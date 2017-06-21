07:54 21 июня

Проблемы самообороны Ту-160М2 в стратегических операциях. Как выжить в грозном небе в XXI веке?



Можно сказать точно, что степень возлагаемых Воздушно-космическими силами России надежд на глубоко модернизированный вариант стратегического бомбардировщика-ракетоносца «Белый лебедь» с индексом Ту-160М2 явно не уступает уровню заинтересованности в проекте перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), также известного под обозначением «Изделие 80». К сожалению, наши специалисты из ПАО «Туполев», проконсультировавшись с представителями МО и командования ВКС, приняли решение следовать «штатовской» концепции перспективной стратегической авиации следующего поколения (машина, планер которой выполнен по схеме «летающее крыло», будет дозвуковой), в то время, как китайские компании «Xian Aircraft Industrial Corporation» и «Shenyng Aircraft Corporation» пошли своим путём, начав проектирование сверхзвуковых 2-маховых концептов средней и большой дальности H-18 и YH-X. Будем надеяться, что невысокая дозвуковая скорость ПАК ДА будет с лихвой компенсирована сверхмалой радиолокационной заметностью, уникальным бортовым радиолокационным оборудованием и внушительной боевой нагрузкой во внутренних отсеках вооружения. А теперь перейдём к рассмотрению более известного проекта усовершенствованного Ту-160М2.

Радиолокационная сигнатура обновлённого «Блэкджека» («Изделия 70»), естественно, не приблизится к ЭПР разрабатывающегося ПАК ДА, но главное достоинство, — скорость в 2000 км/ч, у ракетоносца сохранится, а значит и время выхода на рубежи пуска основного ракетного вооружения (СКР Х-555, Х-101 и перспективной Х-БД) сократится примерно в 2 раза. В условиях, когда воздушный театр военных действий насыщается истребителями 5-го поколения, способными поддерживать полёт на сверхзвуковых крейсерских скоростях в 1,5М, высокая скорость Ту-160М2 выглядит очень и очень привлекательно, а в определённой тактической ситуации и вовсе может дать возможность нанести по противнику упреждающий точечный удар; ПАК ДА, оперирующий на скорости в 900 — 950 км/ч, на такой «бросок» не способен. По заявлению главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, элементная база БРЭО Ту-160М2 получит 60% новых цифровых модулей. Ожидается интеграция перспективного информационного поля: приборные панели первого и второго лётчиков, а также оператора и оператора-штурмана будут оснащены широкоформатными цветными ЖК МФИ высокого разрешения, комфортно и чётко отображающими самые незначительные тактические детали на театре военных действий, получаемые бортовым радиолокационным комплексом, станцией предупреждения об облучении, а также принимаемые от сторонних средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки.


Также известно, что модернизированные «стратеги» получат более экономные усовершенствованные двухконтурные турбореактивные форсажные двигатели НК-32 серии 02, которые позволят довести радиус действия до 8000 км с нормальной ракетно-бомбовой нагрузкой и до 6000 км — с максимальной нагрузкой. Общая боевая эффективность машины должна возрасти почти в 2 раза за счёт введения сетецентрического БРЭО и новых индикационных систем. Отдельным пунктом стоит бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС-СП-1, которая позволит «Белому лебедю», даже без коррекции посредством спутников радионавигационной системы ГЛОНАСС, чётко определять своё местоположение, включая момент выхода на рубежи пуска ракетного вооружения. Аппаратный блок БИНС-СП-1 может сопрягаться практически со всеми современными модулями БРЭО и системы управления вооружением благодаря наличию распространённой шины данных стандарта MIL-STD-1553B; также есть возможность использования штатовской шины ARINC429. Данная бесплатформенная ИНС отличается отличной надёжностью (время наработки на отказ почти 95 суток), небольшой массой и компактностью аппаратных средств (70 кг и 12,3 дм3 соответственно), а также 24 каналами получения дополнительной навигационной информации от сторонних средств. «Сердцем» системы являются 3 кварцевых акселерометра АК-15 и 3 кольцевых лазерных гироскопа КЛ-3, обеспечивающие точность определения углов крена и тангажа ±0,1º и погрешность курсового направления полёта не более 0,2º без спутниковой коррекции.

