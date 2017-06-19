Белоруский малогабаритный пистолет ПСН-В
После распада Советского Союза, многие из республик, входящих в состав некогда огромной страны, решили, что оружие им нужно своего собственного производства и разработки. Одни пытались «откреститься» от того что их связывало с СССР, другие подгоняли свое вооружение под требования своих новых союзников, кто-то пытался модернизировать советские образцы, кто-то пытался сделать что-то принципиально новое. Мало что из созданного стало на вооружение, производится серийно и известно в широких массах, но среди этих разработок встречаются достаточно интересные технические решения и даже готовые к производству изделия.
Навряд ли можно удивить тем, что новые образцы появляются в Польше или на Украине, новости о новом оружии оттуда хоть и нечасты и не всегда позитивные, но все-таки есть. Однако в этом году новый образец ручного огнестрельного оружия появился в Белоруссии и судя по последним новостям, оружие может быть не самым плохим, если конечно серийное производство все не испортит.
Причины начала разработки пистолета ПСН-В
На вооружении правоохранительных органов Республики Беларусь до сих пор стоит малогабаритный пистолет ПСМ, который является весьма неплохим образцом малогабаритного оружия. ПСМ зарекомендовал себя как пистолет, который можно скрыто носить даже под легкой одеждой, но за габариты пришлось платить удобством эксплуатации и, что важнее, боеприпасом.
И вроде бы боеприпас со всех сторон должен был быть идеальным, если бы ни одно, но Антонина Дмитриевна Денисова (конструктор, разработавший данный боеприпас) взяла на самую высокую планку патрона 9х18. В результате, уверенно поразить противника из оружия под данный боеприпас можно только попав в жизненно важные органы. Так были неоднократны случаи, когда люди не просто выживали после нескольких попаданий в область живота, но и могли активно продолжать оказывать сопротивление, хотя в последующем метраж кишечника им был существенно укорочен.
Так и получилось, что на вооружении стоит оружие надежное, компактное, но которое не всегда может остановить противника.
Такое оружие позиционируется, чаще всего, как оружие самообороны или же резервное, на случай отказа основного оружия, но это скорее из-за более лояльного законодательства, позволяющего гражданским лицам не только иметь, но и применять короткоствольное оружие для защиты себя, окружающих и своего имущества. Такому оружию нужно делать соответствующую рекламу, наше же оружие в рекламе не нуждается, так как доступно только тому, кому доступно.
Исходя из этого можно сделать вполне логичный вывод – по малогабаритным (отдельно подчеркну, НЕ специальным) пистолетам мы проигрываем, причем не только по количеству, но видимо и по характеристикам.
В общем, правоохранительные органы испытывают необходимость в замене ПСМ на более мощное, но при этом не более крупное оружие. Тут можно долго спорить о том, что неплохо было бы найти полноценную замену и заменить основное оружие, а уже потом браться за малогабаритные пистолеты, но любое движение – это хорошо, особенно если оно вперед, а не назад.
Конструкция пистолета ПСН-В
Сразу нужно оговориться, что информации об оружии не так много, плюс ко всему отдельные элементы могут быть заменены и переработаны, так как сам пистолет вот-вот должен пройти государственные испытания, а они редко проходят так чтобы изделие осталось в своем первоначальном варианте.
Так, возможно, будет заменена рамка оружия. На данный момент она выполнена полностью металлической с деревянной накладкой на рукояти. Несмотря на то, что даже с металлической рамкой пистолет весит всего 460 грамм, для того чтобы удешевить его производство вероятнее всего будет использован пластик.
На данный момент для пистолета имеется два варианта магазинов вместимостью 6 и 8 патронов, причем магазин меньшей вместимости не имеет упора под мизинец в угоду малой высоте пистолета, так что возможно останется магазин только на 8 патронов, как более удобный при стрельбе.
Кстати говоря о сокращении габаритов оружия. Ствол пистолета посажен максимально низко, насколько это позволяла конструкция. Это не только уменьшает габариты, но и позволяет снизить подброс ствола вверх при стрельбе, соответственно на линию прицеливания данный пистолет будет возвращаться более быстро.
Автоматика пистолета построена по схеме с коротким ходом ствола и его сцеплением с кожухом-затвором за приливы на стволе и совпадающие с ними приливы с внутренней стороны кожуха-затвора. Расцепление ствола и кожуха-затвора происходит за счет снижения казенной части ствола из-за взаимодействия фигурного выреза в приливе под патронником и оси рычага затворной задержки. Схема автоматики отлажена в производстве уже очень давно и зарекомендовала себя как надежная и долговечная. Несмотря на это, можно добиться более дешевого производства при незначительной модернизации, в частности, за счет сцепления прилива над патронником с окном для выброса стреляных гильз, что сделали многие производители.
Что мы имеем в итоге?
Попадет ли данное оружие на мировой рынок? Очень и очень навряд ли, так как пистолет ПСН-В просто не выдержит конкуренции с европейскими и американскими оружейными компаниями. И даже Бразилия им навряд ли заинтересуется, так как у них есть свои Taurus по очень низким ценам.
Впрочем, очень странно что сами белорусы, судя по комментариям в интернете, восприняли данный пистолет «в штыки», все-таки нужно делать скидку на то, что это фактически первый опыт создания подобного оружия в стране, и еще раз повторюсь, то что было продемонстрировано может быть еще не конечным результатом работы. То, что оружие навряд ли получиться современным и конкурентоспособным на мировом рынке это да, но то что оно будет плохим – очень и очень спорно. В данном случае главным является то, что данный пистолет должен справляться с поставленными задачами и быть лучше предшественника, а для этого у пистолета ПСН-В есть все шансы.
