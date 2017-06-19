Опубликовано видео удара иранских баллистических ракет по боевикам Сирии
Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что произвел запуск ракет средней дальности по позициям боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре. Заявлено, что это ответ на недавние теракты, что совершили террористы ИГ в Тегеране. Пуски произведены из ракетных баз Аэрокосмических сил КСИР в иранских провинциях Курдистан и Керманшах на западе страны.
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