23:08 18 июня

Иран нанес ракетный удар по базам боевиков на востоке Сирии

Иран нанес ракетный удар по базам боевиков на востоке Сирии

Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) нанес ракетный удар по скоплениям террористов в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщается в распространенном агентством Tasnim заявлении командования КСИР.

"В ответ на преступления террористов, совершенные 17 хордада (дата по иранскому календарю, соответствующая 7 июня) в Тегеране, КСИР нанес ракетный удар по скоплениям террористов, их командным пунктам и пунктам обеспечения в районе Дейр-эз-Зора на востоке Сирии. Были применены ракеты класса "земля - земля" средней дальности. Они были запущены с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "в результате этого сокрушительного ракетного удара уничтожено большое число террористов, а также значительное количество их вооружений".


Командование КСИР напоминает свое обещание о том, что "кровь жертв терактов в Тегеране не останется без возмездия". "Эта революционная мера (ракетный удар) несет ясное послание: Корпус "стражей" предупреждает террористов и их региональных и внерегиональных покровителей о том, что в случае повторения отвратительных дьявольских акций против иранской нации их исполнители и вдохновители будут отправлены в ад", - подчеркивает в заявлении командование КСИР.

7 июня две группы террористов совершили нападения на иранский парламент в Тегеране и на мавзолей имама Хомейни близ иранской столицы. Жертвами этих терактов стали 18 человек, около 50 получили ранения.
Первоисточник: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4346649


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