Навряд ли можно удивить тем, что новые образцы появляются в Польше или на Украине, новости о новом оружии оттуда хоть и нечасты и не всегда позитивные, но все-таки есть. Однако в этом году новый образец ручного огнестрельного оружия появился в Белоруссии и судя по последним новостям, оружие может быть не самым плохим, если конечно серийное производство все не испортит.
Причины начала разработки пистолета ПСН-В
На вооружении правоохранительных органов Республики Беларусь до сих пор стоит малогабаритный пистолет ПСМ, который является весьма неплохим образцом малогабаритного оружия. ПСМ зарекомендовал себя как пистолет, который можно скрыто носить даже под легкой одеждой, но за габариты пришлось платить удобством эксплуатации и, что важнее, боеприпасом.
И вроде бы боеприпас со всех сторон должен был быть идеальным, если бы ни одно, но Антонина Дмитриевна Денисова (конструктор, разработавший данный боеприпас) взяла на самую высокую планку патрона 9х18. В результате, уверенно поразить противника из оружия под данный боеприпас можно только попав в жизненно важные органы. Так были неоднократны случаи, когда люди не просто выживали после нескольких попаданий в область живота, но и могли активно продолжать оказывать сопротивление, хотя в последующем метраж кишечника им был существенно укорочен.
Так и получилось, что на вооружении стоит оружие надежное, компактное, но которое не всегда может остановить противника.
Такое оружие позиционируется, чаще всего, как оружие самообороны или же резервное, на случай отказа основного оружия, но это скорее из-за более лояльного законодательства, позволяющего гражданским лицам не только иметь, но и применять короткоствольное оружие для защиты себя, окружающих и своего имущества. Такому оружию нужно делать соответствующую рекламу, наше же оружие в рекламе не нуждается, так как доступно только тому, кому доступно.
Исходя из этого можно сделать вполне логичный вывод – по малогабаритным (отдельно подчеркну, НЕ специальным) пистолетам мы проигрываем, причем не только по количеству, но видимо и по характеристикам.
В общем, правоохранительные органы испытывают необходимость в замене ПСМ на более мощное, но при этом не более крупное оружие. Тут можно долго спорить о том, что неплохо было бы найти полноценную замену и заменить основное оружие, а уже потом браться за малогабаритные пистолеты, но любое движение – это хорошо, особенно если оно вперед, а не назад.
Конструкция пистолета ПСН-В
Сразу нужно оговориться, что информации об оружии не так много, плюс ко всему отдельные элементы могут быть заменены и переработаны, так как сам пистолет вот-вот должен пройти государственные испытания, а они редко проходят так чтобы изделие осталось в своем первоначальном варианте.
Так, возможно, будет заменена рамка оружия. На данный момент она выполнена полностью металлической с деревянной накладкой на рукояти. Несмотря на то, что даже с металлической рамкой пистолет весит всего 460 грамм, для того чтобы удешевить его производство вероятнее всего будет использован пластик.
На данный момент для пистолета имеется два варианта магазинов вместимостью 6 и 8 патронов, причем магазин меньшей вместимости не имеет упора под мизинец в угоду малой высоте пистолета, так что возможно останется магазин только на 8 патронов, как более удобный при стрельбе.
Кстати говоря о сокращении габаритов оружия. Ствол пистолета посажен максимально низко, насколько это позволяла конструкция. Это не только уменьшает габариты, но и позволяет снизить подброс ствола вверх при стрельбе, соответственно на линию прицеливания данный пистолет будет возвращаться более быстро.
Автоматика пистолета построена по схеме с коротким ходом ствола и его сцеплением с кожухом-затвором за приливы на стволе и совпадающие с ними приливы с внутренней стороны кожуха-затвора. Расцепление ствола и кожуха-затвора происходит за счет снижения казенной части ствола из-за взаимодействия фигурного выреза в приливе под патронником и оси рычага затворной задержки. Схема автоматики отлажена в производстве уже очень давно и зарекомендовала себя как надежная и долговечная. Несмотря на это, можно добиться более дешевого производства при незначительной модернизации, в частности, за счет сцепления прилива над патронником с окном для выброса стреляных гильз, что сделали многие производители.
Что мы имеем в итоге?
Попадет ли данное оружие на мировой рынок? Очень и очень навряд ли, так как пистолет ПСН-В просто не выдержит конкуренции с европейскими и американскими оружейными компаниями. И даже Бразилия им навряд ли заинтересуется, так как у них есть свои Taurus по очень низким ценам.
Впрочем, очень странно что сами белорусы, судя по комментариям в интернете, восприняли данный пистолет «в штыки», все-таки нужно делать скидку на то, что это фактически первый опыт создания подобного оружия в стране, и еще раз повторюсь, то что было продемонстрировано может быть еще не конечным результатом работы. То, что оружие навряд ли получиться современным и конкурентоспособным на мировом рынке это да, но то что оно будет плохим – очень и очень спорно. В данном случае главным является то, что данный пистолет должен справляться с поставленными задачами и быть лучше предшественника, а для этого у пистолета ПСН-В есть все шансы.
Автор: Марк Поддубный
Использованы фотографии: www.belta.by, www.tut.by
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