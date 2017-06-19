Как Билл Клинтон Россию победил
Победа Б. Ельцина на президентских выборах 1996 года — заслуга вовсе не русская. Это заслуга американская, считают некоторые заокеанские аналитики. На выборах 1996 года победили Билл Клинтон и подотчётные ему политтехнологи, выступившие в роли «кураторов». Собственно, выиграл выборы Зюганов, но в пользу Ельцина постарались фальсификаторы.
Как пишет Алан Гилмен на «World Socialist Web Site» , представлять американскую избирательную систему «моделью демократии» — обыкновенное и явное «мошенничество». Это система, которая «юридически санкционирует покупку кандидатов, партий и выборов сверхбогатой финансовой олигархией». Но это только одна сторона дела. «Когда дело доходит до манипуляций с выборами за границей, — продолжает аналитик, — американская правящая элита, её СМИ и политические марионетки знают, о чем они говорят. Соединённые Штаты — мировой лидер по вмешательству в выборы других стран». Один только профессор Д. Левин из университета Карнеги — Меллона собрал базу данных, в которой зарегистрировано 81 вмешательство Вашингтона в 1946—2000 гг. в выборы в других странах. Это число не включает военные перевороты и иные усилия по смене режимов.
Одним из самых наглых случаев, когда США влезли в чужие выборы, было участие в кампании 1996 года в России. Белый дом самым прямым образом «поставил своего кандидата на правление в чужой стране».
В 1996 году Белый дом «и лично президент Билл Клинтон», отмечает автор, провели «масштабную кампанию по обеспечению переизбрания Бориса Ельцина — человека, «чей компрадорский режим был создан в первую очередь для контроля за развалом Советского Союза и восстановлением капитализма». Ирония в том, что спустя 20 лет грянул скандал в связи с предполагаемым российским вмешательством в американские выборы 2016 года, в которых «жертвой» оказалась Хиллари Клинтон — жена того самого президента, который руководил реальным вмешательством Вашингтона в российские выборы в России, напоминает Гилмен.
К тому моменту, когда Ельцин в начале 1996 года объявил, что он будет баллотироваться на второй срок, он являлся «одним из самых презираемых» людей в России. Последствия приватизации российской экономики были катастрофическими: снижение ВВП на 50%, гиперинфляция, необузданная коррупция, резкое повышение уровня преступности, крах медицины, нехватка продовольствия и топлива, невыплаты заработной платы и пенсий, сокращение показателя ожидаемой продолжительности жизни. Вдобавок непопулярная война Ельцина с Чечнёй. Таков был «герой демократии», расстрелявший, кстати, в 1993-м году парламент. И этого «демократа» США поддержали на выборах 1996 года.
Американские политические технологи срочно выдвинулись в Россию, чтобы спасти Ельцина от поражения. Американская правящая элита нисколько не скрывала факта вмешательства и хвасталась успехом после победы Ельцина. Журнал «Тайм» даже сделал соответствующую обложку с Ельциным 15 июля 1996 года.
Ельцину помогли добиться победы Джо Шумэйт, Джордж Гортон и Ричард Дреснер. Трое американцев прибыли в Россию в конце февраля 1996 года и проработали в стране четыре месяца. Им были выплачены 250.000 долларов плюс все расходы. Они имели неограниченный бюджет для опросов и «исследований». Чтобы скрыть свою политическую ангажированность, эти трое назывались торговцами телевизорами с плоскими экранами. Вот только гостиница, где они жили, охранялась полицейскими, вооружёнными пулемётами.
Основываясь на первоначальном опросе, эти трое определили, что Ельцину отдают предпочтение… 6% электората. По глубокомысленному замечанию одного из троицы, предвыборная команда «находилась в глубокой заднице».
Примерно в то же время Международный валютный фонд по инициативе США дал России кредит в размере 10,2 млрд. долларов. И правительство стало тратить огромные суммы, выплачивая давно просроченные зарплаты и пенсии миллионам россиян.
В журнале «Тайм» писали, что Б. Клинтон имел личное желание видеть в России президентом Ельцина, а ни в коем случае не Зюганова. Собственно, репортёры «Тайма» и разоблачили всю эту историю. После «победы» Ельцина в «Тайме» сообщалось: «На прошлой неделе Россия сделала исторический шаг от своего тоталитарного прошлого. Демократия восторжествовала, и вместе с ней выявились инструменты современных кампаний, в том числе обман и фальсификации, которые так хорошо известны американцам».
Многие считают, указывает Гилмен, что, несмотря на тотальное вмешательство США в выборы 1996 года, Ельцину всё равно не хватало голосов для победы — фактически он проиграл. Эти эксперты рассматривают результаты выборов-1996 «как откровенное мошенничество, поддержанное США».
Любопытно, что комментарии, которые будто бы сделал в феврале 2012 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев, подтверждают эту точку зрения. В «Тайме» от 24 февраля 2012 года говорится, что во время встречи с лидерами оппозиционных партий, которые жаловались на фальсификации выборов, Медведев сказал, что Ельцин не был победителем выборов 1996 года.
