Т-50 укомплектуют эскадрилью

Нам нужна не партия из двух-трех машин, а гораздо больше. Мы хотим получить столько самолетов, чтобы могли ими укомплектовать эскадрилью. А затем постепенно довести количество этих самолетов до требуемого и тем самым достичь нового качественного уровня.

Надеемся, что наша Дальняя авиация будет получать по три-четыре самолета в год.