Совершенно ясно, что стратегический бомбардировщик-ракетоносец с такими способностями должен оснащаться продвинутым бортовым комплексом обороны (БКО), позволяющим избежать поражения зенитными управляемыми ракетами и ракетами класса «воздух-воздух» противника. Работы в данном направлении уже начаты. В частности, согласно заявлению генерального директора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимира Михеева, недавно стартовали опытно-конструкторские работы по проектированию перспективного БКО для нового Ту-160М2, который, как ожидается, должен «защитить борт от всех типов ракет». Этот комплекс заменит БКО предыдущего поколения «Байкал». «Защитить самолёт от всех типов ракет», — звучит весьма категорично и обнадёживающе. Тем не менее, нужно рассмотреть вопрос детально. Что мы знаем о новом комплексе?

Как заявляет В. Михеев, он сможет обнаруживать цели на расстоянии в несколько сотен километров. Очевидно, что имеется в виду пассивное лоцирование радиоизлучающих наземных и воздушных объектов, их классификация и идентификация по частоте излучаемого в пространство электромагнитного сигнала. Другими словами, базовым элементом нового бортового комплекса обороны от КРЭТ станет продвинутая станция предупреждения об облучении (СПО), в накопитель которой будет загружено огромное количество известных шаблонов излучений различных РЛС морского, наземного и воздушного базирования, а также активных радиолокационных головок самонаведения ЗУР и УРВВ противника. Оператор «Блэкджека» сможет проводить детальную радиоэлектронную разведку в радиусе примерно 400 — 600 км от самолёта. Вторым средством оповещения может стать перспективная станция обнаружения атакующих ракет (СОАР) высокого разрешения, которая сменит теплопеленгатор «Огонёк», размещённый в хвостовом отсеке Ту-160М2. Вероятно, что эта станция будет аналогом той СОАР, которая входит в оборонительный комплекс многоцелевого истребителя МиГ-35. Это означает, что дальность обнаружения приближающейся УРВВ составит порядка 30 км, а ЗУР типа MIM-104C — около 50 км. Возможности по пассивному обнаружению ракет-перехватчиков противника, а также их носителей весьма серьёзные, но в концептуальном плане близки к тем, которыми обладает действующий бортовой комплекс обороны «Байкал»; увеличится лишь список идентифицируемых нападающих средств, а также точность и дальность их пеленгации.

Не менее важным элементом перспективного БКО для Ту-160М2 станет антенный комплекс радиоэлектронного противодействия приближающимся ракетам-перехватчикам и МРЛС противника. Для того, чтобы будущая бортовая станция РЭБ могла эффективно подавлять удалённые обзорные и многофункциональные радиолокационные комплексы средств ПВО противника, а также активные радиолокационные головки самонаведения ракет направленными помехами, да ещё и в различных частотных диапазонах одновременно, она должна быть исполнена либо в виде распределённой апертуры из 4-х неподвижных компактных активных ФАР, либо из 2-х вращающихся полотен АФАР.

В первом случае, роль главной АФАР-постановщика РЭП может выполнять новая бортовая РЛС под носовым обтекателем; второе и третье АФАР-полотна также будут размещены под радиопрозрачным носовым обтекателем, но будут обслуживать азимутальные углы ≥60° от курсового направления Ту-160М2 (они будут «смотреть» в борта, ровно как и антенные системы бокового обзора Н036Б-1-01Л/Б радара Н036 «Белка» для истребителя Т-50 ПАК ФА); четвёртое полотно АФАР должно работать по задней полусфере (ЗПС). Как видите, перед нами полноценная распределённая апертура из АФАР-станций, излучающих любые типы радиоэлектронных помех (от прицельных до заградительных или имитационных). Если же рассматривать вторую, упрощённую, конфигурацию станции РЭБ (2 вращающихся полотна АФАР), то здесь просто исключаются 2-е и 3-е «носовые» полотна, а в качестве постановщиков помех выступают перспективная бортовая РЛС и хвостовой АФАР-излучатель, оснащённые приводами вращения по примеру известной европейской БРЛС «Captor-E» для истребителей «Тайфун». Электронное управление диаграммой направленности данной апертуры будет осуществляться по целеуказанию от СПО, входящей в состав бортового комплекса обороны.

