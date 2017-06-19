Армия Ирака штурмует последний оплот боевиков в Мосуле

Иракские силы сегодня рано утром вступили на территорию Старого города в Мосуле, последний район города, удерживаемый ИГ [запрещено в РФ].

Согласно информации РИА Новости , представитель президента США в коалиции против группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) Бретт Макгерк сообщил о том, что иракским военным удалось войти на территорию Старого города в Мосуле.Данная часть города, второго по численности жителей в Ираке, отличается средневековой планировкой — множеством узких улочек шириной всего в два-три метра, которые способны существенно усложнить ведение боевых действий.Операция по освобождению Мосула стартовала в октябре 2016 года. За время её проведения город покинули свыше 862 тысяч жителей.