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Война на истощение. Часть 1. Насер начинает, но не выигрывает
Как известно, Шестидневная война завершилась 10 июня 1967 года полным разгромом армий ряда арабских стран и серьёзными территориальными прибавлениями для Израиля. Однако, первые новые боевые столкновения произошли уже через месяц. Президент Египта -- Гамаль Абдель Насер не смог смириться с поражением и предпринял мало известную широкому читателю серию боевых действий против Израиля, названную в последствии Войной на истощение.
Цель -- возвращение Синайского полуострова. Продолжалась она около трёх лет и закончилась подписанием соглашения о прекращении огня в августе 1970 года без территориальных изменений у сторон конфликта. В ней потери понесли не только Египет и Израиль, но и СССР поставлявший на берега Нила вместе с оружием своих солдат и офицеров. (Египет из всего произошедшего урок снова не извлёк и стал готовиться к новой войне с Израилем. Она не заставила себя долго ждать. Но, это уже совсем другая история...)
Если о арабо-израильских войнах – Шестидневной, Войне Судного дня и ряде других написано много достаточно подробных и вполне объективных военно-исторических трудов доступных и известных широкому читателю, то о периоде предшествующем войнам, о причинах их вызвавших, как показывает опыт многолетнего сетевого общения, известно гораздо меньше. Сведения имеющиеся в сети по большей мере разрознены, часто противоречивы, а иной раз, и вовсе ошибочны. Точно так, читатели мало знакомы с этой долгой, но мало заметной на фоне мировых событий, «вяло текущей» войной.
Мне хотелось рассказать о тех днях чуть подробнее, обозначить вехами основные события, назвать имена хотя бы некоторых участников событий и хоть немного показать их роль в событиях почти полувековой давности. Они (участники событий), не всем были известны тогда, сегодня забыты, а молодёжью и не слыханы вовсе.
Предлагаю вниманию любителей военной истории некое эссе созданное по материалам ряда вполне авторитетных и заслуживающих доверия источников (список помещён в конце текста), снабжённое подобранными мною фотографиями, гиперссылками на энциклопедические статьи и пр. Часть приведенных материалов находится в свободном доступе, а часть является достоянием их авторов и помещается тут лишь для личного ознакомления читателей.
Как говаривал легендарный военачальник и стратег Сунь Цзы (VI—V века до н. э.) в своём трактате «Искусство войны»: «Причины будущих войн всегда заложены в результатах войн предыдущих» и был прав.
В день провозглашения независимости -- 15 мая 1948 года Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен объявили войну и напали на только что созданный Израиль с целью уничтожения новорожденного еврейского государства. Началась война за независимость Израиля. На первом этапе вторжения израильтяне вели тяжёлые оборонительные бои. С июля Армия обороны Израиля перешла в контрнаступление и отбросила арабские армии. Осенью 1949 года, наступил момент, когда израильтяне могли полностью разгромить окружённую египетскую армию, но вмешательство англичан заставило Израиль отменить подготовленную операцию. Америка так же не поддержала израильтян. Переговоры проводившиеся по инициативе ООН и США, не позволили довести дело до конца. Победа Израиля привела лишь к временному перемирию с арабскими странами, участвовавшими в войне в 1949 году. Во время Суэцкого кризиса (1956) президент США Дуайт Эйзенхауэр осудил действия своих союзников по НАТО, назвав их «ошибочными» и выступил 6 ноября с требованием прекращения военных действий, тем самым поддержав ультимативное требование СССР к Израилю немедленно прекратить военные действия.
В жёстком послании Председателя Совета Министров СССР Булганина вообще ставился вопрос о самом существование этого государства.
Словом, последующие десять лет в регионе спокойными не были… Точно так же, после Шестидневной войны мирные договора не были заключены. Стороны удовлетворились соглашениями о прекращении огня. Ну, а проигравшие, всегда думают о реванше...
Из всех арабских лидеров Ахмад Абдель Насер был единственным, для кого поражение в войне означало не только глубокое унижение, но и прямую угрозу личному престижу. Правда, утрата Синая, несмотря на все его нефтяные ресурсы, не была таким уж тяжелым экономическим ударом. Однако, вынужденное закрытие Суэцкого канала было куда более болезненным. В порыве безрассудного гнева египтяне утопили все суда, находившиеся в водах канала, и запретили выход из него 14 кораблям различных стран, застрявшим в Большом Горьком озере, расположенном на трассе Суэцкого канала. Эта «блокада» продолжалась 8 лет и обходилась Египту в 30 млн долларов ежемесячно, что составляло заметную часть национального дохода.
В военном отношении Египет мог рассчитывать на щедрую компенсацию. Москва, твердо намереваясь возродить свое влияние на Ближнем Востоке, похороненное на фронтах Шестидневной войны, наладила воздушный мост в Египет и Сирию. Уже через несколько дней после окончания войны из СССР начались массированные переброски оружия, снаряжения и инструкторов в Египет и Сирию. Была выделена чрезвычайная экономическая помощь. 14 июня 1967 года в Египет прибыла эскадрилья бомбардировщиков Ту-16. Вслед за ней по воздушному мосту в ОАР стала перебрасываться советская военная техника и оружие. В октябре 1967 года в Египет было доставлено: 110 истребителей МиГ-21, 80 — МиГ-19, 40 истребителей-бомбардировщиков Су-7, 40 бомбардировщиков Ил-28 и 10 — Ту-16. В 1968 году на вооружение египетских и сирийских ВВС продолжали поступать истребители МиГ-21, а сил ПВО — зенитно-ракетные комплексы С-75 и С-125. К концу 1968 года ВВС Египта не только восстановили свой предвоенный потенциал, но и значительно выросли количественно, одновременно модернизируясь качественно.
