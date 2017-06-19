08:02 19 июня

«Авиадартс-2017». Картинки происходящего

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Конкурс "Авиадартс-2017", точнее, его финальная российская часть, по итогам которой будут отобраны экипажи, которые будут представлять наши ВКС в Китае, идет своим чередом. И пока идет съемка и обработка материалов с соревнований, просто немного картинок происходящего, в частности, с самого красочного мероприятия "Авиамикс".




Флаги, марши, речи — все как положено и без чего не обойтись.

Дальше все серьезно.

















Звезда программы — Т-50. Очень, кстати, неудобный для съемки самолет. Слишком тонкий, слишком быстрый и слишком вертлявый.













Серьезные мужики: прилетели, улетели, землю тряханули от души. Все вокруг дружно подумали о бармалеях в Сирии...



Штурмовики.





Ну не знаю, как по мне — красавец!



Постановка минных заграждений с вертолета:





Таймер на минах стоял не надолго, как нам объяснили — мины могут ждать "клиентов" до 2-х суток а потом самоликвидироваться. Подумалось, а вдруг обстановка изменится? Бадабум был нешуточный.

Мины, кстати, траву подожгли, не знаю, пришлось менять программу или нет, но горело недолго:





Дальше прилетел еще один Ил и чего-то выкинул. Кстати, в отличие от всех, не взорвалось почему-то.









"Беркуты". Очень уважаемые люди, недавно отметившие свое 25-летие.







О "Беркутах" будет отдельный материал.













Ну да, как же без наших милых птичек? Конечно, "Стрижи". О них тоже будет отдельный рассказ.





Ну и украшение любого авиапраздника: "Русские витязи". На своих новых Су-30М.

Это что-то вроде анонса, впереди много материалов, особенно видео.

А для начала — пилотаж на вертолете Ка-52 в исполнении подполковника Сергея Бакина из пилотажной группы "Беркуты".



Многие могут удивиться и начать нас поправлять, имея в виду, что группа "Беркуты" пилотирует на вертолетах Ми-28Н. Это так. Но в ней есть один человек, который занимается одиночным пилотажем на Ка-52. Так что никаких ошибок.
Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов


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