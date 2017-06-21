Проблемы самообороны Ту-160М2 в стратегических операциях. Как выжить в грозном небе в XXI веке?

Перспективная сверхманевренная противоракета малой и средней дальности для самообороны тактической авиации ВВС США «SACM-T» («CUDA») от ракет-перехватчиков противника. Изделие разработано на базе AIM-120C AMRAAM, но имеет слегка уменьшенные аэродинамические плоскости и в 2 раза меньшую длину «несущего корпуса». Для повышения маневренности и кинетического уничтожения ракет противника применён носовой «газодинамический пояс» поперечного управления

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/news/modernizirovannyy-tu-160m2-budet-zashchishchen-ot-vseh-tipov-raket

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/rvv-cd/rvv-cd.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/asraam/asraam.shtml

http://www.airwar.ru/enc/bomber/tu160.html

http://bastion-karpenko.ru/tu-160m2/

Можно сказать точно, что степень возлагаемых Воздушно-космическими силами России надежд на глубоко модернизированный вариант стратегического бомбардировщика-ракетоносца «Белый лебедь» с индексом Ту-160М2 явно не уступает уровню заинтересованности в проекте перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), также известного под обозначением «Изделие 80». К сожалению, наши специалисты из ПАО «Туполев», проконсультировавшись с представителями МО и командования ВКС, приняли решение следовать «штатовской» концепции перспективной стратегической авиации следующего поколения (машина, планер которой выполнен по схеме «летающее крыло», будет дозвуковой), в то время, как китайские компании «Xian Aircraft Industrial Corporation» и «Shenyng Aircraft Corporation» пошли своим путём, начав проектирование сверхзвуковых 2-маховых концептов средней и большой дальности H-18 и YH-X. Будем надеяться, что невысокая дозвуковая скорость ПАК ДА будет с лихвой компенсирована сверхмалой радиолокационной заметностью, уникальным бортовым радиолокационным оборудованием и внушительной боевой нагрузкой во внутренних отсеках вооружения. А теперь перейдём к рассмотрению более известного проекта усовершенствованного Ту-160М2.Радиолокационная сигнатура обновлённого «Блэкджека» («Изделия 70»), естественно, не приблизится к ЭПР разрабатывающегося ПАК ДА, но главное достоинство, — скорость в 2000 км/ч, у ракетоносца сохранится, а значит и время выхода на рубежи пуска основного ракетного вооружения (СКР Х-555, Х-101 и перспективной Х-БД) сократится примерно в 2 раза. В условиях, когда воздушный театр военных действий насыщается истребителями 5-го поколения, способными поддерживать полёт на сверхзвуковых крейсерских скоростях в 1,5М, высокая скорость Ту-160М2 выглядит очень и очень привлекательно, а в определённой тактической ситуации и вовсе может дать возможность нанести по противнику упреждающий точечный удар; ПАК ДА, оперирующий на скорости в 900 — 950 км/ч, на такой «бросок» не способен. По заявлению главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, элементная база БРЭО Ту-160М2 получит 60% новых цифровых модулей. Ожидается интеграция перспективного информационного поля: приборные панели первого и второго лётчиков, а также оператора и оператора-штурмана будут оснащены широкоформатными цветными ЖК МФИ высокого разрешения, комфортно и чётко отображающими самые незначительные тактические детали на театре военных действий, получаемые бортовым радиолокационным комплексом, станцией предупреждения об облучении, а также принимаемые от сторонних средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки.Также известно, что модернизированные «стратеги» получат более экономные усовершенствованные двухконтурные турбореактивные форсажные двигатели НК-32 серии 02, которые позволят довести радиус действия до 8000 км с нормальной ракетно-бомбовой нагрузкой и до 6000 км — с максимальной нагрузкой. Общая боевая эффективность машины должна возрасти почти в 2 раза за счёт введения сетецентрического БРЭО и новых индикационных систем. Отдельным пунктом стоит бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС-СП-1, которая позволит «Белому лебедю», даже без коррекции посредством спутников радионавигационной системы ГЛОНАСС, чётко определять своё местоположение, включая момент выхода на рубежи пуска ракетного вооружения. Аппаратный блок БИНС-СП-1 может сопрягаться практически со всеми современными модулями БРЭО и системы управления вооружением благодаря наличию распространённой шины данных стандарта MIL-STD-1553B; также есть возможность использования штатовской шины ARINC429. Данная бесплатформенная ИНС отличается отличной надёжностью (время наработки на отказ почти 95 суток), небольшой массой и компактностью аппаратных средств (70 кг и 12,3 дм3 соответственно), а также 24 каналами получения дополнительной навигационной информации от сторонних средств. «Сердцем» системы являются 3 кварцевых акселерометра АК-15 и 3 кольцевых лазерных гироскопа КЛ-3, обеспечивающие точность определения углов крена и тангажа ±0,1º и погрешность курсового направления полёта не более 0,2º без спутниковой коррекции.