23:15 18 июня

Тегеран намерен выяснить все обстоятельства обстрела иранских рыбаков

Власти Ирана намерены выяснить все обстоятельства гибели рыбака в результате обстрела судна со стороны саудовских пограничников, передает ТАСС заявление представителя иранского МИД Бахрама Гасеми.

Тегеран намерен выяснить все обстоятельства обстрела иранских рыбаков


Мы со всей серьезностью подходим к данному инциденту и намерены выяснить все его обстоятельства. Стрельба в сторону небольшой рыбацкой лодки, которая не имеет никакого вооружения, не поддается никаким объяснениям. Эти действия бесчеловечны и нарушают общепринятые нормы международного права,
сказал дипломат агентству ISNA.


Ранее агентство сообщило, что два иранских рыболовецких судна из портового города Бушер «подверглись обстрелу со стороны саудовских пограничников в Персидском заливе», в результате чего один из рыбаков погиб.

Как сообщили источники издания, «суда отклонились от обычного маршрута в результате воздействия морских течений». Однако даже если они и оказались в территориальных водах Саудовской Аравии, что пока точно не установлено, «у береговой пограничной охраны не было никаких оснований открывать по рыбакам огонь».

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией остаются крайне напряженными из-за серьезных разногласий в подходах к решению ряда региональных проблем. Позиции сторон кардинально расходятся по сирийскому кризису, конфликту в Йемене и ситуации в Бахрейне.

Использованы фотографии: http://www.iranwonders.net
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Комментарии 32

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 20:06
    Иран снова на повестке дня.
    Рабинович_007
    1. Проксима Сегодня, 20:42
      Цитата: Рабинович_007
      Иран снова на повестке дня.

      Иран, С. Аравия, Бахрейн, и т.д., чёрт ногу сломит на этом Ближнем Востоке.
      Проксима
      1. sabakina Сегодня, 21:42
        Рабинович переживает, что Израиль мало упоминают. Рабинович, молись, что б реже, учитывая статистику террактов!
        sabakina
        1. Тралл Сегодня, 22:31
          Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Сирии
          Военные Ирана осуществили ракетный удар средней дальности из провинции Керменшах по базам террористов на востоке Сирии. Боевики были причастны к теракту в Тегеране 7 июня, сообщает агентство Tasnim.
          Тралл
          1. Deadушка Сегодня, 22:45
            Там веселье по ходу только начинается(в Сирии).
            Правительственная армия сообщила, что международная коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. Об этом пишет РИА Новости.

            http://beta.tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/conte
            nt/201706182226-gofl.htm
            Deadушка
            1. grm Сегодня, 22:50
              Тут главное, что не российский самолёт.
              Так что не думаю, что будет эскалация.
              grm
        2. Проксима Сегодня, 22:37
          Цитата: sabakina
          Рабинович переживает, что Израиль мало упоминают. Рабинович, молись, что б реже, учитывая статистику террактов!


          Куда уж там, без Израиля и США. Все в одном клубке.
          Проксима
    2. Толстоевский Сегодня, 21:48
      с Божьей помощью Иран победит своих врагов
      Толстоевский
  2. Баракуда Сегодня, 20:13
    Иран, как не херить словестно, а страна серьезная. Через десяток лет может реально геостратегическим партнером России стать в регионе. . Звоночки уже есть. Осталось еще только Турцию помомерить с Айзербайджаном и Арменией.
    Баракуда
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:20
      Баракуда
      Через десяток лет может реально геостратегическим партнером России стать в регионе. . Звоночки уже есть.
      Есть такая народная примета.Что у Жириновского на языке то у власти на уме.Владимир Вольфович как-то и не раз про южный союз говорил доходчиво.
      Наблюдатель2014
      1. Саша Крымский Сегодня, 20:41
        А ещё есть примета- все большие воины начинаются с мелочей.
        Откуда эти рыбаки взялись ? recourse
        Саша Крымский
        1. APASUS Сегодня, 20:57
          Цитата: Саша Крымский
          А ещё есть примета- все большие воины начинаются с мелочей.
          Откуда эти рыбаки взялись ?

          http://www.reuters.com/article/us-iran-saudi-shoo
          ting-idUSKBN1980QW?il=0
          "We are pursuing this matter to determine if the Iranian boats had crossed the Saudi border or not, but the action of the Saudis does not comply with humanitarian and navigational principles," Majid Aqababai, director general of the ministry's border affairs, was quoted by Tasnim as saying.

          Саудиты просто даже не изъявили желание фиксировать нарушение границы ,просто открыли огонь.По сути не понятно зачем это надо было делать ,похоже на провокацию
          APASUS
        2. А Нас Рать Сегодня, 21:13
          Цитата: Саша Крымский
          А ещё есть примета- все большие воины начинаются с мелочей...

          Ну видимо, ща понесется репродуктивная система с двойной икс хромосомой по топологическим неровностям... what
          А Нас Рать
        3. sabakina Сегодня, 21:48
          Цитата: Саша Крымский
          А ещё есть примета- все большие воины начинаются с мелочей.
          Ага. Ворона сходила в туалет на платье королевы и пошло месилово остроконечников с тупоконечниками...
          sabakina
      2. Pirogov Сегодня, 20:44
        Цитата: Наблюдатель2014
        Есть такая народная примета.Что у Жириновского на языке то у власти на уме.Владимир Вольфович как-то и не раз про южный союз говорил доходчиво.

