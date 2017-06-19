07:54 19 июня

11 стран закупят F-35 на 37 млрд. долл.

Согласно информации РИА Новости , новостное агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники сообщает о том, что близки к завершению переговоры, касающиеся реализации истребителей пятого поколения F-35 одиннадцати странам, в частности США.

Ожидается, что стоимость сделки достигнет рекорда, составив свыше 37 млрд. долл. Поставки предполагаются в течение 2018 – 2020 годов. Оплату за них планируется произвести тремя траншами. Цена одной машины составит в среднем 85 млн. долл., однако к 2020 году ожидается её уменьшение.




Самолеты F-35 регулярно подвергались критике за их высокую стоимость. Однако следует учитывать, что в 2010 году их цена рассматривалась на уровне 138 млн. долл . В целом, согласно последним официальным данным, к настоящему времени суммарная стоимость программы серийного строительства истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II достигла 380 млрд. долл. Эти затраты позволили разработать и построить уже две сотни самолетов. Продолжается развертывание подразделений, которым в будущем предстоит решать разнообразные задачи при помощи новой техники. Пилоты осваивают получаемые машины.


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Комментарии 14

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:17
    А наши T-50, только 10 планируют к 2025..Трудно будет нашим асам..Но русские не сдаются!
    ОТДЕЛ
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:25
      Цитата: ОТДЕЛ
      11 стран закупят F-35 на 37 млрд. долл

      какой удар Виталий по вашему "ура"... ну ничего, вы скажите" МУЖИКИ"!!!! да у нас будут 10 "ПАКФА" к ЭТОМУ году!" порвём их...ну или просто пошли выпьем.... laughing пока писал и грел кофе,вы опередили... в ПВО вам служить...
      андрей юрьевич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:40
        Цитата: андрей юрьевич
        какой удар Виталий по вашему "ура"..

        Ну хватит издеваться..Не так уж и часто я "Ура" кричу.. laughing У них уже 200, а у нас и 10 нет..
        Опять бегать придется как зайцам , после крика воздух... angry
        ОТДЕЛ
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:49
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ну хватит издеваться..Не так уж и часто я "Ура" кричу.

          ох...Виталя...не искушай в суе... laughing
          андрей юрьевич
    2. vkl.47 Сегодня, 07:42
      Умеют матрасы фуфло толкать.потом и зимец впарят Литве в пожизненный кредит и авианосец галимый тоже впарят.шестой флот же должен у берегов Белоруссии стоять)))
      vkl.47
  2. Spartanez300 Сегодня, 07:20
    По показателю приема на вооружение самолетов пятого поколения мы значительно отстаем от США , но лучше семь раз отмерить .
    Spartanez300
    1. vkl.47 Сегодня, 07:48
      А он точно пятого?это же ЯК с новой авионикой.там от пятого только цыфра 5.компания ЛОХkidМартин
      vkl.47
  3. Диванный эксперт Сегодня, 07:24
    Спешка причина травматизма... т50 еще как их корыто уделает.. в перспективе лет так через ...цать=)
    Диванный эксперт
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:28
      Цитата: Диванный эксперт
      Спешка причина травматизма... т50 еще как их корыто уделает.. в перспективе лет так через ...цать=)

      андрей юрьевич
    2. Jovanni Сегодня, 07:47
      Цитата: Диванный эксперт
      Спешка причина травматизма... т50 еще как их корыто уделает.. в перспективе лет так через ...цать=)

      Навряд ли уделает. К тому времени, пока Т 50 в войска начнут поставлять, F35 небось только по музеям и останутся...
      Jovanni
  4. iliitchitch Сегодня, 07:26
    10 Т-50 к 2025 ? Да ладно . Враги , блин , в заблуждении , что те поляки с Сусаниным .
    iliitchitch
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:31
      Цитата: iliitchitch
      10 Т-50 к 2025 ? Да ладно . Враги , блин , в заблуждении , что те поляки с Сусаниным .

      китайцы подпольно собирают...
      андрей юрьевич
  5. андрей юрьевич Сегодня, 07:30
    Цитата: Spartanez300
    , но лучше семь раз отмерить .

    это -да...всё равно потом-резать...(пилить)
    андрей юрьевич
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:51
    свыше 37 млрд. долл.

    Ну, что же остается только поздравить американцев за отличный маркетинг и рекламу на весь мир.
    rotmistr60
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