Западные эксперты полагали, что всего Египет получил 400 новых самолетов. Было создано сразу несколько новых аэродромов, на которых, помня разгромный опыт предыдущей войны, сооружали железобетонные ангары-капониры, выдерживавшие прямое попадание фугасной бомбы.
Сирийские ВВС тоже были значительно усилены. В страну прибыли сотни советских военных советников, разведчиков и военных переводчиков. К концу 1968 года на вооружении Сирийской Арабской Республики находилось 60 истребителей МиГ-21, 20 истребителей-бомбардировщиков СУ-7, там же доживали свой век 70 МиГ-15 и МиГ-17.
Одновременно улучшились и танковые поставки. Если раньше СССР сбывал Египту и Сирии большей частью свои устаревшие Т-34 времен второй мировой войны (новые модели Сирия и Египет покупали), то теперь в Африку поплыли Т-54, Т-55 и позже -- Т-62. Западные эксперты полагали, что у Египта на вооружении накопилось до 470 танков. Танк, однако, оружие наступательное, а на контратаку у Насера ещё сил не было...
23 июля 1967 года, в годовщину «революции полковников», Насер провозгласил, что готовит свою армию к возобновлению борьбы против Израиля. «Мы никогда не капитулируем и не согласимся на мир, который означает капитуляцию! », — заявил он.
29 августа лидеры тринадцати арабских стран собрались на трехдневную встречу в Хартуме, где поклялись продолжить борьбу с сионизмом. Под давлением Насера они сформулировали свое печально знаменитое тройное «нет» Израилю:
Нет — миру с Израилем!
Нет — признанию Израиля!
Нет — переговорам с Израилем!
Казалось бы, победа в Шестидневной войне должна была привести к тому, что униженные и побежденные арабы, осознав тщетность своих усилий уничтожить Израиль, дозреют до мысли с ним помириться, но логика арабских обывателей оказалась диаметрально противоположной. Если до войны 1967 года для большинства простых граждан арабских стран Израиль был неприятной, но неопасной занозой, то теперь, когда его границы раздвинулись от горы Хермон на севере, до Суэцкого канала на юге, Израиль стал вполне осязаемой угрозой. Жители Каира и Дамаска, столичных городов, своими глазами наблюдали вражеские израильские самолеты в небе у себя над головами и кричали, что с этим надо что-то делать.
Результатом этой арабской непримиримости и угроз стало ужесточение израильского общественного мнения. Все больше израильтян приходило к выводу, что единственным средством обеспечения безопасности является удержание территорий, завоеванных на момент прекращения огня в июне 1967 года.
А между тем, с конца 1967 года группы советских советников, которые находились в Египте и до Шестидневной войны, стали заменяться в Египте на целые воинские подразделения Советской Армии. Так, в марте 1968 года между ОАР, как все еще продолжал именовать себя Египет, и СССР было подписано соглашение о временном размещении на ее территории авиагруппы в составе шести бомбардировщиков Ту-16Р ( Дальний разведчик. Отличался 7 фотокамерами, станцией активных помех, аппаратурой радиотехнической разведки СРС-3 в подвесных контейнерах под крылом.) морской авиации для ведения воздушной разведки над Средиземным морем в интересах обеих стран. Численность группы определили в 130 человек, но позже она стала разрастаться.
Постепенно, советское военное присутствие в Египте стало настолько значительным, что многие арабские лидеры ругали Насера за то, что он превратил свою страну в «советскую колонию». Всему этому было свое объяснение Египетские и израильские части были разъединены Суэцким каналом, и наступательных операций, казалось, на этом фронте проводить нельзя. Чувствуя себя поэтому уверенно, Насер решил использовать текущее к нему советское оружие для продолжения военных действий. Строго говоря, полного прекращения огня на канале добиться не удалось. Время от времени вспыхивали перестрелки. Теперь, к середине 1968 года, Насер поставил боевые действия на регулярную основу. Пушки есть, снаряды есть, пусть стреляют, все равно израильтяне через канал не поплывут.
Артиллерийские дуэли уносили жизни с обеих сторон. Из приканальных египетских городов -- Исмаилии, Порт-Саида и Суэца выехали тысячи гражданских жителей. В 1948 году в Египте жили 15 млн человек, сейчас же там было уже 30 млн жителей, и Насер полагал, что победа в «войне на истощение» с 2,5-миллионным Израилем - это просто дело времени.
С израильской стороны солдаты стали окапываться. Так как особых окопов в песке не нароешь, стали строить бетонные бункеры, откуда вели наблюдение за противной стороной. Потом бункеры стали соединять в системы, так и появилась «линия Бар-Лева», названная по имени генерала Хаима Бар-Лева, который как раз служил в должности начальника генштаба ЦАХАЛа с 1968 по 1972 год и по долгу службы занимался войсками на переднем крае.
