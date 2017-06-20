Война на истощение. Часть 1. Насер начинает, но не выигрывает

Одно из израильских укреплений на линии Бар-Лева

Абдул Муним Риад

Радар П-12 в музее ВВС Израиля

«В 1969 г. на Суэцком канале для прикрытия сухопутных войск и военных объектов в районах городов Порт-Саид, Исмаилия и Суэц были развернуты две зенитные ракетные бригады СА-75М (7 дивизионов).

Стремление прикрыть большое число объектов ограниченными силами и средствами ЗРВ привело к их распылению и не позволило организовать где-либо надежную оборону. Зенитные ракетные дивизионы в центре зональной группировки располагались с интервалом в 25-30 км, а фланговые дивизионы - на расстояниях 65-75км.

При таком построении не обеспечивалось взаимное прикрытие на малых высотах, а фланговые дивизионы вообще не имели огневого взаимодействия с центральной группой зрдн. Кроме того, у четырех южных зрдн, расположенных в гористой местности, были резко ограничены огневые возможности на малых высотах из-за больших углов закрытия.

Инженерное оборудование позиций не обеспечивало защиту боевой техники и личного состава. Зенитные ракетные дивизионы занимали СП полевого типа с обваловкой кабин и ПУ. Маскировка позиций отсутствовала.

Непосредственное прикрытие зрдн осуществлялось взводами зенитных пулеметов и только в двух дивизионах эту задачу выполняли зенитно-артиллерийские батареи, вооруженные 57-мм орудиями. Оповещение и целеуказание для зрдн осуществлялось по схеме ЦКП-КП дивизии-КП зрбр-КП зрдн. У последних прямых связей с соседними радиолокационными ротами, как правило, не было. В дивизионах свои СРЦ отсутствовали. В результате поступление информации о воздушной обстановке запаздывало. Степени боевой готовности зрдн не соответствовали подлетному времени целей на малых высотах.

Таким образом, группировка египетских ЗРВ на Суэцком канале в 1969 г. не была готова к отражению массированных ударов авиации Израиля, так как не учитывала возможность подхода самолетов противника на малых высотах с разных направлений и высокую плотность налетов. Соединения зенитных ракетных войск Египта не только не могли решить задачу прикрытия объектов, но даже оказались неспособны к самообороне. Группировка сама требовала прикрытия и, прежде всего, от атак с малых высот. Вследствие отсутствия должной маскировки и длительного пребывания дивизионов на одних и тех же позициях командованию ВВС Израиля удалось вскрыть построение зенитной ракетной обороны египтян, определить ее слабые места и затем разгромить стартовые позиции зрдн.

В течение пяти дней (с 20 по 24 июля 1969 г.) противник поразил СП шести зенитных ракетных дивизионов. После этого группировка ЗРВ Египта в зоне канала фактически была уничтожена…

Всего за период с июля 1969-го по март 1970 г. ВВС Израиля вывели из строя 18 зенитных ракетных дивизионов.»