Только применение в составе перспективного БКО активных ФАР (в излучающем тракте РЭБ) способно заметно повысить защищённость модернизированного «Белого лебедя» от различных типов ракет-перехватчиков, иные типы более простых излучателей способны работать лишь в узком диапазоне частот, что вряд ли позволить противостоять АРГСН ракет, работающим одновременно в X/Ku/Ka-диапазонах сантиметровых и миллиметровых волн. Серьёзные проблемы перспективному бортовому комплексу обороны Ту-160М2 могут быть созданы и сложными режимами наведения современных зенитных управляемых ракет и ракет воздушного боя средней и большой дальности. В «Рэйтеоне» тоже дураков нет. К примеру, с целью обхода радиоэлектронного противодействия БКО нашего Ту-160М2, в инерциально-навигационную систему таких перехватчиков, как AIM-120D или RIM-174 ERAM (SM-6) может быть загружен такой режим, при котором инерциальное наведение с радиокоррекцией будет действовать непосредственно до подлёта к цели. Сама же радиокоррекция может осуществляться по целеуказанию от инфракрасной системы обнаружения и сопровождения AN/AAQ-37 DAS истребителя F-35A, которая обнаружит инфракрасное излучение от мощнейших двигателей Ту-160М2 на дальности 150 — 250 км. Именно инфракрасные датчики являются наиболее достоверным средством определения точных координат противника, когда его борт является постановщиком радиоэлектронных помех. При сближении со «стратегом» на 2 — 4 км включится АРГСН, и БКО нашего «Блэкджека» чисто технически может не успеть за пару секунд сбить с толку ракету противника.

Для «отведения» ракет-перехватчиков с перспективными биспектральными инфракрасными ГСН одни только инфракрасные ловушки также нельзя считать панацеей. Высокочувствительные матрицы способны принимать тепловое излучение средних (3 — 5 мкм) и длинных (8 — 12 мкм) волн. Также имеются и такие образцы ракет, рабочий диапазон ИКГСН которых охватывает исключительно короткие и средние волны (от 0,5 до 5,4 мкм), благодаря этому значительно улучшатся селекционные возможности программных фильтров ИКГСН: факелы реактивных двигателей могут быть легко выделены на фоне ИК-ловушек. Одной из таких ракет является британская УРВВ ближнего воздушного боя AIM-132 ASRAAM. Чтобы избежать перехвата подобными ракетами, Ту-160М2 должен быть оснащён не только обыкновенными контейнерами с ИК-ловушками, а и специализированными комплексами оптико-электронного противодействия типа «Витебск-25» или «Президент-С».

И даже все вышеперечисленные конфигурации передового бортового комплекса обороны от КРЭТ не позволят полностью обезопасить Ту-160М2 от ЗУР и УРВВ новых поколений, а поэтому не стоит буквально воспринимать высказывания В. Михеева о «полной защищённости» нашего стратегического бомбардировщика-ракетоносца от всех типов ракет. Тем не менее, реализация полноценной противоракетной самообороны Ту-160М2 выглядит сегодня вполне реальной программой, которая потребует лишь незначительной переработки внутренних отсеков вооружения, а также установки компактных АФАР-РЛС для обнаружения и «захвата» подлетающих ракет противника.