Всего линия Бар-Лева состояла из 30 передовых бункеров у канала и 11 тыловых укреплений , отнесенных на 8-12 км в глубь полуострова, куда не доставали снаряды египетской артиллерии и где были предусмотрены танковые парки.
Одно из израильских укреплений на линии Бар-Лева
Каждый из передовых бункеров контролировал около одного километра фронта, а между бункерами передвигались патрули и располагались временные наблюдательные посты. Строительство укреплений обошлось Израилю в большие деньги. (Как показали события войны Судного дня, деньги эти оказались выброшенными на ветер).
Египтяне собрали у канала до 1000 стволов артиллерии, которая в марте и апреле 1969 года вовсе гремела не переставая. Довольный Насер объявил, что 60 % укреплений линии Бар-Лева уничтожено. На самом деле укрепления выдержали обстрел и на тот момент оправдали себя. Стало ясно, что артиллерия мало чем может повредить хорошо окопавшемуся врагу, поэтому постепенно в эту «войну на истощение» стали втягиваться другие рода войск — флот, десантники и особенно авиация.
Стороны обменивались ударами. На море у берегов Синая 21 октября 1967 года египетский ракетный катер потопил израильский эсминец «Эйлат».
Погибло 47 моряков, 97 было ранено.
Через три дня израильская артиллерия практически сравняла с землей нефтедобывающие установки у города Суэц. После этого почти 11 месяцев на линии противостояния сохранялось относительное спокойствие.
В сентябре 1968 года Египет подверг израильский берег канала массированному артиллерийскому обстрелу, во время которого погибло 10 израильских солдат и 18 получили ранения. Следующий артобстрел произошёл 26 октября. На этот раз 13 израильтян погибло, 34 получили ранения.
Армия Израиля в ответ обстреляла города Суэц и Исмаилию и опять нанесла удар по остаткам нефтеперерабатывающего завода.
В ночь с 31 октября на 1 ноября небольшой отряд израильских десантников высадился с вертолётов в глубине египетской территории, в сотнях километров от Суэцкого канала. Они взорвали два важных моста через Нил и крупную, незадолго до того построенную советскими специалистами трансформаторную подстанцию в Наг Хаммади. Эти действия Израиля оказались очень эффективными, так как на фронте опять воцарилась тишина, которая продержалась до марта 1969 г. В это время стороны усиленно строили укрепления.
9 марта 1969 года, в результате прямого попадания израильского снаряда в блиндаж в районе Исмаилии погибли начальник египетского Генштаба генерал Абдул Риад и несколько сопровождавших его офицеров, прибывших на передовую для ознакомления с ситуацией на месте.
Абдул Муним Риад
После этого артиллерийские дуэли стали регулярными. Израильская авиация атаковала артиллерийские и ракетные батареи ПВО Египта. Но Израиль нёс регулярные потери, которые стали постоянно увеличиваться. За май, июнь и июль по некоторым данным погибло 47 израильских солдат, а 157 было ранено, по другим источникам потери в мае - 51, июне - 89 и июле - 112.
21 мая 1969 года египетская авиация предприняла несколько налетов на израильские позиции, но израильтяне были готовы к этому. 3 МиГ-21 были сбиты в воздушных дуэлях, а один МиГ стал жертвой ЗРК «Хок».
С 20 июля 1969 года израильские ВВС начали регулярные рейды на африканский берег канала. Хотя СССР поставил в Египет достаточно самолетов, чтобы восстановить ВВС страны, египетские летчики по-прежнему были слабоваты и практически каждый воздушный бой заканчивался сбитыми МиГами.
10 сентября 1969 года израильтяне провели рейд на египетские позиции вдоль Суэцкого канала с использованием трофейной бронетехники советского производства. В ходе операции было убито 150 египетских солдат, включая одного генерала. С израильской стороны один солдат получил лёгкое ранение.
Тогда египтяне решили начать широкомасштабную кампанию с воздуха, использовав всю свою наличную авиацию. 11 сентября египетская авиация нанесла массированный удар по израильским позициям на Синае, из 70 участвовавших самолётов 11 было потеряно. В этих сражениях, за период с мая по ноябрь 1969 года египетские ВВС потеряли 51 боевой самолет. Из них 34 было сбито в воздушных боях, 9 — зенитными орудиями и 8 — ЗРК «Хок».
В ночь с 15 на 16 ноября 1969 египетские боевые пловцы подорвали 3 израильских транспортных корабля в порту Эйлат. Два корабля получили тяжёлые повреждения, а один – затонул.
В декабре 1969 израильский спецназ успешно провёл операцию «Петух 53» -- доставку в Израиль советской радарной установки П-12. Этот радар дальнего обнаружения был способен засекать самолеты на малых высотах, его характеристики не были известны Израилю, и потому средств электронной борьбы с ним ещё не было. Десантники высадились в 6 км от РЛС, захватили египтян врасплох, демонтировали обе части радиолокационной станции: аппаратную и антенно-мачтовое устройство, и на внешней подвеске двух тяжелых вертолетов перевезли на Синай. Вместе со станцией был захвачен в плен и похищен её расчёт. После этой операции Насер отправил в отставку командующего военным округом.
