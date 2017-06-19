11 стран закупят F-35 на 37 млрд. долл.
Согласно информации РИА Новости , новостное агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники сообщает о том, что близки к завершению переговоры, касающиеся реализации истребителей пятого поколения F-35 одиннадцати странам, в частности США.
Ожидается, что стоимость сделки достигнет рекорда, составив свыше 37 млрд. долл. Поставки предполагаются в течение 2018 – 2020 годов. Оплату за них планируется произвести тремя траншами. Цена одной машины составит в среднем 85 млн. долл., однако к 2020 году ожидается её уменьшение.
Самолеты F-35 регулярно подвергались критике за их высокую стоимость. Однако следует учитывать, что в 2010 году их цена рассматривалась на уровне 138 млн. долл . В целом, согласно последним официальным данным, к настоящему времени суммарная стоимость программы серийного строительства истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II достигла 380 млрд. долл. Эти затраты позволили разработать и построить уже две сотни самолетов. Продолжается развертывание подразделений, которым в будущем предстоит решать разнообразные задачи при помощи новой техники. Пилоты осваивают получаемые машины.
Ожидается, что стоимость сделки достигнет рекорда, составив свыше 37 млрд. долл. Поставки предполагаются в течение 2018 – 2020 годов. Оплату за них планируется произвести тремя траншами. Цена одной машины составит в среднем 85 млн. долл., однако к 2020 году ожидается её уменьшение.
Самолеты F-35 регулярно подвергались критике за их высокую стоимость. Однако следует учитывать, что в 2010 году их цена рассматривалась на уровне 138 млн. долл . В целом, согласно последним официальным данным, к настоящему времени суммарная стоимость программы серийного строительства истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II достигла 380 млрд. долл. Эти затраты позволили разработать и построить уже две сотни самолетов. Продолжается развертывание подразделений, которым в будущем предстоит решать разнообразные задачи при помощи новой техники. Пилоты осваивают получаемые машины.
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