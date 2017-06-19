Чего хотят Турчинов и Порошенко?
13 июня «кровавый пастор» Александр Турчинов выступил с неоднозначным заявлением, в котором призвал не то «прекратить антитеррористическую операцию на Донбассе», не то «дойти до Москвы».
По словам человека, который в свое время, будучи «и.о.президента», начал так называемую АТО, она «сыграла положительную роль». Однако, добавил он, в ее рамках «освободить оккупированные территории» (то есть, уничтожить Донецкую и Луганскую Народные Республики) невозможно.
В то же время Турчинов высказался за то, чтобы применять Вооруженные силы Украины «в условиях гибридной агрессии России». И это якобы будет «укреплением Минских соглашений».
Трудно разобраться в подобном заявлении - к миру или к войне призвал сей «пастор»? Поэтому многие СМИ дали к этой новости заголовки такого рода: дескать, Турчинов призвал прекратить АТО.
Впрочем, ранее этот тип высказался недвусмысленно. Во время своего визита в «зону АТО» (то есть, в оккупированные укрохунтой Марьинку и Красногоровку) он так ответил на вопрос, когда закончится война: «Вот когда Москву возьмем, тогда и закончится». В этом свете его слова о противодействии «гибридной агрессии России» выглядят уже по-другому: вовсе не как миролюбивый призыв прекратить преступную войну.
Петр Порошенко, со своей стороны, выразил несогласие с Турчиновым (точнее, с той трактовкой его спорного заявления, что следует прекратить «АТО»). «Если мы отменим АТО и не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, мы оставим Украины беззащитной», - сказал он.
Т.н. президент Украины (пришедший к власти в результате госпереворота, о чем все время нужно напоминать) рассказал о других планах: он «поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса». И тут же, подобно Турчинову, спекульнул Минскими соглашениями. По его словам, готовящийся законопроект «базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях».
Что Порошенко, что Турчинов не просто призывают к эскалации конфликта (Порошенко – в рамках Донбасса, Турчинов же замахивается на Россию). Они оба еще при этом ссылаются на Минские мирные соглашения. Получается почти по Оруэллу: «Мир – это война». Вот это и объединяет Порошенко и Турчинова, несмотря на возникшие между ними разногласия: оба призывают к войне, утверждая, что стремятся к миру.
Куда откровеннее о планах украинской хунты высказался премьер-министр Владимир Гройсман. Он сослался на кровавый опыт Хорватии, уничтожившей в свое время Республику Сербскую Краину. Хорватия, сказал Гройсман, «вернула себе утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе» (опять утверждения о мире на фоне призыва к войне!)
Украинские политики неоднократно приводили в пример конфликт между Хорватией, пользовавшейся поддержкой Запада, и изолированными от всего мира сербами. Злодейство, совершенное в 90-х годах неоусташами (идейными наследниками гитлеровского фашизма), не дает покоя нынешним необандеровцам.
Только забывают они о том, что даже насквозь продажный и предвзятый Гаагский трибунал все же привлек к ответственности ряд хорватских военных за преступления, совершенные в Сербской Краине. Да, это судилище – прежде всего, инструмент расправы над сербами и их лидерами.
Но даже этот орган, хотя бы на словах претендующий на объективность, не смог полностью закрыть глаза на убийство тысяч сербов, на 250 000 сербских беженцев, которым пришлось покинуть свои дома.
То есть, даже по меркам Запада и его куцего «правосудия», хорватский сценарий был преступным. Но о его повторении постоянно твердят члены украинской хунты, включая премьер-министра.
На этом фоне вся словесная шелуха Турчинова и Порошенко, весь их показной спор – это неуклюжее прикрытие преступных планов, касающихся эскалации конфликта на Донбассе. За миролюбивой риторикой и за утверждениями о приверженности Минским договоренностям – стремление не только продолжить убийства мирных граждан в ДНР и ЛНР, но и развязать полномасштабную войну.
Автор: Елена Громова
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