        Главное ,чтобы Дам очередную подлянку Ирану не подложил ,как было с С300 . Моё мнение Иран самый лучший союзник для России ,какой может быть.
        Pirogov
    2. Комментарий был удален.
    3. Ныробский Сегодня, 22:58
      Цитата: Баракуда
      Осталось еще только Турцию помомерить с Айзербайджаном и Арменией.

      Да вроде как у Азербайджана и Турции нет больших разногласий. Скорее наоборот.
      Цитата: Рабинович_007
      Иран снова на повестке дня.

      А разве Иран с повестки дня снимался? Его центрифуги по обогащению урана не дают спать ни Израилю, ни США, ни Саудитам с Турцией. Только вот биться с Ираном, США и Израиль с Турцией не хотят. Они для этого готовят Саудовскую Аравию, которую Трамп хочет вооружить на 300 млрд.долларов и отправить добывать победу американцам))) Если такая заруба пойдёт, то Туркам проще натравить Азербайджан на Иран с Севера, если учесть то, что по Азербайджану гуляют карты, на которых некоторые районы северного Ирана включены в границы Азербайджана. Амбиции никто не забыл и каждый преследует свою цель.
      Ныробский
  3. Горный стрелок Сегодня, 20:17
    Если Иран захочет "разобраться" с СА, защититься они НЕ СМОГУТ. Нападение Саудитов на Йемен показало, что армия СА не боеспособна.
    Горный стрелок
    1. donavi49 Сегодня, 20:28
      Но если Иран накатит на СА - то Иран будут стеклить ребята Метиса + еще другие желающие подтянутся. КСА достаточно отыграть роль жертвы.
      donavi49
      1. sabakina Сегодня, 21:51
        Стекольщики Метиса могут рыпнутся застеклить, только пока боятся сами превратиться в стекло...
        sabakina
  4. anjey Сегодня, 20:42
    трамп оружия подкинул и бриллиантовые верблюжатники мускулами заиграли
    anjey
  5. Deadушка Сегодня, 20:51
    В следующий раз Иранское рыболовецкое судно в ответ залпом ракет потопит Саудовский крейсер и собьет несколько самолетов? winked
    Deadушка
    1. grm Сегодня, 21:14
      Цитата: Deadушка
      Иранское рыболовецкое судно в ответ залпом ракет потопит Саудовский крейсер и собьет несколько самолетов?


      Тогда Иранцы просто подарят США и остальным противникам Ирана и шиитского террора,который Иран возглавляет - возможность порвать Иран как тузик тряпку .
      grm
      1. sabakina Сегодня, 21:55
        Франция, напомни, как Гитлер порвал Францию? Как Тузика или как грелку?
        sabakina
        1. grm Сегодня, 22:05
          Цитата: sabakina
          Франция, напомни, как Гитлер порвал Францию? Как Тузика или как грелку?


          Так Вы бы сразу и написали - А у вас негров линчуют! lol
          grm
          1. sabakina Сегодня, 22:15
            Цитата: grm

            Так Вы бы сразу и написали - А у вас негров линчуют! lol

            Вы только детям это не говорите, не поймут, как минимум...Про максимум умолчу.
            sabakina
      2. Deadушка Сегодня, 22:43
        grm возможность порвать Иран как тузик тряпку

        22.06. Иран нанёс ракетный удар по базам террористов в Дейр эз-Зоре в Сирии.
        Как сообщает агентство Tasnim, ракетный удар был нанесён по боевикам, причастным к теракту в Тегеране 7 июня.

        https://russian.rt.com/world/news/401148-iran-rak
        eta-udar-siriya
        Пока 1 - 0 в пользу Ирана
        Deadушка
        1. grm Сегодня, 22:47
          Цитата: Deadушка
          https://russian.rt.com/world/news/401148-iran-rak
          eta-udar-siriya
          Пока 1 - 0 в пользу Ирана


          Тогда уж 1-1 , раз Иран ответил на теракт ударом по террористам ИГИЛ.
          grm
  6. sabakina Сегодня, 21:40
    Власти Ирана намерены выяснить все обстоятельства гибели рыбака в результате обстрела судна со стороны саудовских пограничников

    В лихие 90-е, смотрел в видеосалоне фильм про Нострадамуса, где говорилось, что третью мировую начнёт властитель в голубом головном уборе. До сих пор сижу и чешу репу, кто это будет?
    sabakina
    1. Logall Сегодня, 22:05
      Цитата: sabakina
      Власти Ирана намерены выяснить все обстоятельства гибели рыбака в результате обстрела судна со стороны саудовских пограничников

      В лихие 90-е, смотрел в видеосалоне фильм про Нострадамуса, где говорилось, что третью мировую начнёт властитель в голубом головном уборе. До сих пор сижу и чешу репу, кто это будет?

      Зачем настрадамус? Мы же Православные! Почитайте Библию! Последнюю её часть: " Откровение Иоанна Богослова" всё знают, как "Апокалипсис" там всё написано. Голову до язв зачешете...
      Logall
    2. Подрезчик Сегодня, 22:22
      Это десантник.
      Подрезчик
  7. Толстоевский Сегодня, 21:47
    работайте саудитов, братья!
    Толстоевский
  8. Подрезчик Сегодня, 22:25
    [b][/b]Иран серьезная страна. И Россия, контактируя с Тегераном, правильно поступает, защищая свои интересы в данном регионе...
    Подрезчик
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