Радар П-12 в музее ВВС Израиля
Вот, что пишет на страницах журнала «Воздушно-космическая оборона» (печатный орган Вневедомственного экспертного совета по проблемам воздушно-космической обороны )
в статье «Бои на Суэцком канале» полковник, старший преподаватель кафедры ВВС Военной академии Генерального штаба ВС РФ Виктор Ткачёв:
«В 1969 г. на Суэцком канале для прикрытия сухопутных войск и военных объектов в районах городов Порт-Саид, Исмаилия и Суэц были развернуты две зенитные ракетные бригады СА-75М (7 дивизионов).
Стремление прикрыть большое число объектов ограниченными силами и средствами ЗРВ привело к их распылению и не позволило организовать где-либо надежную оборону. Зенитные ракетные дивизионы в центре зональной группировки располагались с интервалом в 25-30 км, а фланговые дивизионы - на расстояниях 65-75км.
При таком построении не обеспечивалось взаимное прикрытие на малых высотах, а фланговые дивизионы вообще не имели огневого взаимодействия с центральной группой зрдн. Кроме того, у четырех южных зрдн, расположенных в гористой местности, были резко ограничены огневые возможности на малых высотах из-за больших углов закрытия.
Инженерное оборудование позиций не обеспечивало защиту боевой техники и личного состава. Зенитные ракетные дивизионы занимали СП полевого типа с обваловкой кабин и ПУ. Маскировка позиций отсутствовала.
Непосредственное прикрытие зрдн осуществлялось взводами зенитных пулеметов и только в двух дивизионах эту задачу выполняли зенитно-артиллерийские батареи, вооруженные 57-мм орудиями. Оповещение и целеуказание для зрдн осуществлялось по схеме ЦКП-КП дивизии-КП зрбр-КП зрдн. У последних прямых связей с соседними радиолокационными ротами, как правило, не было. В дивизионах свои СРЦ отсутствовали. В результате поступление информации о воздушной обстановке запаздывало. Степени боевой готовности зрдн не соответствовали подлетному времени целей на малых высотах.
Таким образом, группировка египетских ЗРВ на Суэцком канале в 1969 г. не была готова к отражению массированных ударов авиации Израиля, так как не учитывала возможность подхода самолетов противника на малых высотах с разных направлений и высокую плотность налетов. Соединения зенитных ракетных войск Египта не только не могли решить задачу прикрытия объектов, но даже оказались неспособны к самообороне. Группировка сама требовала прикрытия и, прежде всего, от атак с малых высот. Вследствие отсутствия должной маскировки и длительного пребывания дивизионов на одних и тех же позициях командованию ВВС Израиля удалось вскрыть построение зенитной ракетной обороны египтян, определить ее слабые места и затем разгромить стартовые позиции зрдн.
В течение пяти дней (с 20 по 24 июля 1969 г.) противник поразил СП шести зенитных ракетных дивизионов. После этого группировка ЗРВ Египта в зоне канала фактически была уничтожена…
Всего за период с июля 1969-го по март 1970 г. ВВС Израиля вывели из строя 18 зенитных ракетных дивизионов.»
В сложившейся обстановке Президент АРЕ Гамаль Абдель Насер тайно посетил Советский Союз и убедил советское руководство в необходимости прикрытия объектов АРЕ силами советских войск. Несмотря на то, что эти действия могли значительно обострить советско-американские отношения, советское правительство приняло решение осуществить прямую военную помощь — операция получила кодовое название «Кавказ».
Продолжение следует
Автор: Александр Привалов
Источники:
Статьи проекта Википедия
Статьи проекта Цикловики
Виктор Ткачев. Бои на Суэцком канале. http://www.vko.ru/voyny-i-konflikty/boi-na-sueckom-kanale
Александр Окороков.Секретные войны Советского Союза. https://www.e-reading.club/book.php?book=95319
Салмин Н. А. Интернационализм в действии: локальные войны и вооруженные конфликты с участием советского компонента : военного, военно-технического, экономического (1950-1989). — Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного университета, 2001
М. Штереншис. Израиль. История государства. 3-е издание, дополненное и переработанное. — Герцлия: ISRADON, 2009
Автор: Александр Привалов
Цель -- возвращение Синайского полуострова. Продолжалась она около трёх лет и закончилась подписанием соглашения о прекращении огня в августе 1970 года без территориальных изменений у сторон конфликта. В ней потери понесли не только Египет и Израиль, но и СССР поставлявший на берега Нила вместе с оружием своих солдат и офицеров. (Египет из всего произошедшего урок снова не извлёк и стал готовиться к новой войне с Израилем. Она не заставила себя долго ждать. Но, это уже совсем другая история...)
Если о арабо-израильских войнах – Шестидневной, Войне Судного дня и ряде других написано много достаточно подробных и вполне объективных военно-исторических трудов доступных и известных широкому читателю, то о периоде предшествующем войнам, о причинах их вызвавших, как показывает опыт многолетнего сетевого общения, известно гораздо меньше. Сведения имеющиеся в сети по большей мере разрознены, часто противоречивы, а иной раз, и вовсе ошибочны. Точно так, читатели мало знакомы с этой долгой, но мало заметной на фоне мировых событий, «вяло текущей» войной.
