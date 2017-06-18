Тегеран намерен выяснить все обстоятельства обстрела иранских рыбаков

Мы со всей серьезностью подходим к данному инциденту и намерены выяснить все его обстоятельства. Стрельба в сторону небольшой рыбацкой лодки, которая не имеет никакого вооружения, не поддается никаким объяснениям. Эти действия бесчеловечны и нарушают общепринятые нормы международного права,

Власти Ирана намерены выяснить все обстоятельства гибели рыбака в результате обстрела судна со стороны саудовских пограничников, передает ТАСС заявление представителя иранского МИД Бахрама Гасеми.сказал дипломат агентству ISNA.Ранее агентство сообщило, что два иранских рыболовецких судна из портового города Бушер «подверглись обстрелу со стороны саудовских пограничников в Персидском заливе», в результате чего один из рыбаков погиб.Как сообщили источники издания, «суда отклонились от обычного маршрута в результате воздействия морских течений». Однако даже если они и оказались в территориальных водах Саудовской Аравии, что пока точно не установлено, «у береговой пограничной охраны не было никаких оснований открывать по рыбакам огонь».Отношения между Ираном и Саудовской Аравией остаются крайне напряженными из-за серьезных разногласий в подходах к решению ряда региональных проблем. Позиции сторон кардинально расходятся по сирийскому кризису, конфликту в Йемене и ситуации в Бахрейне.