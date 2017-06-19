Фургон врезался в скопление людей в Лондоне
Согласно информации РИА Новости , агентство Рейтер сообщает о совершенном в ночь на понедельник наезде фургона на скопление людей в Лондоне.
Как поясняет полиция, инцидент произошел на улице Севен Систерс. Имеются пострадавшие. Один человек задержан.
Как утверждает газета Daily Mail, травмы получили не менее десяти человек.
По данным издания Independent, ссылающегося на очевидцев, нападение произошло вскоре после полуночи по местному времени. Фургон врезался в людей, покидавших мечеть в Финсбери парке.
Как поясняет полиция, инцидент произошел на улице Севен Систерс. Имеются пострадавшие. Один человек задержан.
Как утверждает газета Daily Mail, травмы получили не менее десяти человек.
По данным издания Independent, ссылающегося на очевидцев, нападение произошло вскоре после полуночи по местному времени. Фургон врезался в людей, покидавших мечеть в Финсбери парке.
Использованы фотографии: http://www.reuters.com/article/us-britain-security-idUSKBN19A016
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