Мне хотелось рассказать о тех днях чуть подробнее, обозначить вехами основные события, назвать имена хотя бы некоторых участников событий и хоть немного показать их роль в событиях почти полувековой давности. Они (участники событий), не всем были известны тогда, сегодня забыты, а молодёжью и не слыханы вовсе.
Предлагаю вниманию любителей военной истории некое эссе созданное по материалам ряда вполне авторитетных и заслуживающих доверия источников (список помещён в конце текста), снабжённое подобранными мною фотографиями, гиперссылками на энциклопедические статьи и пр. Часть приведенных материалов находится в свободном доступе, а часть является достоянием их авторов и помещается тут лишь для личного ознакомления читателей.
Как говаривал легендарный военачальник и стратег Сунь Цзы (VI—V века до н. э.) в своём трактате «Искусство войны»: «Причины будущих войн всегда заложены в результатах войн предыдущих» и был прав.
В день провозглашения независимости -- 15 мая 1948 года Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен объявили войну и напали на только что созданный Израиль с целью уничтожения новорожденного еврейского государства. Началась война за независимость Израиля. На первом этапе вторжения израильтяне вели тяжёлые оборонительные бои. С июля Армия обороны Израиля перешла в контрнаступление и отбросила арабские армии. Осенью 1949 года, наступил момент, когда израильтяне могли полностью разгромить окружённую египетскую армию, но вмешательство англичан заставило Израиль отменить подготовленную операцию. Америка так же не поддержала израильтян. Переговоры проводившиеся по инициативе ООН и США, не позволили довести дело до конца. Победа Израиля привела лишь к временному перемирию с арабскими странами, участвовавшими в войне в 1949 году. Во время Суэцкого кризиса (1956) президент США Дуайт Эйзенхауэр осудил действия своих союзников по НАТО, назвав их «ошибочными» и выступил 6 ноября с требованием прекращения военных действий, тем самым поддержав ультимативное требование СССР к Израилю немедленно прекратить военные действия.
В жёстком послании Председателя Совета Министров СССР Булганина вообще ставился вопрос о самом существование этого государства.
Словом, последующие десять лет в регионе спокойными не были… Точно так же, после Шестидневной войны мирные договора не были заключены. Стороны удовлетворились соглашениями о прекращении огня. Ну, а проигравшие, всегда думают о реванше...
Из всех арабских лидеров Ахмад Абдель Насер был единственным, для кого поражение в войне означало не только глубокое унижение, но и прямую угрозу личному престижу. Правда, утрата Синая, несмотря на все его нефтяные ресурсы, не была таким уж тяжелым экономическим ударом. Однако, вынужденное закрытие Суэцкого канала было куда более болезненным. В порыве безрассудного гнева египтяне утопили все суда, находившиеся в водах канала, и запретили выход из него 14 кораблям различных стран, застрявшим в Большом Горьком озере, расположенном на трассе Суэцкого канала. Эта «блокада» продолжалась 8 лет и обходилась Египту в 30 млн долларов ежемесячно, что составляло заметную часть национального дохода.
В военном отношении Египет мог рассчитывать на щедрую компенсацию. Москва, твердо намереваясь возродить свое влияние на Ближнем Востоке, похороненное на фронтах Шестидневной войны, наладила воздушный мост в Египет и Сирию. Уже через несколько дней после окончания войны из СССР начались массированные переброски оружия, снаряжения и инструкторов в Египет и Сирию. Была выделена чрезвычайная экономическая помощь. 14 июня 1967 года в Египет прибыла эскадрилья бомбардировщиков Ту-16. Вслед за ней по воздушному мосту в ОАР стала перебрасываться советская военная техника и оружие. В октябре 1967 года в Египет было доставлено: 110 истребителей МиГ-21, 80 — МиГ-19, 40 истребителей-бомбардировщиков Су-7, 40 бомбардировщиков Ил-28 и 10 — Ту-16. В 1968 году на вооружение египетских и сирийских ВВС продолжали поступать истребители МиГ-21, а сил ПВО — зенитно-ракетные комплексы С-75 и С-125. К концу 1968 года ВВС Египта не только восстановили свой предвоенный потенциал, но и значительно выросли количественно, одновременно модернизируясь качественно.
Западные эксперты полагали, что всего Египет получил 400 новых самолетов. Было создано сразу несколько новых аэродромов, на которых, помня разгромный опыт предыдущей войны, сооружали железобетонные ангары-капониры, выдерживавшие прямое попадание фугасной бомбы.
Сирийские ВВС тоже были значительно усилены. В страну прибыли сотни советских военных советников, разведчиков и военных переводчиков. К концу 1968 года на вооружении Сирийской Арабской Республики находилось 60 истребителей МиГ-21, 20 истребителей-бомбардировщиков СУ-7, там же доживали свой век 70 МиГ-15 и МиГ-17.
Одновременно улучшились и танковые поставки. Если раньше СССР сбывал Египту и Сирии большей частью свои устаревшие Т-34 времен второй мировой войны (новые модели Сирия и Египет покупали), то теперь в Африку поплыли Т-54, Т-55 и позже -- Т-62. Западные эксперты полагали, что у Египта на вооружении накопилось до 470 танков. Танк, однако, оружие наступательное, а на контратаку у Насера ещё сил не было...