Совершенно ясно, что стратегический бомбардировщик-ракетоносец с такими способностями должен оснащаться продвинутым бортовым комплексом обороны (БКО), позволяющим избежать поражения зенитными управляемыми ракетами и ракетами класса «воздух-воздух» противника. Работы в данном направлении уже начаты. В частности, согласно заявлению генерального директора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимира Михеева, недавно стартовали опытно-конструкторские работы по проектированию перспективного БКО для нового Ту-160М2, который, как ожидается, должен «защитить борт от всех типов ракет». Этот комплекс заменит БКО предыдущего поколения «Байкал». «Защитить самолёт от всех типов ракет», — звучит весьма категорично и обнадёживающе. Тем не менее, нужно рассмотреть вопрос детально. Что мы знаем о новом комплексе?Как заявляет В. Михеев, он сможет обнаруживать цели на расстоянии в несколько сотен километров. Очевидно, что имеется в виду пассивное лоцирование радиоизлучающих наземных и воздушных объектов, их классификация и идентификация по частоте излучаемого в пространство электромагнитного сигнала. Другими словами, базовым элементом нового бортового комплекса обороны от КРЭТ станет продвинутая станция предупреждения об облучении (СПО), в накопитель которой будет загружено огромное количество известных шаблонов излучений различных РЛС морского, наземного и воздушного базирования, а также активных радиолокационных головок самонаведения ЗУР и УРВВ противника. Оператор «Блэкджека» сможет проводить детальную радиоэлектронную разведку в радиусе примерно 400 — 600 км от самолёта. Вторым средством оповещения может стать перспективная станция обнаружения атакующих ракет (СОАР) высокого разрешения, которая сменит теплопеленгатор «Огонёк», размещённый в хвостовом отсеке Ту-160М2. Вероятно, что эта станция будет аналогом той СОАР, которая входит в оборонительный комплекс многоцелевого истребителя МиГ-35. Это означает, что дальность обнаружения приближающейся УРВВ составит порядка 30 км, а ЗУР типа MIM-104C — около 50 км. Возможности по пассивному обнаружению ракет-перехватчиков противника, а также их носителей весьма серьёзные, но в концептуальном плане близки к тем, которыми обладает действующий бортовой комплекс обороны «Байкал»; увеличится лишь список идентифицируемых нападающих средств, а также точность и дальность их пеленгации.Не менее важным элементом перспективного БКО для Ту-160М2 станет антенный комплекс радиоэлектронного противодействия приближающимся ракетам-перехватчикам и МРЛС противника. Для того, чтобы будущая бортовая станция РЭБ могла эффективно подавлять удалённые обзорные и многофункциональные радиолокационные комплексы средств ПВО противника, а также активные радиолокационные головки самонаведения ракет направленными помехами, да ещё и в различных частотных диапазонах одновременно, она должна быть исполнена либо в виде распределённой апертуры из 4-х неподвижных компактных активных ФАР, либо из 2-х вращающихся полотен АФАР.В первом случае, роль главной АФАР-постановщика РЭП может выполнять новая бортовая РЛС под носовым обтекателем; второе и третье АФАР-полотна также будут размещены под радиопрозрачным носовым обтекателем, но будут обслуживать азимутальные углы ≥60° от курсового направления Ту-160М2 (они будут «смотреть» в борта, ровно как и антенные системы бокового обзора Н036Б-1-01Л/Б радара Н036 «Белка» для истребителя Т-50 ПАК ФА); четвёртое полотно АФАР должно работать по задней полусфере (ЗПС). Как видите, перед нами полноценная распределённая апертура из АФАР-станций, излучающих любые типы радиоэлектронных помех (от прицельных до заградительных или имитационных). Если же рассматривать вторую, упрощённую, конфигурацию станции РЭБ (2 вращающихся полотна АФАР), то здесь просто исключаются 2-е и 3-е «носовые» полотна, а в качестве постановщиков помех выступают перспективная бортовая РЛС и хвостовой АФАР-излучатель, оснащённые приводами вращения по примеру известной европейской БРЛС «Captor-E» для истребителей «Тайфун». Электронное управление диаграммой направленности данной апертуры будет осуществляться по целеуказанию от СПО, входящей в состав бортового комплекса обороны.