы стимулировать экономику.


          Цитата: Рабинович_007
          Не полностью, но потихоньку уменьшать.


          А США откажутся от своих попыток протолкнут газ в Европу?

          Или им можно?
          bulvas
        4. Ken71 Сегодня, 20:16
          Рабинович есть ли у вас сифилис. Да но очень мало. Только для себя.
          Ken71
    2. Every Сегодня, 20:54
      Цитата: Рабинович_007
      России нужно отказаться от продажи газа и нефти. Чтобы стимулировать экономику.


      Не отказаться, а уменьшать зависимость. Если взять и тупо отказаться, экономика, вместо стимуляции попросту рухнет.
      Every
  7. svp67 Сегодня, 19:53
    По словам главы компании, «на протяжении десятилетий европейские потребители платили миллиарды за транзит газа через Украину, но эти деньги Киев тратил на что угодно, только не на обслуживание трубопроводов».
    Как то странно, с чего это они так вдруг и ПРОЗРЕЛИ?
    svp67
  8. dfg Сегодня, 19:54
    Цитата: Рабинович_007
    России нужно отказаться от продажи газа и нефти. Чтобы стимулировать экономику.

    евреям прежде чем давать советы надобно бы самим прекратить продавать тот же природный газ да хоть бы с Левантского бассейна ......
    dfg
    1. Dym71 Сегодня, 20:13
      Отчасти Рябинович прав yes
      Нефтью торговать не дело, только продуктами переработки.
      Dym71
      1. Ken71 Сегодня, 20:17
        Но очень понемногу.
        Ken71
        1. Dym71 Сегодня, 20:20
          Анекдот в 20:16 в тему good
          Dym71
      2. Тралл Сегодня, 20:32
        Цитата: Dym71
        Отчасти Рябинович прав

        Вообще-то, прав Достоевский smile
        Тралл
        1. Dym71 Сегодня, 20:48
          Цитата: Тралл
          Цитата: Dym71
          Отчасти Рябинович прав

          Вообще-то, прав Достоевский smile

          А шо делать ... request
          Dym71
      3. Баракуда Сегодня, 20:35
        Есть такой предпринематель-политик в Украине - Рабинович , умные вещи толкает. Я уже ему готов поверить, чем всяким Кличкам и Юлькам..
        Баракуда
        1. Dym71 Сегодня, 20:45
          Цитата: Баракуда
          Я уже ему готов поверить

          Ни в коем случае! recourse
          Русский и еврей, путешествовали в экзотических краях.
          И поймало их людоедское племя. Ну, вождь радостный говорит:
          - По такому случаю сегодня вечером банкет из двух блюд. Из русского суп сварите, из еврея плов.
          Посадили их в котлы, варят. Русский стиснул зубы, терпит. А из соседнего котла все время какие-то оханья доносятся.
          Через час русский кричит:
          - Изя, держись. И не волнуйся - я этим гадам отомстил. Весь суп им изгадил. Да что же ты охаешь все время?
          Из соседнего котла:
          - Ваня, да как же мне не охать, когда этот повар- меня все время вилкой колет и не дает спокойно весь рис дожрать.
          Dym71
        2. Torkvat Torkvat Сегодня, 23:01
          Оставьте таких умных для себя)))
          Torkvat Torkvat
    2. Рабинович_007 Сегодня, 20:22
      Цитата: dfg
      евреям прежде чем давать советы

      Почему евреям. А кому можно?

      Украл Иван - скажут украл Иван.
      Украл Абрам - скажут украли евреи.
      Рабинович_007
  9. afrikanez Сегодня, 20:04
    Прям как в русской пословице: Своя рубашка, ближе к телу! И чихать хотели на чьи то "хотелки". Демократично и толерантно посылают Украину на все четыре стороны, с их прогнившим газопроводом! good
    afrikanez
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 20:13
    И ничего удивительного в этих высказываниях нет.
    Украина рвалась в Европу. А там только так и разговаривают. Никаких "песен" про братство, никаких соплей про "очень надо, но денег нет".
    Не выгодно сотрудничать - не будут. Хоть убейся. А если и сотрудничают, даже невзирая на якобы отсутствие профита, значит, профит в перспективе есть.
    Но по другому никак.
    Это у "зловредного агрессора" можно было попросить, прикрываясь братскими чувствами и соплями. И дали бы. Как дали в 2014, как давали и ранее.....
    А здесь нет.
    Добро пожаловать в Европу, Юкрейн!
    КОТ БАЮН
  11. ronnon Сегодня, 20:29
    Украина, назад в каменный век, хворост и кизяк.
    ronnon
  12. anjey Сегодня, 20:38
    хохлы рады должны быть,,над ридной краиной воздух чистый будет,москальский газ в обход пойдет
    anjey
  13. LÄRZ Сегодня, 20:41
    Марио Мерен чётко и лаконично всё объяснил. Это бизнес. Большой бизнес. И поэтому "Проблемы негра шерифа не ... волнуют"
    LÄRZ
  14. Every Сегодня, 21:01
    Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен отказался принимать во внимание аргументы противников проекта «Северный поток-2», заявляющих, что он может оставить Украину без доходов от транзита российского газа, передает РИА Новости .


    Да с какого перепуга мы должны думать о доходах украины?
    Они, по словам порошенко, полностью отказались от Российского газа. Ну и пучек хвороста им в руки, пусть им и топят.
    А то обнаглели просто до предела: Россия - агрессор? Если, да, то отказывайтесь от транзита вражеского газа.
    Every
  15. alexander.arier Сегодня, 21:26
    никто не запрещает украине конкурировать с северным потоком. если условия которые предложит украина будут нормальными то транзит на балканы и в австрию будет идти через украину.
    но возможность шантажа украина потеряет.
    alexander.arier
  16. Толстоевский Сегодня, 22:12
    Ох уж эти бесчеловечные немцы. И откуда, спрашивается, теперь великоукрорейховцы будут воровать газ?
    Толстоевский
  17. Васян1971 Сегодня, 22:14
    " Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, – Россия,
    констатировал Мерен."
    Куплен лично Путиным, однозначно!
    Васян1971
  18. Stoler Сегодня, 22:26
    Ну усе!! Марио Мерен Кремлевский Шпиён!!! laughing laughing laughing
    Stoler
  19. pafegosoff Сегодня, 22:27
    А зачем Украине российский газ? они же получают из Европы? Тогда поддерживать устаревшую инфраструктуру владельцам ГАЗПРОМа совершенно невыгодно. Чем штопать старые трубы, естественно, лучше провести новые!
    pafegosoff
  20. Torkvat Torkvat Сегодня, 23:05
    Удивляют цитаты и обсуждения всяких животных со страны 404.
    Torkvat Torkvat
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