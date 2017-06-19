«Авиадартс-2017». Картинки происходящего

Конкурс "Авиадартс-2017", точнее, его финальная российская часть, по итогам которой будут отобраны экипажи, которые будут представлять наши ВКС в Китае, идет своим чередом. И пока идет съемка и обработка материалов с соревнований, просто немного картинок происходящего, в частности, с самого красочного мероприятия "Авиамикс".Флаги, марши, речи — все как положено и без чего не обойтись.Дальше все серьезно.Звезда программы — Т-50. Очень, кстати, неудобный для съемки самолет. Слишком тонкий, слишком быстрый и слишком вертлявый.Серьезные мужики: прилетели, улетели, землю тряханули от души. Все вокруг дружно подумали о бармалеях в Сирии...Штурмовики.Ну не знаю, как по мне — красавец!Постановка минных заграждений с вертолета:Таймер на минах стоял не надолго, как нам объяснили — мины могут ждать "клиентов" до 2-х суток а потом самоликвидироваться. Подумалось, а вдруг обстановка изменится? Бадабум был нешуточный.Мины, кстати, траву подожгли, не знаю, пришлось менять программу или нет, но горело недолго:Дальше прилетел еще один Ил и чего-то выкинул. Кстати, в отличие от всех, не взорвалось почему-то."Беркуты". Очень уважаемые люди, недавно отметившие свое 25-летие.О "Беркутах" будет отдельный материал.Ну да, как же без наших милых птичек? Конечно, "Стрижи". О них тоже будет отдельный рассказ.Ну и украшение любого авиапраздника: "Русские витязи". На своих новых Су-30М.Это что-то вроде анонса, впереди много материалов, особенно видео.А для начала — пилотаж на вертолете Ка-52 в исполнении подполковника Сергея Бакина из пилотажной группы "Беркуты".Многие могут удивиться и начать нас поправлять, имея в виду, что группа "Беркуты" пилотирует на вертолетах Ми-28Н. Это так. Но в ней есть один человек, который занимается одиночным пилотажем на Ка-52. Так что никаких ошибок.