Перспективная сверхманевренная противоракета малой и средней дальности для самообороны тактической авиации ВВС США «SACM-T» («CUDA») от ракет-перехватчиков противника. Изделие разработано на базе AIM-120C AMRAAM, но имеет слегка уменьшенные аэродинамические плоскости и в 2 раза меньшую длину «несущего корпуса». Для повышения маневренности и кинетического уничтожения ракет противника применён носовой «газодинамический пояс» поперечного управления


В качестве противоракет могут легко применяться управляемые ракеты «воздух-воздух» малой дальности (ближнего боя) Р-73РМД-2, либо РВВ-СД, адаптированные для перехвата вражеских ракет воздушного боя и ЗУР. Запускаемые из специально предусмотренных «малых» отсеков вооружения Р-73РМД-2 смогут перехватывать ракеты-перехватчики противника даже в задней полусфере благодаря сверхманевренности, обеспечиваемой интерцепторной системой отклонения вектора тяги.

РВВ-СД больше подойдут для самообороны от ракет, двигающихся по инерции (с выгоревшим твердотопливным зарядом), ведь инфракрасной головке самонаведения УРВВ Р-73 будет на порядок сложнее «захватить» «холодную цель» (аэродинамический нагрев при скорости 1500 км/ч незначительный) , чем активной радиолокационной ГСН ракеты РВВ-СД. Единственным известным проектом противоракеты для самообороны боевой авиации является американский SACM-T, ранее известным под аббревиатурой «CUDA». Сейчас его пытаются довести до уровня оперативной боевой готовности, после чего противостоять ВВС США станет на порядок сложнее. Пора бы и нам обезопасить свой стратегический воздушный флот подобного рода безукоризненным оборонительным боекомплектом.

Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/news/modernizirovannyy-tu-160m2-budet-zashchishchen-ot-vseh-tipov-raket
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/rvv-cd/rvv-cd.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/asraam/asraam.shtml
http://www.airwar.ru/enc/bomber/tu160.html
http://bastion-karpenko.ru/tu-160m2/
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 6

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  1. kugelblitz Сегодня, 06:13
    По мне так Ту-160 уже имеет все, дабы дожить до создания гиперзвукового суборбитального бомбера, считай двухмаховый, дальность огромная, меж прочим мало кто знает, но он стелс с покрытием лопаток и воздуховодов радиопоглощающим материалом. Авионику подшаманят и будет опять лидером, до которого В-2 как до кетая. И вообще концепция у него в первую очередь не для прорыва ПВО, а скорее для выхода в район пуска ракет. Не помешало бы оснастить противокорабельными ракетами, так как Ту-22М3 не вечные, а тут уже и ракетный крейсер с неограниченной дальностью выходит по сути.
    kugelblitz
  2. kig Сегодня, 07:02
    Абсолютной защиты быть не может, как ни старайся. Можно обеспечить защиту, максимально возможную на данный момент, но завтра появятся новые средства нападения. Это бесконечный процесс, спор меча и щита, снаряда и брони.
    kig
    1. kig Сегодня, 07:03
      Интересно, если я в Сингапуре, то почему флажок голландский?
      kig
      1. капрал Сегодня, 07:26
        Цитата: kig
        Интересно, если я в Сингапуре, то почему флажок голландский?

        Может ты в Голланди курнул чего, и думаешь что в Сингапуре? wassat wink
        капрал
  3. Großer Feldherr Сегодня, 07:11
    Лично для меня вопрос его применения остается открытым. Самолет исключительно большой ядрной войны, который должен зачистить то, что пропустили баллистические ракеты.
    Тогда зачем ему на сверхзвуке куда то пробиваться через ПВО, если ему это ПВО зачищать надо? Разве не для этого ракеты в 5000км дали?
    Автор предлагает напичкать всего и много , ведь самолет большой и вмещает действительно много, но в реальности такая "звезда смерти" будет и стоить космически.
    Großer Feldherr
  4. Yak28 Сегодня, 07:30
    Как я понимаю ТУ- 160 планируется применять в случае большой войны со своей территории или рядом с ней где нет ПВО противника,либо бомбить недоразвитые страны со слабенькой ПВО вроде Ирака,Сирии,Афганистана летая над территорией противника,и то под прикрытием других самолётов.Самая главная задача у ТУ-160 это успеть взлететь и не сдохнуть на аэродроме.Смутно представляю как ТУ 160 ломится сквозь развитое ПВО противника request
    Yak28
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