Ретирадный танк «Порось»

Разглядывая в бинокль современную Украину, мы видим, что старое танкостроение в ней умерло, нового не будет никогда. Поэтому шушпанцеры, яркое творение свидомого гения, есть логичный и адекватный ответ на требование времени, а именно деиндустриализацию территории БУ и массовый возврат населения из города в деревню, так сказать, к корням. А новому времени должна соответствовать и новая техника.Моё творение есть попытка внести свой вклад в это нелёгкое, но любопытнейшее с инженерной точки зрения дело. Я сам установил для себя критерии для разрабатываемой техники, но уверен, что со мной согласятся многие.Для того чтобы конструкция была признана совершенной, она должна быть:1. Востребованной2. Простой в изготовлении3. ДешёвойИтак:ВостребованностьСегодня конфликт находится в вялотекущей фазе. Но если укроармия соберётся с духом и решится на стремительную атаку, события могут понестись вскачь, в смысле армия рванёт в сторону Киева и Львова. В этом случае будет уже не до танковых боёв. Главной задачей лучшей армии Европы станет увезти с собой как можно больше добра и увезти так, чтобы добытое по дороге не отобрали. Поскольку события могут развиваться очень быстро, для планомерного грабежа населения Донбасса во-первых может быть мало времени, во-вторых грабить придётся в условиях, когда армия Новороссии будет наступать на пятки, а то и просто кинется в погоню. Удирать, возможно, придётся по просёлочным дорогам и буеракам. И вот тут-то понадобится выдающаяся проходимость МТ-ЛБ, скорострельность 76 мм пушки и прочность кузова, в котором киборги будут вывозить своё выходное пособие. Именно этим и обусловлена предложенная компоновка, когда кузов для добычи впереди, а пушка сзади. Почему лёгкая пушка? Да потому, что от неё не требуется подбивать танки – главное отпугнуть преследователей на лёгкой бронетехнике, джипах и велосипедах.Простота изготовленияНичего особенного не надо. База есть. Приварить кузов от самосвала КАМАЗ 43255 – простейшая задача. Причём кузов надо приваривать именно так, как показано на схеме, чтобы металлический лист прикрывал перевозимый груз от пуль и осколков. Но при желании самосвальный кузов может быть заменён на кузов от грузовика ЗИЛ 431410, имеющий такие-же габариты, но на котором можно установить тент при перевозке трофеев, боящихся влаги - например, мешков с мукой или сахаром.Несколько сложнее прорезать дыру в крыше диаметром 1800, чтобы установить прогон башни, но и это решаемо.ДешевизнаТранспортёры древние и давно самортизированные. Кузова можно взять со старой советской техники. Танк весь не нужен - от него нужна только башня. То есть основные затраты на транспортировку к месту сборки, сварку с газорезкой. Ну и на оплату услуг местных чиновников.Теперь вопрос: сколько таких ретирадных танков можно наваять?База МТ-ЛБ. В 2014 году разных модификаций на Украине насчитывалось 6790 шт. Конечно, большая часть была потеряна, продана ополченцам и просто тупо про…на. Но на тысячу-полторы более-менее исправных можно смело рассчитывать.Грузовики КАМАЗ и ЗИЛ. От них нужен только кузов. Если поискать по свалкам, полагаю, можно найти немало. Но в конце концов, короб можно и сварить. Это наименьшая часть проблемы.Танковая башня. С этим сложнее. Про ПТ-76 на Украине слышать не доводилось. Но мир велик. Вот данные из Википедии по состоянию на 2016 год:Ангола — 10 ПТ-76,Бенин — 18 ПТ-76 (боеспособность которых находится под вопросом),Вьетнам — 300 ПТ-76,Гана — 15 ПТ-76,Демократическая Республика Конго — 10 ПТ-76,Замбия — 30 ПТ-76,Индонезия:Национальная армия Индонезии — 15 ПТ-76,Морская пехота Индонезии — 55 ПТ-76 (боеспособность которых находится под вопросом),КНДР — 560 ПТ-76,Куба — некоторое количество ПТ-76,Лаос — 10 ПТ-76,Мадагаскар — 12 ПТ-76,Никарагуа — 10 ПТ-76 на хранении,Пакистан — 32-50 ПТ-76,Республика Конго — 3 ПТ-76,Сирия — до 80 ПТ-76,Уганда — не менее 20 ПТ-76Таким образом, если исключить Вьетнам, КНДР и воюющую Сирию, (хотя нафиг в Сирийской пустыне плавающие танки?), можно рассчитывать минимум на 200 башен. А если поторговаться с КНДР, то число может увеличится до 700-750.Поскольку от танка нужны только башни и боеприпасы, транспортировка будет достаточно проста и недорога.Таким образом, запасов хватит на формирование и оснащение не менее 6-7 трофейных батальонов, а в идеале до 20-25. С такой силищей можно будет вычистить Донбасс до последнего холодильника и микроволновки, что будет немалым подспорьем для героев АТО, рванувшим на новое место жительства на Западе БУ.В общем, тыловым службам добробатов Украины не стоит терять время, а надо бы заняться решением насущной проблемы уже сейчас.