Таким образом, тезисы о «вмешательстве» России в выборы 2016 года в США подчёркивают лицемерие усилий ЦРУ, средств массовой информации и прочих институтов. Бездоказательная антироссийская истерия фактически зиждется на том, что прежде было «ноу-хау» Америки: лезть в чужие выборы по всему земному шару.
Как пишет Алан Гилмен на «World Socialist Web Site» , представлять американскую избирательную систему «моделью демократии» — обыкновенное и явное «мошенничество». Это система, которая «юридически санкционирует покупку кандидатов, партий и выборов сверхбогатой финансовой олигархией». Но это только одна сторона дела. «Когда дело доходит до манипуляций с выборами за границей, — продолжает аналитик, — американская правящая элита, её СМИ и политические марионетки знают, о чем они говорят. Соединённые Штаты — мировой лидер по вмешательству в выборы других стран». Один только профессор Д. Левин из университета Карнеги — Меллона собрал базу данных, в которой зарегистрировано 81 вмешательство Вашингтона в 1946—2000 гг. в выборы в других странах. Это число не включает военные перевороты и иные усилия по смене режимов.
Одним из самых наглых случаев, когда США влезли в чужие выборы, было участие в кампании 1996 года в России. Белый дом самым прямым образом «поставил своего кандидата на правление в чужой стране».
В 1996 году Белый дом «и лично президент Билл Клинтон», отмечает автор, провели «масштабную кампанию по обеспечению переизбрания Бориса Ельцина — человека, «чей компрадорский режим был создан в первую очередь для контроля за развалом Советского Союза и восстановлением капитализма». Ирония в том, что спустя 20 лет грянул скандал в связи с предполагаемым российским вмешательством в американские выборы 2016 года, в которых «жертвой» оказалась Хиллари Клинтон — жена того самого президента, который руководил реальным вмешательством Вашингтона в российские выборы в России, напоминает Гилмен.
К тому моменту, когда Ельцин в начале 1996 года объявил, что он будет баллотироваться на второй срок, он являлся «одним из самых презираемых» людей в России. Последствия приватизации российской экономики были катастрофическими: снижение ВВП на 50%, гиперинфляция, необузданная коррупция, резкое повышение уровня преступности, крах медицины, нехватка продовольствия и топлива, невыплаты заработной платы и пенсий, сокращение показателя ожидаемой продолжительности жизни. Вдобавок непопулярная война Ельцина с Чечнёй. Таков был «герой демократии», расстрелявший, кстати, в 1993-м году парламент. И этого «демократа» США поддержали на выборах 1996 года.
Американские политические технологи срочно выдвинулись в Россию, чтобы спасти Ельцина от поражения. Американская правящая элита нисколько не скрывала факта вмешательства и хвасталась успехом после победы Ельцина. Журнал «Тайм» даже сделал соответствующую обложку с Ельциным 15 июля 1996 года.
Ельцину помогли добиться победы Джо Шумэйт, Джордж Гортон и Ричард Дреснер. Трое американцев прибыли в Россию в конце февраля 1996 года и проработали в стране четыре месяца. Им были выплачены 250.000 долларов плюс все расходы. Они имели неограниченный бюджет для опросов и «исследований». Чтобы скрыть свою политическую ангажированность, эти трое назывались торговцами телевизорами с плоскими экранами. Вот только гостиница, где они жили, охранялась полицейскими, вооружёнными пулемётами.
Основываясь на первоначальном опросе, эти трое определили, что Ельцину отдают предпочтение… 6% электората. По глубокомысленному замечанию одного из троицы, предвыборная команда «находилась в глубокой заднице».
Примерно в то же время Международный валютный фонд по инициативе США дал России кредит в размере 10,2 млрд. долларов. И правительство стало тратить огромные суммы, выплачивая давно просроченные зарплаты и пенсии миллионам россиян.
В журнале «Тайм» писали, что Б. Клинтон имел личное желание видеть в России президентом Ельцина, а ни в коем случае не Зюганова. Собственно, репортёры «Тайма» и разоблачили всю эту историю. После «победы» Ельцина в «Тайме» сообщалось: «На прошлой неделе Россия сделала исторический шаг от своего тоталитарного прошлого. Демократия восторжествовала, и вместе с ней выявились инструменты современных кампаний, в том числе обман и фальсификации, которые так хорошо известны американцам».
Многие считают, указывает Гилмен, что, несмотря на тотальное вмешательство США в выборы 1996 года, Ельцину всё равно не хватало голосов для победы — фактически он проиграл. Эти эксперты рассматривают результаты выборов-1996 «как откровенное мошенничество, поддержанное США».
Любопытно, что комментарии, которые будто бы сделал в феврале 2012 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев, подтверждают эту точку зрения. В «Тайме» от 24 февраля 2012 года говорится, что во время встречи с лидерами оппозиционных партий, которые жаловались на фальсификации выборов, Медведев сказал, что Ельцин не был победителем выборов 1996 года.
Таким образом, тезисы о «вмешательстве» России в выборы 2016 года в США подчёркивают лицемерие усилий ЦРУ, средств массовой информации и прочих институтов. Бездоказательная антироссийская истерия фактически зиждется на том, что прежде было «ноу-хау» Америки: лезть в чужие выборы по всему земному шару.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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