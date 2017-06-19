16:32 19 июня

Белоруский малогабаритный пистолет ПСН-В

После распада Советского Союза, многие из республик, входящих в состав некогда огромной страны, решили, что оружие им нужно своего собственного производства и разработки. Одни пытались «откреститься» от того что их связывало с СССР, другие подгоняли свое вооружение под требования своих новых союзников, кто-то пытался модернизировать советские образцы, кто-то пытался сделать что-то принципиально новое. Мало что из созданного стало на вооружение, производится серийно и известно в широких массах, но среди этих разработок встречаются достаточно интересные технические решения и даже готовые к производству изделия.

Наравне с новыми разработками активно использовалось и советское оружие, однако, то огромное разнообразие которое оставили оружейники Советского Союза не всегда покрывало новые боевые задачи. Кроме того, рано или поздно и оружие, и боеприпасы устаревают.

Навряд ли можно удивить тем, что новые образцы появляются в Польше или на Украине, новости о новом оружии оттуда хоть и нечасты и не всегда позитивные, но все-таки есть. Однако в этом году новый образец ручного огнестрельного оружия появился в Белоруссии и судя по последним новостям, оружие может быть не самым плохим, если конечно серийное производство все не испортит.


Причины начала разработки пистолета ПСН-В

На вооружении правоохранительных органов Республики Беларусь до сих пор стоит малогабаритный пистолет ПСМ, который является весьма неплохим образцом малогабаритного оружия. ПСМ зарекомендовал себя как пистолет, который можно скрыто носить даже под легкой одеждой, но за габариты пришлось платить удобством эксплуатации и, что важнее, боеприпасом.

ПСМ питается мелкокалиберным патроном с метрическим обозначением 5,45х18. Данный патрон действительно в каком-то роде уникален. В первую очередь нужно отметить, что пуля 5,45 в отдельных случаях более уверенно пробивает легкие кевларовые бронежилеты в сравнении с патроном 9х18 ПМ. Конструктор данного боеприпаса смогла доказать, что даже при уменьшении калибра, при условии слабой стабилизации пули, поражающая способность будет равняться таковой того же 9х18. Ну а высокая точность для данного боеприпаса была и не нужна, так как используемый в малогабаритном оружии он должен был поражать цели на сверхкоротких дистанциях.

И вроде бы боеприпас со всех сторон должен был быть идеальным, если бы ни одно, но Антонина Дмитриевна Денисова (конструктор, разработавший данный боеприпас) взяла на самую высокую планку патрона 9х18. В результате, уверенно поразить противника из оружия под данный боеприпас можно только попав в жизненно важные органы. Так были неоднократны случаи, когда люди не просто выживали после нескольких попаданий в область живота, но и могли активно продолжать оказывать сопротивление, хотя в последующем метраж кишечника им был существенно укорочен.

Так и получилось, что на вооружении стоит оружие надежное, компактное, но которое не всегда может остановить противника.

Нельзя пройти и мимо того, что из аналогичного оружия есть в западных странах и США, а есть очень и очень много. На данный момент наверное только ленивый производитель оружия не выпустил линейку малогабаритных пистолетов, причем как в мелких калибрах, так под достаточно серьезные боеприпасы – от стареньких .45ACP до .357SIG. Нужно так же помнить, что и номенклатура боеприпасов достаточно широкая – от пуль с бронебойными сердечниками до экспансивных.

Такое оружие позиционируется, чаще всего, как оружие самообороны или же резервное, на случай отказа основного оружия, но это скорее из-за более лояльного законодательства, позволяющего гражданским лицам не только иметь, но и применять короткоствольное оружие для защиты себя, окружающих и своего имущества. Такому оружию нужно делать соответствующую рекламу, наше же оружие в рекламе не нуждается, так как доступно только тому, кому доступно.

Исходя из этого можно сделать вполне логичный вывод – по малогабаритным (отдельно подчеркну, НЕ специальным) пистолетам мы проигрываем, причем не только по количеству, но видимо и по характеристикам.

В общем, правоохранительные органы испытывают необходимость в замене ПСМ на более мощное, но при этом не более крупное оружие. Тут можно долго спорить о том, что неплохо было бы найти полноценную замену и заменить основное оружие, а уже потом браться за малогабаритные пистолеты, но любое движение – это хорошо, особенно если оно вперед, а не назад.

