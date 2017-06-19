Т-50 укомплектуют эскадрилью
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев сообщил о намерении военного ведомства страны на первоначальном этапе укомплектовать в полном составе эскадрилью истребителями пятого поколения Т-50 .
С его слов, предполагается, что авиатехника ВКС РФ к 2025 году будет представлена на 80-90% новейшими образцами.
В числе новых самолетов будет фигурировать модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М2, первый полет которого запланирован на март 2018 года.
Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.
Нам нужна не партия из двух-трех машин, а гораздо больше. Мы хотим получить столько самолетов, чтобы могли ими укомплектовать эскадрилью. А затем постепенно довести количество этих самолетов до требуемого и тем самым достичь нового качественного уровня.
С его слов, предполагается, что авиатехника ВКС РФ к 2025 году будет представлена на 80-90% новейшими образцами.
В числе новых самолетов будет фигурировать модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М2, первый полет которого запланирован на март 2018 года.
Надеемся, что наша Дальняя авиация будет получать по три-четыре самолета в год.
Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.
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