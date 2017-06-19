05:23 19 июня

Фургон врезался в скопление людей в Лондоне

Согласно информации РИА Новости , агентство Рейтер сообщает о совершенном в ночь на понедельник наезде фургона на скопление людей в Лондоне.

Фургон врезался в скопление людей в Лондоне


Как поясняет полиция, инцидент произошел на улице Севен Систерс. Имеются пострадавшие. Один человек задержан.


Как утверждает газета Daily Mail, травмы получили не менее десяти человек.

По данным издания Independent, ссылающегося на очевидцев, нападение произошло вскоре после полуночи по местному времени. Фургон врезался в людей, покидавших мечеть в Финсбери парке.

Использованы фотографии: http://www.reuters.com/article/us-britain-security-idUSKBN19A016
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. МПК105 Сегодня, 04:56
    Когда им уже всё это надоест?Или уже настолько толерантные,что-никогда? what
    МПК105
    1. сибиралт Сегодня, 05:02
      Пошли ночью в мечеть помолится, а тут такая беда! belay
      сибиралт
    2. cariperpaint Сегодня, 05:02
      не... там обратка по моему началась... все кого сбили это люди выходящие из мечети... и если это намеренно то дальше боюсь представить что может произойти.
      cariperpaint
      1. Reptiloid Сегодня, 05:07
        Угол падения равен, углу отражения. ВОТ что!!!!!
        Reptiloid
      2. yuriy55 Сегодня, 05:12
        Цитата: cariperpaint
        то дальше боюсь представить что может произойти.

        Чего бояться? Говори...Произойдёт то же, что происходит с собакой, которая начинает бросаться на людей...Если у кого-то возникают сомнения, что на всякую тёмную ж...личность, найдётся гражданин с развитым "правым" полушарием мозга, можно напомнить, чем заканчивался такой конфликт раньше...когда мечети строили там, где их строили...
        yuriy55
  2. Mavrikiy Сегодня, 05:07
    Это не теракт. Просто опять на работе и в семье неприятности.
    Mavrikiy
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