23 июля 1967 года, в годовщину «революции полковников», Насер провозгласил, что готовит свою армию к возобновлению борьбы против Израиля. «Мы никогда не капитулируем и не согласимся на мир, который означает капитуляцию! », — заявил он.
29 августа лидеры тринадцати арабских стран собрались на трехдневную встречу в Хартуме, где поклялись продолжить борьбу с сионизмом. Под давлением Насера они сформулировали свое печально знаменитое тройное «нет» Израилю:
Нет — миру с Израилем!
Нет — признанию Израиля!
Нет — переговорам с Израилем!
Казалось бы, победа в Шестидневной войне должна была привести к тому, что униженные и побежденные арабы, осознав тщетность своих усилий уничтожить Израиль, дозреют до мысли с ним помириться, но логика арабских обывателей оказалась диаметрально противоположной. Если до войны 1967 года для большинства простых граждан арабских стран Израиль был неприятной, но неопасной занозой, то теперь, когда его границы раздвинулись от горы Хермон на севере, до Суэцкого канала на юге, Израиль стал вполне осязаемой угрозой. Жители Каира и Дамаска, столичных городов, своими глазами наблюдали вражеские израильские самолеты в небе у себя над головами и кричали, что с этим надо что-то делать.
Результатом этой арабской непримиримости и угроз стало ужесточение израильского общественного мнения. Все больше израильтян приходило к выводу, что единственным средством обеспечения безопасности является удержание территорий, завоеванных на момент прекращения огня в июне 1967 года.
А между тем, с конца 1967 года группы советских советников, которые находились в Египте и до Шестидневной войны, стали заменяться в Египте на целые воинские подразделения Советской Армии. Так, в марте 1968 года между ОАР, как все еще продолжал именовать себя Египет, и СССР было подписано соглашение о временном размещении на ее территории авиагруппы в составе шести бомбардировщиков Ту-16Р ( Дальний разведчик. Отличался 7 фотокамерами, станцией активных помех, аппаратурой радиотехнической разведки СРС-3 в подвесных контейнерах под крылом.) морской авиации для ведения воздушной разведки над Средиземным морем в интересах обеих стран. Численность группы определили в 130 человек, но позже она стала разрастаться.
Постепенно, советское военное присутствие в Египте стало настолько значительным, что многие арабские лидеры ругали Насера за то, что он превратил свою страну в «советскую колонию». Всему этому было свое объяснение Египетские и израильские части были разъединены Суэцким каналом, и наступательных операций, казалось, на этом фронте проводить нельзя. Чувствуя себя поэтому уверенно, Насер решил использовать текущее к нему советское оружие для продолжения военных действий. Строго говоря, полного прекращения огня на канале добиться не удалось. Время от времени вспыхивали перестрелки. Теперь, к середине 1968 года, Насер поставил боевые действия на регулярную основу. Пушки есть, снаряды есть, пусть стреляют, все равно израильтяне через канал не поплывут.
Артиллерийские дуэли уносили жизни с обеих сторон. Из приканальных египетских городов -- Исмаилии, Порт-Саида и Суэца выехали тысячи гражданских жителей. В 1948 году в Египте жили 15 млн человек, сейчас же там было уже 30 млн жителей, и Насер полагал, что победа в «войне на истощение» с 2,5-миллионным Израилем - это просто дело времени.
С израильской стороны солдаты стали окапываться. Так как особых окопов в песке не нароешь, стали строить бетонные бункеры, откуда вели наблюдение за противной стороной. Потом бункеры стали соединять в системы, так и появилась «линия Бар-Лева», названная по имени генерала Хаима Бар-Лева, который как раз служил в должности начальника генштаба ЦАХАЛа с 1968 по 1972 год и по долгу службы занимался войсками на переднем крае.
Всего линия Бар-Лева состояла из 30 передовых бункеров у канала и 11 тыловых укреплений , отнесенных на 8-12 км в глубь полуострова, куда не доставали снаряды египетской артиллерии и где были предусмотрены танковые парки.
Одно из израильских укреплений на линии Бар-Лева
Каждый из передовых бункеров контролировал около одного километра фронта, а между бункерами передвигались патрули и располагались временные наблюдательные посты. Строительство укреплений обошлось Израилю в большие деньги. (Как показали события войны Судного дня, деньги эти оказались выброшенными на ветер).
Египтяне собрали у канала до 1000 стволов артиллерии, которая в марте и апреле 1969 года вовсе гремела не переставая. Довольный Насер объявил, что 60 % укреплений линии Бар-Лева уничтожено. На самом деле укрепления выдержали обстрел и на тот момент оправдали себя. Стало ясно, что артиллерия мало чем может повредить хорошо окопавшемуся врагу, поэтому постепенно в эту «войну на истощение» стали втягиваться другие рода войск — флот, десантники и особенно авиация.
Стороны обменивались ударами. На море у берегов Синая 21 октября 1967 года египетский ракетный катер потопил израильский эсминец «Эйлат».
Погибло 47 моряков, 97 было ранено.
Через три дня израильская артиллерия практически сравняла с землей нефтедобывающие установки у города Суэц. После этого почти 11 месяцев на линии противостояния сохранялось относительное спокойствие.
