Инвестор «Северного потока» отказался учитывать украинские проблемы
Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен отказался принимать во внимание аргументы противников проекта «Северный поток-2», заявляющих, что он может оставить Украину без доходов от транзита российского газа, передает РИА Новости .
Он указал также на плохое состояние газотранспортной системы на Украине. По словам главы компании, «на протяжении десятилетий европейские потребители платили миллиарды за транзит газа через Украину, но эти деньги Киев тратил на что угодно, только не на обслуживание трубопроводов».
Компания Wintershall рассчитывает реализовать проект «Северный поток-2», невзирая на критику и противодействие отдельных стран.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 млрд. кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта. В июне партнеры перечислили на счета компании более миллиарда евро.
Это не наша задача как компании консолидировать бюджет Украины,сказал Мерен журналу Der Spiegel.
Он указал также на плохое состояние газотранспортной системы на Украине. По словам главы компании, «на протяжении десятилетий европейские потребители платили миллиарды за транзит газа через Украину, но эти деньги Киев тратил на что угодно, только не на обслуживание трубопроводов».
Компания Wintershall рассчитывает реализовать проект «Северный поток-2», невзирая на критику и противодействие отдельных стран.
Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, – Россия,констатировал Мерен.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 млрд. кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта. В июне партнеры перечислили на счета компании более миллиарда евро.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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