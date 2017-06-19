05:19 19 июня

Армия Ирака штурмует последний оплот боевиков в Мосуле

Согласно информации РИА Новости , представитель президента США в коалиции против группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) Бретт Макгерк сообщил о том, что иракским военным удалось войти на территорию Старого города в Мосуле.

Иракские силы сегодня рано утром вступили на территорию Старого города в Мосуле, последний район города, удерживаемый ИГ [запрещено в РФ].


Армия Ирака штурмует последний оплот боевиков в Мосуле



Данная часть города, второго по численности жителей в Ираке, отличается средневековой планировкой — множеством узких улочек шириной всего в два-три метра, которые способны существенно усложнить ведение боевых действий.

Операция по освобождению Мосула стартовала в октябре 2016 года. За время её проведения город покинули свыше 862 тысяч жителей.


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Комментарии 2

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  1. сибиралт Сегодня, 04:25
    Старый город в Мосуле придется брать вручную. Вряд ли это быстро получится, если террористам не заплатят за выход.
    сибиралт
  2. iliitchitch Сегодня, 04:45
    862тысячи жителей , ну ничего себе . Освободители , чтоб им , таким "освободителям" . лузеры .
    iliitchitch
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