В сентябре 1968 года Египет подверг израильский берег канала массированному артиллерийскому обстрелу, во время которого погибло 10 израильских солдат и 18 получили ранения. Следующий артобстрел произошёл 26 октября. На этот раз 13 израильтян погибло, 34 получили ранения.
Армия Израиля в ответ обстреляла города Суэц и Исмаилию и опять нанесла удар по остаткам нефтеперерабатывающего завода.
В ночь с 31 октября на 1 ноября небольшой отряд израильских десантников высадился с вертолётов в глубине египетской территории, в сотнях километров от Суэцкого канала. Они взорвали два важных моста через Нил и крупную, незадолго до того построенную советскими специалистами трансформаторную подстанцию в Наг Хаммади. Эти действия Израиля оказались очень эффективными, так как на фронте опять воцарилась тишина, которая продержалась до марта 1969 г. В это время стороны усиленно строили укрепления.
9 марта 1969 года, в результате прямого попадания израильского снаряда в блиндаж в районе Исмаилии погибли начальник египетского Генштаба генерал Абдул Риад и несколько сопровождавших его офицеров, прибывших на передовую для ознакомления с ситуацией на месте.
Абдул Муним Риад
После этого артиллерийские дуэли стали регулярными. Израильская авиация атаковала артиллерийские и ракетные батареи ПВО Египта. Но Израиль нёс регулярные потери, которые стали постоянно увеличиваться. За май, июнь и июль по некоторым данным погибло 47 израильских солдат, а 157 было ранено, по другим источникам потери в мае - 51, июне - 89 и июле - 112.
21 мая 1969 года египетская авиация предприняла несколько налетов на израильские позиции, но израильтяне были готовы к этому. 3 МиГ-21 были сбиты в воздушных дуэлях, а один МиГ стал жертвой ЗРК «Хок».
С 20 июля 1969 года израильские ВВС начали регулярные рейды на африканский берег канала. Хотя СССР поставил в Египет достаточно самолетов, чтобы восстановить ВВС страны, египетские летчики по-прежнему были слабоваты и практически каждый воздушный бой заканчивался сбитыми МиГами.
10 сентября 1969 года израильтяне провели рейд на египетские позиции вдоль Суэцкого канала с использованием трофейной бронетехники советского производства. В ходе операции было убито 150 египетских солдат, включая одного генерала. С израильской стороны один солдат получил лёгкое ранение.
Тогда египтяне решили начать широкомасштабную кампанию с воздуха, использовав всю свою наличную авиацию. 11 сентября египетская авиация нанесла массированный удар по израильским позициям на Синае, из 70 участвовавших самолётов 11 было потеряно. В этих сражениях, за период с мая по ноябрь 1969 года египетские ВВС потеряли 51 боевой самолет. Из них 34 было сбито в воздушных боях, 9 — зенитными орудиями и 8 — ЗРК «Хок».
В ночь с 15 на 16 ноября 1969 египетские боевые пловцы подорвали 3 израильских транспортных корабля в порту Эйлат. Два корабля получили тяжёлые повреждения, а один – затонул.
В декабре 1969 израильский спецназ успешно провёл операцию «Петух 53» -- доставку в Израиль советской радарной установки П-12. Этот радар дальнего обнаружения был способен засекать самолеты на малых высотах, его характеристики не были известны Израилю, и потому средств электронной борьбы с ним ещё не было. Десантники высадились в 6 км от РЛС, захватили египтян врасплох, демонтировали обе части радиолокационной станции: аппаратную и антенно-мачтовое устройство, и на внешней подвеске двух тяжелых вертолетов перевезли на Синай. Вместе со станцией был захвачен в плен и похищен её расчёт. После этой операции Насер отправил в отставку командующего военным округом.
Радар П-12 в музее ВВС Израиля
Вот, что пишет на страницах журнала «Воздушно-космическая оборона» (печатный орган Вневедомственного экспертного совета по проблемам воздушно-космической обороны )
в статье «Бои на Суэцком канале» полковник, старший преподаватель кафедры ВВС Военной академии Генерального штаба ВС РФ Виктор Ткачёв:
«В 1969 г. на Суэцком канале для прикрытия сухопутных войск и военных объектов в районах городов Порт-Саид, Исмаилия и Суэц были развернуты две зенитные ракетные бригады СА-75М (7 дивизионов).
Стремление прикрыть большое число объектов ограниченными силами и средствами ЗРВ привело к их распылению и не позволило организовать где-либо надежную оборону. Зенитные ракетные дивизионы в центре зональной группировки располагались с интервалом в 25-30 км, а фланговые дивизионы - на расстояниях 65-75км.
При таком построении не обеспечивалось взаимное прикрытие на малых высотах, а фланговые дивизионы вообще не имели огневого взаимодействия с центральной группой зрдн. Кроме того, у четырех южных зрдн, расположенных в гористой местности, были резко ограничены огневые возможности на малых высотах из-за больших углов закрытия.
Инженерное оборудование позиций не обеспечивало защиту боевой техники и личного состава. Зенитные ракетные дивизионы занимали СП полевого типа с обваловкой кабин и ПУ. Маскировка позиций отсутствовала.
