08:00 19 июня

Корвет "Совершенный" провёл ракетные стрельбы в рамках госиспытаний

Продолжаются государственные испытания нового российского корвета, построенного для Тихоокеанского флота по проекту 20380. Речь идёт о корвете «Совершенный», постройка которого велась на Амурском судостроительном заводе. Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что корвет провёл успешные ракетные испытания. Приводится заявление представителя пресс-службы ТОФ Владимира Матвеева:
Стрельба выполнялась по морскому корабельному щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Противокорабельная ракета комплекса "Уран" успешно поразила назначенную надводную цель.


В рамках государственных испытаний корвет «Совершенный» проведёт артиллерийские стрельбы как по надводным, так и по воздушным мишеням. Ходовые испытания военного корабля должны завершиться (по плану) в июле. Далее будут осуществлены проверка показаний приборов и датчиков, осмотр оборудования, на основании чего инженеры сделают вывод о состоянии корвета после проведённых испытаний.

Корвет «Совершенный» был заложен на Амурском судостроительном заводе ещё в 2006 году. Около двух лет назад его спустили на воду.


Корвет "Совершенный" провёл ракетные стрельбы в рамках госиспытаний



Корветы проекта 20380 – боевые корабли 3-го ранга ближней морской зоны. Полное водоизмещение – 2,2 тыс. тонн, длина (по КВЛ) – 90 м, ширина (по КВЛ) – 11,1 м, средняя осадка – 3,7 м, скорость полного хода – 27 узлов, дальность плавания – 3,5 тыс. миль, экипаж – 99 человек.

Основное ракетное вооружение: «Уран» и «Редут». На борту способен нести вертолёт. Обладает также артиллерийским, противолодочным ("Пакет-НК") вооружением, радиоэлектронным и радиолокационным вооружениями. Для версии проекта 20385 предусмотрено вооружение ракетными комплексами «Калибр».

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:21
    11 лет.Неплохо для начала. wassat А ещё над авианосцами думаем.
    ВЕРЕСК
    1. Умник Сегодня, 06:36
      11 лет назад он был совершенным
      Умник
  2. insular Сегодня, 06:42
    был заложен на Амурском судостроительном заводе ещё в 2006 году. Около двух лет назад его спустили на воду
    Грустно даже не то, что в прошлом были 90-е, а то, что все думают, что та эпоха закончилась...
    insular
  3. atmaisi Сегодня, 07:15
    Админы Муд.а.ки, хаааа, у.роды)))
    atmaisi
Картина дня