Конструкция пистолета ПСН-В

Разработкой нового пистолета занялся конструктор Игорь Васильев. Как говорит сам разработчик, идея создания данного пистолета уже была давно, но реализовать в металле ее удалось только в последний год. Боеприпас для оружия был выбран 9х19, причем в оружии заложена возможность использования и более мощных патронов российского производства.

Сразу нужно оговориться, что информации об оружии не так много, плюс ко всему отдельные элементы могут быть заменены и переработаны, так как сам пистолет вот-вот должен пройти государственные испытания, а они редко проходят так чтобы изделие осталось в своем первоначальном варианте.

Так, возможно, будет заменена рамка оружия. На данный момент она выполнена полностью металлической с деревянной накладкой на рукояти. Несмотря на то, что даже с металлической рамкой пистолет весит всего 460 грамм, для того чтобы удешевить его производство вероятнее всего будет использован пластик.

Вопросы вызывают и элементы управления. Переключатель предохранителя располагается на кожухе-затворе оружия, продублирован с обоих сторон, но он достаточно небольшой и явно не самый удобный для переключения. Если оглядываться на последние веянья оружейной моды, то от переключателя предохранителя вообще можно отказаться. При использовании автоматического предохранителя на спусковом крючке и ударно-спускового механизма только двойного действия с довзводом, оружие будет вполне безопасным даже с патроном в патроннике, в теории. Хотелось бы увидеть и более удобную кнопку извлечения магазина.

На данный момент для пистолета имеется два варианта магазинов вместимостью 6 и 8 патронов, причем магазин меньшей вместимости не имеет упора под мизинец в угоду малой высоте пистолета, так что возможно останется магазин только на 8 патронов, как более удобный при стрельбе.

Кстати говоря о сокращении габаритов оружия. Ствол пистолета посажен максимально низко, насколько это позволяла конструкция. Это не только уменьшает габариты, но и позволяет снизить подброс ствола вверх при стрельбе, соответственно на линию прицеливания данный пистолет будет возвращаться более быстро.

Автоматика пистолета построена по схеме с коротким ходом ствола и его сцеплением с кожухом-затвором за приливы на стволе и совпадающие с ними приливы с внутренней стороны кожуха-затвора. Расцепление ствола и кожуха-затвора происходит за счет снижения казенной части ствола из-за взаимодействия фигурного выреза в приливе под патронником и оси рычага затворной задержки. Схема автоматики отлажена в производстве уже очень давно и зарекомендовала себя как надежная и долговечная. Несмотря на это, можно добиться более дешевого производства при незначительной модернизации, в частности, за счет сцепления прилива над патронником с окном для выброса стреляных гильз, что сделали многие производители.

Что мы имеем в итоге?

Если говорить честно и давать оценку пистолету ПНС-В здраво, то по сути это оружие в данном виде навряд ли можно назвать современным, как бы этого не хотелось. Оно не лишено недостатков, большинство из которых останутся из-за того, что пистолет малогабаритный и предназначен для скрытого ношения. Но при всем при этом на данный момент этот пистолет займет свою нишу, если поступит в серийное производство, так как его характеристики явно выше того же ПСМ.

Попадет ли данное оружие на мировой рынок? Очень и очень навряд ли, так как пистолет ПСН-В просто не выдержит конкуренции с европейскими и американскими оружейными компаниями. И даже Бразилия им навряд ли заинтересуется, так как у них есть свои Taurus по очень низким ценам.

Впрочем, очень странно что сами белорусы, судя по комментариям в интернете, восприняли данный пистолет «в штыки», все-таки нужно делать скидку на то, что это фактически первый опыт создания подобного оружия в стране, и еще раз повторюсь, то что было продемонстрировано может быть еще не конечным результатом работы. То, что оружие навряд ли получиться современным и конкурентоспособным на мировом рынке это да, но то что оно будет плохим – очень и очень спорно. В данном случае главным является то, что данный пистолет должен справляться с поставленными задачами и быть лучше предшественника, а для этого у пистолета ПСН-В есть все шансы.
Автор: Марк Поддубный

Использованы фотографии: www.belta.by, www.tut.by
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Комментарии 1

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  1. рич Сегодня, 16:30
    Мне лично очень нравился ПСМ, при весе 460 гр - Отличная кучность стрельбы, высокая точность, отличная балансировка и простое устройство, позволяющее проводить быструю разборку и сборку.

    рич
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