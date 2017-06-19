Корвет "Совершенный" провёл ракетные стрельбы в рамках госиспытаний
Продолжаются государственные испытания нового российского корвета, построенного для Тихоокеанского флота по проекту 20380. Речь идёт о корвете «Совершенный», постройка которого велась на Амурском судостроительном заводе. Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что корвет провёл успешные ракетные испытания. Приводится заявление представителя пресс-службы ТОФ Владимира Матвеева:
В рамках государственных испытаний корвет «Совершенный» проведёт артиллерийские стрельбы как по надводным, так и по воздушным мишеням. Ходовые испытания военного корабля должны завершиться (по плану) в июле. Далее будут осуществлены проверка показаний приборов и датчиков, осмотр оборудования, на основании чего инженеры сделают вывод о состоянии корвета после проведённых испытаний.
Корвет «Совершенный» был заложен на Амурском судостроительном заводе ещё в 2006 году. Около двух лет назад его спустили на воду.
Корветы проекта 20380 – боевые корабли 3-го ранга ближней морской зоны. Полное водоизмещение – 2,2 тыс. тонн, длина (по КВЛ) – 90 м, ширина (по КВЛ) – 11,1 м, средняя осадка – 3,7 м, скорость полного хода – 27 узлов, дальность плавания – 3,5 тыс. миль, экипаж – 99 человек.
Основное ракетное вооружение: «Уран» и «Редут». На борту способен нести вертолёт. Обладает также артиллерийским, противолодочным ("Пакет-НК") вооружением, радиоэлектронным и радиолокационным вооружениями. Для версии проекта 20385 предусмотрено вооружение ракетными комплексами «Калибр».
Стрельба выполнялась по морскому корабельному щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Противокорабельная ракета комплекса "Уран" успешно поразила назначенную надводную цель.
В рамках государственных испытаний корвет «Совершенный» проведёт артиллерийские стрельбы как по надводным, так и по воздушным мишеням. Ходовые испытания военного корабля должны завершиться (по плану) в июле. Далее будут осуществлены проверка показаний приборов и датчиков, осмотр оборудования, на основании чего инженеры сделают вывод о состоянии корвета после проведённых испытаний.
Корвет «Совершенный» был заложен на Амурском судостроительном заводе ещё в 2006 году. Около двух лет назад его спустили на воду.
Корветы проекта 20380 – боевые корабли 3-го ранга ближней морской зоны. Полное водоизмещение – 2,2 тыс. тонн, длина (по КВЛ) – 90 м, ширина (по КВЛ) – 11,1 м, средняя осадка – 3,7 м, скорость полного хода – 27 узлов, дальность плавания – 3,5 тыс. миль, экипаж – 99 человек.
Основное ракетное вооружение: «Уран» и «Редут». На борту способен нести вертолёт. Обладает также артиллерийским, противолодочным ("Пакет-НК") вооружением, радиоэлектронным и радиолокационным вооружениями. Для версии проекта 20385 предусмотрено вооружение ракетными комплексами «Калибр».
Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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