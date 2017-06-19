05:25 19 июня

Т-50 укомплектуют эскадрилью

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев сообщил о намерении военного ведомства страны на первоначальном этапе укомплектовать в полном составе эскадрилью истребителями пятого поколения Т-50 .

Нам нужна не партия из двух-трех машин, а гораздо больше. Мы хотим получить столько самолетов, чтобы могли ими укомплектовать эскадрилью. А затем постепенно довести количество этих самолетов до требуемого и тем самым достичь нового качественного уровня.





С его слов, предполагается, что авиатехника ВКС РФ к 2025 году будет представлена на 80-90% новейшими образцами.

В числе новых самолетов будет фигурировать модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М2, первый полет которого запланирован на март 2018 года.

Надеемся, что наша Дальняя авиация будет получать по три-четыре самолета в год.


Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.


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Комментарии 1

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  1. МПК105 Сегодня, 05:24
    Хотеть не вредно...Флотские тоже хотят Кораблей много,хороших и разных...
    МПК105
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