Непосредственное прикрытие зрдн осуществлялось взводами зенитных пулеметов и только в двух дивизионах эту задачу выполняли зенитно-артиллерийские батареи, вооруженные 57-мм орудиями. Оповещение и целеуказание для зрдн осуществлялось по схеме ЦКП-КП дивизии-КП зрбр-КП зрдн. У последних прямых связей с соседними радиолокационными ротами, как правило, не было. В дивизионах свои СРЦ отсутствовали. В результате поступление информации о воздушной обстановке запаздывало. Степени боевой готовности зрдн не соответствовали подлетному времени целей на малых высотах.
Таким образом, группировка египетских ЗРВ на Суэцком канале в 1969 г. не была готова к отражению массированных ударов авиации Израиля, так как не учитывала возможность подхода самолетов противника на малых высотах с разных направлений и высокую плотность налетов. Соединения зенитных ракетных войск Египта не только не могли решить задачу прикрытия объектов, но даже оказались неспособны к самообороне. Группировка сама требовала прикрытия и, прежде всего, от атак с малых высот. Вследствие отсутствия должной маскировки и длительного пребывания дивизионов на одних и тех же позициях командованию ВВС Израиля удалось вскрыть построение зенитной ракетной обороны египтян, определить ее слабые места и затем разгромить стартовые позиции зрдн.
В течение пяти дней (с 20 по 24 июля 1969 г.) противник поразил СП шести зенитных ракетных дивизионов. После этого группировка ЗРВ Египта в зоне канала фактически была уничтожена…
Всего за период с июля 1969-го по март 1970 г. ВВС Израиля вывели из строя 18 зенитных ракетных дивизионов.»
Стремление прикрыть большое число объектов ограниченными силами и средствами ЗРВ привело к их распылению и не позволило организовать где-либо надежную оборону. Зенитные ракетные дивизионы в центре зональной группировки располагались с интервалом в 25-30 км, а фланговые дивизионы - на расстояниях 65-75км.
При таком построении не обеспечивалось взаимное прикрытие на малых высотах, а фланговые дивизионы вообще не имели огневого взаимодействия с центральной группой зрдн. Кроме того, у четырех южных зрдн, расположенных в гористой местности, были резко ограничены огневые возможности на малых высотах из-за больших углов закрытия.
Инженерное оборудование позиций не обеспечивало защиту боевой техники и личного состава. Зенитные ракетные дивизионы занимали СП полевого типа с обваловкой кабин и ПУ. Маскировка позиций отсутствовала.
Непосредственное прикрытие зрдн осуществлялось взводами зенитных пулеметов и только в двух дивизионах эту задачу выполняли зенитно-артиллерийские батареи, вооруженные 57-мм орудиями. Оповещение и целеуказание для зрдн осуществлялось по схеме ЦКП-КП дивизии-КП зрбр-КП зрдн. У последних прямых связей с соседними радиолокационными ротами, как правило, не было. В дивизионах свои СРЦ отсутствовали. В результате поступление информации о воздушной обстановке запаздывало. Степени боевой готовности зрдн не соответствовали подлетному времени целей на малых высотах.
Таким образом, группировка египетских ЗРВ на Суэцком канале в 1969 г. не была готова к отражению массированных ударов авиации Израиля, так как не учитывала возможность подхода самолетов противника на малых высотах с разных направлений и высокую плотность налетов. Соединения зенитных ракетных войск Египта не только не могли решить задачу прикрытия объектов, но даже оказались неспособны к самообороне. Группировка сама требовала прикрытия и, прежде всего, от атак с малых высот. Вследствие отсутствия должной маскировки и длительного пребывания дивизионов на одних и тех же позициях командованию ВВС Израиля удалось вскрыть построение зенитной ракетной обороны египтян, определить ее слабые места и затем разгромить стартовые позиции зрдн.
В течение пяти дней (с 20 по 24 июля 1969 г.) противник поразил СП шести зенитных ракетных дивизионов. После этого группировка ЗРВ Египта в зоне канала фактически была уничтожена…
Всего за период с июля 1969-го по март 1970 г. ВВС Израиля вывели из строя 18 зенитных ракетных дивизионов.»
В сложившейся обстановке Президент АРЕ Гамаль Абдель Насер тайно посетил Советский Союз и убедил советское руководство в необходимости прикрытия объектов АРЕ силами советских войск. Несмотря на то, что эти действия могли значительно обострить советско-американские отношения, советское правительство приняло решение осуществить прямую военную помощь — операция получила кодовое название «Кавказ».
Продолжение следует
Автор: Александр Привалов
Источники:
Статьи проекта Википедия
Статьи проекта Цикловики
Виктор Ткачев. Бои на Суэцком канале. http://www.vko.ru/voyny-i-konflikty/boi-na-sueckom-kanale
Александр Окороков.Секретные войны Советского Союза. https://www.e-reading.club/book.php?book=95319
Салмин Н. А. Интернационализм в действии: локальные войны и вооруженные конфликты с участием советского компонента : военного, военно-технического, экономического (1950-1989). — Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного университета, 2001
М. Штереншис. Израиль. История государства. 3-е издание, дополненное и переработанное. — Герцлия: ISRADON, 2009
Автор: Александр Привалов
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