Только применение в составе перспективного БКО активных ФАР (в излучающем тракте РЭБ) способно заметно повысить защищённость модернизированного «Белого лебедя» от различных типов ракет-перехватчиков, иные типы более простых излучателей способны работать лишь в узком диапазоне частот, что вряд ли позволить противостоять АРГСН ракет, работающим одновременно в X/Ku/Ka-диапазонах сантиметровых и миллиметровых волн. Серьёзные проблемы перспективному бортовому комплексу обороны Ту-160М2 могут быть созданы и сложными режимами наведения современных зенитных управляемых ракет и ракет воздушного боя средней и большой дальности. В «Рэйтеоне» тоже дураков нет. К примеру, с целью обхода радиоэлектронного противодействия БКО нашего Ту-160М2, в инерциально-навигационную систему таких перехватчиков, как AIM-120D или RIM-174 ERAM (SM-6) может быть загружен такой режим, при котором инерциальное наведение с радиокоррекцией будет действовать непосредственно до подлёта к цели. Сама же радиокоррекция может осуществляться по целеуказанию от инфракрасной системы обнаружения и сопровождения AN/AAQ-37 DAS истребителя F-35A, которая обнаружит инфракрасное излучение от мощнейших двигателей Ту-160М2 на дальности 150 — 250 км. Именно инфракрасные датчики являются наиболее достоверным средством определения точных координат противника, когда его борт является постановщиком радиоэлектронных помех. При сближении со «стратегом» на 2 — 4 км включится АРГСН, и БКО нашего «Блэкджека» чисто технически может не успеть за пару секунд сбить с толку ракету противника.Для «отведения» ракет-перехватчиков с перспективными биспектральными инфракрасными ГСН одни только инфракрасные ловушки также нельзя считать панацеей. Высокочувствительные матрицы способны принимать тепловое излучение средних (3 — 5 мкм) и длинных (8 — 12 мкм) волн. Также имеются и такие образцы ракет, рабочий диапазон ИКГСН которых охватывает исключительно короткие и средние волны (от 0,5 до 5,4 мкм), благодаря этому значительно улучшатся селекционные возможности программных фильтров ИКГСН: факелы реактивных двигателей могут быть легко выделены на фоне ИК-ловушек. Одной из таких ракет является британская УРВВ ближнего воздушного боя AIM-132 ASRAAM. Чтобы избежать перехвата подобными ракетами, Ту-160М2 должен быть оснащён не только обыкновенными контейнерами с ИК-ловушками, а и специализированными комплексами оптико-электронного противодействия типа «Витебск-25» или «Президент-С».И даже все вышеперечисленные конфигурации передового бортового комплекса обороны от КРЭТ не позволят полностью обезопасить Ту-160М2 от ЗУР и УРВВ новых поколений, а поэтому не стоит буквально воспринимать высказывания В. Михеева о «полной защищённости» нашего стратегического бомбардировщика-ракетоносца от всех типов ракет. Тем не менее, реализация полноценной противоракетной самообороны Ту-160М2 выглядит сегодня вполне реальной программой, которая потребует лишь незначительной переработки внутренних отсеков вооружения, а также установки компактных АФАР-РЛС для обнаружения и «захвата» подлетающих ракет противника.В качестве противоракет могут легко применяться управляемые ракеты «воздух-воздух» малой дальности (ближнего боя) Р-73РМД-2, либо РВВ-СД, адаптированные для перехвата вражеских ракет воздушного боя и ЗУР. Запускаемые из специально предусмотренных «малых» отсеков вооружения Р-73РМД-2 смогут перехватывать ракеты-перехватчики противника даже в задней полусфере благодаря сверхманевренности, обеспечиваемой интерцепторной системой отклонения вектора тяги.РВВ-СД больше подойдут для самообороны от ракет, двигающихся по инерции (с выгоревшим твердотопливным зарядом), ведь инфракрасной головке самонаведения УРВВ Р-73 будет на порядок сложнее «захватить» «холодную цель» (аэродинамический нагрев при скорости 1500 км/ч незначительный) , чем активной радиолокационной ГСН ракеты РВВ-СД. Единственным известным проектом противоракеты для самообороны боевой авиации является американский SACM-T, ранее известным под аббревиатурой «CUDA». Сейчас его пытаются довести до уровня оперативной боевой готовности, после чего противостоять ВВС США станет на порядок сложнее. Пора бы и нам обезопасить свой стратегический воздушный флот подобного рода безукоризненным оборонительным боекомплектом.